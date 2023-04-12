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НАБУ повторно просит Антикоррупционный суд продлить сроки досудебного расследования по делу Коболева

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

суд,коболєв

Детективы Национального антикоррупционного бюро не могут обжаловать отказ суда о продолжении следствия в отношении экс-главы НАК "Нафтогаза" Андрея Коболева, поэтому они сделали второй раз то же представление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу юридической компании "Миллер", представляющей интересы Коболева.

"Решение, которое сегодня принял ВАКС, не подлежит обжалованию в апелляции. Далее у НАБУ есть три законных сценария действий:

▪️ завершить следствие до 19 апреля 2023 года и направить дело в суд с тем количеством доказательств, которые являются по состоянию на данный момент;

▪️ остановить сроки досудебного расследования на время ожидания реакции на запрос о международной правовой помощи;

▪️ закрыть уголовное производство.

Читайте также: ВАКС не продлил сроки досудебного расследования по делу Коболева

Но НАБУ решило действовать вопреки требованиям закона. Детективы не могут обжаловать решение об отказе, поэтому решили обратиться в ВАКС повторно - с таким же ходатайством о продлении сроков расследования. В 19:00 нам вручили соответствующее ходатайство вместе с ходатайством о продлении обязательств Андрея Коболева в рамках меры пресечения.

Мы безотлагательно проинформируем ВАКС о таком злоупотреблении правами со стороны НАБУ", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПК говорит, что НАБУ и САП не блокировали счет Коболева: Он утверждает, что его счет арестовали еще в конце декабря (обновлено)

Напомним, 19 января сообщили о подозрении бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву. Следствие считает, что он в мае 2018 г. издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 млн грн (эквивалент $10 млн). Максимально разрешенная законодательством сумма выплат – 37,4 млн грн. После ухода с должности Коболев получил в банке под гарантии "Нафтогаза" еще $12 миллионов.
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Топ комментарии
+12
Премію Коболєву затвердила Наглядова рада, у складі якої були в тому числі і іноземні фахівці. Так чому б не винести підозру і Наглядовій раді? А тому, що це - абсурд! А ось Коболєва, як громадянина Украхни можна кошмарити.
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12.04.2023 23:14
+7
Вітренка ніхто не чіпа...бо Коболєв з Порохом взули кацабів на 3 лярди...і ще 4 планувалося...але прийшов Зе і цей чувак та довели Нафтогаз до ручки...то кого тра судить насправді..?!
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12.04.2023 23:00
+5
НАБУ точно хтось покусав. *********** і шкодять країні.
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12.04.2023 22:38
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Правила форума Совет форумчан
Так ви дурні вже зовсім люди? ви пам'ятаєте як цього Коболєва призначили?
Як відіб'є у москалів кошти, то йому буде премія!!!
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12.04.2023 22:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=E4dhiIi7-YE


Я цього Коболєва призначили тут помню, а як казали: як відіб'є у москалів кошти, то йому буде премія, не помню".
Всіх лікувати касторкою від амнезії
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12.04.2023 23:24 Ответить
іди з цією совковщиною в анали...
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12.04.2023 23:43 Ответить
поц, за "човником", кроком руш
Запишись на курси "що таке сатира", дуболом
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12.04.2023 23:50 Ответить
Взагалі то питання в іншому. Навіщо продовжувати строки цього слідства. Справ елементарна і складається з одного питання законно чи незаконно призначена премія і ці так звані слідаки не можуть її «розплутати» у встановлені законом строки. То що вже говорити про складні справи. Супер «професіонали» пінкертони. Строки слідства пропущені зарплата слідчими отримується і не виникає питання за яку таку працю вони її отримують
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13.04.2023 10:48 Ответить
🥴😂
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12.04.2023 22:36 Ответить
НАБУ точно хтось покусав. *********** і шкодять країні.
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12.04.2023 22:38 Ответить
Просто Й ДОСІ усі органи державної служби працюють на показник, а не на якість!...
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12.04.2023 22:41 Ответить
В цьому випадку то є так...нажаль...
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12.04.2023 23:04 Ответить
як дістали вже.....
президент, оп, вр, кабмін, набу, хуібу, дбр, акс, сап, прокуратура, сбу, менти і ще ***** купа відомств та комісій...
на них виділяють сотні мільярдів,
а вони роблять звіти за повернення державі пару лямів за рік
то накуй вони потрібні????
чесне слово, по понятіям, без них, порядру булоб більше
по понятіям, за свої слова чи дії треба відповіси
а тут, зе мовчить, всі перерахованя щось киздять а про чорне зерно кажуть коли його вже вивезли
про коболя, коли вже отримав та перевів
про гуманітарку коли вже продали, і то не кажуть а мовчать
про 7 держзрад за які казала мадам з сша, мовчать
НАКУЙ ви потрібні УКРАЇНІ!!!!!!!
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12.04.2023 22:43 Ответить
Те, що керівники можуть призначати собі премії є повним ідиотизмом, але дурнувате законодавство на жаль дозволяє це робити.
Слідчі органи мають оперативно розслідувати справи, а не затягувати їх безкінечними продовженнями!
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12.04.2023 22:45 Ответить
Коболєв виписав премії не з бюджету а з того бабла що збив з кацабів ...і з того ж бабла "будували" дороги...а не Армію...
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12.04.2023 23:03 Ответить
Премію Коболєву затвердила Наглядова рада, у складі якої були в тому числі і іноземні фахівці. Так чому б не винести підозру і Наглядовій раді? А тому, що це - абсурд! А ось Коболєва, як громадянина Украхни можна кошмарити.
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12.04.2023 23:14 Ответить
"кровосiсi"(с)
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12.04.2023 22:59 Ответить
Вітренка ніхто не чіпа...бо Коболєв з Порохом взули кацабів на 3 лярди...і ще 4 планувалося...але прийшов Зе і цей чувак та довели Нафтогаз до ручки...то кого тра судить насправді..?!
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12.04.2023 23:00 Ответить
тс-с-с...неначасі... ********************************
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12.04.2023 23:48 Ответить
те НАБУ і вдесяте подадуть на Коболєва аби тільки Бєню та свиту Вошьдя не помічати та випадково не зачепити, бо у Найвеличнівшивого станеться істерика..
наштампували антикорупціонерних контор, а толку - нуль, за зелених корупція розквітла усіма фарбами веселки
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13.04.2023 06:43 Ответить
 
 