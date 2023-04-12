НАБУ повторно просит Антикоррупционный суд продлить сроки досудебного расследования по делу Коболева
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Детективы Национального антикоррупционного бюро не могут обжаловать отказ суда о продолжении следствия в отношении экс-главы НАК "Нафтогаза" Андрея Коболева, поэтому они сделали второй раз то же представление.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу юридической компании "Миллер", представляющей интересы Коболева.
"Решение, которое сегодня принял ВАКС, не подлежит обжалованию в апелляции. Далее у НАБУ есть три законных сценария действий:
▪️ завершить следствие до 19 апреля 2023 года и направить дело в суд с тем количеством доказательств, которые являются по состоянию на данный момент;
▪️ остановить сроки досудебного расследования на время ожидания реакции на запрос о международной правовой помощи;
▪️ закрыть уголовное производство.
Но НАБУ решило действовать вопреки требованиям закона. Детективы не могут обжаловать решение об отказе, поэтому решили обратиться в ВАКС повторно - с таким же ходатайством о продлении сроков расследования. В 19:00 нам вручили соответствующее ходатайство вместе с ходатайством о продлении обязательств Андрея Коболева в рамках меры пресечения.
Мы безотлагательно проинформируем ВАКС о таком злоупотреблении правами со стороны НАБУ", - говорится в сообщении.
Напомним, 19 января сообщили о подозрении бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву. Следствие считает, что он в мае 2018 г. издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 млн грн (эквивалент $10 млн). Максимально разрешенная законодательством сумма выплат – 37,4 млн грн. После ухода с должности Коболев получил в банке под гарантии "Нафтогаза" еще $12 миллионов.
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Як відіб'є у москалів кошти, то йому буде премія!!!
Я цього Коболєва призначили тут помню, а як казали: як відіб'є у москалів кошти, то йому буде премія, не помню".
Всіх лікувати касторкою від амнезії
Запишись на курси "що таке сатира", дуболом
президент, оп, вр, кабмін, набу, хуібу, дбр, акс, сап, прокуратура, сбу, менти і ще ***** купа відомств та комісій...
на них виділяють сотні мільярдів,
а вони роблять звіти за повернення державі пару лямів за рік
то накуй вони потрібні????
чесне слово, по понятіям, без них, порядру булоб більше
по понятіям, за свої слова чи дії треба відповіси
а тут, зе мовчить, всі перерахованя щось киздять а про чорне зерно кажуть коли його вже вивезли
про коболя, коли вже отримав та перевів
про гуманітарку коли вже продали, і то не кажуть а мовчать
про 7 держзрад за які казала мадам з сша, мовчать
НАКУЙ ви потрібні УКРАЇНІ!!!!!!!
Слідчі органи мають оперативно розслідувати справи, а не затягувати їх безкінечними продовженнями!
наштампували антикорупціонерних контор, а толку - нуль, за зелених корупція розквітла усіма фарбами веселки