Арест журналиста WSJ Гершковича разрешил лично Путин, – Bloomberg

Президент РФ лично разрешил арест в России журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на собственные информированные источники пишет Bloomberg.

"Президент России Владимир Путин лично одобрил арест американского журналиста, обвиняемого в шпионаже", - говорится в материале.

По убеждению собеседников агентства, это демонстрирует все большее влияние в Кремле сторонников "жесткой линии", склоняющихся к углублению конфронтации с Вашингтоном, считая ее необратимой.

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"Предложение впервые за почти 40 лет арестовать американского журналиста за шпионаж исходило от ястребов в верховном руководстве силовых ведомств России", - утверждает Bloomberg.

Напомним, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в России. Его обвиняют якобы в "шпионаже за предприятием российского ВПК".