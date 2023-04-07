Полтавский горсовет поддержал демонтаж памятников советским генералам Зыгину и Ватутину, а также поэту Пушкину, - Ткаченко

Депутаты Полтавского городского совета приняли решение о демонтаже памятников советским генералам Алексею Зыгину и Николаю Ватутину, а также российскому поэту Александру Пушкину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал министра культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Приветствую решение депутатов Полтавского городского совета демонтировать памятники советским генералам Зыгину, Ватутину и поэту Пушкину. Экспертный совет Министерства культуры и информационной политики по преодолению последствий русификации и тоталитаризма уже давно рекомендовал это сделать", - написал Ткаченко в телеграмме в пятницу.

В то же время, по его словам, в Полтаве процесс очищения пространства от российских и советских символов "проходит дискуссионно". "Но надеемся, что в конце концов он сдвинется с места и пойдет в должном темпе. Поэтому ждем решения по памятникам, посвященным Петру I", - подытожил министр.