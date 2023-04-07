Китай пытается и выглядеть миротворцем, и поддерживать Россию и продвигать ее пропаганду, - Блинкен

В США надеются, что Китай использует свои рычаги влияния на РФ для ее направления в справедливый и крепкий мир.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Блинкен прокомментировал поведение Пекина: "Я считаю, что Китай пытается одновременно занимать две стороны. Он хочет, чтобы его воспринимали как того, кто пытается продвигать мир, и одновременно он продолжает поддерживать Россию разными способами - риторически доказывая свои аргументы в международных институтах, продвигая русский пропаганду. И, как мы говорили несколько недель назад, даже рассматривая возможность предоставления России летальной помощи".

Блинкен подчеркнул, что у Китая отношения с Россией, которые дают ему определенные рычаги влияния. "Я не хочу это преувеличивать, но у них есть определенные рычаги влияния. Россия все больше зависит от Китая. Это младший партнер в этих отношениях. Поэтому мы надеемся, что Китай будет использовать тот голос, который он имеет в отношении России, и рычаги влияния, чтобы она двигалась к справедливому и крепкому миру", – сказал глава Госдепартамента США в комментарии для Euronews.

О предложениях лидера Китая Си Цзиньпина относительно путей завершения войны России против Украины Блинкен сказал: "Во-первых, некоторые идеи мира, которые китайцы выложили на стол, являются положительными. Действительно, они отражают то, что [...] многие из нас говорили Но в первую очередь следует сосредоточиться на таком элементе, как суверенитет. Китай должен убедить Россию уважать суверенитет Украины и вернуть территорию, которую она захватила силой с нарушением Устава ООН, с нарушением суверенитета Украины".

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