На войне все фронты требуют внимания и прочности, финансовый фронт – особенно, - Зеленский попросил МВФ и Всемирный Банк поддержать восстановление Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обратился в МВФ и Всемирный банк с просьбой одобрить Программу поддержки для покрытия приоритетных проектов Быстрого восстановления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Он также призвал проработать конкретные механизмы использования замороженных российских активов для возмещения нанесенного Россией ущерба.

Зеленский заявил об этом в среду, выступая посредством видеосвязи на Третьей министерской конференции по Украине, организованной МВФ и Всемирным Банком.

"Тысячи и тысячи объектов в Украине разрушены. Благодаря партнерам большая часть расходов на поддержание нормальной жизни на этот год обеспечена", - сказал он.

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По словам Зеленского, недавно он побывал в прифронтовых районах украинского государства, граничащих с Россией. "Это так больно видеть - города разрушены террором, села сожжены, а поля мертвы, потому что они заминированы...", - сказал президент.

"Поддержка скорейшего восстановления является частью работы по борьбе с терроризмом. Восстанавливая разрушенное, мы побеждаем главную цель террора: возвращаем нормальную жизнь", - заявил он.

Зеленский отметил, что "впервые в истории мир имеет такую широкую возможность взыскать ущерб с агрессора - того, кто виновен в неспровоцированной и незаконной войне".

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"Например, Всемирный банк дал новую оценку потерь и потребностей Украины – четыреста одиннадцать миллиардов долларов. С каждым днем Россия увеличивает этот счет. В мире есть российские активы разного типа, которые покрывают такой уровень убытков!", - заявил он.

Он поблагодарил за новую программу с МВФ, "являющуюся важным стабилизирующим фактором для Украины. Это поможет нам продолжать борьбу".

"Но для того, чтобы люди вернулись в Украину, чтобы агрессор проиграл не только на поле боя, но действительно во всем, - необходимо одобрение Программы поддержки для покрытия приоритетных проектов Быстрого восстановления. Общий объем таких проектов составляет 14,1 млрд долларов США" , – сказал президент.

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