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Страны Евросоюза дают вооружение сразу по нашему запросу, не дожидаясь компенсации, - глава представительства Украины при ЕС Ченцов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ченцов

Страны Евросоюза предоставляют Украине вооружение сразу после запроса с украинской стороны, не дожидаясь компенсации.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил глава представительства Украины при ЕС Всеволод Ченцов, передает Цензор.НЕТ.

"1 млн снарядов – это заявленная цель. Чтобы достичь этой цели, нужно получить со складов то, что там уже есть, и предоставить определенные стимулы государствам-членам, чтобы ускорить этот процесс, что и предполагает механизм предоставления определенных компенсаций. Государства-члены уже больше года предоставляют Украине разные типы вооружения, и, надо отметить, они делают это сразу по нашему запросу, не дожидаясь компенсации, это и есть настоящая солидарность. Они сначала передают оружие, а затем уже оформляют документы и ждут компенсаций от так называемого Clearance House, инструмента в рамках Европейского фонда мира", – сказал Ченцов.

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Он отметил, что ЕС выделил €1 млрд для ускорения поставок амуниции в рамках "снарядной инициативы".

"Речь идет о снарядах, которые уже находятся на складах или уже поступают от промышленности. Еще €1 млрд выделен для наращивания возможностей европейской оборонной промышленности по производству снарядов. Речь идет практически о перезапуске этого производства, поскольку до этого момента не было необходимости в его увеличении. Промышленность Европейского Союза при любых условиях исходит из коммерческих интересов, поэтому ускорение такого производства амуниции возможно только при условии соответствующего значительного заказа", – пояснил Ченцов.
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Топ комментарии
+5
У Ченцова довгий язик. Пора його звільнити
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07.04.2023 23:29
+3
Та вони всі там патякали ще ті..їх не питають, а вони во всю..
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08.04.2023 00:24
+3
Я теж дивуюсь - кожна миша із себе корчить великого ПОЛИТИКА

ниякоі державної таемниці , НИКОГО за довгий язикне карають
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08.04.2023 00:29
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У Ченцова довгий язик. Пора його звільнити
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07.04.2023 23:29 Ответить
Та вони всі там патякали ще ті..їх не питають, а вони во всю..
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08.04.2023 00:24 Ответить
Я теж дивуюсь - кожна миша із себе корчить великого ПОЛИТИКА

ниякоі державної таемниці , НИКОГО за довгий язикне карають
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08.04.2023 00:29 Ответить
в такому випадку надiшлiть запит на повернення в Украiну ядерноi зброi!
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07.04.2023 23:31 Ответить
Кацап'ю я не вірю, а їх з Зеленським тут як грязі, може це його сусіди по московській квартирі як Ермак наприклад
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07.04.2023 23:44 Ответить
Якось дивно читати такі "переможні" дописи. Може то повне неприйняття заспокійливого від абдристовича чи алергічна реакція на "вечірні хриплосики" від найвеличнішого - не знаю, але...

У кожного БК є термін зберігання. Після того, як цей термін збігає БК повинен бути знищений (для безпеки). А це потребує коштів! і не малих....
Тепер ситуація: в Україні війна і потрібне БК. Я впевнений, що доставити те БК, у якого термін зберігання закінчується, в Україну дешевше, ніж витрати на його утилізацію. Так було раніше...
Але зараз вже настав час, коли такі БК закінчуються, а війна триває... І, окрім потреб України, треба відновлювати і свої запаси...

Але хто я такий, на свому дивані, щоб розмірковувати про глобальні проблеми?
А може то - взагалі "білий шум" для маскування реальних подій? Хто зна!
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08.04.2023 00:00 Ответить
Вас не дивує така кількість чиновників з неукраїнськими прізвищами при зедЁнке?
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08.04.2023 00:09 Ответить


дивуе усі 32 роки Незалежності . Українців не допускають до влади - і це теж російська стратегія
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08.04.2023 00:31 Ответить
73% голосуют 32 года и САМИ - СЕБЕ удивляются и на кого-то обижаются и власть плохая , а мы - хорошие . "Причины ищи в себе"
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08.04.2023 00:42 Ответить
Чому тоді в Бахмуті просять приціли для кулеметів? Чому просять тепловізори? У нас дійсно все гаразд, чи безліч проблем?! Суспільство не потрібно і далі дурити травневими шашликами і великим наступом.
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08.04.2023 00:37 Ответить
казки діткам на ніч.
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08.04.2023 01:16 Ответить
Напевно для опу украінці в Украіні закінчилися,залишилися лише один зе нафталін!
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08.04.2023 07:12 Ответить
 
 