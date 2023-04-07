В Литве предлагают обязать публичных деятелей декларировать связи с Россией и Беларусью
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Глава комитета по национальной безопасности и обороне парламента Литвы Лауринас Кащюнас предлагает обязать судей, политиков, военных и некоторых других граждан декларировать связи с Россией и Беларусью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
К таким публичным лицам, согласно литовскому законодательству, относятся политики, служащие, судьи, разведчики, военные, главы государственных и муниципальных компаний и их заместители и другие.
Поправки в закон о декларации публичных и личных интересов Кащюнас зарегистрировал в пятницу. Их цель – побудить публичных деятелей в Литве отказаться от бизнес-отношений с Россией и Беларусью.
Депутат связал свою инициативу с войной в Украине, и поднял вопрос, не являются ли экономические связи с Россией и Беларусью поддержкой экономик этих авторитарных стран.
"Ответственность за войну России в Украине лежит и в Беларуси. Россия с начала войны использует территорию Беларуси, размещает там своих военных", – объяснил политик.
Если предложение Кащюнаса примут, то лица, декларирующие публичные и личные интересы, будут указывать информацию о деятельности связанных с ними юридических лиц в России или Беларуси, а также контакты с юридическими и физическими лицами в этих странах.
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вони невилiковнi.
панове, Ви тiльки подивiться ! воно шурує кацапською на таке свято...
це дiйсно українська церква?
можливо, це старослов'янська, як попи сатанату брешуть?
брехуни та iуди з сатанату РПЦ-КДБ !
https://youtu.be/RLYm-******
- Ігор Валерійович, чи є докази підписання договору "Переяславської Ради" і коли вона, на вашу думку, була?
- 20млрд!
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