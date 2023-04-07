Австрия не может помогать Украине с разминированием во время войны из-за нейтральности.

Австрия, вероятно, сможет помочь Украине с разминированием только после завершения войны с Россией из-за особенностей конституции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Kronen Zeitung, об этом заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер.

Издание отмечает, что обещания австрийского канцлера Карла Нехаммера и министра иностранных дел Александера Шалленберга о помощи Украине в разминировании пока не были реализованы.

При этом Таннер заявляет, что эта помощь может быть предоставлена после окончания войны, ведь Австрия по конституции является нейтральной страной. Австрийские чиновники считают, что разминирование во время продолжающейся войны будет противоречить конституционному праву.

Представитель австрийской либеральной партии NEOS по внешней политике Гельмут Брандштеттер не соглашается с позицией Минобороны.

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"Это слишком поздно – мы должны помочь сейчас. Речь идет о спасении жизней", - отмечает он.

В свою очередь, посол Украины в Вене Василий Химинец подчеркнул, что помощь Украине в разминировании нужна сейчас. И она не несет угрозы для нейтралитета Австрии, поскольку происходит на "гражданских территориях".

Напомним, Украина является самой заминированной страной в Европе. По оценкам ООН, ее разминирование будет стоить более 35 миллиардов долларов.

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