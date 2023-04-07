Китай пытается и выглядеть миротворцем, и поддерживать Россию и продвигать ее пропаганду, - Блинкен
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В США надеются, что Китай использует свои рычаги влияния на РФ для ее направления в справедливый и крепкий мир.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Блинкен прокомментировал поведение Пекина: "Я считаю, что Китай пытается одновременно занимать две стороны. Он хочет, чтобы его воспринимали как того, кто пытается продвигать мир, и одновременно он продолжает поддерживать Россию разными способами - риторически доказывая свои аргументы в международных институтах, продвигая русский пропаганду. И, как мы говорили несколько недель назад, даже рассматривая возможность предоставления России летальной помощи".
Блинкен подчеркнул, что у Китая отношения с Россией, которые дают ему определенные рычаги влияния. "Я не хочу это преувеличивать, но у них есть определенные рычаги влияния. Россия все больше зависит от Китая. Это младший партнер в этих отношениях. Поэтому мы надеемся, что Китай будет использовать тот голос, который он имеет в отношении России, и рычаги влияния, чтобы она двигалась к справедливому и крепкому миру", – сказал глава Госдепартамента США в комментарии для Euronews.
О предложениях лидера Китая Си Цзиньпина относительно путей завершения войны России против Украины Блинкен сказал: "Во-первых, некоторые идеи мира, которые китайцы выложили на стол, являются положительными. Действительно, они отражают то, что [...] многие из нас говорили Но в первую очередь следует сосредоточиться на таком элементе, как суверенитет. Китай должен убедить Россию уважать суверенитет Украины и вернуть территорию, которую она захватила силой с нарушением Устава ООН, с нарушением суверенитета Украины".
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Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час візиту до країни президента Франції Емманюеля Макрона схиляв його "протистояти" США.
Про це пише Reuters, Не може бути,щоб американський "блін" не чув цього "китайського голосу".але втирає американське лицемірне (((Тож ми сподіваємося)))