"Слитые" документы Пентагона свидетельствуют, что Россия не сможет захватить весь Донбасс и война будет продолжаться после 2023 года, - Reuters
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По мнению агентства Reuters, документы Министерства обороны США, "слитые" в интернет, свидетельствуют, что война России против Украины превращается в затяжной конфликт, который продлится и после 2023 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Reuters проанализировало более 50 документов под грифами "Секретно" и "Совершенно секретно", впервые появившихся в социальных сетях в марте. Агентство не смогло подтвердить их подлинность.
В одном из документов от 23 февраля 2023 года под названием "Битва за Донбасс, вероятно, зайдет в тупик в течение 2023 года" говорится, что Россия вряд ли сможет захватить эту часть восточной Украины.
"Российская кампания истощения сил на Донбассе, скорее всего, зайдет в тупик, что будет препятствовать достижению цели Москвы – захватить весь регион в 2023 году", – отмечают авторы разведывательной оценки.
"Эта тактика привела к сокращению российских сил и запасов боеприпасов до уровня, который при отсутствии непредсказуемого восстановления может истощить российские подразделения и сорвать военные цели Москвы, что приведет к затяжной войне после 2023 года", - указывается в документе.
Также в документах военной разведки США утверждается, что и Россия, и Украина обладают "умеренной" боевой устойчивостью - это означает, что обе стороны, вероятно, смогут продолжать воевать еще некоторое время.
Пожалуйста, подождите...
Ви теж вважаєте , що "що і Росія, і Україна мають "помірну" бойову стійкість" ?
Це ж повна маячня ! ВСУ , по Вашему , має "помірну" бойову стійкість ?!
При втратах 1 до 5, а інколи й до 10 ?!
Да "Ройтерс" -- це відомі лівацькі демогоги . Саме вони оприлюдньвали в лютому 2022 року , що Києв паде за 3 дні ...
Да вони перкручують дійсність з ног на голову нібито в московитів це те , що кажуть самі біснуваті їх лідери ! Тоді питання , чому вони не обговорють чи вдастся оркам до кінця 2023 року захопити Берлін ?!
Да усім вже відомо , що єдине , що йще залишилося оркам не те , що щось йще захопити , а тупо не просрати Мелітопіль , Маріупіль й Бердянськ ...
Це московити обговорюють на своїх "солов"їних послідах" , а не те , через скілька десятирічь такими темпами вони будуть здатні підійти до Слов"янська чи Краматорська .
Всё превратилось в затяжной конфликт по лекалам Первой Мировой. Достаточно прочитать, как там велись боевые действия, чтобы это кое-что стало напоминать. И то, что победы в той войне добились лишь с подключением новых участников, а так бы ещё годами стояли на месте.
Зара абсолютно усе інше . Є сателітний сотовий з"язок , є дрони й високоточна арта . На кулемети може послати своїх бійців лише тупі *********** генерали , але не усі будуть їх слухати .
Українці сидять по окопах зовсім по інший причині ніж ********* . В них нема наказу наступати є наказ обороняти й доповідати оперативну остановку на рахунок доцільності й беспеки залишатися в цьому окопі . Московити мають наказ йти уперед -- ось воно дійсно йще ментально не пережило 1-ї світовою . По відношенню до себе (як гарматного м"яса) ... ЗСУ зовсім в інших рекогнистировці перебуває . З іншою артою ,з іншими можливостями з"язку , з іншими навіть чоботами й навіть шкарпетками .
Ви лише передали настрої на окремих ділянках війни , де наступає лише одна сторона й тільки одна сторона несе подавну більшисть втрат , бо не рахується з їми . Й саме тому , що ЗСУ рахується з втратами , саме тому зараз не бачить логіки дрібно контратакувати . Тільки ЗСУ перебуває зараз на "пануючих висотах" .
Це Ви так без хоча б елементарних знань топографії ляпнули . А якщо б критично подивилися на неї , то зрозуміли те , що доля московитів на південному фронті не набагато крайща за правий берег Дніпра восени . Тільки полоса від моря до якої затиснуті ті військові московії трохи ширша на км 30 й трохи довша на км. 200 ... Але для танків й БМП ЗСУ це перевага .
Превосходство в разведке и связи я не отрицал. Может быть, это ключевое, что как раз поможет осуществить успешное наступление.
Танки и БМП не есть чудо-оружие. Без динамической защиты они выносятся из ПТРК, из тех же самых окопов, которые предварительно нужно будет зачистить от пехоты, чтобы такого не допустить.
Сейчас не 2МВ, когда немцы имели аллергию от позиционной войны и осуществляли тактику манёвренной войны своими танковыми клиньями. Теперь пехота успешно воюет с бронетехникой даже без особой нужды в поддержке своей бронетехникой. Десятки видео, как броню выносят из Стугн или Джавелинов не дадут соврать.
Не відповідайте раісіціцькамовному боту пригожина з погонялом томас. Thomas Torquemada Пригожинці зазвичай працюють у парі та засмічують російським лайном українські соціальні мережі. За кожен коментар, вкинутий тролем на «вентилятор» і за кожну відповідь пітерський бухгалтер з Лахти, що «сколінвстає», нараховує йому 11 руплей 80 копійок на фанфурик «ГЛОДА» і манну кашу.
Просто я 10 років віддав як резервіст 155 калібру гаубиці куди більш раннього покоління і був свідком того, як наш командир батареї отримав 3 доби гаубвахти за те, що на навчаннях не потрапив у цей квадрат, тільки не 5х5 метрів, а 3х3. Різниця тільки в тому, що це було до бурхливого розвитку дронів і протидронів і тому розгортання було класикою і потрібно було укладати гаубицю до причепа (Ріо) за 7 хв
. А 777 там взагалі напівавтомат і час укладання та розгортання воно 3 хв. Тобто. ймовірність виявлення і тим більше "знищення" трьох сімок перебува на рівні стахастичної похибки. Ольгинець на своїх пітерських болотах просто тупо не уявляє, що таке гаубиця, яка з 20км здатна потрапити до майданчика 5 кв. м. Чувак живе в 21 столітті і щиро вірить, що "Брендлі", який ще в Іраку знищив більшу частину танків та арти хусейна з відстані 7 км. міркує про "активний захист" - ноухау 80 років минулого століття. Я вже мовчу про "ПЗРК" в яке вони щиро вірять (як будьоний в 1942 році щиро в кінноту ) хоча ПЗРК вражають танки виключно на відстані прямої видимості, коли "Леопарди" цілком б'ють з 5 км. І мають у 5 разів більш ефективні та ******* способи захисту. Я вже не говорю про те, що західну техніку збирав не Єрьома після літра браги і там реальні ТТХ відповідають документованим ...
На превеликий жаль там в Бахмуті "істоти пригожина" далеко не усі такі тупі як тут .
Інкше ЗСУ б таких би істот з таким уявленням про стан речей (й з такими вологими мріями просидіти до наступноі весни в тих самих окопах) знищувала по 3 тисячи за добу !
Але ми раді й коли тисяча виходить ...
Батоно з дуже проникливим тихим голосом вкрадається в серця вісімдесятирічних бабусь у мохерових беретах і заробляє собі на майбутні вибори сьомого президента імідж «мудрого» політика. В інтерв'ю журналістам для зв'язування слів використовує ненормативну лексику країни-терориста і православним-хундяєвцам, це подобається.
Вірити Люсі (російські пропагандисти називають його «Карамелькою») - себе не поважать. «Зливний бачок» Бідосіка. Буковельский лижник навчив свого помічника маніпуліровать прийомами Хуцпи. Жодному його слову не можна вірити. Меле суцільну брехню, як і арлекін із Кривого Рогу. За 5 годин до повномасштабного нападу московії Люся на телеканалах вішала глядачам на вухи «локшину» про те, що російського наступу не буде.
2 березня 2022 року блогер і актор в одній особі брехав з екрану зомбоящика, що «високоточні ракети типу «Калібр» кремль майже не використовує, оскільки вони нібито просто закінчилися».
В атаці 10 жовтня на столицю та інші українські міста пілоти Повітряно-комічних сил задіяли 83 одиниці високоточних ракет. Схоже, що ФСБ готує «Карамельку» як запасний варіант на випадок, якщо Буратіно не пройде на другий термін.
Якщо ця людина стане президентом, то десятилітню каденцію двох євреїв Україна не витримає. Підворотня обирає в Раду блазнів, щоб поржати.
Тоді , коли ми перебʼємо всіх москалів на нашій землі ?!
Могла быть не сегодня, а послезавтра - но она была неизбежной.
Ви опівночі заходите у генделик в районі який славиться великим відсотком пограбунків. Починаєте там бухати світячи велику суму грошей при собі.
Потім коли ви знаходете себе в лікарні з проломленим черепом ви звинувачуєте не себе а тих хто це зробив.
Саме так виглядає Боневтік, який нехтував правилами безпеки, скорочуючи армію та набираючи на керівні посади до служб безпеки прямих агентів ворога.
По данным The Wall Street Journal, в них описывались отчеты ЦРУ и Моссада....
В Израиле, не исключают, что за обстрелами Израиля, из Ливана, Сирии и Газы , и всплеск террористических актов, стоят, слитые секретные документы....
Заявление Посольства России ,,Москва непричастна к эскалации в регионе", как говорят, на воре шапка горит
Угу - така очевидність , нібито московити вже 14 місяць усе наступають (й виключно на Донбасі) але просувають так повільно, що ось до 2025 стигнуть , але план на 2024 вже не встигають виконати . Нібито вони не світили пятками під Київом , не дерли з Сумщини , Чернігівщини , Миколаївщини ,
Нибито їх під Лиманов не оточували й нібито й на правобережжі Херсонської області вони так швидко тікали ,що залишили половину колаборантів .
А Ви тут про майбутнє . А вони спотворюють минуле , й так гутарять нібито це вілний перказ хроніки "дивовижної війни" 1940 року ...
контрнаступ ?
Можливо він буде тоді , коли пустимо на фарш всю кацапню,
яка пхається до нас , так буде розумніше 😠
На грунті яких прогнозів ГРУ має таких "супер"-агентів як Мішкін й Чепіга ?!!!
Інтелект країни , її организаційних структур перебуває виключно й відповідно того стану , наскільки в тій країні дозволяєтся такий феномен людської діяльності як "критичне мислення" . Якщо таке мислення переслідується й йще нагативний природний відбір за фактом відсутності такого мишлення , то де воно може народитися , де ?!
Тому на місці ********** як скоріше "срав у трикотаж" не через те , що час й місце наступу для їх буде СЮРпризом , але й те :
що й в який кількості до їх прилитить !
А ось те , що планувалось на момент 13 квітня й скільки було планів -- ось це ми йще довго точно знати не будьмо . Не факт , що хтось крім Залужного щось знає й не факт , що й Залужний вже зараз щось остаточно віріший й поклав у сейф до часу Х ...
Та й таке це дуже застаріла схема . При наймі таких джерел інформації , он-лайн розвідувальної мережи кожна нова довітка може корегувати плани , бо хто не корегує , той програє !
Таку новину не розкажуть довпойопам73% по єдиному гівномарафоні. Бо в їхній тупорилій макітрі, абдрістовичі заклали, що війна закінчиться вже в травні цього року.
Все в що я повірю це те що лежить на поверхні а саме,що війна не закінчиться в 2023 це ясно навіть школоті і скоріше всього що усьму мужскому населенню України таки прийдеться пройти через горнило цієї війни,і як би мені не хотілось йти на фронт але себе морально я вже готую давно і вам раджу
Звісно Кацапію треба знищити, але вороги у України будуть завжди і про це треба памятати.
Я знаю лише одного ворога, який протягом століть лише змінював капелюхи, але завжди розмовляв на рускам ізикє.
У кожної країни є вороги, окрім кацапів у нас їх також вистачає, просто війна їх зробила зараз нашими союзниками. А мадяри навіть зараз не криються що є ворогами України.
А мадяри - це лише до зміни влади, коли прийде до влади той, кому зуйло ще не заплатило, стануть одразу нашими друзями. Це ж єлітні європейські повії , вони не воюють ні з ким , вони лише відсмокчують та беруть за це гроші.