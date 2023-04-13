В строй возвращаются до 82% военных, которые были ранены или болели, - Нацакадемия меднаук

Около 82% раненых и больных военных Сил обороны Украины после прохождения лечения возвращаются в строй и продолжают воевать.

Об этом во время пресс-конференции 11 апреля рассказал президент Национальной академии медицинских наук (НАМН) Виталий Цымбалюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"НАМН Украины является разработчиком Военно-медицинской доктрины Украины, в основу которой положен израильский принцип, согласно которому все гражданские больницы на период войны становятся такими же военными госпиталями. Благодаря объединению усилий военного и гражданского здравоохранения, единому медицинскому пространству на сегодняшний день до 82% раненых и больных военных возвращаются в строй", - заявил Цымбалюк.

По его словам, по состоянию на апрель 2023 года смертность военных на этапе эвакуации уменьшилась до 1,35%, а 80% раненых за так называемый золотой час получают надлежащую помощь.

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Президент НАМН также добавил, что, в частности, медики Института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова и Института общей и безотлагательной хирургии имени Зайцева с начала полномасштабного вторжения РФ спасли 72 военнослужащих с боевой травмой сердца и крупных сосудов.

В Институте сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова прошли лечение 537 военнослужащих с патологией сердца и магистральных сосудов.

Кроме того, в Институте глазных болезней и тканевой терапии имени Филатова спасли зрение 524 военнослужащих, а врачи Института отоларингологии имени Коломийченко сохранили и восстановили слух 901 украинскому военному.

В настоящее время в Украине также запущен процесс реформирования военно-врачебных комиссий.

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