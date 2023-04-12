Генсек ООН Гутерриш "в ужасе" от видео казни украинского солдата и требует наказать виновных
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша напугало видео, на котором россияне казнят украинского защитника.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu, об этом заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.
По его словам, после того, как Гутерреш увидел видео с жестокой казнью, он требовал привлечь к ответственности всех виновных.
"К сожалению, это не единичный случай", - заявил Дюжаррик.
Он также отметил, что миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине "ошеломлена этими особенно ужасными" видео.
"Малейшее нарушение должно быть должным образом расследовано, виновные должны быть привлечены к ответственности", - добавил пресс-секретарь генсека ООН.
Топ комментарии
+29 MrStepanovM
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Он заявил, что связался с беглым бойцом ЧВК Андреем Медведевым, и он опознал на видео своих бывших сослуживцев.
Ублюдки 🤬
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Как утверждает Осечкин, он связался с бежавшим в Норвегию бывшим бойцом ЧВК Вагнера Андреем Медведевым, и тот опознал на видеозаписи своих сослуживцев.
"Он однозначно опознает там своих коллег, бойцов ЧВК Вагнера по характерным позывным, по тому, как они разговаривают, по тому, что они озвучивают по рации", - заявил Осечкин.
Осечкин также заявил, что готов заплатить вознаграждение в размере трех тысяч евро за информацию о людях на видео.
По факту они сами этот вагнер должны уничтожить
будь я помоложе - обязательно принял бы в этом участие
Совокпарашу хоть сейчас турнут с Лиги НацийООН ?
будет распустить.
На видео я вижу как:
- петухи вторглись с оружием в другую страну, убивать людей, насиловать женщин, грабить ценности
- петухи попали под раздачу так что их распотрошило по трассе
- воины страны на которую напали (!!! это цука важно !!!) ходят по трассе и великодушно добивают безнадежно раненных.
Знаешь. Я русскоязычный. И нихрена не бандеровец. Но мразей которые вторглись в мою страну я бы еще и обоссал.
Можешь смело пополнять свой список +1 русскоязычным бандеровцем.