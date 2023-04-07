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Новости За рубежом
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США открыли в Польше логистическую базу, где будет храниться 2700 единиц вооружения

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

нато,польща

В Повидзе (Польша) открыли военный комплекс логистики и оборудования армии США – крупнейший за последние 30 лет инфраструктурный проект, финансируемый НАТО и США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

База LTESM-C построена по образцу баз США. На складах комплекса будут храниться танки, БМП, артиллерия, машины технической охраны и самоходные мосты. В общей сложности разместят примерно 2700 единиц вооружения.

"Возможность хранения военной техники на этой базе значительно сократит время реакции сил США, что укрепит безопасность Польши и всего восточного фланга НАТО. Система безопасности, которую мы строим, основывается на этом принципе", - заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Он отметил, что база является "важным элементом сдерживания агрессора и проявлением солидарности внутри Североатлантического альянса".

Как объяснила пресс-служба польского оборонного ведомства, комплекс позволит быстро принимать подкрепления союзников, сокращая время их полного оснащения с полутора месяцев в случае переброски техники из США до нескольких дней.

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LTESM-C занимает 60 тыс. м² складских площадей с регулируемым уровнем влажности. Там можно хранить и оборудование и материалы, необходимые для ремонта и эксплуатации. Для реализации проекта понадобилось шесть лет и он стоил НАТО и США $360 млн. Это самая большая разовая инвестиция в инфраструктуру Альянса за 30 лет.
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Велика подяка полякам
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07.04.2023 21:19 Ответить
тонкий намек на толстые обстоятельства....
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07.04.2023 21:24 Ответить
Координати не забудьте викласти.
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07.04.2023 21:28 Ответить
О так, час реакції дійсно скоротиться. І екіпажі поруч...
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07.04.2023 21:35 Ответить
Баканов знає точні координати?
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07.04.2023 21:45 Ответить
Там натівська ******* ПРО. Її не рекламують.
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08.04.2023 03:27 Ответить
 
 