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США считают Россию причастной к "сливу" данных о подготовке контрнаступления в Украине, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пентагон

За утечкой нескольких секретных американских военных документов, которые были выложены в соцсетях и якобы свидетельствовали о подготовке к весеннему контрнаступлению Украины, стоят Россия или пророссийские элементы.

Такую оценку агентства Reuters привели три американских чиновника на условиях анонимности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам собеседников Reuters, слитые документы, очевидно, были изменены, чтобы по крайней мере уменьшить количество потерь со стороны российских войск.

В Пентагоне в свою очередь отказались комментировать подлинность "слитых" документов и отметили, что "изучают вопрос". Ожидается, что ведомство проведет расследование относительно причин утечки.

Читайте также: В соцсетях опубликовали отфотошопленные документы США и НАТО о подготовке контрнаступления Украины, - СМИ (обновлено)

Как сообщалось, в NYT вышел материал со ссылкой на источники о том, что США якобы выясняют, каким образом могла произойти утечка секретных документов союзников, касающихся подготовки сил обороны Украины к будущему контрнаступлению - обучению новых бригад и поставке оружия.

Отмечается, что по крайней мере часть данных в документах - касающихся ориентировочных потерь обеих сторон - явно изменена с целью подыграть российской пропаганде. В обнародованных бумагах при этом нет упоминаний о конкретных планах Украины.
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Топ комментарии
+22
я навіть не уявляю якою кровью Украіна ще заплатить за свій вибір в квітні 19го "за поржать" ....
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07.04.2023 20:47
+20
шукайте дерьмака...
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07.04.2023 20:36
+9
Дерьмак прямо з Пенетагону злив зробив? Нiх собi вiн всесильний
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07.04.2023 20:40
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так фейл ***** чи не фейк? хто *******? пентагон? чи наше ГУР? чи ***** ройтерс?
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07.04.2023 20:34 Ответить
може да,в може ні
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07.04.2023 20:38 Ответить
фейк, бо "злив" у лапках
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07.04.2023 20:42 Ответить
то від ChatGPT витік - бо якщо якась розвідка здобуває чужі таємні плани, то використовує їх потай і готує пастки, а не викладає таємниці в соцмережі
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07.04.2023 20:44 Ответить
Не фейк, но некоторые данные подправлены.
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07.04.2023 20:46 Ответить
ГиркинГиркин перепостил Грейзон вагнеровский, где список бригад для наступления и часть из них настощая инфа.
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07.04.2023 20:48 Ответить
Спитайте Єрмака!
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07.04.2023 21:03 Ответить
Читайте Сунь Цзі, - тоді з міфічним "контрнаступом" все стане зрозуміло...
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07.04.2023 22:06 Ответить
"В обнародованных бумагах при этом нет упоминаний о конкретных планах Украины"

это все что нужно знать.
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07.04.2023 23:06 Ответить
Скоріш за все, то просто "гра" розіграна американцями для дизорієнтації росіян
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07.04.2023 23:32 Ответить
Типа как Херсон, Херсон, а потом хреняк и Изюм)
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08.04.2023 08:46 Ответить
На автобусній зупинці залишив (на смiтнику бiля дому) начебто «знайшли секретні документи у людей нема авто i охорони то це фейк а коли вiтiк з утанови то брехня
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08.04.2023 09:45 Ответить
шукайте дерьмака...
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07.04.2023 20:36 Ответить
Дерьмак прямо з Пенетагону злив зробив? Нiх собi вiн всесильний
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07.04.2023 20:40 Ответить
Пісдєц. Що за ху.ня твориться.
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07.04.2023 20:37 Ответить
яка? що ти дивишся у книгу і бачиш фігу? слово "злив" у лапках, так само пишуться за правилами "ДНР", бо вони не існують. окрім того у статті пишеться про злив змінених документів. це як що ти хочеш взнати, куди тече твоя каналізація - пофарбуй зливану воду і побачих де на виході буте та фарба.
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07.04.2023 20:46 Ответить
Ну, щодо Ізраїлю, то звичайні будні.
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07.04.2023 21:33 Ответить
Все вищесказане неодноразово чув від ка цапів. На додачу ще розказують що Крим продали Ізраїлю і Ізраїль переносить столицю чи то в Умань чи в Бердичів...
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07.04.2023 22:11 Ответить
Як варіант- меджибіж,там навіть фортецю реставрують.
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07.04.2023 22:31 Ответить
Я із спілкування з запарєбріковими в чатах чув цю маячню. В них то по всій країні таке. Ну то у них... Там зрозуміло = отруєння пропагандою. Дивно що в Україні така маячня присутня.
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08.04.2023 23:11 Ответить
Причому, це - не саме по собі. А планується.
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07.04.2023 23:17 Ответить
Це все наслідки вибору мудрого наріду навесні 19-го...
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07.04.2023 21:04 Ответить
Те, що хтось із Пентагону наче злив щось? Ти дурко з дитинства, чи школа таким зробила?
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07.04.2023 21:36 Ответить
Капітан очевидність...
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07.04.2023 20:38 Ответить
агрохімія і вся зелена опа... - жодного разу не зрадникі..
буба на барабані - ****, стукач.....
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07.04.2023 20:38 Ответить
в вас козирі під носом - пастор з командою..
ні, ви не бачите....
вам клованів і язикінь дай..
сліпці...
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07.04.2023 21:08 Ответить
скільки розказували про цей контрнаступ, з кожного кутка, і тут взяли і приплили
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07.04.2023 20:39 Ответить
чим більше,тим краще,а головне побільше і впевнено
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07.04.2023 20:41 Ответить
У Буданова язык длиннее змеи !
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07.04.2023 21:33 Ответить
дирка в жопі
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07.04.2023 20:46 Ответить
слово "злив" у лапках, так само пишуться за правилами "ДНР", бо вони не існують. окрім того у статті пишеться про злив змінених документів. які можливо дали уволокти заплановано. це як що ти хочеш взнати, куди тече твоя каналізація - пофарбуй зливану воду і побачих де на виході буде та фарба.
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07.04.2023 20:47 Ответить
Так писали, що тільки 5 людей володіють інформацією що до початку контрнаступу.
Хто здувся?
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07.04.2023 20:43 Ответить
А п'ятеро, усі Українці? Бо я просто не маю знати.
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07.04.2023 20:53 Ответить
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07.04.2023 20:44 Ответить
спочатку вибрали шапкокрада,потім цього наркомана,після звільнення Бурби я в своєму оточенні говорив про війну,ніхто не вірив
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07.04.2023 20:51 Ответить
Іван ти просто дебіл.Ці два гандона привели війну в Україну.Те що не зміг шапкокрад,зробив наркоша
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07.04.2023 22:01 Ответить
Ну що ж, можна вже й не наступати. Інакше, всі поляжуть і Резніков скаже про "успішний" наступ, де втрати ворога 1:10 (правда не уточнить у кого 10).
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07.04.2023 20:47 Ответить
Просто эффект неожиданности пропадет. Теперь у России есть возможность там что-то подправить.
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07.04.2023 20:49 Ответить
Представьте себя на месте кацапского фельдмаршала, чи кто там у них. К вам попадает план наступления ВСУ. У вас есть два варианта действий: 1. Держа эту инфу в полной тайне готовить свои войска , создавать засадные укрепления, подтягивать резервы к месту будущего прорыва. 2. объявить всему миру и в первую очередь ВСУ, - "я все знаю, номер не пройдет, ищите другие варианты, о которых я знать не буду!"
Очевидно же, что любой, даже пропитый насквозь кацап, выберет вариант 1.
Т.е. вся эта история - полное фуфло.
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07.04.2023 23:17 Ответить
План слили в сеть на форчан. А не русской армии. Просто русские армии получат эту инфу. Зная количество и состав готовящихся бригад любой грамотный офицер может предположить что они могут делать и как. И подготовиться к этим сценариям.
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08.04.2023 02:26 Ответить
Іди на~й, чмо проксовське.
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07.04.2023 21:38 Ответить
я навіть не уявляю якою кровью Украіна ще заплатить за свій вибір в квітні 19го "за поржать" ....
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07.04.2023 20:47 Ответить
сумно, панове...
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07.04.2023 20:55 Ответить
Все точнісенько як попереджали порохоботи навесні '9-го...
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07.04.2023 21:11 Ответить
Це результат вибору 14го року. Як казав Козьма Прутков - Зрі в корєнь
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07.04.2023 22:25 Ответить
вас, кацапов, точно об кафель мамки бьють, бо ненавидять і ще понарожають - їм ваньку сплюнити з причинного міста?
мені сігарету викурити....
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07.04.2023 22:36 Ответить
Перечитай що написав і знайди хоч одну відмінність між собою і зебілом. Два тата, а діти близьнята.
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08.04.2023 00:40 Ответить
Можете закидати мене тапками, але, як про мене, то "злив" це просто привід перенести контрнаступ на невизначений термін і продовжувати, в стилі Абдрестовича, годувати контрнаступальними туманними обвцянками піпл. А про причини перенесення, думаю, догадатися не важко, особливо з такою "цікавою" владою як у нас.
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07.04.2023 20:49 Ответить
Несподівано! Спочатку я думав на Гондурас!!!
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07.04.2023 20:49 Ответить
Що казити коли кацапи мали навіть доступ до винищувачів країни НАТО, це вам не вимолювати пдч у 2008 році...
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07.04.2023 21:01 Ответить
Ну то на совісті Словаччини. Вони там були офіційно.
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07.04.2023 21:14 Ответить
Таку оцінку агенції Reuters навели три американські посадовці на умовах анонімності, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду". - анонімна оцінка, анонімних американських аноністів , на умовах анонімності- гебнява куйня і метода з часівстворення цієї контори.
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07.04.2023 21:02 Ответить
.

вони невилiковнi.

панове, Ви тiльки подивiться ! воно шурує кацапською на таке свято...

це дiйсно українська церква?

можливо, це старослов'янська, як попи сатанату брешуть?

брехуни та iуди з сатанату РПЦ-КДБ !

https://youtu.be/RLYm-******
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07.04.2023 21:12 Ответить
А може там оту підготовку до наступу про**али.А тепер закинули ''качку'' в суспільство-" типу наступ зірвався через те що його ''хтось'' злив, отже треба іти на переговори з *уйлом".Таким чином хочуть спонукати Україну кинути *уйлу частину території взамін на закінчення війни. Отже *уйло отримає свою ''перемогу'', світ отримає закінчення війни, а Україна залишиться в дураках!
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07.04.2023 21:14 Ответить
Пентагон готує весняний контрнаступ для ЗСУ, а Росія публікує ... Комедія, трагедія, драма, ... чи фантастика?
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07.04.2023 21:18 Ответить
"Всьо, іхняя разведка уже аб наступлєнії узнала. Патєрян ефєкт нєажиданасті кантрнаступлєнія. В масквє всє наши плани разнюхалі." Панове, на московії такий собі Ходарьонок просто вангував за місяць до навали про те , чим все закінчиться, але ж потвора в кремлі слухає лише голоси в своїй макітрі...
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07.04.2023 21:21 Ответить
маю відчуття що це керований злив........треба ваті задурити макітру..... якщо ні то все сумно......
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07.04.2023 21:21 Ответить
не Ермаком единым...😂😂
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07.04.2023 22:23 Ответить
Тут вже з придністровям стільки російських ,,зливів" було,фекальний млин би знесло тим ,,потоком".так і тут.який контрнаступ?річки розлились,ліси-,,лисі".війська- невкомплекті.на донбасі- м'ясорубка.хіба- що через брянськ - на москву.
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07.04.2023 22:47 Ответить
США вважають Росію причетною до "зливу" даних про підготовку контрнаступу в Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3410846

Взагалі то у нас біг борди по всій країні з Гвардією наступу, тобто, вже декілька місяців не секрет, що планується контрнаступ
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07.04.2023 22:57 Ответить
Ruzzia is sowing mistrust.

Ruzzia painted those papers,
using their own collected data,
and putting some "Pentagon" stamps on them.
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07.04.2023 23:17 Ответить
У нас каждый день в Новостях об этом. Може Данилов?))
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08.04.2023 00:00 Ответить
Не должны были сливать, а просто молча пользоваться полученными разведданными правильно?😂😂😂
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08.04.2023 08:11 Ответить
а тем временем Генерал на кухне тихо чистит картоплю и думает, Коенигсберг,трудно тебя в песне напевать.
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08.04.2023 08:51 Ответить
А може все так і було задумано? Та мало чого і для кого можна "злити". А так як наші провладні тіктокери і блогери зливають то ще пошукати потрібно...
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08.04.2023 11:24 Ответить
 
 