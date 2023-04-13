В строй возвращаются до 82% военных, которые были ранены или болели, - Нацакадемия меднаук
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Около 82% раненых и больных военных Сил обороны Украины после прохождения лечения возвращаются в строй и продолжают воевать.
Об этом во время пресс-конференции 11 апреля рассказал президент Национальной академии медицинских наук (НАМН) Виталий Цымбалюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"НАМН Украины является разработчиком Военно-медицинской доктрины Украины, в основу которой положен израильский принцип, согласно которому все гражданские больницы на период войны становятся такими же военными госпиталями. Благодаря объединению усилий военного и гражданского здравоохранения, единому медицинскому пространству на сегодняшний день до 82% раненых и больных военных возвращаются в строй", - заявил Цымбалюк.
По его словам, по состоянию на апрель 2023 года смертность военных на этапе эвакуации уменьшилась до 1,35%, а 80% раненых за так называемый золотой час получают надлежащую помощь.
Президент НАМН также добавил, что, в частности, медики Института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова и Института общей и безотлагательной хирургии имени Зайцева с начала полномасштабного вторжения РФ спасли 72 военнослужащих с боевой травмой сердца и крупных сосудов.
В Институте сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова прошли лечение 537 военнослужащих с патологией сердца и магистральных сосудов.
Кроме того, в Институте глазных болезней и тканевой терапии имени Филатова спасли зрение 524 военнослужащих, а врачи Института отоларингологии имени Коломийченко сохранили и восстановили слух 901 украинскому военному.
В настоящее время в Украине также запущен процесс реформирования военно-врачебных комиссий.
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Чи він як в тій пісні:
- Мы смело в бой пойдем!
- И мы за вами!
- И как один умрем!
- Абрам, мы не туда попали!!!
Відомо, що тиждень тому письменник впав у кому. Лікарі боролися за його життя, але у нього відмовили всі життєво важливі органи. Що саме стало причиною коми - невідомо.
Теж мені біном Ньютона Зелений Змій збирає свій врожай
Я уверен, что очень многие из них на самом деле уже не годны! Но государству похер на них !
Да, возможно, украинская медицина, от полевой до госпитальной, творит чудеса и перекрывает показатели американцев. Но как то не очень верится.
Всем раненым бойцам ВСУ - полного и скорейшего выздоровления! кацапам - сдохнуть еще до появления ветеринара.
The unfairness of this situation is obvious. Most soldiers in any war are unwilling soldiers. They are not fighting to win, they are simply trying to survive as best they can. If you take away the hope of getting out alive after serving out a certain period, or even after being wounded, you are creating ample opportunity for mutiny, mass desertions, killing of commanders, marauding, etc.
Умовно придатні під час війни залишаються в строю після короткого лікування.
Ті захисники,які залишаться живими після війни,потребуватимуть довготривалого лікування.
Другие будут лечиться месяцами.
Они для армии потеряны.
Ни за что не поверю, что процент таковых среди пораненных меньше 20%