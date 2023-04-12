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Утечка документов Пентагона: В Белом доме отметили, что военные США находятся в Киеве, а не на фронте

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сша,спецпризначенці

В посольстве США в Киеве находятся американские спецназовцы, они не участвуют в боевых действиях.

Об этом пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в интервью Fox News, передает Цензор.НЕТ.

"Я не буду говорить о конкретных цифрах и подобных вещах. Но чтобы ответить на ваш вопрос, в посольстве есть небольшой военный контингент США, который работает вместе с офисом атташе по обороне, чтобы помочь нам работать над подотчетностью поступающих в Украину материалов и исходящих из нее", - сказал Кирби, имея в виду оружие и другую поддержку, которую США присылают Киеву. - Поэтому они привязаны к этому посольству и к атташе по обороне".

Он добавил, что эти военные "не воюют на поле боя". Кроме того, по данным Fox News, американские спецназовцы в Киеве также предоставляют услуги по безопасности.

"Не произошло никаких изменений в решении президента относительно того, что американские войска в Украине не будут участвовать в этой войне", - подчеркнул Кирби.

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Напомним, военные документы, в которых подробно описаны секретные планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед намеченным наступлением на Россию, были опубликованы в телеграм-канале и твиттере в начале апреля.

Позже в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности по Украине, Ближнему Востоку и Китаю.

Министерство юстиции США приступило к расследованию утечки огромного количества документов американской разведки.

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По данным Reuters, "слитая" в сеть засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением может быть подделкой. В свою очередь, как пишет Politico, из-за утечки секретных документов между США и союзниками возник кризис в отношениях.

Из-за утечки секретных документов Пентагона Украина уже изменила некоторые свои военные планы.

В Минобороны Великобритании подчеркнули, что обнародованные документы содержат существенные неточности, поэтому "читатели должны быть осторожными и не принимать за чистую монету утверждения, которые могут распространять дезинформацию".
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Топ комментарии
+3
Ну *** ну такая ***** с "цим зливом секретних документів"такой развод для лоха кремлёвского.****** ,в этих документах типо "украинская армия слишком слаба ,мало подготовленных войск",****** а вот 24 числа когда профессиональная как не крути армия ********* шла на Киев,а у наших воинов были джавелины и стингеры,и ******* русню почти со всех областей,тогда наша армия типо сильная была.а вот на данный момент исходя из зэтих "сЭкрЭтов" армия ***ть слаба .со стороны ********* бегут уже ссаные зеки и мобики 50ти летние ,которые свой *** видели пару лет назад потому что пузо мешает ,на танках т62,с Катюшами на перевес,то сейчас наша армия слабая что ******))мутится что то весёлое,походу русню разводят по типу "наша разведка США даёт киеву 72 часа ,больше он не простоит ".как говорит одна мудрость"если ты сильный,притворись слабым ".
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12.04.2023 22:31
+1
Якась цікава гра відбувається з цим начебто витоком інформації. Цікаво,на кого вона розрахована.
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13.04.2023 00:40
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ну і навіщо нам це знати? це парафія великого хенерала буданова... щось його вже спочатку витоку не чутно доля бакланова спіткала другана невтіка?
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12.04.2023 22:05 Ответить
Шукайте сліди лаптєй.
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12.04.2023 22:18 Ответить
якщо ще виявиться, що частина документів "для службового користування" потрапили до касапів (або до журиків, які на касапському підсосі) з ОП на Банковій...
то...
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12.04.2023 22:21 Ответить
"зелені прорашистські карасі" з ОП знову клюнули на америкаську наживку.
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12.04.2023 22:28 Ответить
Ну *** ну такая ***** с "цим зливом секретних документів"такой развод для лоха кремлёвского.****** ,в этих документах типо "украинская армия слишком слаба ,мало подготовленных войск",****** а вот 24 числа когда профессиональная как не крути армия ********* шла на Киев,а у наших воинов были джавелины и стингеры,и ******* русню почти со всех областей,тогда наша армия типо сильная была.а вот на данный момент исходя из зэтих "сЭкрЭтов" армия ***ть слаба .со стороны ********* бегут уже ссаные зеки и мобики 50ти летние ,которые свой *** видели пару лет назад потому что пузо мешает ,на танках т62,с Катюшами на перевес,то сейчас наша армия слабая что ******))мутится что то весёлое,походу русню разводят по типу "наша разведка США даёт киеву 72 часа ,больше он не простоит ".как говорит одна мудрость"если ты сильный,притворись слабым ".
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12.04.2023 22:31 Ответить
Кому все це вигідно? ІМХО кацапстан, або Китай.
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12.04.2023 22:33 Ответить
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12.04.2023 22:42 Ответить
Так, і дуже уважно 😀
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12.04.2023 22:43 Ответить
Якась цікава гра відбувається з цим начебто витоком інформації. Цікаво,на кого вона розрахована.
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13.04.2023 00:40 Ответить
 
 