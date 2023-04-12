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обстрел (20267) Сумская область (1853)

В течение 12 апреля россияне обстреляли 7 громад Сумщины – зафиксировано 75 "прилетов", - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина

В течение дня россияне совершили 7 обстрелов пограничных громад – Белопольской, Новослободской, Середино-Будской, Миропольской, Эсманской.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Сумская ОВА.

В сообщении отмечается: "Зафиксировано 75 прилетов из минометов, артиллерии и РСЗО. К сожалению, есть разрушения.

Эсманская громада: в результате обстрела из артиллерии (2 прилета) повреждена АЗС.

Миропольская громада: в результате артобстрела ромады (10 прилетов) повреждены 2 частных домохозяйства.

По сообщениям военных, в настоящее время формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено.

Подразделения сил обороны продолжают выполнять задачи на отдельных рубежах обороны вдоль государственной границы".

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