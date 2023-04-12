Украина открыта для создания совместных предприятий в своем ВПК, - Резников провел встречу с испанской коллегой Роблес
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр обороны Украины Алексей Резников провел встречу со своей испанской коллегой Маргаритой Роблес.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Резников написал в твиттере.
Он отметил: "Я имел честь встретиться со своей испанской коллегой министром обороны Маргаритой Роблес. Мы очень ценим помощь Испании в сфере безопасности".
Украина открыта для создания совместных предприятий в своем военно-промышленном комплексе. Это будет беспроигрышно для обеих наших стран".
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+6 Герхард
показать весь комментарий12.04.2023 23:26
+5 Dmitry Lobov
показать весь комментарий12.04.2023 23:17
+4 Gary First
показать весь комментарий12.04.2023 23:19
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Якщо ні, то це і є співпраця з такою лживою гнидою, як Рєзніков.
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