Украина открыта для создания совместных предприятий в своем ВПК, - Резников провел встречу с испанской коллегой Роблес

Министр обороны Украины Алексей Резников провел встречу со своей испанской коллегой Маргаритой Роблес.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Резников написал в твиттере.

Он отметил: "Я имел честь встретиться со своей испанской коллегой министром обороны Маргаритой Роблес. Мы очень ценим помощь Испании в сфере безопасности".

Украина открыта для создания совместных предприятий в своем военно-промышленном комплексе. Это будет беспроигрышно для обеих наших стран".

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