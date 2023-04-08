РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11625 посетителей онлайн
Новости За рубежом
2 368 17
Европа (1472) Пентагон (1205) военные учения (3281)

США в апреле проведут в Европе большие военные учения Defender 23, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

навчання,військові

22 апреля в Европе начнутся большие военные учения под руководством США – Defender 23.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, сообщила пресс-служба американского оборонного ведомства 5 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

В маневрах будут участвовать США и другие 26 стран. В частности, в учениях примут участие военные из Албании, Армении, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Косово, Молдовы, Черногории, Нидерландов, Северной Македонии, Польши, Румынии, Словении, Испании, Швеции и Великобритании.

"Примерно 9 тыс. американских военнослужащих и около 17 тыс. военнослужащих из 26 стран-союзников и стран-партнеров примут участие в учениях, часть которых будет проходить в 10 европейских странах", – сказала представитель минобороны США.

Учения призваны продемонстрировать способность вооруженных сил США быстро развертывать боеспособные войска и технику, чтобы "успокоить союзников и сдержать тех, кто угрожает миру в Европе", говорится в сообщении Пентагона.

Читайте также: Армения в апреле примет участие в военных учениях НАТО

"Эти ежегодные учения, длящиеся почти два месяца, сосредоточены на стратегическом развертывании базирующихся в США сил, использовании предварительно размещенных армейских запасов и оперативной совместимости с европейскими союзниками и партнерами", – сказала Сингх.

В учениях Defender 23 будет использовано около 13 тыс. единиц оборудования, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
там навчань на 5 копійок, главноє - участіє... Вірменії не в ОДКБ, а в НАТО

кацапські ЗМІ аж скавчать від цього, знову "прєдатєлі-нож в спіну"
показать весь комментарий
08.04.2023 00:15
+6
у квітні ?
совпадєніє ?
нє думаю....
показать весь комментарий
08.04.2023 00:05
+1
Чтобы при наступлении ВСУ Россия не решилась но безрассудство и понимала мгновенность возможного возмездия . ( кто определит ракета полетела с границы Украины или с границы Польши ?? )
показать весь комментарий
08.04.2023 00:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
у квітні ?
совпадєніє ?
нє думаю....
показать весь комментарий
08.04.2023 00:05 Ответить
який чудовий збіг обставин,,),зауважте у всьому!,), і при такому розкладі, -- на свій день народження !,), мабуть навіть дід членин,посміхаючись з труни,скаже ***** - пора уже в пУтЪ-дорожку вАлодя,,,)),,
показать весь комментарий
08.04.2023 00:37 Ответить
Якийсь штопаний гордон запхав у список учасників члена ОДКБ Вірменію.
показать весь комментарий
08.04.2023 00:11 Ответить
там навчань на 5 копійок, главноє - участіє... Вірменії не в ОДКБ, а в НАТО

кацапські ЗМІ аж скавчать від цього, знову "прєдатєлі-нож в спіну"
показать весь комментарий
08.04.2023 00:15 Ответить
Це не 5 копійок, а неповага до тер. цілісности Азербайджану. Гадаю, без Макрона тут не обійшлося.
показать весь комментарий
08.04.2023 00:45 Ответить
А Європа, географічно, закінчується на горах Уралу (якщо дивитись з атлантики)....
Навчання точно будуть в Європі? На всі її території?
Наші воїни допоможуть до самого Уралу, а то й далі, якщо там ще не буде Сі Дзинь-дзиня..
показать весь комментарий
08.04.2023 00:17 Ответить
Турецкий президент Эрдоган , показал дружбу с Ираном:
Во время телефонного разговора с иранским коллегой Ибрагимом Раиси президент Турции сказал: "Необходимо сформировать единый исламский фронт против израильской агрессии".
показать весь комментарий
08.04.2023 00:26 Ответить
тоді Едіку: век Ф-16 не видать
показать весь комментарий
08.04.2023 00:52 Ответить
Чтобы при наступлении ВСУ Россия не решилась но безрассудство и понимала мгновенность возможного возмездия . ( кто определит ракета полетела с границы Украины или с границы Польши ?? )
показать весь комментарий
08.04.2023 00:31 Ответить
Ну учения это хорошо. Многие участники хоть технику свою проверят, ездит она еще или нет.
показать весь комментарий
08.04.2023 00:41 Ответить
Походу , трында Беларуси... А кто кацапам доктор... Зачем тока трогали еще и Вейшнорию, хтозна.
показать весь комментарий
08.04.2023 01:36 Ответить
показать весь комментарий
08.04.2023 01:54 Ответить
что это значит ?
показать весь комментарий
08.04.2023 07:50 Ответить
шо-шо... пыня - монгол
показать весь комментарий
08.04.2023 09:54 Ответить
пиня - удмурт ...
показать весь комментарий
08.04.2023 09:57 Ответить
.

можливо, вепс?

воно азiоп, тобто рюзьге ))

показать весь комментарий
08.04.2023 10:00 Ответить
нехай передадуть пуйлу бюстик. )

але це було б для такого лайна дуже легким закiнченням...
показать весь комментарий
08.04.2023 10:01 Ответить
 
 