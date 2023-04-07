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Украинцы, переехавшие из опасных регионов страны поездами, могут получить денежную помощь сразу на вокзалах, - Минреинтеграции

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вагон,потяг,поїзд

Минреинтеграции продолжает перечислять средства на выплаты гражданам, выехавшим из опасных регионов Украины эвакуационными поездами.

Об этом 7 апреля проинформировала пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"По прибытии к месту назначения эвакуированные сразу на вокзале получают финансовую помощь от государства. Взрослым выплачивают по 2 тыс. гривен, детям и лицам с инвалидностью – по 3 тыс. гривен. Деньги непосредственно людям выдает "Укрпочта".

Для обеспечения таких выплат в марте Минреинтеграции направило на счета Львовской, Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской и Закарпатской дирекций "Укрпочты" 15,7 млн гривен.

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Напомним, если вы планируете эвакуироваться, то можете обращаться на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции: 15-48. Для сообщений через мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber действует номер (096) 078-84-33", - сказано в сообщении.
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07.04.2023 23:56 Ответить
 
 