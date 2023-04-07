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Новости За рубежом Газовая война
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Немецкие следователи обнаружили следы взрывчатки на связанной с "Северными потоками" яхте, - The New York Times

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

північний

Немецкие следователи обнаружили следы взрывчатки на судне "Андромеда", которое связывают со взрывами на газопроводах "Северного потока" в сентябре прошлого года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает New York Times.

Прогулочный катер "Андромеда", оказавшийся в центре немецкого расследования, пришвартовался в гавани крошечного датского острова Кристиансо после того, как 5 сентября был зафрахтован в северогерманском порту Росток и сделал ночную остановку в Вику, менее известном северогерманскому порту без камер наблюдения. .

Местный работник порта, попросивший не называть его имя, из-за продолжающегося расследования, рассказал NYT, что запомнил этот визит чрезвычайно хорошо: он неоднократно пытался заговорить с экипажем, сначала на немецком, затем на английском. Вместо того чтобы попытаться ответить на любом языке, один человек просто передал ему плату за стоянку и отвернулся.

Сейчас "Андромеда" стоит в сухом доке с видом на Балтийское море, ее внутренности перетряхивают следователи. Три немецких чиновника рассказали NYT, что следователи нашли на судне следы взрывчатки и обнаружили, что два члена экипажа использовали фальшивые болгарские паспорта.

Местные жители Кристиансо насмехаются над идеей, что прогулочная яхта могла совершить такую поразительную атаку – так же, как и военно-морские эксперты из Германии, Швеции и Дании.

Также читайте: Прокуратура Швеции о подрыве "Северного потока": Это сделала группа, спонсируемая государством

Они утверждают, что даже при наличии квалифицированных водолазов команде из шести человек было бы очень сложно разместить взрывчатку на морском дне и создать взрывы силой 2,5 балла по шкале Рихтера.

Источники в органах безопасности Дании сообщили NYT, что датские и шведские следователи с осторожностью относятся к последним германским выводам и испытывают давление с целью опровержения этого нарратива.

В четверг Матс Люнгквист, старший шведский прокурор по этому делу, заявил шведской газете Norrkopings Tidningar, что хотя его расследование не исключает причастности негосударственных субъектов, это могли сделать только "очень немногочисленные компании или группы", и что наиболее вероятным все же кажется государственный субъект.

В частных разговорах шведские, немецкие и датские должностные лица утверждают, что у следователей есть причины не делиться выводами, которые могут раскрыть их разведывательные возможности. Члены Североатлантического союза также стали осторожнее после ряда случаев российского шпионажа и проникновения в Европу, в том числе и в немецкой разведывательной службе.

Кроме того, никто не заинтересован в том, чтобы делиться информацией: указание пальцем на виновника может привести к непредсказуемым последствиям.

Заявление о том, что за атакой стоит Россия, будет означать, что она успешно саботирует основные объекты критической инфраструктуры на заднем дворе Западной Европы и может вызвать требования ответа.

Также читайте: Северный поток: немецкие компании продлили страхование взорванного газопровода

Обвинение украинцев может разжечь внутренние дебаты в Европе по поддержке Украины.

А обвинение западной страны или боевиков может вызвать глубокое недоверие в то время, когда Запад пытается сохранить единый фронт.

Напомним, в конце сентября 2022 года на двух нитях газопровода "Северный поток" в Балтийском море у побережья датского острова Борнгольм произошло четыре вытека. Расследование показало, что трубопроводы были взорваны подводной взрывчаткой, но остается неизвестным, кто стоял за взрывами.
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Топ комментарии
+11
Госпаде, такой цирк. И главный клоун на арене как всегда Нью-Йорк Таймс.
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07.04.2023 19:24
+5
Так там кацапские суда крутились над местом взрыва аккурат накануне.
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07.04.2023 19:26
+3
а ракету українську с-300 не знайшли?!
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07.04.2023 19:42
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Госпаде, такой цирк. И главный клоун на арене как всегда Нью-Йорк Таймс.
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07.04.2023 19:24 Ответить
Ну да.... Где хотя бы инфа взрыв был снаружи или изнутри трубы....
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08.04.2023 08:04 Ответить
Так там кацапские суда крутились над местом взрыва аккурат накануне.
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07.04.2023 19:26 Ответить
Стане відоме після війни
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07.04.2023 19:28 Ответить
буба-патріот плавунець, в нього сліди пороха на ластах?
так і думав.. - дійшла таки 5та до водолаза...
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07.04.2023 19:29 Ответить
руснявчік, срущій на газонє в Трептов-парке, герой роісі...
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07.04.2023 19:29 Ответить
Розслідування показало, що трубопроводи були підірвані підводною вибухівкою, (можна було такої куйні і не писати.це було ясно і без ніякого розслідування)але залишається невідомим, хто стояв за вибухами. За вибухами стояли ті ж самі"куйлові терористи" котрі підірвали в Криму міст.
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07.04.2023 19:31 Ответить
ну от і шо ви зачепилися до тої Андромеди - нема більше з ким робити?
якщо це було в субботу - сміло виключайте Ізраїль,
хлопці не працюють по субботах,
та і наші після п'ятниці не дуже... - тобто сомалі - шо не понятно?
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07.04.2023 19:37 Ответить
а ракету українську с-300 не знайшли?!
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07.04.2023 19:42 Ответить
Ні, тільки візитку Яроша.
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07.04.2023 22:26 Ответить
кловани - дозволення на "ношеніе" вже не треба...
якось самі спромоглися...
ідіть вже рубайте шашличню - саме на часі...
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07.04.2023 19:48 Ответить
Проста русснява операція для прикриття своїх основних дій з підривом труб. Тут і німець знайшовся з фантастичною памʼяттю і сліди бімби на крихітній яхті. В якій раз я переконуюсь що німці такі ж паскудні як і руссня копаются в лайні щоб хоч якось пуйлу підмастит
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07.04.2023 19:53 Ответить
и ежу понятно что кацапы взорвали.
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07.04.2023 19:57 Ответить
Путлерстан взорвал: https://www.youtube.com/watch?v=8ARsaUSkr0g
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07.04.2023 20:23 Ответить
я думаю виграє версія побутової недбалості

газ же ж побутовий ? отож бо
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07.04.2023 20:43 Ответить
Рашики взорвали, что бы сделать себя жертвой нападения Украины.
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07.04.2023 21:01 Ответить
І знову NYT. Це все, що треба знати про цю історію.
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07.04.2023 21:10 Ответить
Не читайте на ночь New York Times.
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07.04.2023 22:32 Ответить
Місцеві "відверто насміхаються над німецькою версією". А німці тупо, як тевтони, всім доказують- знайшли сліди перебування Пороха на яхті. Колись одна лиходійка, яка грудьми захищала Зеленського від Ткача, теж працювала в НЙТ. Давно гуляла інфа, що Віктор Ваксельберг ( родом з Дрогобича) серйозно "вклався" в цю газету і є одним з якорних пайщиків і одночасно олігархом інвестором.
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08.04.2023 00:04 Ответить
Дуже схоже, що німці знову прикривають рашку, як це зробила Меркель в 14-му.
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08.04.2023 00:20 Ответить
"Вони стверджують, що навіть за наявності кваліфікованих водолазів команді з шести осіб було б надзвичайно складно розмістити вибухівку на морському дні і створити вибухи силою 2,5 бала за шкалою Ріхтера."

кваліфікованих водолазів розмістити вибухівку на морському дні? На глубине 120 м? Для этого существует обычный трос, лебёдка и подводные видео камеры.

створити вибухи силою 2,5 бала за шкалою Ріхтера - для этого газ и выбухае
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08.04.2023 01:18 Ответить
 
 