В течение 12 апреля россияне обстреляли 7 громад Сумщины – зафиксировано 75 "прилетов", - ОВА

В течение дня россияне совершили 7 обстрелов пограничных громад – Белопольской, Новослободской, Середино-Будской, Миропольской, Эсманской.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Сумская ОВА.

В сообщении отмечается: "Зафиксировано 75 прилетов из минометов, артиллерии и РСЗО. К сожалению, есть разрушения.

Эсманская громада: в результате обстрела из артиллерии (2 прилета) повреждена АЗС.

Миропольская громада: в результате артобстрела ромады (10 прилетов) повреждены 2 частных домохозяйства.

По сообщениям военных, в настоящее время формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено.

Подразделения сил обороны продолжают выполнять задачи на отдельных рубежах обороны вдоль государственной границы".

Читайте также: В течение 11 апреля россияне обстреляли 9 громад Сумщины – зафиксирован 91 "прилет", - ОВА