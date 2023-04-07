Страны Евросоюза дают вооружение сразу по нашему запросу, не дожидаясь компенсации, - глава представительства Украины при ЕС Ченцов

Страны Евросоюза предоставляют Украине вооружение сразу после запроса с украинской стороны, не дожидаясь компенсации.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил глава представительства Украины при ЕС Всеволод Ченцов, передает Цензор.НЕТ.

"1 млн снарядов – это заявленная цель. Чтобы достичь этой цели, нужно получить со складов то, что там уже есть, и предоставить определенные стимулы государствам-членам, чтобы ускорить этот процесс, что и предполагает механизм предоставления определенных компенсаций. Государства-члены уже больше года предоставляют Украине разные типы вооружения, и, надо отметить, они делают это сразу по нашему запросу, не дожидаясь компенсации, это и есть настоящая солидарность. Они сначала передают оружие, а затем уже оформляют документы и ждут компенсаций от так называемого Clearance House, инструмента в рамках Европейского фонда мира", – сказал Ченцов.

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Он отметил, что ЕС выделил €1 млрд для ускорения поставок амуниции в рамках "снарядной инициативы".

"Речь идет о снарядах, которые уже находятся на складах или уже поступают от промышленности. Еще €1 млрд выделен для наращивания возможностей европейской оборонной промышленности по производству снарядов. Речь идет практически о перезапуске этого производства, поскольку до этого момента не было необходимости в его увеличении. Промышленность Европейского Союза при любых условиях исходит из коммерческих интересов, поэтому ускорение такого производства амуниции возможно только при условии соответствующего значительного заказа", – пояснил Ченцов.