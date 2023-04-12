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казнь (83) Гутерриш Антониу (301) Дюжаррик (12) военные преступления (1160)

Генсек ООН Гутерриш "в ужасе" от видео казни украинского солдата и требует наказать виновных

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гутерріш

Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша напугало видео, на котором россияне казнят украинского защитника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu, об этом заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, после того, как Гутерреш увидел видео с жестокой казнью, он требовал привлечь к ответственности всех виновных.

"К сожалению, это не единичный случай", - заявил Дюжаррик.

Он также отметил, что миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине "ошеломлена этими особенно ужасными" видео.

"Малейшее нарушение должно быть должным образом расследовано, виновные должны быть привлечены к ответственности", - добавил пресс-секретарь генсека ООН.

Смотрите также: Пленному украинскому солдату российские военные преступники из ДШРГ "Русич" отрезали голову: "Сколько такого видео будет всплывать". ВИДЕО 21+
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Топ комментарии
+29
Всім притомним вже після Бучі все стало абсолютно(!) зрозуміло. І тільки лецеміри через рік відкривають для себе "русскую душу"
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12.04.2023 23:03
+29
Гутерріш, ти ж недавно у того винного був в кабінеті. Міг покарати, а тепер чого такі нєрви?
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12.04.2023 23:06
+23
І хто ж тих винних повинен покарати?Імпотентний Гутерріш і ООН?Гидко вже слухати те його блюзнівство
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12.04.2023 23:04
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*Пресвята діва марія, а я з ними обнімався (с) гутепєрчєвий
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12.04.2023 23:01 Ответить
Виновны все РАШИСТЫ И ЛИЧНО *****-ПУТЛЕР!
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13.04.2023 00:26 Ответить
Всім притомним вже після Бучі все стало абсолютно(!) зрозуміло. І тільки лецеміри через рік відкривають для себе "русскую душу"
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12.04.2023 23:03 Ответить
І хто ж тих винних повинен покарати?Імпотентний Гутерріш і ООН?Гидко вже слухати те його блюзнівство
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12.04.2023 23:04 Ответить
Гутерріш, ти ж недавно у того винного був в кабінеті. Міг покарати, а тепер чого такі нєрви?
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12.04.2023 23:06 Ответить
напевно, тому що не вважає ***** винним... і взагалі, вважає не всіх, а тільки окремих касапів виродками...
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12.04.2023 23:11 Ответить
Сьогодні нажахався, а завтра забув.
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12.04.2023 23:06 Ответить
А ти що бл, не знаєш винних ?
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12.04.2023 23:07 Ответить
а шо такоє? затьмарило каравани зі збіжжем? та невжеж найбільш корумпована мавпа світу
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12.04.2023 23:09 Ответить
"Крепитесь! Я дам вам парабеллум!" (с)
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12.04.2023 23:09 Ответить
Эти тварюки сейчас банкуют в оон, гуттериш может, если желает, узнать подробности , как ,, волку работается пастухом в отаре,, .
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12.04.2023 23:09 Ответить
А розстріл солдата після слів Слава Україні його не шокував... звірства це частина культурної традиції російської імперії , всі народи та землі, які вона завойовувала супроводжували аналогічні звірства стосовно місцевих етносів...
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12.04.2023 23:09 Ответить
Но у них же есть Дастаевский, Чехав, балет (с)
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12.04.2023 23:52 Ответить
А вот это тебя не шокував, ни ?! Побачь. https://www.youtube.com/watch?v=jm-hgHcSvTE
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13.04.2023 12:15 Ответить
Не путай пуй с пальцем. А что эти русские в Украине делают? сидели бы в дома остались бы живы...
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13.04.2023 13:38 Ответить
Или вот это. https://www.youtube.com/watch?v=pVVajTWl2sc
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13.04.2023 12:16 Ответить
Якісь їбануті створіння,все про цих істот вже написано,століттями вони це роблять,але читати про те ніхто не бажає.
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12.04.2023 23:09 Ответить
Ну ну слухайте його,виступив ,а потім зайде в сусідній кабінет де зараз головує Небензя і притягне його...що б разом каву попити і буде йому казати ну як я їх ..
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12.04.2023 23:11 Ответить
❗️Украинского военного обезглавили боевики ЧВК «Вагнер», - правозащитник Владимир Осечкин.

Он заявил, что связался с беглым бойцом ЧВК Андреем Медведевым, и он опознал на видео своих бывших сослуживцев.

Ублюдки 🤬

ТРУХА⚡️Украина (https://t.me/+yQSxOe8lp-dlZTgy) | Прислать новость (https://t.me/truexauasend_bot)
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12.04.2023 23:11 Ответить
Гутеррішу запаморочило.
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12.04.2023 23:14 Ответить
Голову пленному бойцу ВСУ отрезали участники законного вооруженного формирования ЧВК Вагнер, заявил в эфире Ходорковский Live основатель Gulagu.net Владимир Осечкин.

Как утверждает Осечкин, он связался с бежавшим в Норвегию бывшим бойцом ЧВК Вагнера Андреем Медведевым, и тот опознал на видеозаписи своих сослуживцев.

"Он однозначно опознает там своих коллег, бойцов ЧВК Вагнера по характерным позывным, по тому, как они разговаривают, по тому, что они озвучивают по рации", - заявил Осечкин.

Осечкин также заявил, что готов заплатить вознаграждение в размере трех тысяч евро за информацию о людях на видео.
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12.04.2023 23:14 Ответить
А може є не вагінери. Перше - або пригожин хоче відбілити свою корпорацію бо є що втрачати, якщо по цілому світу його бандитську корпорацію визнають терористичною тоді прощай "свєчниє заводики" в Африці і тони доларів; друге - офіційні ********** скидують все гівно на вагінерів щоб відбілити своє мінвбиства, нацболів, і взагалі "всєх руzzких". Але маленьке "но" хто б це не зробив насправді - усі вони москалі, і точка жирнюща. Наша русофобія недостатня (с)
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13.04.2023 00:01 Ответить
"Великий Сліпий" нарешті прозрів?
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12.04.2023 23:14 Ответить
яке прозрів? йому баксюками очі навічно заліплені
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13.04.2023 06:35 Ответить
Головний виновний - *****.
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12.04.2023 23:16 Ответить
Похоже руцкие военные сливают всё на вагнер. У Хейли был рассказ, в кругах власти
По факту они сами этот вагнер должны уничтожить
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12.04.2023 23:25 Ответить
***** наслідок, причина - раха і москалі
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13.04.2023 00:02 Ответить
Дурко, чи дуркує? звісно, що винна кацапія, слушний момент викину кацапію з Радбезу.
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12.04.2023 23:17 Ответить
У кого вимагає? У самого себе?
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12.04.2023 23:23 Ответить
І що? Моніторингову місію створиш?
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12.04.2023 23:50 Ответить
Гутерріш, ти б за краще вигнав москалів з Радбезу.
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12.04.2023 23:54 Ответить
я уже сильно взрослый человек, и имею право спросить: найдётся в Украине герой, способный перерезать горло Пригожину на камеру?
будь я помоложе - обязательно принял бы в этом участие
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13.04.2023 00:01 Ответить
Боюсь, що серед українців буде велика бійка за право виконати таку почесну місію
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13.04.2023 07:41 Ответить
А вот в этом не ты случайно принимал участие ?! https://www.youtube.com/watch?v=jm-hgHcSvTE
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13.04.2023 12:17 Ответить
Ні , не знайдете у нас жодного військового , бо на психопатію страждають семе кацапи, це у них генетичне . Саме у кацапів найбільший процент у світі -маньяків , садистів , канабалів , тобто істот з розладом особистості .
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13.04.2023 15:08 Ответить
Гутерішу треба було обурюватись коли вирішувалась доля Азовсталі і масове вбивство наших полонених в Оленівці. Душевні пянки з москалями чи чемоди доларів не означає що "нє всє руzzкие такие"
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13.04.2023 00:06 Ответить
Маю надію, що скоро побачимо справжній футбол, 2 матчі, безтолковками гумової гузна та китайця верблюдовода шойги... Тува, це Китай!
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13.04.2023 00:25 Ответить
А шо каже його послиця, яка звинувачувала ЗСУ у жорстокості ? .......
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13.04.2023 01:59 Ответить
Як покарати? Мабуть аміак швидше качати?
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13.04.2023 04:21 Ответить
Ну может Совок парашу хоть сейчас турнут с Лиги Наций ООН ?
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13.04.2023 04:58 Ответить
А Украину за это турнули год назад?! https://www.youtube.com/watch?v=jm-hgHcSvTE
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13.04.2023 12:19 Ответить
Эмм, а шо, Украина ввела войска в соседнее государство и стала там кому-то резать головы ?
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13.04.2023 17:06 Ответить
Зосталося послухати папу римського, а саме - відрізали одну голову, підстав іншу
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13.04.2023 06:33 Ответить
Так бідолашний нажахався, що аж занепокоївся. Лицемір.
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13.04.2023 07:37 Ответить
Так, треба "розслідування". Бо "нє всє так однозначно".
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13.04.2023 08:29 Ответить
Показуза евроозабоченности...
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13.04.2023 08:53 Ответить
Абсолютно бесполезная организация, которую сразу же после окончания войны необходимо

будет распустить.
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13.04.2023 08:55 Ответить
а католичний папік відео вже прокоментував? все ще хоче нас мирити?
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13.04.2023 09:55 Ответить
А вот на это Гуттереш как в свое время отреагировал? https://www.youtube.com/watch?v=jm-hgHcSvTE https://www.youtube.com/watch?v=pVVajTWl2sc
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13.04.2023 12:22 Ответить
На что на это ?

На видео я вижу как:

- петухи вторглись с оружием в другую страну, убивать людей, насиловать женщин, грабить ценности
- петухи попали под раздачу так что их распотрошило по трассе
- воины страны на которую напали (!!! это цука важно !!!) ходят по трассе и великодушно добивают безнадежно раненных.

Знаешь. Я русскоязычный. И нихрена не бандеровец. Но мразей которые вторглись в мою страну я бы еще и обоссал.

Можешь смело пополнять свой список +1 русскоязычным бандеровцем.
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13.04.2023 17:53 Ответить
Пора на пенсию бездельнику.
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13.04.2023 16:01 Ответить
 
 