РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11604 посетителя онлайн
Новости Общество Декоммунизация
2 713 35
памятник (2209) Полтава (681) декоммунизация (622)

Полтавский горсовет поддержал демонтаж памятников советским генералам Зыгину и Ватутину, а также поэту Пушкину, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Депутаты Полтавского городского совета приняли решение о демонтаже памятников советским генералам Алексею Зыгину и Николаю Ватутину, а также российскому поэту Александру Пушкину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал министра культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Приветствую решение депутатов Полтавского городского совета демонтировать памятники советским генералам Зыгину, Ватутину и поэту Пушкину. Экспертный совет Министерства культуры и информационной политики по преодолению последствий русификации и тоталитаризма уже давно рекомендовал это сделать", - написал Ткаченко в телеграмме в пятницу.

В то же время, по его словам, в Полтаве процесс очищения пространства от российских и советских символов "проходит дискуссионно". "Но надеемся, что в конце концов он сдвинется с места и пойдет в должном темпе. Поэтому ждем решения по памятникам, посвященным Петру I", - подытожил министр.

Полтавский горсовет поддержал демонтаж памятников советским генералам Зыгину и Ватутину, а также поэту Пушкину, - Ткаченко 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+14
І чому Ткаченко це подає в такому ракурсі,що це перемога СН? Та на сесії був тільки один представник від СН.Якби на знесенні пам'ятників не наполіг мер Андрій Карпов( Полтава), то вони стояли б ще десять років.Як вже це задовбало.
показать весь комментарий
07.04.2023 19:49
+13
Андрій Карпов



Самі вгадаєте фракція якої партії проігнорувала засідання ради? Натякаю, на "сл" починається і на "уги" закінчується) Не зважаючи на цей демарш, важливі рішення для військових і міста ми проголосували. Дякую всім притомним депутатам.

показать весь комментарий
07.04.2023 19:56
+4
Ну зразу відчутно, що порохобот прийшов до влади.
показать весь комментарий
07.04.2023 19:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зигін від слова зиговать. Скільки ще цього шкідливого ніпотребу у кожному місті.
показать весь комментарий
07.04.2023 19:45 Ответить
ПРАВИЛЬНО !!! ЭТО Пушкин ВО ВСЕМ ВИНОВАТ !!!
показать весь комментарий
08.04.2023 00:59 Ответить
І чому Ткаченко це подає в такому ракурсі,що це перемога СН? Та на сесії був тільки один представник від СН.Якби на знесенні пам'ятників не наполіг мер Андрій Карпов( Полтава), то вони стояли б ще десять років.Як вже це задовбало.
показать весь комментарий
07.04.2023 19:49 Ответить
а де ти побачив те, що ти написав? може досить фантазувати?
показать весь комментарий
07.04.2023 19:53 Ответить
Зайдіть на офіційну сторінку мера Полтави Андрія Карпова.І побачите,і почуєте.
показать весь комментарий
07.04.2023 20:01 Ответить
я не бачу тут в словах цитованих похвалу саме зеленим! у тебе вінігрет у голові.
показать весь комментарий
07.04.2023 20:14 Ответить
тебе задовбала твоя фантазія. це до мозгоправа
показать весь комментарий
07.04.2023 19:55 Ответить
Карпов мэр? А не и.о. мэра? Вот так и рождаются слухи и сплетни.
показать весь комментарий
07.04.2023 20:08 Ответить
До поки військовий стан і звільнений Мамай, то Карпов - мер
показать весь комментарий
07.04.2023 20:34 Ответить
Даже спорить не буду. Просто сделаю вид, что поверил.)
показать весь комментарий
07.04.2023 20:51 Ответить
Вроді ж з рану писали шо мера Полтави Мамая тільки судом скинули нарешті, а після обіду шо уже другий мер появився? Бачте, як тільки мамая скинули зраду діло пішло
показать весь комментарий
07.04.2023 20:24 Ответить
Не знав ,що Пушкін О.С. був генералом ...
показать весь комментарий
07.04.2023 19:52 Ответить
а я знаю, що є дятли, які лише заголовки читають
показать весь комментарий
07.04.2023 19:54 Ответить
Тупі дятли складають такі заголовки, а ще тупіші дятли захищають дятлів, які ці заголовки склали.
показать весь комментарий
07.04.2023 20:00 Ответить
а де ти побачило, що я захищаю когось? ти копіюєш насірова і ховаєшся під картату ковдрочку - ховаєшся за кимось?
показать весь комментарий
07.04.2023 20:09 Ответить
Де ти вгледіло, що я казав, що ти когось захищаєш? Хіба що ти сам вважаєш себе тупим дятлом - тоді це твій власний вибір, ковдродрочере. ))
показать весь комментарий
07.04.2023 21:15 Ответить
ляпотло, це не ти пісяло? "ще тупіші дятли захищають дятлів, , які ці заголовки склали."
показать весь комментарий
07.04.2023 21:41 Ответить
тобто ти зараз забираєш своє напісяне назад? мені не колить, як ти мене назвало, але тема у нас з тобою одна і з іншими ти по ній не дискутуєш.
показать весь комментарий
07.04.2023 21:43 Ответить
У просування кацапії в Україну він не те що генералом, а навіть генералісимусом був. І ще залишається. Кілька танкових та ракетних дивізій менше зроблять, ніж робив і продовжує робити "пуЧкін".
показать весь комментарий
07.04.2023 20:05 Ответить
Пушкін А.С.- генерал- аншефт
показать весь комментарий
07.04.2023 20:37 Ответить
там достатньо поставити кому перед ", і Пушкіну"
показать весь комментарий
07.04.2023 20:39 Ответить
Да, выросло поколение, не смотревшее фильмы об агенте 007.
показать весь комментарий
07.04.2023 22:05 Ответить
А ти ще й не знав що АСП був на державній службі у Спеціяльній Експедиції. А про цю контору у самій царській росії мало хто щось знав
показать весь комментарий
08.04.2023 03:20 Ответить
Тільки Мамая зняли? співпадіння?
показать весь комментарий
07.04.2023 19:56 Ответить
Андрій Карпов



Самі вгадаєте фракція якої партії проігнорувала засідання ради? Натякаю, на "сл" починається і на "уги" закінчується) Не зважаючи на цей демарш, важливі рішення для військових і міста ми проголосували. Дякую всім притомним депутатам.

показать весь комментарий
07.04.2023 19:56 Ответить
Ну зразу відчутно, що порохобот прийшов до влади.
показать весь комментарий
07.04.2023 19:57 Ответить
хахаха, зелений обісрався. ну нашо так відветро свої обисрані штани демонструвати? мозахіст?
показать весь комментарий
07.04.2023 20:11 Ответить
показать весь комментарий
07.04.2023 19:59 Ответить
Немиту срань гуртом у чорний кулик.
показать весь комментарий
07.04.2023 20:02 Ответить
демонтували мамая, тепер і пам,тники можна демонтувати... тільки демонтаж з наступним знищенням, щоб різні мамаї і не мріяли про їх відновлення...
показать весь комментарий
07.04.2023 20:18 Ответить
Слава Нації,Пі?дєц росфедерації!
показать весь комментарий
07.04.2023 20:28 Ответить
А ще треба демонтувати колону на честь перемоги ката українського народу петра першого над шведськими та козацьким військом.
показать весь комментарий
07.04.2023 20:40 Ответить
Нарешті!
показать весь комментарий
07.04.2023 21:04 Ответить
ТКАЧЕНКО --- ТИ ЗАЇБАВ .. займись чимось другим .. реально тошно
показать весь комментарий
07.04.2023 23:45 Ответить
 
 