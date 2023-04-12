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Новости За рубежом
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Россия (91324) Гершкович (11)

Арест журналиста WSJ Гершковича разрешил лично Путин, – Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

гершкович,еван

Президент РФ лично разрешил арест в России журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на собственные информированные источники пишет Bloomberg.

"Президент России Владимир Путин лично одобрил арест американского журналиста, обвиняемого в шпионаже", - говорится в материале.

По убеждению собеседников агентства, это демонстрирует все большее влияние в Кремле сторонников "жесткой линии", склоняющихся к углублению конфронтации с Вашингтоном, считая ее необратимой.

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"Предложение впервые за почти 40 лет арестовать американского журналиста за шпионаж исходило от ястребов в верховном руководстве силовых ведомств России", - утверждает Bloomberg.

Напомним, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в России. Его обвиняют якобы в "шпионаже за предприятием российского ВПК".
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Топ комментарии
+4
Она звала «русский мир» - и он пришёл и трахнул!
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13.04.2023 00:16
+3
Гебіст кремлівський чинить звірства навіть проти журналіста
тільки тому , що він американець !
Якеж воно кончене і підле пітєрське одоробало 😠
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12.04.2023 23:58
+3
Путин будет принимать парад Победы 9 мая во Владивостоке. Это никак не связано с опасностью атаки украинских дронов по Москве. Просто во Владивостоке кроме обычных войск и авиации в параде могут принят участие корабли Тихоокеанского флота.
Мы так и поняли. Не ссыт, нет
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13.04.2023 00:26
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Акционеры компании «РС-Балт», которая является учредителем информагентства «Росбалт», приняли решение о ликвидации организации. Сообщение об этом появилось на сайте федерального реестра сведений о деятельности юридических лиц.

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12.04.2023 23:55 Ответить
Гебіст кремлівський чинить звірства навіть проти журналіста
тільки тому , що він американець !
Якеж воно кончене і підле пітєрське одоробало 😠
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12.04.2023 23:58 Ответить
А-а, как его, Гершковича? Да-да, асабісто я.
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13.04.2023 00:07 Ответить
Клоун ты.
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13.04.2023 00:33 Ответить
Не хочу відповідати від слова зовсім. Але відповім- накуй це твоя дорога!
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13.04.2023 00:39 Ответить
Она звала «русский мир» - и он пришёл и трахнул!
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13.04.2023 00:16 Ответить
Исче таких навастей!
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13.04.2023 00:42 Ответить
Тогда бы в Горловку пришли солдаты НАТО, а так померла от родной скрепной кувалды
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13.04.2023 05:35 Ответить
Путин будет принимать парад Победы 9 мая во Владивостоке. Это никак не связано с опасностью атаки украинских дронов по Москве. Просто во Владивостоке кроме обычных войск и авиации в параде могут принят участие корабли Тихоокеанского флота.
Мы так и поняли. Не ссыт, нет
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13.04.2023 00:26 Ответить
Очень хочется поскорее пережить Путина.
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13.04.2023 00:28 Ответить
Большинству украинцев это таки удастся.
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13.04.2023 00:35 Ответить
Ты прав. Нам удастся.
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13.04.2023 00:45 Ответить
Главное не допустить эскалации!
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13.04.2023 01:42 Ответить
Та давно було відомо, що тільки х.... там приймає будь-які рішення а дворові тільки тоді переходять у транс від захоплення коли рішення прийнято. Це вже потім, коли сконає, дворові будуть в екстазі твердити-це він у всьому винний тільки він..... Хоча набагато краще було б закопати разом з х.... весь двір по древнім звичаям дикунів.
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13.04.2023 01:56 Ответить
Да пох. Неме ума - считай калека....
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13.04.2023 08:06 Ответить
Розовый пони сам виноват.
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13.04.2023 16:03 Ответить
 
 