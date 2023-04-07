США подумывают о принудительных мерах в отношении российской "Лаборатории Касперского", - The Wall Street Journal
Министерство торговли США рассматривает возможность применения принудительных мер против российской компании по кибербезопасности "Лаборатория Касперского".
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на ознакомленные источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.
В прошлом году администрация Байдена активизировала проверку антивирусного программного обеспечения "Лаборатории Касперского" с точки зрения национальной безопасности, поскольку возросли опасения по поводу российских кибератак после вторжения Москвы в Украину.
Американские регуляторы уже запретили федеральному правительству использовать программное обеспечение компании.
Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США в ответ на просьбу прокомментировать информацию заявило, что не комментирует какие-либо потенциальные действия конкретных компаний.
Министерство "стремится в полной мере использовать свои полномочия для защиты конфиденциальных данных американцев и работать с Конгрессом на двухпартийной основе для адаптации к изменяющимся рискам", - говорится в сообщении.
"Лаборатория Касперского" не сразу ответила на запрос Reuters о комментарии.
Если США пойдут на такой шаг, это станет образцом для запрета китайского TikTok или других иностранных технологий, если они будут представлять угрозу национальной безопасности, пишет издание.
В марте власти США внесли "Лабораторию Касперского" в перечень потенциальных угроз для нацбезопасности. Тогда же, по информации СМИ, администрация Байдена потребовала Минфину ввести санкции против компании. В финансовом ведомстве на этот шаг пока не пошли.
В мае Reuters сообщил, что Белый дом обратился в Минторг с требованием активизировать расследование против "Касперского".
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То всіх тих, хто користується цим ПО в США - нафіг з державної служби! Чи той же американський "Нортон" - ще гірший? Не розумію!
Цікаво: а в Україні тим "AVK" хтось користується ще?
Війна ж закінчилася, а кацапстан звільнив полонених та виплатив репарації?
Сарказм.
Пусть идут вслед за кораблем.
ФСБ, программа?
Вы, о чем?
Навіщо, це рекламувати?
Друга категорія - це віруси-здирники (наприклад, petya). Щоб інфікуватися таким, треба бути реально необачним користувачем. Якщо людина бездумно відкриває всі вкладення до електронних листів, то вона однозначно у групі ризику.
Третя категорія вірусів - це exe-файли, які зловмисники підсовують недосвідченим користувачам під виглядом звичайних програм. Зазвичай, їх відрізняє величезна кнопка "Завантажити" і купа заохочувальних банерів навколо неї. Але це можуть бути необов'язково віруси. Туди можуть також запхати рекламні модулі, які будуть постійно демонструвати спливаючі вікна у браузері. Або шпигуни якісь, які будуть відстежувати дії користувача та передавати цю інформацію своєму хазяїну.
Четверта група - це старі віруси, які можна підчепити хіба що встановивши якесь старе ПЗ, в комплекті до якого йде неперевірений генератор ключів або патч. В них може бути якийсь шкідливий код, який дозволить зловмиснику щось таке зробити з комп'ютером користувача. Але ця категорія вірусів вже у минулому. Їх зараз дуже рідко можна зустріти. До них також відносяться віруси, які переносяться на флешках.
З огляду на це можна зробити простий висновок: найкращий антивірус це ви самі. Трохи елементарної обережності і кібергігієни дозволять вам уникати всі ці загрози. Ось і все.
Подобаються Вам антивіруси - користуйтесь. Я Вас особисто ні в чому не намагаюся переконати. Я просто надав Вам інформацію і вже Ваша справа, які Ви зробите з неї висновки.
для того що тримати пересічного в тонусі та бігти з гаманцем у антивірусну компанію достатньо добровільних писак вірусні на кшталт різних студентів, що таким чином перевіряють свої знання на практиці))
біда класичного антивірусу у тому що це завжди вже запізнення. вірус гуляє світом і поки його зловлять та занесуть у бази проходять місяці...
якщо є потреба лазити по помийках, то чому не робити це під максимально заниженими правами?!
а якщо рученьки шаловліві то антивірус не спасе, навіть якщо він там про щось і сигналізує. Його тупо вирубають. І правду казати - є за що - бо максимальна кількість АВ-програм занепокоєні не захистом від зловредів користувача, а тим як обмежити доступ користувачу до пролікованих від жадібності програм)) можна довго говорити про обліко-сорале, але це не є вірусом та зловредом. Під виглядом кряка може бути вірус?! Так. І що з того?! Вірус може бути і під виглядом безкоштовної але зараженої програми)) І ми знову повернулися до питання того що не треба лазити де не треба))
Люди НІЧОГО не тямлять, але за антивірус готові горлянку перегризти ))
Сусід виносить мені мозги - постав мені АВ. Кажу в тебе є банк в ПК?! Що ти взагалі на номпі робищ крім того що торчиш в он-лайн кінотеатрі?! В тебе срані 2 Гб ОЗУ - куди тобі ще АВ?! - ну, х.з. боюся!!
Кажу: в тебе в Він7 є вбудований, заспокойся.
Зрадів та відчепився.
Сидить на якомусь старому лайні 775 сокету на вбудованій ВК. Тупить страшне. Зробив йому мінімальні пристойні налаштування графіки, оці всі тіні та анімацю вирубив...Дзвонить - прийди бо з Косинкою біда!! Прихожу - виявляється нема в Косинці отого гарного фінального водопаду з карт)) Врубав йому все на максимум - тішся своїми гальмами, як ти таке тупе))
Так, комп'ютерне невігластво це просто катастрофа якась. Люди хочуть на свої тазики встановити навіть не один а два або три антивіруси одразу. І пофігу, що вони конфліктуватимуть між собою або вішатимуть систему під час сканування - зате на душі спокійніше )) І ти їм пояснюй хоч сто разів - не доходить.
Я вже за своє життя перепробув з десяток ативірусів: ы макаку (макафі), і НОД (антивірус та фаєрвол), і аваст, і касперський, і авіру, і AVG, і доктор веб, і 360 Security, і Microsoft Defender (ще коли він не був вбудовний в систему), і купу різних антималварів. Нічого окрім головняків не мав і тому вже давно не це все забив. Остаточно мене це спонукала зробити ситуація з НОД-ом, коли він тупо не помітив вірус на флешці. Тупо пропустив, а я після цього був змушений вінду перевстановлювати. Ну його в баню такий захист....
Заради спорту встановив три штуки. Розводив їх "палнамочія" так, щоб не побилися між собою. вже не пам'ятаю які вони там в мене були, бо не всі згодні були встановлюватись, якщо в системі вже стоїть інший. ( до речі це ж мабуть питання до того, як їх виробник захищає від помилок користувача, хіба одного попередження про те що має бути тільки один досить?!!))
У одного з них набір баз був від двох АВ-програм, два інші мали тільки свої. Одного я настроїв так, щоб тільки проактивка була активна, у другого був повний комплект активований, а третій неактивні всі модулі, але ж сканувати він теж міг.)) Таким чином я міг при скануванні по черзі відразу прочісувати 4-ма наборами антивірусних баз)) Не треба було ніяких додаткових Керейтів і т.д. Погрався с недільку-дві - та й зніс все. Здається знайшов собі другу цяцьку.
Не знаю як зараз а колись було таке що після того як ти зносиш один АВ, то другий коректно не стає, треба переустановлювати ОС. (можливо то був той горезвісний Аваст, який міз запросто і просто так покласти Систему). Ну, добре, що то я, а як що то людина зовсім не причетна до ІТ?! Ставить собі той Аваст, отримує від нього головняк, зносить і ставить якийсь інший, а в результаті дзвонить замовляє перевстановлювання ОС за гроші((
То треба тих вірусів з таким сервісом?! Коли пояснюєш, що немає ідеального АВ, який би давав 100% захист (бо тоді вся банда АВ просто стала б непотрібна), що вони всі вторинні і вірус з'являється завжди раніше ліків - у людини такий розпач на обличчі, що мимоволі починаєш її чимось заспокоювати. Бо їй вже ввижається кінець Світу.
Гарно сказано!
Зараз стоїть один Комодо-фаєрвол.
Недавно вчепив якусь заразу, не міг з Лисиці потрапити на сайт vinet провайдера. А з Хрому залюбки. Просканував Курейтом, adwcleaner - нема нічого. Почистив кукі-кеші і відпустило. То начорта вони потрібні якщо таку фігню не бачать?!
Колись юзав хорошу річ UVS (універсальний вірус-сніфер) але то трохи складна штука а я вже забув за роки як нею користуватись. Джуе потужна штучка а головне рубає те чого і в базах немає. Але треба нею володіти. За часів блокираторів робочого столу добре виручала.
Чому я так кажу? Ну, по-перще, є власний досвід. Кілька разів мені ця штука реально допомагала. По-друге, на роботі колегам чистив нею браузери. По-третє, родичеві своєму, який поначіпляв на різних помийках всіляку погань, допоміг її позбутися.
Якщо потрібно, можу дати посилання на нормальну версію
А всі експерименти я проводжу під віртуальною віндою. Там же ж запускаю різні підозрілі файли, тестую програми, роблю портативки.
И никакой тревоги поэтому поводу бюргеры не испытывают.