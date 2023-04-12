Арест журналиста WSJ Гершковича разрешил лично Путин, – Bloomberg
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент РФ лично разрешил арест в России журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на собственные информированные источники пишет Bloomberg.
"Президент России Владимир Путин лично одобрил арест американского журналиста, обвиняемого в шпионаже", - говорится в материале.
По убеждению собеседников агентства, это демонстрирует все большее влияние в Кремле сторонников "жесткой линии", склоняющихся к углублению конфронтации с Вашингтоном, считая ее необратимой.
"Предложение впервые за почти 40 лет арестовать американского журналиста за шпионаж исходило от ястребов в верховном руководстве силовых ведомств России", - утверждает Bloomberg.
Напомним, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в России. Его обвиняют якобы в "шпионаже за предприятием российского ВПК".
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«Нас назначали "иноагентом", мы два года пытались добиться справедливости, потому что считали, что это неправильно, нечестно, но безрезультатно. Мы не можем далее существовать, потому что у нас просто элементарно нет денег на это существование», - сказала она.
тільки тому , що він американець !
Якеж воно кончене і підле пітєрське одоробало 😠
Мы так и поняли. Не ссыт, нет