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Ткаченко о ситуации с Лаврой: После решения суда будем действовать по закону

Новости Цензор.НЕТ Общество

ткаченко

В ситуации с Киево-Печерской лаврой государство действует законным способом.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Кабинет министров отменил решение времен Януковича о передаче Нижней лавры в безвозмездное пользование. Поэтому люди, которые находятся на территории Нижней лавры, находятся там незаконно. Тем не менее, государство Украина действует законным способом, абсолютно мирно. У нас есть план действий, в ближайшее время вы его увидите.Мы подали иск в хозяйственный суд Киева о препятствовании пользованию государственным имуществом, собственно заповедником.Должны получить решение суда, тогда будем действовать согласно закону.Единственное чем хочу отметить — все те действия, которые происходят сейчас в течение нескольких дней в монастыре, является ярким свидетельством ветви русской православной церкви в Украине относительно того, как они уважают законы, как берегут культурное наследие, и в конце концов, как они относятся к богу", - сказал Ткаченко.

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Министр отметил, что лавра является государственной собственностью, музейным объектом. Для этого доступ к ней должны иметь все граждане Украины.

"После того, как мы вернем окончательно в пользование государством все объекты на территории Нижней лавры, мы будем рассматривать разные предложения и проекты относительно того, как наполнять содержанием территорию Нижней лавры", - сказал Ткаченко.
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Топ комментарии
+28
а рішення суду можна чекати безкінечно. ткаченко не міністр, ткаченко ссучєне чьмо.
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07.04.2023 19:48
+27
то ви по всіх Лаврах будете окремий суд проводити,чи може краще прийняти закон про заборону УПЦ МП?
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07.04.2023 19:49
+25
папередник создал незавпсимую церковь и получил Томос но зэ-недоумкам все попередник жить не дает
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07.04.2023 20:10
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а рішення суду можна чекати безкінечно. ткаченко не міністр, ткаченко ссучєне чьмо.
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07.04.2023 19:48 Ответить
надо было папереднику это же сказать, 5 лет ничего тут не делал
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07.04.2023 20:06 Ответить
папередник создал незавпсимую церковь и получил Томос но зэ-недоумкам все попередник жить не дает
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07.04.2023 20:10 Ответить
дурик, речь про МП
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07.04.2023 20:13 Ответить
так ты пишешь безграмотно -выглядишь как зэ-идиот
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07.04.2023 20:18 Ответить
а ты выглядишь как быдло ))
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07.04.2023 20:20 Ответить
ага так я не ошибся -ты таки зэ-идиот
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07.04.2023 20:21 Ответить
а ты пе-идиот )
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07.04.2023 20:25 Ответить
ты пуйло копируешь-кто как обзывается сам так называется?
у тебя в детском садике бесплатный вай-фай?
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07.04.2023 20:29 Ответить
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07.04.2023 23:12 Ответить
Папередник как-раз оторвал от московии нашу независимую церковь и создал все правовые условия для избавления Украины от этой нечисти. Только вот подобные вам лили дерьмо тогда из каждого утюга про "пиар" Пороха на "Армія, Мова, Віра". И подобные идиоты даже уголовные дела завели на него из-за получения Томоса для Украинской независимой церкви с формулировкой "за разжигание межрелигиозной вражды".
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07.04.2023 20:29 Ответить
Вся ця процедура про виселення УПЦ МП з Лаври через суд нагадує тяганину вирішення спірних питань між двома приватними компаніями. З однієї сторони приватна компанія УПЦ МП а з другої приватна ( НЕ ДЕРЖАВНА) компанія міністерство з КМ України. Щось мені підказує що все таки ВВП має рацію коли говорить що такої держави як Україна не існує. А є транснаціональне обєднання ТЗОВ Верховна Рада, ТЗОВ Кабінет міністрів, ТЗОВ ЗСУ , ТЗОВ Верховний та Конституційний Суди та інші. Бо інакше не поясниш чому держава власник майна Лаври утримується від своїх прямих обовязків викинути нерадивих арендарів від УПЦ МП з Лаври. Так себе поводять тільки приватні компанії
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08.04.2023 03:35 Ответить
Звертатися в суд для підтвердження своїх майнових прав з боку держави на державне майно це нонсенс. Так в державі вимагають закони тільки для недержавних структур . Тобто Кабінет міністрів із міністерствами є приватною а не державною фірмою. До того ж судівська система в Україні є теж приватною фірмою. А взагалі структура приватної держави така котра не снилася навіть для владних державних органів у такій приватній країні як США. Учому чому а Україна тут переплюнула навіть США. Допіру НБУ є підрозділом приватної банківської структури США --ФРС і не підпорядкований приватній державній владі в Україні
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08.04.2023 03:46 Ответить
він - типове дитя своєї нації... маю на увазі не українську націю.
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07.04.2023 20:07 Ответить
то ви по всіх Лаврах будете окремий суд проводити,чи може краще прийняти закон про заборону УПЦ МП?
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07.04.2023 19:49 Ответить
Шоу продовжується.
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07.04.2023 19:49 Ответить
І за яким же таким законом ткаченки відмовляться виганяти московських попів (агентів) з Лаври? Може цю ситуацію спеціально тримають, щоб відволікти суспільство від прой#бів влади, про які скоро дізнаємося?
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07.04.2023 19:51 Ответить
Именно так. Нужно долгоиграющее шоу чтобы перебить треш с предательством на самом верху зеленой пошести. На е@ломарафоне пытаются что-то ****** про Баканова и указы Боневтика. Но выходит тупо и жалко.
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07.04.2023 19:55 Ответить
Даже повторю. Есть закон от 2018 года, который говорит что это никакая не УПЦ МП, а именно русская церковь. Его просто нужно исполнять и принять подзаконные акты на основании этого закона. И закрыть уголовные дела на Порошенко, открытые ГБР и СБУ в 2019\2020 годах за получение Томоса. Нужно или трусы надеть или крестик снять.
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07.04.2023 19:52 Ответить
Розслідування видання "Українська правда" виявило російські паспорти у понад 20 священників УПЦ МП, зокрема й у предстоятеля цієї релігійної організації Онуфрія.
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07.04.2023 19:53 Ответить
Вже можна починати подавати позови за пошкодження історичних пам'яток. Оті кончені металопластикові вікна, прибудови, надбудови, кіоски - все, що паплюжить історичну, культурну, архітектрурну, релігійну пам'ятку

І це ще не почавши проводити не тільки ревізію, там треьа проволити експертизу всіх музейних експонатів, бібліотечних запасників ну і автентичність мощів святих лаврських..
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07.04.2023 19:54 Ответить
За бороди і на повітря, які рішення? В Україні російських попів має бути стільки, скільки українських священників в росії.
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07.04.2023 19:56 Ответить
І Паша мерседес теж каже за суди після 26 квітня. Яке дивне співпадіння. Замовчати не вдалося, вже петицію кияни підписали за день стосовно раша попів, то виповз і знов морочить голову.
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07.04.2023 20:01 Ответить
На жаль, все відбувається так, як і прогнозували притомні аналітики.
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07.04.2023 20:02 Ответить
Так суд давно постановив змести той московський курник, що біля руїн Десятинної церкви. А він і досі стоїть.
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07.04.2023 20:03 Ответить
Якщо хтось досі не зрозумів, то офісний шапітолій грає чергове, сто-пятсоте шоу. Під виглядом боротьби з осередком ФСБ у вигляді УПЦ(МП), ОП хоче будь-що залишити москальську агентуру в рясах недоторканою. Зараз йде тестування суспільства, чи схаває народ показове затримання Паши-Мерседеса, чи можна буде на цьому зупинитися та забрехати-затрендіти та залишити саму УПЦ(МП)ФСБ недоторканою? Бо електорат московських попів це той самий електорат "найвеличнішого лідОра" та його "слуг", це найдорожче, що може бути для зелених зрадників - голоси на майбутніх виборах, до яких вони сподіваються не сісти за грати по ст.111 КК України - державна зрада.
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07.04.2023 20:06 Ответить
Ткаченко про ситуацію з Лаврою: "Ми абасралісь!"
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07.04.2023 20:26 Ответить
Хай ткачекно спершу відповість на питання -скільки років буде тягнутися цей суд?
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07.04.2023 20:31 Ответить
Суд буде тривати до поки буде йти державне фінансування спецслужби УПЦ МП зі сторони як РФ так і приватних осіб
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08.04.2023 03:50 Ответить
Що це чмо бормоче ,за його логікою кожного кацапа треба спершу судити, а потім брати в полон чи відпускати? Це кацапські ворожі попи, вони нічим не краще кацапа з автоматом.
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07.04.2023 20:41 Ответить
Зеленський "у законний спосіб" навіть додому з роботи проїхати НЕ В ЗМОЗІ!
Порушує все і вся.
То, демонстративна "боротьба" з РПЦ "у законній спосіб" е саме й демонстрацією, а ніякою не боротьбою!
Нехай ще на них "санкції" накладе...
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07.04.2023 20:49 Ответить
Почитайте уважно закони, і ви зрозумієте, що він діє в межах своєї компетенції. Мінккультури зробило все, що максимально могло - розірвало не з проросійськими попами, а з юридичною особою УПЦ МП договір про оренду Лаври, повідомило цю юридичну особу про необхідність звільнити лавру, надіслало комісію для прийняття матеріальних цінностей. Все інше, тобто правохорона, силова, нацбезпечна складові - це вже компетенція інших міністрів. Бо в Мінккультури немає своїх силовиків, а є бібліотекарі, співаки, музиканти, художники, танцюристи та інші фахівці творчих професій. Це ви, що вимагаєте, щоб саме ці люди взяли вила в руки й пішли відбирати Лавру. Ви впевнені, що їм це вдасться, якщо взяти до уваги, що там значна кількість так званих послушників скоріше за все це фізично треновані кадрові молоді офіцери ФСБ, які для прикриття одягли ряси.
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07.04.2023 20:51 Ответить
в Україні крім Київської,є ще 2 Лаври під московськими поппами,то може варто Мінкультури зразу зі всіма розірвати договори,а не показувати шоу і розтягувати у часі таке задоволення?
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07.04.2023 22:08 Ответить
хоч в цьому році діяти буде?
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07.04.2023 22:50 Ответить
***** ... а на *** цього ***** послати ... ПО ЗАКОНУ МОЖНА
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07.04.2023 23:40 Ответить
От уявіть - приходить цей недо-міністр з роботи, а в його хатинку заїхав табір ромів, тобто бувших циган, як кому подобається. І він починає підозрювати, що вони там знаходяться не зовсім законно. А оскільки він завжди діє у законний спосіб, тому замість того, щоби викликати поліцію, він влаштовується під вхідними дверима на ніч, щоб на ранок звернутися до суду.
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08.04.2023 02:49 Ответить
Я стверджую, що цей дебіл ніколи не попаде у свою оселю, тому що через пів-року, радісний із судовою ухвалою в руках, він виявить замість циган у своїй хаті веселих хасидів. І все знову, по колу, у законний спосіб
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08.04.2023 03:06 Ответить
Не хочу піднімати це питання але Ваші дискусії вимагають поставити таке питання-- А скільки етнічних українців були на посаді керівника української держави від УНР до тепер. Мабуть зо два. А решта? То чиї інтереси вони завжди відстоювали прикриваючись іменем УКРАЇНА?. Подумайте і помовчіть та не патякайте дурниць про правильність чи неправильність дій української влади. Ви мали шанс обрати президентом шляхтянку українку а обрали неукраїнця. То як кажуть німці МАУЛЬ ХАЛЬТЕН
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08.04.2023 03:59 Ответить
Чому починаючи з 1992 р всі президенти вибрані в Україні займали посаду як бідняки - жебраки а йшли з посади мільярдерами.? Це що вони жили при КОМУНІЗЬМІ з гігантською зарплатою?
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08.04.2023 04:03 Ответить
Шляхтянка українка це хто? Юлія Володимирівна Григян?
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08.04.2023 09:12 Ответить
Show Must Go On, все прогнозовано і де тільки можливо, щоб видволікти увагу від чогось біль значимого(наприклад про зрадників з оточення). То замість балету на дві дії " Лускунчик" (попередили, поставили в необхідну позу і дали копняка) нам запропонували подивитися, "Марлезонський балет). Нічого піпли схавають. Терпіння вичерпується.
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08.04.2023 08:38 Ответить
Закон може почекати.
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08.04.2023 09:28 Ответить
 
 