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В строй возвращаются до 82% военных, которые были ранены или болели, - Нацакадемия меднаук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

медицина,поранення,евакуація,добровольці

Около 82% раненых и больных военных Сил обороны Украины после прохождения лечения возвращаются в строй и продолжают воевать.

Об этом во время пресс-конференции 11 апреля рассказал президент Национальной академии медицинских наук (НАМН) Виталий Цымбалюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"НАМН Украины является разработчиком Военно-медицинской доктрины Украины, в основу которой положен израильский принцип, согласно которому все гражданские больницы на период войны становятся такими же военными госпиталями. Благодаря объединению усилий военного и гражданского здравоохранения, единому медицинскому пространству на сегодняшний день до 82% раненых и больных военных возвращаются в строй", - заявил Цымбалюк.

По его словам, по состоянию на апрель 2023 года смертность военных на этапе эвакуации уменьшилась до 1,35%, а 80% раненых за так называемый золотой час получают надлежащую помощь.

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Президент НАМН также добавил, что, в частности, медики Института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова и Института общей и безотлагательной хирургии имени Зайцева с начала полномасштабного вторжения РФ спасли 72 военнослужащих с боевой травмой сердца и крупных сосудов.

В Институте сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова прошли лечение 537 военнослужащих с патологией сердца и магистральных сосудов.

Кроме того, в Институте глазных болезней и тканевой терапии имени Филатова спасли зрение 524 военнослужащих, а врачи Института отоларингологии имени Коломийченко сохранили и восстановили слух 901 украинскому военному.

В настоящее время в Украине также запущен процесс реформирования военно-врачебных комиссий.

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Топ комментарии
+22
Такого ********* ще не бачив. **** не сказав що виписують недолікованих, фактично інвалідів і пруть назви в частини. Бо наказ зверху прийшов не комісувати. Воїни не те що бронік носити рухатися нормально не можуть, бо не відійшли від поранень. А їх не комісують щоб економити на виплатах. Одним словом рухаємося до рівня срасії по замилюванню очей.
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12.04.2023 23:44
+12
Боюсь, что это "военных возвращаются в строй" не потому, что они РЕАЛЬНО ГОДНЫ, а потому, что так решили вверху !!!!
Я уверен, что очень многие из них на самом деле уже не годны! Но государству похер на них !
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13.04.2023 00:04
+8
Перестаньте! У моего брата осколочные по всей спине и рукам, три ножевых - глубоких. Проникающее печени, полное рассечение сухожилий на левой руке. В госпитале провел три недели, заштопали. Две колотые раны гноятся. И его выписывают и отправляют через две недели на фронт. Он на ногах еле стоит, желтый весь. Левая рука вообще не функционирует. Нужна операция у нейрохирурга. У одноклассника 4 контузии. Которые кстати сейчас за ранение не считают. 80% потери слуха, без надежды на восстановление. И он продолжает воевать на нуле. Так что перестаньте!
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13.04.2023 01:08
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санітар Тягнибок Олежик 1-го хірургічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні, медбрат нейрохірургічного відділення Львівської міської клінічної лікарні швидкої меддопомоги, лікар-інтерн урологічного і 1-го хірургічного відділення Львівської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги також на медичному "хронті"?

Чи він як в тій пісні:
- Мы смело в бой пойдем!
- И мы за вами!
- И как один умрем!
- Абрам, мы не туда попали!!!
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12.04.2023 23:40 Ответить
Здыхайте сами.
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12.04.2023 23:55 Ответить
Не знаю, где тот тягнибок, но вы то точно на фронте, да?
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13.04.2023 00:19 Ответить
ага, штат в штаті Мічіган. В когось "фрнон в Україні а в когось і в Олега К .... в Мічігані, бо кацапи дуда не дійдуть
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13.04.2023 06:53 Ответить
А 100% ВР, ОП, суддів та їм подібних- нажерають пики і жопи
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12.04.2023 23:40 Ответить
Такого ********* ще не бачив. **** не сказав що виписують недолікованих, фактично інвалідів і пруть назви в частини. Бо наказ зверху прийшов не комісувати. Воїни не те що бронік носити рухатися нормально не можуть, бо не відійшли від поранень. А їх не комісують щоб економити на виплатах. Одним словом рухаємося до рівня срасії по замилюванню очей.
показать весь комментарий
12.04.2023 23:44 Ответить
Перестаньте! У моего брата осколочные по всей спине и рукам, три ножевых - глубоких. Проникающее печени, полное рассечение сухожилий на левой руке. В госпитале провел три недели, заштопали. Две колотые раны гноятся. И его выписывают и отправляют через две недели на фронт. Он на ногах еле стоит, желтый весь. Левая рука вообще не функционирует. Нужна операция у нейрохирурга. У одноклассника 4 контузии. Которые кстати сейчас за ранение не считают. 80% потери слуха, без надежды на восстановление. И он продолжает воевать на нуле. Так что перестаньте!
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13.04.2023 01:08 Ответить
Помер російський письменник і публіцист Едуард Багіров, який підтримав війну в Україні. Йому було 47 років. Про це повідомляють росЗМІ.

Відомо, що тиждень тому письменник впав у кому. Лікарі боролися за його життя, але у нього відмовили всі життєво важливі органи. Що саме стало причиною коми - невідомо.
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12.04.2023 23:47 Ответить
Та в ньго там печінка відпала писали
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12.04.2023 23:54 Ответить
"Що саме стало причиною коми - невідомо."

Теж мені біном Ньютона Зелений Змій збирає свій врожай
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13.04.2023 00:05 Ответить
На смерть Багірова вже відреагувала його близька подруга, пропагандистка Маргарита Симоньян. Вона написала, що вона в шоці, оскільки смерть була дійсно раптовою.
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12.04.2023 23:48 Ответить
Карма знаходить своїх хероїв?)
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12.04.2023 23:55 Ответить
Боюсь, что это "военных возвращаются в строй" не потому, что они РЕАЛЬНО ГОДНЫ, а потому, что так решили вверху !!!!
Я уверен, что очень многие из них на самом деле уже не годны! Но государству похер на них !
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13.04.2023 00:04 Ответить
Так и есть. Говорю то что знаю. Выписывают, как только более менее на ногах стоит. Дают дома еще 2-3 недели и на фронт. Брат с со своими ребятами напоролся на дрг, в рукопашной колотые ножевые, потом минометами накрыло. Очень много крови потерял. Одно из ножевых задело печень. Понятно, что печень региненрирует, но для этого нужно время и условия. А его из госпиталя через две недели отправляют на фронт. Еще и полный порез сухожилий на лев руке. Он за стены держится когда ходит. И тем не менее сам рваться вернуться к своим товарищам. Семья не дает, они просто не пускает, пока на ноги не поставят. Сейчас по леч комиссиям его таскают и нейрохирурга для руки ищут. Куда ему на фронт? Какой от него прок? Он же ничего больше трех кг одной рукой сейчас поднять не может. Извините за эмоции, накипело, и от таких статей и от человеков разных.
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13.04.2023 01:19 Ответить
Киборги, однако.
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13.04.2023 07:27 Ответить
Це дуже високий показник. Якшо не прибрехав, то це, насправді, офігенно. Цікаво побачити аналогічну статистику в кацапів. Там мабудь 80% поранених навіть з поля бою не виносять.
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13.04.2023 00:07 Ответить
А квартал нажирає пики і продовжує гастролювати.
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13.04.2023 00:30 Ответить
По данным Пентагона, 92% раненых в Ираке и Афганистане вернулись домой живыми. Сколько из них смогло стать назад в строй сказать трудно, но учитывая потерявших конечность, раненых в голову или позвоночник, наверняка меньше чем 80%. Это при американских возможностях, когда солдат с тяжелым ранением попадал с места ранения в лучший американский госпиталь в Германии менее чем через 8 часов, а в США меньше чем за 24 часа.
Да, возможно, украинская медицина, от полевой до госпитальной, творит чудеса и перекрывает показатели американцев. Но как то не очень верится.
Всем раненым бойцам ВСУ - полного и скорейшего выздоровления! кацапам - сдохнуть еще до появления ветеринара.
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13.04.2023 00:40 Ответить
Не творят они чудеса. Выписывают с сочащимися ранами. Жалко фото нельзя скинуть. Рука, нога не функционирует, все равно годен! Если кто будет выступать против моих слов, дам конкретные координаты раненного, которому нужна нейрохирургическая операция на руке. Как можно отправлять на фронт через 5 недель, если раненный потерял больше литра крови? И это в Днепре, моем родном городе. Какие чудеса?! Залатали, пришили, зашили, будь добр вернуться на фронт. Какой прок от таких солдат которые еле ходят? Использовать мораль и патриотизм нет надобности. Большинство из раненных невзирая на ранения и не восстановившийся организм возвращаются в строй, или по крайней мере рвутся вернуться к своим пацанам. Но нудно же иметь совесть и врачам. Сначала восстановите раненного, а потом уже возвращайте его обратно.
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13.04.2023 01:28 Ответить
В мене на вулиці здорові бугаї ходять пиво-водку пьють...от їх треба на фронт.
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13.04.2023 07:27 Ответить
Ти б не підставляла свого брата конкретними координатами. Якщо твої історії правда, а не кримлівська закидуха, то не на цензорі людям баки забивай, а дзвони на гарячу лінію МОУ, вимагай службові розслідування через ВСП, відкривай кримінальні провадження за фактом неналежного виконання обовязків/лікування через ДБР, прокуратуру, поліцію. Нема толку от пустого вереску вигідного для ворогів України, треба офіційно проблеми вирішувати, а не страшилки у вільні вуха заливать.
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03.05.2023 07:07 Ответить
А какими координатами я подставляю брата? И что незаконного в том, что бы отстаивать права гражданина? И с какой стати вы даете мне советы, где и о чем мне писать? Занимайтесь своей жизнтью
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04.05.2023 10:46 Ответить
The famous expression "Catch-22" comes from the title of a famous novel by Joseph Heller. In that novel, American pilots during WWII wanted to be taken off combat duty and sent home. Their applications for dismissal could, in theory, be satisfied if they were found to have gone crazy due to the constant mental strain of combat. However, a person who realizes that he is crazy and applies for dismissal on those grounds, cannot be considered crazy, because, by doing so, he is acting rationally. That was the catch. Thus, the pilots were forced to fight to the end. If you are pulled in, and then you do not get out.

The unfairness of this situation is obvious. Most soldiers in any war are unwilling soldiers. They are not fighting to win, they are simply trying to survive as best they can. If you take away the hope of getting out alive after serving out a certain period, or even after being wounded, you are creating ample opportunity for mutiny, mass desertions, killing of commanders, marauding, etc.
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13.04.2023 00:47 Ответить
У бійців на передовій протрузії від броніка,в якому вони навіть сплять,контузії,регулярні недосипи,переохолодження,психічні розлади...
Умовно придатні під час війни залишаються в строю після короткого лікування.
Ті захисники,які залишаться живими після війни,потребуватимуть довготривалого лікування.
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13.04.2023 01:02 Ответить
Трындежом попахивает, причём конкретным. Внушительный процент это скорее всего только те, кто потерял руки/ноги/зрение или получил инвалидность разной степени.
Другие будут лечиться месяцами.
Они для армии потеряны.
Ни за что не поверю, что процент таковых среди пораненных меньше 20%
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13.04.2023 01:04 Ответить
Мрази...после ранения сослуживец еле ходит, а ему говорят он годен. У другого не все осколки с руки достали, а его возвращают. Есть команда по всей Украине признавать всех годными возвращать, на влк не замечать проблемы по здоровью. Гражданским больницам запретили принимать военных без направления с в/ч, а направление не дают.
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13.04.2023 06:11 Ответить
Чергова порція зе хуцпи,відірвана стопа тримається на сухожиллях,в частині зняли гіпсовий бандаж без ВЛК та відправили на ноль попри те що невзмозі сам пересуватися дві контузіі перелом ребер і це не поодинокий випадок у випадку відмови виконувати наказ командира попадеш під статтю ця зебидломаса породжує лиш горе та суцільну брехню!
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13.04.2023 06:30 Ответить
А тим часом на Цензорі більшість коментів збирають теми про "незаконне вручення повісток" та "незаконне закриття кордонів". Начебто у нас "мільйонна армія, є кому воювати і без мене обійдуться". Може до когось дійде, що хлопців на нулі треба на ротації відправляти, щоб хоча б підлікуватися та перепочити, а тяжкопоранених-комісувати чи відправляти на довготривале лікування. Потрібна заміна. Самі йти не хочуть, лише обурюються, що ТЦК їх виловлює.
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13.04.2023 08:36 Ответить
Трепло!
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13.04.2023 06:39 Ответить
Не будем далеко ходить ваЗЕлиновский Дырявый Херой слесаренко который превратил Черниговский госпиталь в клоаку, за 5 штук баксов списывает здоровых, а больные в лучшем случае обмежено, а потом везёт дань радуцкому в Киев и не сбу, дбр дела нет потому что ваЗЕлиновская кодла, вот такие и возвращаются...
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13.04.2023 06:46 Ответить
Какая тяжёлая тема. Трудно читать коменты. Почему молчат раненые? Наверное знаю. Ведь по щелчку чиновника пальцами их лишат всего - заныкают документы, исказят записи, обвинят в антипатриотизме. Не простым людям тягаться с ними, прошетшими отбор системы.
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13.04.2023 08:58 Ответить
Частину із них потрібно відправляти додому, заради показників хворих, інвалідів не списують, не звільняють і не платять на рівні нациських ублюдків, в людей сім'ї, як їм жити за що лікуватись і жити
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03.05.2023 07:51 Ответить
 
 