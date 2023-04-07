Австрия не может помогать Украине с разминированием во время войны из-за нейтральности.
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Австрия, вероятно, сможет помочь Украине с разминированием только после завершения войны с Россией из-за особенностей конституции.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Kronen Zeitung, об этом заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер.
Издание отмечает, что обещания австрийского канцлера Карла Нехаммера и министра иностранных дел Александера Шалленберга о помощи Украине в разминировании пока не были реализованы.
При этом Таннер заявляет, что эта помощь может быть предоставлена после окончания войны, ведь Австрия по конституции является нейтральной страной. Австрийские чиновники считают, что разминирование во время продолжающейся войны будет противоречить конституционному праву.
Представитель австрийской либеральной партии NEOS по внешней политике Гельмут Брандштеттер не соглашается с позицией Минобороны.
"Это слишком поздно – мы должны помочь сейчас. Речь идет о спасении жизней", - отмечает он.
В свою очередь, посол Украины в Вене Василий Химинец подчеркнул, что помощь Украине в разминировании нужна сейчас. И она не несет угрозы для нейтралитета Австрии, поскольку происходит на "гражданских территориях".
Напомним, Украина является самой заминированной страной в Европе. По оценкам ООН, ее разминирование будет стоить более 35 миллиардов долларов.
Пожалуйста, подождите...
Я вже сумніваюсь що саме вони "подарували" світу одного найкривавіших персонажем 🙁
Keine Hilfe für ein Kriegsführendes Land! - 99%
перекладати не варто, я думаю
грьобані австріяки!
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Він - австріяка... 😕
спермиєври у *****
Нормуль,чо!
ЇйБо, коли читаю такі новини, то виникає бажання пропуститу рашистів до Австрії, Угорщини, Швейцарії та інших "френдштеєрів", щоб на власній шкурі відчули "руzуий мир"...
денацифiкацiя у Нiмеччинi була, а про австрiю та угорщину забули...
Виставок фото танцю ***** з тою старою прогмвдовкою екс ...з Австрії
кто здеся женшЧина, а кто мушЧинка?
США та ЄС добре оцінили збитки від можливого вторгнення кацапів в Європу і вирішили допомогти Україні, бо допомога нам обійдеться для США та ЄС набагато дешевше ніж війна НАТО з росією на території ЄС. Наслідки для обох економік були б катастрофічними. Для чого європейцям війна на своїй землі та смерті їхніх людей. Тут є певна взаємовигідна співпраця, ми воюємо за свою незалежність а вони нам допомагають задля збереження своєї економічної стабільності. США, ЄС та Україні взаємовигідна співпраця та допомога у війні проти **********. Краще війна ніж окупація. ***** сподівався що окупує Україну, натравить пропагандою і мобілізує наше населення на війту проти ЄС, те саме що він зараз робить у тимчасово окупованих землях.