НАБУ повторно просит Антикоррупционный суд продлить сроки досудебного расследования по делу Коболева

Детективы Национального антикоррупционного бюро не могут обжаловать отказ суда о продолжении следствия в отношении экс-главы НАК "Нафтогаза" Андрея Коболева, поэтому они сделали второй раз то же представление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу юридической компании "Миллер", представляющей интересы Коболева.

"Решение, которое сегодня принял ВАКС, не подлежит обжалованию в апелляции. Далее у НАБУ есть три законных сценария действий:

▪️ завершить следствие до 19 апреля 2023 года и направить дело в суд с тем количеством доказательств, которые являются по состоянию на данный момент;

▪️ остановить сроки досудебного расследования на время ожидания реакции на запрос о международной правовой помощи;

▪️ закрыть уголовное производство.

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Но НАБУ решило действовать вопреки требованиям закона. Детективы не могут обжаловать решение об отказе, поэтому решили обратиться в ВАКС повторно - с таким же ходатайством о продлении сроков расследования. В 19:00 нам вручили соответствующее ходатайство вместе с ходатайством о продлении обязательств Андрея Коболева в рамках меры пресечения.

Мы безотлагательно проинформируем ВАКС о таком злоупотреблении правами со стороны НАБУ", - говорится в сообщении.

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Напомним, 19 января сообщили о подозрении бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву. Следствие считает, что он в мае 2018 г. издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 млн грн (эквивалент $10 млн). Максимально разрешенная законодательством сумма выплат – 37,4 млн грн. После ухода с должности Коболев получил в банке под гарантии "Нафтогаза" еще $12 миллионов.