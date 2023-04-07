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Вывезти семьи с оккупированных территорий Украины могут только главари захватчиков и гауляйтеры, - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

юсов

Вывезти семьи с временно оккупированных территорий Украины могут только российское командование и оккупационные власти, обычным коллаборантам рассказывают, что СВО идет по плану.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, комментируя вопросы вывоза россиянами своих семей из России и с временно оккупированных территорий Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Такие данные, конечно, есть (о вывозе семей в РФ. – Ред.), эта информация отслеживается и Украиной, и международным разведсообществом, и, безусловно, мы можем констатировать, что российская элита в России будущее своих детей и семей преимущественно не видит. Но то же самое, когда мы говорим о  коллаборантах и оккупантах, бегущих из Украины, – это привилегия, и ее имеют только руководство и командование или оккупационные власти, потому что руководители продают недвижимость, вывозят семьи в условно безопасные места. Хотя мы понимаем, что, например, Питер и Москва для них не совсем безопасные города. Но и за границу уже нет такой возможности уехать. Это не касается рядового состава, им продолжают рассказывать о том, что так называемая СВО идет по плану, а то, что они роют траншеи на территории Крыма и его пляжей, это вроде бы такой план и так должно быть", - отметил Юсов.

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По его словам, на самом деле россияне и коллаборанты понимают реальное положение дел, но боятся выступать против войны. Представитель разведки отметил, что россияне сейчас бегут из России преимущественно в страны бывшего СССР.
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ну і добре...буде обмінний фонд - самки на спиногризи -юнармійці
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07.04.2023 20:16 Ответить
А нам это не должно быть по@ер? Куда и как пытаются съе@аться предатели со своими семьями. Наша задача их обеспечить земельными наделами 2х2х2 и все. Нас сейчас должны волновать совсем другие проблемы. Как, например, вернуть домой миллионы беженцев или как вернуть домой тысячи детей, похищенных орками.
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07.04.2023 20:21 Ответить
2×2×2 то дуже багато! Досить 2×0.5×1. Це без механізації!
Застосуваши техніку досить 0.5× 2.8.
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07.04.2023 20:29 Ответить
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07.04.2023 20:31 Ответить
2х2х2 це корупція
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07.04.2023 20:34 Ответить
Обычные люди всё так же продолжают выезжать с оккупированных. Едут с Херсонщины через Крым, РФ в Прибалтику и дальше. Кто-то в Грузию на самолёт.
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07.04.2023 21:32 Ответить
 
 