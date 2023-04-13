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Новости Война в Украине
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Всемирный Банк (434) Зеленский (16568) МВФ (3297) поддержка (516)

На войне все фронты требуют внимания и прочности, финансовый фронт – особенно, - Зеленский попросил МВФ и Всемирный Банк поддержать восстановление Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский обратился в МВФ и Всемирный банк с просьбой одобрить Программу поддержки для покрытия приоритетных проектов Быстрого восстановления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Он также призвал проработать конкретные механизмы использования замороженных российских активов для возмещения нанесенного Россией ущерба.

Зеленский заявил об этом в среду, выступая посредством видеосвязи на Третьей министерской конференции по Украине, организованной МВФ и Всемирным Банком.

"Тысячи и тысячи объектов в Украине разрушены. Благодаря партнерам большая часть расходов на поддержание нормальной жизни на этот год обеспечена", - сказал он.

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По словам Зеленского, недавно он побывал в прифронтовых районах украинского государства, граничащих с Россией. "Это так больно видеть - города разрушены террором, села сожжены, а поля мертвы, потому что они заминированы...", - сказал президент.

"Поддержка скорейшего восстановления является частью работы по борьбе с терроризмом. Восстанавливая разрушенное, мы побеждаем главную цель террора: возвращаем нормальную жизнь", - заявил он.

Зеленский отметил, что "впервые в истории мир имеет такую широкую возможность взыскать ущерб с агрессора - того, кто виновен в неспровоцированной и незаконной войне".

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"Например, Всемирный банк дал новую оценку потерь и потребностей Украины – четыреста одиннадцать миллиардов долларов. С каждым днем Россия увеличивает этот счет. В мире есть российские активы разного типа, которые покрывают такой уровень убытков!", - заявил он.

Он поблагодарил за новую программу с МВФ, "являющуюся важным стабилизирующим фактором для Украины. Это поможет нам продолжать борьбу".

"Но для того, чтобы люди вернулись в Украину, чтобы агрессор проиграл не только на поле боя, но действительно во всем, - необходимо одобрение Программы поддержки для покрытия приоритетных проектов Быстрого восстановления. Общий объем таких проектов составляет 14,1 млрд долларов США" , – сказал президент.

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Топ комментарии
+18
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13.04.2023 00:41
+12
Мало тобі, Зеля?
Все ніяк накрастися не можете, зелені тварюки?

Україна отримала від США та союзників за неповний рік війни (2022) допомоги на суму більше 48 млрд.$
З них тільки одної зброї та припасів від США на суму 20 млрд.$
А більше ніж 28 млрд.$ надійшли грошима в бюджет України від західних союзників.
Так, що по грошах Україна отримує за рік війни навіть більше ніж совок від західних союзників по ленд лізу за рік війни.

https://suspilne.media/280175-skilki-grosej-ukraina-otrimala-vid-ssa-ta-miznarodnih-souznikiv/
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13.04.2023 01:20
+11
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13.04.2023 00:44
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13.04.2023 00:41 Ответить
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13.04.2023 00:44 Ответить
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13.04.2023 00:59 Ответить
Тарас Чорновіл 🇺🇦

Трошки із зоології безхребетних. Є в фракції "Голос" такий собі депутат Володимир Цабаль. Що, не чули раніше про такого? От і я не зразу згадав. Не соромтеся, що не змогли пригадати такого "видатного діяча **********". Хлопчина в суспільно-політичному житті не відзнаяився узагалі нічим, ніде й ніяк. Здобув освіту, працював у бізнесі. До списку Голосу потрапив за квотою бізнесмена Томаша Фіали, який був одним із акціонерів цього фінансово-політичного проєкту.

Фіала боїться заїдатися з владою й страшно не хоче отримати тавро олігарха згідно придуманого на Банковій спекулятивного закону. Тому готовий робити зеленій опі приємно в усіх немислимихї позах політичного крутійства. Коли опозиційність фракції Голос стала ображати його зеленосяйність і з опи зробили пропозицію, Фіала поспішив приєднати своїх людей до внутріфракційного путчу і віддати до послуг Єрмаку. Вони здійснили переворот у фракції, а по партійній лінії пішли за "чєво с ізволітє" Сергієм Притулою. Цабаль - один із десятки запроданців, для нього "це тільки бізнес - жодної політики". Так і відійшов би разом із цим скликанням Ради в безвість.

Але за тепле місце й лобістські можливості треба платити своєю честю. Цього разу пальцем вказали на Цабаля і саме йому доручили заблокувати законопроєкт, яким мали відкрити шлях для доплат військовим. На Банковій законом дуже не вдоволені, бо ці гроші вже розписали на дерибан і офшорні гавані. Зараз хочуть хоч час відтягнути до травня, а там Стефанчук щось нахімічить. Тому Цабаль реєструє постанову про скасування голосування.

Це навряд, чи допоможе, але сам хлопчик тепер стане відомим. Військові його мордашку запам'ятають. І він же нічим не аргументує свою незгоду, лише тим, що матеріали до другого читання роздали не за 10, а за 3 дні. Нагадаю, що слуги цієї норми не виконували НІКОЛИ. А часто видавали за лічені хвилини до голосування. І Цабаля та інших це не хвилювало. Дана регламентна норма вірна, але її використовують лише, щоб заблокувати неугодний проєкт.
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13.04.2023 01:02 Ответить
Да ну. Только вчера Вакарчук патриот и попробуй на него что-то такое сказать, налетали все кому не лень. А сегодня уже не такой. Может дело не в Вакарчуке?
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13.04.2023 01:05 Ответить
ПРОЧНО -- 17 грн/за ОДНО яйцо !!!
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13.04.2023 11:57 Ответить
Финансовый фронт безусловно важен, только у зе-швали, слово "финансы", сразу вызывает воровской инстинкт.
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13.04.2023 00:46 Ответить
Для початку потрібно завершити війну щоб був фінансовий фронт.
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13.04.2023 01:00 Ответить
"крадiвництво" знову "на часi". а вiйськовим - якщо "знайдем грошi в бюджетi". а бюджет вбито цими ж злодюжками. i живi ми за рахунок зовнiшньої допомоги.
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13.04.2023 01:02 Ответить
Я, як громадянин України звертаюся до міжнародного суспільства - Не давайте мені гроші за посередництвом пана Зеленського.
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13.04.2023 01:15 Ответить
Мало тобі, Зеля?
Все ніяк накрастися не можете, зелені тварюки?

Україна отримала від США та союзників за неповний рік війни (2022) допомоги на суму більше 48 млрд.$
З них тільки одної зброї та припасів від США на суму 20 млрд.$
А більше ніж 28 млрд.$ надійшли грошима в бюджет України від західних союзників.
Так, що по грошах Україна отримує за рік війни навіть більше ніж совок від західних союзників по ленд лізу за рік війни.

https://suspilne.media/280175-skilki-grosej-ukraina-otrimala-vid-ssa-ta-miznarodnih-souznikiv/
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13.04.2023 01:20 Ответить
Нк уявимо, що якби не було допомоги заходу, то що б ти Володя робив?
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13.04.2023 07:26 Ответить
Напевно сидів би в Ростові чи Сочах, а може до Телявіву подався...
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13.04.2023 07:40 Ответить
Вот і фсьо галабародька сдулся, а как дисал как дисал.
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13.04.2023 08:57 Ответить
Комик превращается.... Превращается комик..... В попрошайку!
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13.04.2023 09:48 Ответить
Та блін, задовбали. Називаючи роботу в тилу фронтом, вони тим самим нівелюють справжній фронт. Якщо солдат чи його командир прийме неправильне рішення, то його вб'ють. Якщо ці тилові щурі будуть приймати тисячі неправильних рішень, то можуть піти навіть на підвищення. Отак вони воюють.
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13.04.2023 09:54 Ответить
 
 