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Китай пытается и выглядеть миротворцем, и поддерживать Россию и продвигать ее пропаганду, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

блінкен

В США надеются, что Китай использует свои рычаги влияния на РФ для ее направления в справедливый и крепкий мир.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Блинкен прокомментировал поведение Пекина: "Я считаю, что Китай пытается одновременно занимать две стороны. Он хочет, чтобы его воспринимали как того, кто пытается продвигать мир, и одновременно он продолжает поддерживать Россию разными способами - риторически доказывая свои аргументы в международных институтах, продвигая русский пропаганду. И, как мы говорили несколько недель назад, даже рассматривая возможность предоставления России летальной помощи".

Блинкен подчеркнул, что у Китая отношения с Россией, которые дают ему определенные рычаги влияния. "Я не хочу это преувеличивать, но у них есть определенные рычаги влияния. Россия все больше зависит от Китая. Это младший партнер в этих отношениях. Поэтому мы надеемся, что Китай будет использовать тот голос, который он имеет в отношении России, и рычаги влияния, чтобы она двигалась к справедливому и крепкому миру", – сказал глава Госдепартамента США в комментарии для Euronews.

О предложениях лидера Китая Си Цзиньпина относительно путей завершения войны России против Украины Блинкен сказал: "Во-первых, некоторые идеи мира, которые китайцы выложили на стол, являются положительными. Действительно, они отражают то, что [...] многие из нас говорили Но в первую очередь следует сосредоточиться на таком элементе, как суверенитет. Китай должен убедить Россию уважать суверенитет Украины и вернуть территорию, которую она захватила силой с нарушением Устава ООН, с нарушением суверенитета Украины".

Также читайте: Си Цзиньпин склонял Макрона к "противостоянию" США, - Reuters
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Топ комментарии
+5
хитрожопий сі хоче однією дупою всидіти на всіх стільцях
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07.04.2023 19:25
+4
американці ще наплачуться що одного разу вирішили зекономити на раб праці і заводи перенесли в Китай... комуняк треба було тримати на рівні кндр... а не давати їм економічний розвиток
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07.04.2023 19:29
+3
Такі як Сі, Пу, Лу, Єрд, Орб хочуть тільки одне - безмежна влада. На таких висотах вже все похеру: гроші, патріотизм, справедливість, емпатія і так далі і так далі
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07.04.2023 19:32
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хитрожопий сі хоче однією дупою всидіти на всіх стільцях
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07.04.2023 19:25 Ответить
Тож ми сподіваємося, що Китай буде використовувати той голос, який він має щодо Росії, та важелі впливу, щоб вона рухалася до справедливого і міцного миру", - сказав очільник Держдепартаменту США у коментарі для Euronews. Голос Китаю-

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час візиту до країни президента Франції Емманюеля Макрона схиляв його "протистояти" США.

Про це пише Reuters, Не може бути,щоб американський "блін" не чув цього "китайського голосу".але втирає американське лицемірне (((Тож ми сподіваємося)))
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07.04.2023 19:25 Ответить
Сі - підляк.
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07.04.2023 19:27 Ответить
американці ще наплачуться що одного разу вирішили зекономити на раб праці і заводи перенесли в Китай... комуняк треба було тримати на рівні кндр... а не давати їм економічний розвиток
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07.04.2023 19:29 Ответить
Такі як Сі, Пу, Лу, Єрд, Орб хочуть тільки одне - безмежна влада. На таких висотах вже все похеру: гроші, патріотизм, справедливість, емпатія і так далі і так далі
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07.04.2023 19:32 Ответить
У США сподіваються, що Китай використає свої важелі впливу на РФ


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07.04.2023 19:34 Ответить
США не хочет вмешивать Китай. Почему до европейцев и Зеленского это никак не доходит?
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07.04.2023 19:36 Ответить
Єдиний спосіб втримати владу за тоталітарних режимів це війна. Китайські комуністи втрачають владу і авторитет. Те ж саме в **********, Кореї, Турції, Ірані, Казахстані. Скоро знову знову "вибухне" Афганістан. Азія на порозі війн... Європа має переозброюватись і готуватись до самозабезпечення. Схоже що в Азії ввважають що повоєнний період в там народилось занадто багато "лишніх людей"...
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07.04.2023 19:40 Ответить
Просто сидить на березі й чекає, чий труп пропливе.
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08.04.2023 04:57 Ответить
 
 