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Украина открыта для создания совместных предприятий в своем ВПК, - Резников провел встречу с испанской коллегой Роблес

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

роблес,резніков

Министр обороны Украины Алексей Резников провел встречу со своей испанской коллегой Маргаритой Роблес.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Резников написал в твиттере.

Он отметил: "Я имел честь встретиться со своей испанской коллегой министром обороны Маргаритой Роблес. Мы очень ценим помощь Испании в сфере безопасности".

Украина открыта для создания совместных предприятий в своем военно-промышленном комплексе. Это будет беспроигрышно для обеих наших стран".

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Топ комментарии
+6
Іспанська колега знає, що таке іспанський сором?

Якщо ні, то це і є співпраця з такою лживою гнидою, як Рєзніков.
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12.04.2023 23:26
+5
Пане Резніков, не варто називати свої та друзів кишені Україною
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12.04.2023 23:17
+4
Як цьому підару весело,постійно посмішка на тухесі
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12.04.2023 23:19
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Пане Резніков, не варто називати свої та друзів кишені Україною
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12.04.2023 23:17 Ответить
Як цьому підару весело,постійно посмішка на тухесі
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12.04.2023 23:19 Ответить
Іспанська колега знає, що таке іспанський сором?

Якщо ні, то це і є співпраця з такою лживою гнидою, як Рєзніков.
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12.04.2023 23:26 Ответить
Шарапов і спільні підприємства ?
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12.04.2023 23:28 Ответить
А джерела інформації знайти - забули проплатити
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12.04.2023 23:28 Ответить
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12.04.2023 23:29 Ответить
Забив у Гугл-перекладач я переможу і він написав нарєчієм я победю.
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12.04.2023 23:32 Ответить
на птахофабрику яєчної орієнтації буде грошей просить.
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12.04.2023 23:35 Ответить
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12.04.2023 23:39 Ответить
Ещё как открыта, вот и товарищ Байрактар не даст соврать 😁
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13.04.2023 01:43 Ответить
А сколько лимонов попросили у нашего турецкого друга?( тут стоит вспомнить и зеленую енергетику)
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13.04.2023 05:20 Ответить
ну да...завод Байрахтар уже построили! 10 млн.за подключение к сети и через 2 года....Опс! А еще умник рассказал всему миру ,где находится наш пункт управления ВСУ!
.
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13.04.2023 07:17 Ответить
корупції вже немає? судді чесні? може перемога над рашкою сталась? чомусь у мене іспанський сором з'явився.
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13.04.2023 10:19 Ответить
 
 