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Новости Санкции против России
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США подумывают о принудительных мерах в отношении российской "Лаборатории Касперского", - The Wall Street Journal

лаборатория,касперский,касперского

Министерство торговли США рассматривает возможность применения принудительных мер против российской компании по кибербезопасности "Лаборатория Касперского".

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на ознакомленные источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

В прошлом году администрация Байдена активизировала проверку антивирусного программного обеспечения "Лаборатории Касперского" с точки зрения национальной безопасности, поскольку возросли опасения по поводу российских кибератак после вторжения Москвы в Украину.

Американские регуляторы уже запретили федеральному правительству использовать программное обеспечение компании.

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США в ответ на просьбу прокомментировать информацию заявило, что не комментирует какие-либо потенциальные действия конкретных компаний.

Также читайте: Байден продлил на год действие санкций против России

Министерство "стремится в полной мере использовать свои полномочия для защиты конфиденциальных данных американцев и работать с Конгрессом на двухпартийной основе для адаптации к изменяющимся рискам", - говорится в сообщении.

"Лаборатория Касперского" не сразу ответила на запрос Reuters о комментарии.

Если США пойдут на такой шаг, это станет образцом для запрета китайского TikTok или других иностранных технологий, если они будут представлять угрозу национальной безопасности, пишет издание.

В марте власти США внесли "Лабораторию Касперского" в перечень потенциальных угроз для нацбезопасности. Тогда же, по информации СМИ, администрация Байдена потребовала Минфину ввести санкции против компании. В финансовом ведомстве на этот шаг пока не пошли.

В мае Reuters сообщил, что Белый дом обратился в Минторг с требованием активизировать расследование против "Касперского".

россия (95365) санкции (11257) США (26409) кибербезопасность (673)


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Топ комментарии
+18
В усіх притомних компаніях Касперський був заборонений багато років тому.
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07.04.2023 22:36
+15
Може США допоможуть і 1с\bas вигнати з теренів України. Бо засрала мізки бухгалтерів покруче УПЦ МП.
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07.04.2023 22:28
+8
Або жити в росії, або в Україні. Ось це і є альтернатива.
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07.04.2023 23:07
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Може США допоможуть і 1с\bas вигнати з теренів України. Бо засрала мізки бухгалтерів покруче УПЦ МП.
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07.04.2023 22:28 Ответить
Альтернатива?
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07.04.2023 22:30 Ответить
Або жити в росії, або в Україні. Ось це і є альтернатива.
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07.04.2023 23:07 Ответить
Фэсэбэшный мидок.
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07.04.2023 23:39 Ответить
И чешскому avast, за слив данных в пользу роззсии. Слив был от роззсийских работников.
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07.04.2023 22:31 Ответить
В США хтось користується "AVK"??? При наявності "Силіконової долини"???

То всіх тих, хто користується цим ПО в США - нафіг з державної служби! Чи той же американський "Нортон" - ще гірший? Не розумію!

Цікаво: а в Україні тим "AVK" хтось користується ще?
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07.04.2023 22:34 Ответить
работники силиконовой долины выбегали и орали рассия во время чемпионата по футболу...российские айти специалисты...теперь выясняется что русские специалисты ремонтировали миг 29 нато в словакии...я если чесно в шоке
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07.04.2023 22:44 Ответить
В усіх притомних компаніях Касперський був заборонений багато років тому.
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07.04.2023 22:36 Ответить
Мене найбільше вразило те, що цю, безперечно, ґебнюцьку програму використовували деякі державні установи США.
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07.04.2023 22:41 Ответить
акции **************** касперского пошли вниз, медленно, ооооочень медленно варили жабу , пока она РАССУЖДАЛА про простое повышение температуры в природе , в казане в котором она оказаласть поднимали температуру подкидывая дровишек . И ***** что там на болотах будут выть , их бабло , недвижимость , акции , и тд АБСОЛЮТНО ВСЕ !!!!! находится там , против кого они начали агрессию , это так по кацапски , нассать в колодец из которого они-же пьют воду , при чем они даже не приложили ни грама усилий к строительству этого колодца , ДЕБИЛЫ *** .............
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07.04.2023 22:39 Ответить
Глупо. Нужно всегда брать более выгодным предложением. Это единственный нормальный путь, другие все от лукавого. А любой запрет- это значит проиграли в конкуренции, типа мозгов не хватает, поэтому остаётся только запретить. В Рашке такое практикуют. Так чем это отличается тогда от Рашки? Ничем! Стыдоба для американцев по итогу, вот и вся новость.
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07.04.2023 22:39 Ответить
просто обрезать руских
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07.04.2023 22:48 Ответить
а х@ули толку?
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07.04.2023 22:50 Ответить
Точно, давайте поговоримо про "нормальний путь" та "вигодное предложеніє".

Війна ж закінчилася, а кацапстан звільнив полонених та виплатив репарації?

Сарказм.
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07.04.2023 22:56 Ответить
Ти чув таке слово санкції для агресора? Ти безглуздий чи ти хочеш відкрити всі ринки для росії?
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07.04.2023 23:02 Ответить
Так пусть так и скажут, что санкции. Но видимо, проблема в том, что лаборатория "Касперского", давно уже зарегистрирована как западная кампания по документам. Т.е. юридически- не придраться. Поэтому и такие гопнические меры приходится уже применять.
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07.04.2023 23:27 Ответить
Все чекистские жучки зарегистрированы "как западная кампания по документам."
Пусть идут вслед за кораблем.
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08.04.2023 01:10 Ответить
Надо исходить из того, что лаборатория касперского на самом деле - детище российской фсб и создавалась она никак не для здоровой рыночной конкуренции, а для подрыва, внедрения и шпионажа в США.
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08.04.2023 00:05 Ответить
Как говориться- найдите три отличия в российской, пропагандаийсткой риторике по отношению к западным продуктам вещания информации и её аналогам в других сферах деятельности?
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08.04.2023 00:11 Ответить
Про Касперського вже давно відомо, що вона збирає дані і відправляє їх московії. До того ж дуже важка (як і Нортон), грузить комп по саме не хочу. Зараз в самой Віндоуз достатньо якісний захист. Хоча в мене стоїть додатково НОД32.
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08.04.2023 01:21 Ответить
в windows 11 є штатний антивірус кращий за нод
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08.04.2023 13:08 Ответить
Касперского, давно заблокировать!
ФСБ, программа?
Вы, о чем?
Навіщо, це рекламувати?
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07.04.2023 23:03 Ответить
Це треба, було зробити ще в 2005 році!ФСБешная пріблуда!
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07.04.2023 23:35 Ответить
Саме головне щоб FBI не спешил!
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07.04.2023 23:55 Ответить
а дєдушку маккафі з його татухами та волинами вже не вернеш
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08.04.2023 00:01 Ответить
А який божевільний собі зараз може ставити на комп'ютер КАЦАПСЬКИЙ антивірус???? Тим бідьше, що антивірус на сьогоднішній день це взагалі атавізм. Він навантажує систему, постійно вимагає оновлень антивірусних баз, знаходить неіснуючі загрози, хаважає працювати вже втановленим програмам. Та ще й надсилає своїм розробникам інформацію про дії користувача. Встановлюючи антивірус, ти просто перестаєш бути господарем власного комп'ютера.
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08.04.2023 00:39 Ответить
А навіщо вам імунна система вона робить все те саме що і антивірус - то як ви відмовитися від своєї імунної системи? А без антивіруса ви швидше перестанете бути власником свого компютера чим з ним .
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08.04.2023 01:11 Ответить
буває так що імунна система вбиває свій організм. і це теж стосується антивірусів.
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08.04.2023 03:00 Ответить
І таке буває але це означає що антивірус і імунна система дали збій - але ж це не означає що треба від антивірусу і імунної системи відмовлятися. І до речі збій в роботі міг статися через те що їх хакнули - ось і відповідь для чого потрібні оновлення .
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08.04.2023 08:26 Ответить
Ось завдяки таким користувачам як Ви розробники антивірусів і продовжують заробляють гроші.
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08.04.2023 08:17 Ответить
Тобто компютерні віруси це міф ? До речі я що вам мішає вимкнути в себе антивіруси на девайсах - не хочете не користуйтесь.
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08.04.2023 08:38 Ответить
Віруси пишуть самі антивірусні компанії. Щоб потім всіх лякати новими загрозами і змушувати людей купувати підписку на їхні продукти. Це перша категорія вірусів.

Друга категорія - це віруси-здирники (наприклад, petya). Щоб інфікуватися таким, треба бути реально необачним користувачем. Якщо людина бездумно відкриває всі вкладення до електронних листів, то вона однозначно у групі ризику.

Третя категорія вірусів - це exe-файли, які зловмисники підсовують недосвідченим користувачам під виглядом звичайних програм. Зазвичай, їх відрізняє величезна кнопка "Завантажити" і купа заохочувальних банерів навколо неї. Але це можуть бути необов'язково віруси. Туди можуть також запхати рекламні модулі, які будуть постійно демонструвати спливаючі вікна у браузері. Або шпигуни якісь, які будуть відстежувати дії користувача та передавати цю інформацію своєму хазяїну.

Четверта група - це старі віруси, які можна підчепити хіба що встановивши якесь старе ПЗ, в комплекті до якого йде неперевірений генератор ключів або патч. В них може бути якийсь шкідливий код, який дозволить зловмиснику щось таке зробити з комп'ютером користувача. Але ця категорія вірусів вже у минулому. Їх зараз дуже рідко можна зустріти. До них також відносяться віруси, які переносяться на флешках.

З огляду на це можна зробити простий висновок: найкращий антивірус це ви самі. Трохи елементарної обережності і кібергігієни дозволять вам уникати всі ці загрози. Ось і все.
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08.04.2023 09:03 Ответить
"Віруси пишуть самі антивірусні компанії." - тоді виходить що цвяхи випускають а потім по дорогам розкидають виробники шин ( вам можна хрінь нести а мені не можна ? )."З огляду на це можна зробити простий висновок: найкращий антивірус це ви самі." - а також лікар слюсар адвокат і далі по списку, мені ось цікаво як ви перевіряєте всі інфу яку дістаєте з інтернету - побайтово чи побітово ?
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08.04.2023 09:31 Ответить
Це такий стьоб? Якщо так, то він невдалий.

Подобаються Вам антивіруси - користуйтесь. Я Вас особисто ні в чому не намагаюся переконати. Я просто надав Вам інформацію і вже Ваша справа, які Ви зробите з неї висновки.
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08.04.2023 09:56 Ответить
"Віруси пишуть самі антивірусні компанії." "З огляду на це можна зробити простий висновок: найкращий антивірус це ви самі." - ви в це вірите якщо так то ви в нас прихильник "теорії змови" і можливо "антиваксер" а якщо не вірите то "Це такий стьоб? Якщо так, то він невдалий.".
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08.04.2023 10:01 Ответить
Звісно, ніхто цього афішувати не буде. І в цих компаніях немає спеціальних відділів, які цим офіційно займаються. Для цього наймають хакерів, які таким чином заробляють непогані гроші. Це, так би мовити, сірий персонал антивірусних компаній, про який ніхто окрім їхнього керівництва не знає.
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08.04.2023 10:08 Ответить
То виходить всі віруси створюють прямо чи опосередковано розробники антивірусів ? Якщо так то це "теорія змови" якщо ні то антивіруси все таки потрібні ( вони потрібні навіть і у випадку "теорії змови" - можливо ви в нас убер мега спеціаліст який виявляє віруси на раз два але більшість людей не такі).
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08.04.2023 10:25 Ответить
Ви ще тут? Я, здається, вже все сказав.
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08.04.2023 10:36 Ответить
Ви мені ще нічого не сказали (написати написали - хоча для вас це "яка різниця" напевно),як я розумію відповіді на мої запитання не буде - ну тоді передавайте привіт черепасі з слонами а я пшов.
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08.04.2023 10:54 Ответить
за написанням вірусні поки що ніхто не ловив самі антивірусні компанії)) поки це з розряду міфів.

для того що тримати пересічного в тонусі та бігти з гаманцем у антивірусну компанію достатньо добровільних писак вірусні на кшталт різних студентів, що таким чином перевіряють свої знання на практиці))

біда класичного антивірусу у тому що це завжди вже запізнення. вірус гуляє світом і поки його зловлять та занесуть у бази проходять місяці...

якщо є потреба лазити по помийках, то чому не робити це під максимально заниженими правами?!

а якщо рученьки шаловліві то антивірус не спасе, навіть якщо він там про щось і сигналізує. Його тупо вирубають. І правду казати - є за що - бо максимальна кількість АВ-програм занепокоєні не захистом від зловредів користувача, а тим як обмежити доступ користувачу до пролікованих від жадібності програм)) можна довго говорити про обліко-сорале, але це не є вірусом та зловредом. Під виглядом кряка може бути вірус?! Так. І що з того?! Вірус може бути і під виглядом безкоштовної але зараженої програми)) І ми знову повернулися до питання того що не треба лазити де не треба))
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08.04.2023 12:13 Ответить
Ще раз кажу: Вас ніхто ні в чому не переконує. Не хочете вірити - не вірте.
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08.04.2023 10:09 Ответить
тут ніхто нікого не переконає бо резони є у обох сторін. це філософія більше.
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08.04.2023 12:15 Ответить
Просто більшість людей беззастережно вірить всьому, що кажуть серйозні дядьки з екранів телевізорів. І якщо їм сказали, що антивірус має стояти на кожному комп'ютері, то вони так і роблять. А потім це вже стає релігійним переконанням. Воно їм може й не потрібно, але без нього вже чогось не вистачає. Отак вся ця індустрія і існує...
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08.04.2023 12:24 Ответить
це настільки тупо, настільки в головах насрано, що деякі на пропозицію видалити той антивірус (який вже 4 роки не обновлював бази) падають без тями.
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08.04.2023 19:22 Ответить
Ага, знайома ситуація

Люди НІЧОГО не тямлять, але за антивірус готові горлянку перегризти ))
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08.04.2023 19:24 Ответить
то чого дивуватися, що вони згодні тримати в себе в компі касперського?! міфічна загроза лякає більше ніж реальна.

Сусід виносить мені мозги - постав мені АВ. Кажу в тебе є банк в ПК?! Що ти взагалі на номпі робищ крім того що торчиш в он-лайн кінотеатрі?! В тебе срані 2 Гб ОЗУ - куди тобі ще АВ?! - ну, х.з. боюся!!

Кажу: в тебе в Він7 є вбудований, заспокойся.

Зрадів та відчепився.

Сидить на якомусь старому лайні 775 сокету на вбудованій ВК. Тупить страшне. Зробив йому мінімальні пристойні налаштування графіки, оці всі тіні та анімацю вирубив...Дзвонить - прийди бо з Косинкою біда!! Прихожу - виявляється нема в Косинці отого гарного фінального водопаду з карт)) Врубав йому все на максимум - тішся своїми гальмами, як ти таке тупе))
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08.04.2023 19:37 Ответить
Ой, клас! У мене аж сльози пішли від сміху Особливо про косинку сподобалося!

Так, комп'ютерне невігластво це просто катастрофа якась. Люди хочуть на свої тазики встановити навіть не один а два або три антивіруси одразу. І пофігу, що вони конфліктуватимуть між собою або вішатимуть систему під час сканування - зате на душі спокійніше )) І ти їм пояснюй хоч сто разів - не доходить.

Я вже за своє життя перепробув з десяток ативірусів: ы макаку (макафі), і НОД (антивірус та фаєрвол), і аваст, і касперський, і авіру, і AVG, і доктор веб, і 360 Security, і Microsoft Defender (ще коли він не був вбудовний в систему), і купу різних антималварів. Нічого окрім головняків не мав і тому вже давно не це все забив. Остаточно мене це спонукала зробити ситуація з НОД-ом, коли він тупо не помітив вірус на флешці. Тупо пропустив, а я після цього був змушений вінду перевстановлювати. Ну його в баню такий захист....
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08.04.2023 19:49 Ответить
Я вже награвся с антивірусами в свій час.

Заради спорту встановив три штуки. Розводив їх "палнамочія" так, щоб не побилися між собою. вже не пам'ятаю які вони там в мене були, бо не всі згодні були встановлюватись, якщо в системі вже стоїть інший. ( до речі це ж мабуть питання до того, як їх виробник захищає від помилок користувача, хіба одного попередження про те що має бути тільки один досить?!!))

У одного з них набір баз був від двох АВ-програм, два інші мали тільки свої. Одного я настроїв так, щоб тільки проактивка була активна, у другого був повний комплект активований, а третій неактивні всі модулі, але ж сканувати він теж міг.)) Таким чином я міг при скануванні по черзі відразу прочісувати 4-ма наборами антивірусних баз)) Не треба було ніяких додаткових Керейтів і т.д. Погрався с недільку-дві - та й зніс все. Здається знайшов собі другу цяцьку.

Не знаю як зараз а колись було таке що після того як ти зносиш один АВ, то другий коректно не стає, треба переустановлювати ОС. (можливо то був той горезвісний Аваст, який міз запросто і просто так покласти Систему). Ну, добре, що то я, а як що то людина зовсім не причетна до ІТ?! Ставить собі той Аваст, отримує від нього головняк, зносить і ставить якийсь інший, а в результаті дзвонить замовляє перевстановлювання ОС за гроші((

То треба тих вірусів з таким сервісом?! Коли пояснюєш, що немає ідеального АВ, який би давав 100% захист (бо тоді вся банда АВ просто стала б непотрібна), що вони всі вторинні і вірус з'являється завжди раніше ліків - у людини такий розпач на обличчі, що мимоволі починаєш її чимось заспокоювати. Бо їй вже ввижається кінець Світу.
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08.04.2023 20:44 Ответить
То треба тих вірусів з таким сервісом?! Коли пояснюєш, що немає ідеального АВ, який би давав 100% захист (бо тоді вся банда АВ просто стала б непотрібна), що вони всі вторинні і вірус з'являється завжди раніше ліків - у людини такий розпач на обличчі, що мимоволі починаєш її чимось заспокоювати. Бо їй вже ввижається кінець Світу.

Гарно сказано!
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09.04.2023 08:13 Ответить
Останнім в мене теж був НОД. Вибір зробив через таке: ставив по черзі всякі різні ( з поправкою на халявну активацію звісно) і просто тупо відкривав диреткорію де було забагато файлів та папок. Дивився на час коли відкривався доступ. звісно порівнював з системою без всяких АВ-програм. Тільки НОД єдиний мене встроїв своєю швидкістю. А інші дратували своїми галмами, бо я весь час колупався в системі і мені було в лом чекати ці мілісекунда поки воно роздуплиться))

Зараз стоїть один Комодо-фаєрвол.

Недавно вчепив якусь заразу, не міг з Лисиці потрапити на сайт vinet провайдера. А з Хрому залюбки. Просканував Курейтом, adwcleaner - нема нічого. Почистив кукі-кеші і відпустило. То начорта вони потрібні якщо таку фігню не бачать?!

Колись юзав хорошу річ UVS (універсальний вірус-сніфер) але то трохи складна штука а я вже забув за роки як нею користуватись. Джуе потужна штучка а головне рубає те чого і в базах немає. Але треба нею володіти. За часів блокираторів робочого столу добре виручала.
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08.04.2023 20:59 Ответить
Ого! Серйозний у Вас досвід. До речі, з приводу зарази у браузері. Є така класна штука під назвою UnHackMe. Це реально ДУЖЕ крута річ, коли потрібно позбутися різного непотрібу у браузері. Вона ЄДИНА гарантовано знищує спливаючі рекламні банери, з я кими не можуть впоратися ані антивіруси, ана антималварі.

Чому я так кажу? Ну, по-перще, є власний досвід. Кілька разів мені ця штука реально допомагала. По-друге, на роботі колегам чистив нею браузери. По-третє, родичеві своєму, який поначіпляв на різних помийках всіляку погань, допоміг її позбутися.

Якщо потрібно, можу дати посилання на нормальну версію
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09.04.2023 08:07 Ответить
Постійно я її у себе в системі не тримаю. Просто про всяк випадок лежить у папочці і чекає свого часу

А всі експерименти я проводжу під віртуальною віндою. Там же ж запускаю різні підозрілі файли, тестую програми, роблю портативки.
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09.04.2023 08:10 Ответить
І так - у мене на комп'ютері антивіруса немає. Він не вимкнений - він просто вирізаний з системи. Я говорю про фірмовий антивірус від Microsoft під назвою Windows Defender.
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08.04.2023 09:05 Ответить
Касперский - один из самых раскрученных в ФРГ брендов. Очень глубоко вбурили его в мозги бюргеров. Раздавали для этого бесплатно.
И никакой тревоги поэтому поводу бюргеры не испытывают.
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08.04.2023 01:06 Ответить
А Телеграм, который сейчас в каждом будильнике? И является реальной многоходовочкой пуйла.
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08.04.2023 01:10 Ответить
це параноя)) бо у кожній хаті як не андроїд то вінда, або яблуко)) Це я про помийку. але помийка поки що не впала на коліна а смердить собі на всі боки. А ОС - це далеко не Телеграм. Якого при бажанні фахівці перетрусять всього, щоб виявити загрозу. А касперського реально ловили на тому що зливає та шпигуеє. Хоч він і складніший набагато за месенджер. Так що хай кацап-многоходовочник боїться американського компьютера.
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08.04.2023 03:14 Ответить
А пінгвін де - де пінгвін ?
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08.04.2023 10:05 Ответить
шансів зустріти Лінкс у пересічного кацапа менше чим у кенгуру зустріти пингвина.
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08.04.2023 11:51 Ответить
windows 11 не потребує антивіруса.
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08.04.2023 13:10 Ответить
 
 