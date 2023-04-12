Утечка документов Пентагона: в Латвии отрицают участие своих военных в боевых действиях в Украине

Латвия отправила военнослужащих в Украину для выполнения определенных вспомогательных функций, включая охрану посольства Латвии в Украине и охрану грузов, однако они не участвуют в боевых действиях.

Об этом сообщили в Минобороны Латвии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Минобороны принципиально не комментировало публично прозвучавшую информацию об утечке документов американских учреждений, поскольку "очевидно, что цель этого действия - дискредитация Вооруженных сил Украины и их планируемого контрнаступления".

Других комментариев по этому поводу министерство не дает, в том числе не уточняет, в чем заключаются упомянутые вспомогательные функции и связаны ли они с передачей Латвией Украине военной техники.

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Напомним, военные документы, в которых подробно описаны секретные планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед намеченным наступлением на Россию, были опубликованы в телеграм-канале и твиттере в начале апреля.

Позже в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности по Украине, Ближнему Востоку и Китаю.

Министерство юстиции США приступило к расследованию утечки огромного количества документов американской разведки.

По данным Reuters, "слитая" в сеть засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением может быть подделкой. В свою очередь, как пишет Politico, из-за утечки секретных документов между США и союзниками возник кризис в отношениях.

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Из-за утечки секретных документов Пентагона Украина уже изменила некоторые свои военные планы.

В Минобороны Великобритании подчеркнули, что обнародованные документы содержат существенные неточности, поэтому "читатели должны быть осторожными и не принимать за чистую монету утверждения, которые могут распространять дезинформацию".