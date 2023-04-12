Генсек ООН Гутерриш "в ужасе" от видео казни украинского солдата и требует наказать виновных

Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша напугало видео, на котором россияне казнят украинского защитника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu, об этом заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, после того, как Гутерреш увидел видео с жестокой казнью, он требовал привлечь к ответственности всех виновных.

"К сожалению, это не единичный случай", - заявил Дюжаррик.

Он также отметил, что миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине "ошеломлена этими особенно ужасными" видео.

"Малейшее нарушение должно быть должным образом расследовано, виновные должны быть привлечены к ответственности", - добавил пресс-секретарь генсека ООН.

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