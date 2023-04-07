США считают Россию причастной к "сливу" данных о подготовке контрнаступления в Украине, - Reuters
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За утечкой нескольких секретных американских военных документов, которые были выложены в соцсетях и якобы свидетельствовали о подготовке к весеннему контрнаступлению Украины, стоят Россия или пророссийские элементы.
Такую оценку агентства Reuters привели три американских чиновника на условиях анонимности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
По словам собеседников Reuters, слитые документы, очевидно, были изменены, чтобы по крайней мере уменьшить количество потерь со стороны российских войск.
В Пентагоне в свою очередь отказались комментировать подлинность "слитых" документов и отметили, что "изучают вопрос". Ожидается, что ведомство проведет расследование относительно причин утечки.
Как сообщалось, в NYT вышел материал со ссылкой на источники о том, что США якобы выясняют, каким образом могла произойти утечка секретных документов союзников, касающихся подготовки сил обороны Украины к будущему контрнаступлению - обучению новых бригад и поставке оружия.
Отмечается, что по крайней мере часть данных в документах - касающихся ориентировочных потерь обеих сторон - явно изменена с целью подыграть российской пропаганде. В обнародованных бумагах при этом нет упоминаний о конкретных планах Украины.
Пожалуйста, подождите...
это все что нужно знать.
буба на барабані - ****, стукач.....
ні, ви не бачите....
вам клованів і язикінь дай..
сліпці...
Хто здувся?
Очевидно же, что любой, даже пропитый насквозь кацап, выберет вариант 1.
Т.е. вся эта история - полное фуфло.
мені сігарету викурити....
вони невилiковнi.
панове, Ви тiльки подивiться ! воно шурує кацапською на таке свято...
це дiйсно українська церква?
можливо, це старослов'янська, як попи сатанату брешуть?
брехуни та iуди з сатанату РПЦ-КДБ !
https://youtu.be/RLYm-******
Взагалі то у нас біг борди по всій країні з Гвардією наступу, тобто, вже декілька місяців не секрет, що планується контрнаступ
Ruzzia painted those papers,
using their own collected data,
and putting some "Pentagon" stamps on them.