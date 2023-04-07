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В Литве предлагают обязать публичных деятелей декларировать связи с Россией и Беларусью

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

литва

Глава комитета по национальной безопасности и обороне парламента Литвы Лауринас Кащюнас предлагает обязать судей, политиков, военных и некоторых других граждан декларировать связи с Россией и Беларусью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

К таким публичным лицам, согласно литовскому законодательству, относятся политики, служащие, судьи, разведчики, военные, главы государственных и муниципальных компаний и их заместители и другие.

Поправки в закон о декларации публичных и личных интересов Кащюнас зарегистрировал в пятницу. Их цель – побудить публичных деятелей в Литве отказаться от бизнес-отношений с Россией и Беларусью.

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Депутат связал свою инициативу с войной в Украине, и поднял вопрос, не являются ли экономические связи с Россией и Беларусью поддержкой экономик этих авторитарных стран.

"Ответственность за войну России в Украине лежит и в Беларуси. Россия с начала войны использует территорию Беларуси, размещает там своих военных", – объяснил политик.

Если предложение Кащюнаса примут, то лица, декларирующие публичные и личные интересы, будут указывать информацию о деятельности связанных с ними юридических лиц в России или Беларуси, а также контакты с юридическими и физическими лицами в этих странах.

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вони невилiковнi.

панове, Ви тiльки подивiться ! воно шурує кацапською на таке свято...

це дiйсно українська церква?

можливо, це старослов'янська, як попи сатанату брешуть?

брехуни та iуди з сатанату РПЦ-КДБ !

https://youtu.be/RLYm-******
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07.04.2023 22:15 Ответить
Екзамен на громадянство Уркаїни:

- Ігор Валерійович, чи є докази підписання договору "Переяславської Ради" і коли вона, на вашу думку, була?
- 20млрд!
- Вітаю вас, ви здали екзамен!
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07.04.2023 22:22 Ответить
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07.04.2023 22:41 Ответить
Правильное решение умных литовцев.
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08.04.2023 00:08 Ответить
нам таке теж треба
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08.04.2023 00:46 Ответить
В нас працювати буде нікому в теперешній владі у разі введеня подібного закону.
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08.04.2023 01:15 Ответить
Яка порохоботська заява. У нас вся Zeкоманда включаючи пріZeдента має зв'язки з парашиєю.
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08.04.2023 07:01 Ответить
 
 