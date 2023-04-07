Любое решение, которое приблизит Украину к членству в НАТО, будет хорошим результатом июльского саммита, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Любое решение, которое приблизит Украину к членству в НАТО, будет хорошим результатом. Все решения, приближающие присоединение Украины к Североатлантическому альянсу, являются положительным результатом.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.
Говоря о саммите ООН, министр иностранных дел заявил, что для Украины полезны все решения, которые приблизят ее к вступлению в НАТО.
"Любое решение, которое будет означать, что от фразы "дверь открыта" мы переходим к фразе "Украина на пороге членства в НАТО", будет считаться успешным результатом", - подчеркнул Кулеба.
Напомним, в июле, в Вильнюсе состоится саммит НАТО, куда приглашен и президент Зеленский. Внутри НАТО сейчас существует спор о том, стоит ли Украине давать "дорожную карту" для вступления" или лучше ограничиться размытыми гарантиями.
Пожалуйста, подождите...
Шкода. Там він був крутий чувак.
Олексій Голобуцький:
Може, думає, що вона посол у Японії?
Чи, може, просто валізу з одягом забула у Києві?
- А де бігуді та плойка?
- Насправді не смішно.
Реальний кадровий голодяк та провал усієї системи держслужби та дипслужби, якщо з курсів навчання МІНЄТУ, призначають на послиць!!
Чому ми не в НАТІ???-ГАПЛИК!!
Поки Українці, від московитів *****, Україну захищають в окопах, привладні її в лайно, своїми бездарними діями та заробітчанство на схематозах, втоптують!!!
Яйценосні офшорники, пішли шляхом ригоАналів!!!
Співпадіння….
засрали Київ..