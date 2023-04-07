РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11625 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1 248 29
саммит (1031) Украина (44298) членство в НАТО (1215) Кулеба Дмитрий (2634)

Любое решение, которое приблизит Украину к членству в НАТО, будет хорошим результатом июльского саммита, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

кулеба

Любое решение, которое приблизит Украину к членству в НАТО, будет хорошим результатом. Все решения, приближающие присоединение Украины к Североатлантическому альянсу, являются положительным результатом.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.

Говоря о саммите ООН, министр иностранных дел заявил, что для Украины полезны все решения, которые приблизят ее к вступлению в НАТО.

"Любое решение, которое будет означать, что от фразы "дверь открыта" мы переходим к фразе "Украина на пороге членства в НАТО", будет считаться успешным результатом", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, в июле, в Вильнюсе состоится саммит НАТО, куда приглашен и президент Зеленский. Внутри НАТО сейчас существует спор о том, стоит ли Украине давать "дорожную карту" для вступления" или лучше ограничиться размытыми гарантиями.

Читайте также: Литва будет поддерживать членство Украины в ЕС и НАТО вплоть до ее вступления, - Ландсбергис
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+14
НАТОВцы ***** , вы сначала станьте ЛЮДЬМИ , поумнейте , ******* с букавеля призовите , зе-гандонов взяточников в военкоматах прикройте , зе-гандонов в министерстве обороны уберите , ******* зеленое которое на прикорме у коломойского , ахметки, фирташа, юли , и тд уберите , зе - ушлепки которые расползлись как тараканы по всей стране и всем грамадам что бы налик в киев возили посадите , а потом открывайте свой рот про НАТО , вы зе - ушлепки страну в топку войны кинули , убили тысячи мирных людей , разрушили пол страны , разворовали казну, помножили на ноль военный потенциал страны , уничтожили разведку, сдали по договорнякам 20 % территорий страны , и еще рот свой открываете про прием в НАТО , кому вы нужны , дегенераты с трускавецким образованием и криворожским мышлением , идите в уличное шапито , туда вас примут внеочереди.
показать весь комментарий
07.04.2023 23:09
+9
Дмитро Чекалкин

Олексій Голобуцький:
Може, думає, що вона посол у Японії?
Чи, може, просто валізу з одягом забула у Києві?
- А де бігуді та плойка?
- Насправді не смішно.
показать весь комментарий
07.04.2023 23:09
+9
Специалист с минета никак не выйдет из образа. Профессиональные привычки не отпускают.
показать весь комментарий
07.04.2023 23:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З вашими кротами в НАТУ?
показать весь комментарий
07.04.2023 22:47 Ответить
Одне сподівання, що оті кроти/щури самі з половини до липня порозбігаються по запарєбрікам.
показать весь комментарий
07.04.2023 23:01 Ответить
отже, наші мовчки підтерлися.
показать весь комментарий
07.04.2023 22:49 Ответить
А что он скажет? Что мокнули носом в зеленое дерьмо? Нам просто указали на конкретные проблемы с выполнением уже подписанного. На вранье величайшего на эту тему. Кулеба даже попытался позавчера выдать этот ***** за типа "достижение". Но правда вылезла все-равно.
показать весь комментарий
07.04.2023 23:00 Ответить
взяття Криму ЗСУ - це буде потужний сигнал для наших партнерів із НАТО.
показать весь комментарий
07.04.2023 22:51 Ответить
це буде потужний сигнал сили ЗСУ на західному озброєнні. Втім, приблизно такої ж сили і армія Туреччини, а натівцям не дуже хочеться мати в своєму колі не те що другого Ердогана, а навіть пронатівського Лукашенка! Їм вистачає, крім Ердогана, "свого" Орбана та інших дрібніших автократів...
показать весь комментарий
07.04.2023 23:07 Ответить
Кулеба - ще той демагог. А він вже більше не займється організацією фуршетів українських дип-предстаництв в Європі?
Шкода. Там він був крутий чувак.
показать весь комментарий
07.04.2023 22:55 Ответить
за ПДЧ вже навіть не думають... Така корупція і автократія, сэр, ...
показать весь комментарий
07.04.2023 23:03 Ответить
можливо кулєбякін думає.що Україну з рашистськими агентами в ОПі візьмуть в НАТО, як Швецію і Фінляндію без ПДЧ,,,?
показать весь комментарий
07.04.2023 23:20 Ответить
обісрюнкались в прямому ефірі і навіть не стидаються... кулеба кулеба...
показать весь комментарий
07.04.2023 23:04 Ответить
показать весь комментарий
07.04.2023 23:07 Ответить
Дмитро Чекалкин

Олексій Голобуцький:
Може, думає, що вона посол у Японії?
Чи, може, просто валізу з одягом забула у Києві?
- А де бігуді та плойка?
- Насправді не смішно.
показать весь комментарий
07.04.2023 23:09 Ответить
показать весь комментарий
07.04.2023 23:14 Ответить
Специалист с минета никак не выйдет из образа. Профессиональные привычки не отпускают.
показать весь комментарий
07.04.2023 23:20 Ответить
БЛИН, це якийсь ЖАХ ‼️‼️
показать весь комментарий
07.04.2023 23:27 Ответить
Яке їхало, таке і здибало!!!
Реальний кадровий голодяк та провал усієї системи держслужби та дипслужби, якщо з курсів навчання МІНЄТУ, призначають на послиць!!
Чому ми не в НАТІ???-ГАПЛИК!!
Поки Українці, від московитів *****, Україну захищають в окопах, привладні її в лайно, своїми бездарними діями та заробітчанство на схематозах, втоптують!!!
Яйценосні офшорники, пішли шляхом ригоАналів!!!
Співпадіння….
показать весь комментарий
07.04.2023 23:52 Ответить
Это не кадровый голод. Это пристраивают на теплые места своих шалав. Это началось сразу с приходом Зели в президентское кресло. Вспомните скандалы с "постельными собеседованиями" в Кабмине, вспомните "корабельных сосен баб "ДА".
показать весь комментарий
08.04.2023 01:13 Ответить
Дресс-код офігенний.
показать весь комментарий
08.04.2023 06:51 Ответить
НАТОВцы ***** , вы сначала станьте ЛЮДЬМИ , поумнейте , ******* с букавеля призовите , зе-гандонов взяточников в военкоматах прикройте , зе-гандонов в министерстве обороны уберите , ******* зеленое которое на прикорме у коломойского , ахметки, фирташа, юли , и тд уберите , зе - ушлепки которые расползлись как тараканы по всей стране и всем грамадам что бы налик в киев возили посадите , а потом открывайте свой рот про НАТО , вы зе - ушлепки страну в топку войны кинули , убили тысячи мирных людей , разрушили пол страны , разворовали казну, помножили на ноль военный потенциал страны , уничтожили разведку, сдали по договорнякам 20 % территорий страны , и еще рот свой открываете про прием в НАТО , кому вы нужны , дегенераты с трускавецким образованием и криворожским мышлением , идите в уличное шапито , туда вас примут внеочереди.
показать весь комментарий
07.04.2023 23:09 Ответить
перестанте вже даунбацятських на робoту приймнати - вони нас ненавидять.
засрали Київ..
показать весь комментарий
07.04.2023 23:09 Ответить
я тебе больше скажу , зе-***** это те-же януковские регионалы , разница лишь в морде лица , а тема та же самая - захватить власть во всей Украине , ты думаешь зеля на стадионе кричал - ваше время ушло , это он к Порошенко обращался ? это регионалы давали посыл всем кто не с ними , и вся зеленая политика была напрвлена на продвижение ставленников януковича и всей остальной ***** от регионалов , и роиися возлагала на зеленых большие надежды по захвату Украины , но 25% граждан страны поломали планы 75% населения.
показать весь комментарий
07.04.2023 23:35 Ответить
Ну, не знаю... Як на мене, то навіть росіянин Клімкін був більш "зубастим" на міжнародній арені, чим, кероване з ОПи, аморфне ніщо на ймення Кулєба...
показать весь комментарий
07.04.2023 23:09 Ответить
фразами "зелених", на кшталт - "Будь-яке рішення, яке означатиме, що від фрази "двері відкриті" ми переходимо до фрази "Україна на порозі членства в НАТО", буде вважатися успішним результатом", - наголосив Кулеба. Україну ніяк не просунуть ці "трутні" в НАТО.Для цьогопотрібні дії швидкі в часі рашистської окупації .Дії вже сьогодні ,а не завтра.
показать весь комментарий
07.04.2023 23:17 Ответить
потому что с клоунами продавшими свое государство ни кто не будет иметть дело

показать весь комментарий
07.04.2023 23:38 Ответить
Леха, ты всерьез хочешь в НАТО, когда в ВОЕННОЕ ВРЕМЯ, должностные лица в ВСУ, собирают дань с рядовых бойцов?
показать весь комментарий
07.04.2023 23:22 Ответить
Цікаво, які країни нас ********?
показать весь комментарий
07.04.2023 23:27 Ответить
Не так гидкі чужі воші, як свої ГНИДИ на посадах!!
показать весь комментарий
07.04.2023 23:54 Ответить
Яке НАТО, коли керівництво держави, слабке та тупувате Україна , тримається тільки, за рахунок Героїв, які всі воюють. В нормальній державі , уже б давно позбулися б Ермака ,Татарова , та усіх воров в законі на на кшталт Резниченко. Відпустили б бізнес, стимулювали , виробляти воєнні замовлення. Та інше. Тоді вас саміх запросили б приєднатися , . Та не дякуйте.
показать весь комментарий
08.04.2023 04:43 Ответить
Олександр ВАЛОВИЙ вас гнобят , Київська влада ,на чолі с Зеленским, безальтернотивний ,Ермак , Татаров , та інші. Дивитись там . Коріня у сіх негараздів
показать весь комментарий
08.04.2023 04:47 Ответить
 
 