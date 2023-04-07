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Австрия (734) разминирование (605)

Австрия не может помогать Украине с разминированием во время войны из-за нейтральности.

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

міни

Австрия, вероятно, сможет помочь Украине с разминированием только после завершения войны с Россией из-за особенностей конституции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Kronen Zeitung, об этом заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер.

Издание отмечает, что обещания австрийского канцлера Карла Нехаммера и министра иностранных дел Александера Шалленберга о помощи Украине в разминировании пока не были реализованы.

При этом Таннер заявляет, что эта помощь может быть предоставлена после окончания войны, ведь Австрия по конституции является нейтральной страной. Австрийские чиновники считают, что разминирование во время продолжающейся войны будет противоречить конституционному праву.

Представитель австрийской либеральной партии NEOS по внешней политике Гельмут Брандштеттер не соглашается с позицией Минобороны.

Также читайте: Австрия арестует Путина в случае его появления в стране, - Минюст

"Это слишком поздно – мы должны помочь сейчас. Речь идет о спасении жизней", - отмечает он.

В свою очередь, посол Украины в Вене Василий Химинец подчеркнул, что помощь Украине в разминировании нужна сейчас. И она не несет угрозы для нейтралитета Австрии, поскольку происходит на "гражданских территориях".

Напомним, Украина является самой заминированной страной в Европе. По оценкам ООН, ее разминирование будет стоить более 35 миллиардов долларов.

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Топ комментарии
+19
нейтрали ********а ось менеджер Порше може допомагати сосії Автопром відновлювати, навіть сам запропонував, а не його просили, нейтрали ******
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07.04.2023 21:20
+16
Ну і йдіть в ***
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07.04.2023 21:21
+14
Австрія - притон для рашистського фсб ,котрий на її території мабуть облаштував мабуть навіть навчальні табори для рашистських бойовиків,котрі беруть участь у війні в Україні
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07.04.2023 21:25
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очень удобно.
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07.04.2023 21:20 Ответить
Австріяки такі цнотливі!
Я вже сумніваюсь що саме вони "подарували" світу одного найкривавіших персонажем 🙁
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07.04.2023 22:16 Ответить
почитайте коменти до цієї статті:
Keine Hilfe für ein Kriegsführendes Land! - 99%
перекладати не варто, я думаю
грьобані австріяки!

.

.
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07.04.2023 22:50 Ответить
в австрії надзвичайно високий рейтинг мають "праві" - на межі нацизму
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07.04.2023 22:52 Ответить
нейтрали ********а ось менеджер Порше може допомагати сосії Автопром відновлювати, навіть сам запропонував, а не його просили, нейтрали ******
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07.04.2023 21:20 Ответить
Добре що хер Порше кацапам хоч "Мауса" не побудує 😕
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07.04.2023 22:17 Ответить
Австрія ще плаче за Гітлером.
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07.04.2023 21:21 Ответить
Тепер я зрозумів чому Гітлер був вегетаріанцем!
Він - австріяка... 😕
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07.04.2023 22:19 Ответить
Тобі видніше. Мені пофіг, чим він там був. А от із австріяками та швейцарцями-проблема. Нейтралітет-дуже зручна відмазка, коли хочеться пропетляти між дощовими каплями.
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07.04.2023 23:19 Ответить
Ну і йдіть в ***
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07.04.2023 21:21 Ответить
Такий шлях....(с)))
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07.04.2023 22:11 Ответить
Австрія - притон для рашистського фсб ,котрий на її території мабуть облаштував мабуть навіть навчальні табори для рашистських бойовиків,котрі беруть участь у війні в Україні
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07.04.2023 21:25 Ответить
австрія просто глотнула сперми єври у *****
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07.04.2023 21:28 Ответить
лікувати в неділю хворого не можна бо неділя
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07.04.2023 21:30 Ответить
Соромно має бути австрійцям за їх позицію
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07.04.2023 21:33 Ответить
Які ж вони кончені! Цивільне населення гине на мінах!
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07.04.2023 21:37 Ответить
Уряд в Австрії змінився, але як були ***************, так і лишились.
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07.04.2023 21:38 Ответить
"Ми допоможемо запобігти зґвалтуванню, але лише після того, як факт зґвалтування буде доведено в суді"

Нормуль,чо!
ЇйБо, коли читаю такі новини, то виникає бажання пропуститу рашистів до Австрії, Угорщини, Швейцарії та інших "френдштеєрів", щоб на власній шкурі відчули "руzуий мир"...
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07.04.2023 21:44 Ответить
Та я б і до Німеччини залюбки пропустив. Вона допомагає нам тільки після пі з дюлін.
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08.04.2023 01:19 Ответить
Австрія як дорога шлюха.... але ж шлюха.......
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07.04.2023 21:46 Ответить
Х#й Україна на Австрію поклала не через нейтральність, а просто так.
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07.04.2023 21:51 Ответить
Бо так зручніше
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07.04.2023 22:15 Ответить
Як перша західна країна, яка підписала газову угоду з СРСР у 1968 році, Австрія залишається залежною від російських вуглеводнів. Сьогодні газ значною мірою впливає на інтереси Австрії, щоб уникнути дій, які можуть надмірно протистояти путіну.
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07.04.2023 22:04 Ответить
нейтральность к чему? К убийствам мирных жителей? К педофилии? Не думаю в конституции любой страны это прописано. Спасение мирных граждан от урода который заложил мины это противоречит конституции? Значит охерительная у вас конституция господа, или пора садить господ за трактование конституция
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07.04.2023 22:04 Ответить
Вони бояться, що доведеться розмінувати фронтову смугу в зоні прориву.
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07.04.2023 22:05 Ответить
офшорна помийня і прихисток усієї грошовитої русні
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07.04.2023 22:10 Ответить
гниди.

денацифiкацiя у Нiмеччинi була, а про австрiю та угорщину забули...
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07.04.2023 22:13 Ответить
Так, але наразі перше потрібно денаціфікувати рашистську *********!
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07.04.2023 22:17 Ответить
В Австрии денацификация была.
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07.04.2023 23:08 Ответить
якось не дуже схоже.
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07.04.2023 23:35 Ответить
Не було денацифікації. Їх майже жертвами нацистсікої окупації назвали. Австрія разом з Угоршиною відкрутились від цього. Тому такі ексцеси.
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08.04.2023 06:49 Ответить
Они вовремя переобулись.
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08.04.2023 00:18 Ответить
Значить шикльгрубера народити можна, танцювати з пародією на гітлера із мордору під час війни теж, а розмінувати міновану рашистами терріторію, де міни відпривають дітям і дорослим кінцівки, не можна. Нехіла нейтральність. І до речі в 2012 році Германія позбавила гітлера громадянства по мотивах, що він є громодянином австрії.
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07.04.2023 22:16 Ответить
Если вы не помогаете жертве защититься от преступника то вы не нейтральны а сообщник преступника. Если я буду в Австрии или Швейцарии идти по улице и видеть совершение преступления то я так же могу отвернуться, перейти на другую сторону улицы и пойти как нивчем небывало дальше и потом полиции сказать что я не скажу кто убийца потому что я нейтральный и не хочу переходить ниначью сторону
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07.04.2023 22:20 Ответить
О нейтралитете можно было говорить, если бы Вас просили минировать отдельные участки территории Украины!
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07.04.2023 22:30 Ответить
Идите в жопу в месте с швейцарией лицемеры сраные.
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07.04.2023 22:47 Ответить
Тупі
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07.04.2023 22:50 Ответить
Хто там вміє
Виставок фото танцю ***** з тою старою прогмвдовкою екс ...з Австрії
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07.04.2023 22:53 Ответить
два уродца.))

кто здеся женшЧина, а кто мушЧинка?

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07.04.2023 23:37 Ответить
дивиться "козликом", зараз її з"їсть, красуню
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08.04.2023 00:56 Ответить
та нi, воно по хлопчикам.) це так, вистава.
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08.04.2023 15:02 Ответить
ничему история не учит - будут выплачивать репарации, как после ВМВ с 3м рейхом, так и сейчас с бывшей масковией... Даже Швейцария впряглась в невоенную (медикаментозную) помощь...
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08.04.2023 00:12 Ответить
Зато, нейтральность никак не мешает предлагать строить автозаводы агрессору во время войны. Это, видимо, другое.
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08.04.2023 00:15 Ответить
Аустрійський та швейцарський «нейтралітет»-підтримка геноциду українського народу.
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08.04.2023 00:15 Ответить
Нейтрали які допомагають розвивати економіку ********** і обходити санкції. Шльондри вони а не нейтрали. Райффайзен Порше Ашан та інші плюють на ЄС та українців що боронять Європу. Якщо б Україна не оборонялась то військова експансія ***** принесла велику шкоду економіці ЄС. Україна зараз забезпечує економічну стабільність ЄС включаючи Австрію, якщо впаде економіка ЄС то це зіпсує торгові відносини між США та ЄС що в свою чергу значно погіршить економічний стан США. Можливі економічні втрати США та ЄС від повної окупації України, що в свою чергу призведе до російської прямої агресії з країнами ЄС чи НАТО, значно перевищують допомогу яку отримує Україна.

США та ЄС добре оцінили збитки від можливого вторгнення кацапів в Європу і вирішили допомогти Україні, бо допомога нам обійдеться для США та ЄС набагато дешевше ніж війна НАТО з росією на території ЄС. Наслідки для обох економік були б катастрофічними. Для чого європейцям війна на своїй землі та смерті їхніх людей. Тут є певна взаємовигідна співпраця, ми воюємо за свою незалежність а вони нам допомагають задля збереження своєї економічної стабільності. США, ЄС та Україні взаємовигідна співпраця та допомога у війні проти **********. Краще війна ніж окупація. ***** сподівався що окупує Україну, натравить пропагандою і мобілізує наше населення на війту проти ЄС, те саме що він зараз робить у тимчасово окупованих землях.
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08.04.2023 01:02 Ответить
Кацапські проститутки. Що може більш мирним, ніж розмінування? Добре сидять на кацапських грошах.
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08.04.2023 06:46 Ответить
 
 