Утечка документов Пентагона: В Белом доме отметили, что военные США находятся в Киеве, а не на фронте
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В посольстве США в Киеве находятся американские спецназовцы, они не участвуют в боевых действиях.
Об этом пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в интервью Fox News, передает Цензор.НЕТ.
"Я не буду говорить о конкретных цифрах и подобных вещах. Но чтобы ответить на ваш вопрос, в посольстве есть небольшой военный контингент США, который работает вместе с офисом атташе по обороне, чтобы помочь нам работать над подотчетностью поступающих в Украину материалов и исходящих из нее", - сказал Кирби, имея в виду оружие и другую поддержку, которую США присылают Киеву. - Поэтому они привязаны к этому посольству и к атташе по обороне".
Он добавил, что эти военные "не воюют на поле боя". Кроме того, по данным Fox News, американские спецназовцы в Киеве также предоставляют услуги по безопасности.
"Не произошло никаких изменений в решении президента относительно того, что американские войска в Украине не будут участвовать в этой войне", - подчеркнул Кирби.
Напомним, военные документы, в которых подробно описаны секретные планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед намеченным наступлением на Россию, были опубликованы в телеграм-канале и твиттере в начале апреля.
Позже в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности по Украине, Ближнему Востоку и Китаю.
Министерство юстиции США приступило к расследованию утечки огромного количества документов американской разведки.
По данным Reuters, "слитая" в сеть засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением может быть подделкой. В свою очередь, как пишет Politico, из-за утечки секретных документов между США и союзниками возник кризис в отношениях.
Из-за утечки секретных документов Пентагона Украина уже изменила некоторые свои военные планы.
В Минобороны Великобритании подчеркнули, что обнародованные документы содержат существенные неточности, поэтому "читатели должны быть осторожными и не принимать за чистую монету утверждения, которые могут распространять дезинформацию".
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