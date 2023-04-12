"Слитые" документы Пентагона свидетельствуют, что Россия не сможет захватить весь Донбасс и война будет продолжаться после 2023 года, - Reuters

По мнению агентства Reuters, документы Министерства обороны США, "слитые" в интернет, свидетельствуют, что война России против Украины превращается в затяжной конфликт, который продлится и после 2023 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Reuters проанализировало более 50 документов под грифами "Секретно" и "Совершенно секретно", впервые появившихся в социальных сетях в марте. Агентство не смогло подтвердить их подлинность.

В одном из документов от 23 февраля 2023 года под названием "Битва за Донбасс, вероятно, зайдет в тупик в течение 2023 года" говорится, что Россия вряд ли сможет захватить эту часть восточной Украины.

"Российская кампания истощения сил на Донбассе, скорее всего, зайдет в тупик, что будет препятствовать достижению цели Москвы – захватить весь регион в 2023 году", – отмечают авторы разведывательной оценки.

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"Эта тактика привела к сокращению российских сил и запасов боеприпасов до уровня, который при отсутствии непредсказуемого восстановления может истощить российские подразделения и сорвать военные цели Москвы, что приведет к затяжной войне после 2023 года", - указывается в документе.

Также в документах военной разведки США утверждается, что и Россия, и Украина обладают "умеренной" боевой устойчивостью - это означает, что обе стороны, вероятно, смогут продолжать воевать еще некоторое время.