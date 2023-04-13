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казнь (83) Павел Петр (60) военные преступления (1160)

Если видео настоящее, Россия приравняется к Исламскому государству, - президент Чехии Павел про казнь военного ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обезголовлювання

Если достоверность видео с обезглавливанием украинского военнопленного подтвердится, российские военные встанут в один ряд с террористами ИГИЛ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ceske Novyny, об этом заявил президент Чехии Петр Павел.

"Если видео подтвердится, российские военные станут в один ряд с ИГИЛ, которую нам всем следует осуждать", - сказал Павел.

Он обратил внимание, что до подтверждения достоверности видео делать выводы по этому конкретному случаю преждевременно.

В то же время Павел напомнил о многих других хорошо задокументированных случаях зверств, совершенных в ходе российской войны в Украине, которым нет места в 21 веке.

В российских соцсетях упоминается, что видео было снято вблизи Бахмута на востоке Украины, где в течение многих месяцев идут самые ожесточенные бои, к которым привлечены боевики ЧВК "Вагнер".

CNN заявили, что не смогли независимо подтвердить место, где снимали видео.

Второе видео было распространено вечером 11 апреля. Вероятно, оно было снято летом. На нем, как выглядит, показано, как российский боец ножом отрезает голову украинскому военному, когда он еще был жив.

Накануне американский Институт изучения войны заявил, что ЧВК "Вагнер", вероятно, продолжает совершать военные преступления, обезглавливая украинских военнослужащих в Бахмуте".
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Топ комментарии
+31
Після Бучі та Маріуполя, Українці знають, що російська орда переплюнула терористів ІДІЛ.
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13.04.2023 01:10
+20
та тим кацапам плювати на подібні засудження. тих катів, як і той ІДІЛ, потрібно не засуджувати, а винищувати.
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13.04.2023 01:12
+8
Генерал Павел дуже сумнівається. Правду казати, чи ще раз збрехати. Навіщо таким людям дають звання генерала, та ще й НАТО?
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13.04.2023 01:08
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Генерал Павел дуже сумнівається. Правду казати, чи ще раз збрехати. Навіщо таким людям дають звання генерала, та ще й НАТО?
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13.04.2023 01:08 Ответить
А, то у нас тут експерт по НАТО намалювався. Славнозвісний Михайло Дужик.

Вам би не зрадой*бити, Михайло на пустому місці
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13.04.2023 01:19 Ответить
Денисов? Вы пока еще в майорах?
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13.04.2023 01:25 Ответить
Зрозуміло. Мало що довбограй, диванний експерт по НАТО, єкстрасенс, який бачить по потилиці горобчика чи Генерал Павел бреше чи ні і зрадой*б, так ще й узкогаварящій. Чому я не здивований?

Стосовно останнього питання тут і казати нічого. Якщо ви думаєте, що вся справа в прізвищі, то по перше таким чином половину українців треба відмітити, не тільки мене, а по-друге з вашої логіки виходить, що Лукашенко - українець, що само собою нонсенс.

А стосовно першого, ви настільки тупі, що задаючи це питання в коментах до новини, то штаб НАТО вам відповість? З головою все добре?
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13.04.2023 02:22 Ответить
Я тоже удивляюсь , почему это Павел постоянно сомневается и тени самым подыгрывает рашистюгам
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13.04.2023 10:31 Ответить
Після Бучі та Маріуполя, Українці знають, що російська орда переплюнула терористів ІДІЛ.
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13.04.2023 01:10 Ответить
Они в 2014 году в Донецке творили точно такую же дичь, и про это много писали. Просто некоторые не хотели видеть и слышать про это, так как "не всё так однозначно".
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13.04.2023 09:32 Ответить
та тим кацапам плювати на подібні засудження. тих катів, як і той ІДІЛ, потрібно не засуджувати, а винищувати.
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13.04.2023 01:12 Ответить
Невже кацапам стане страшно від цих слів або вони засмутяться ? ...Після цього відео Контрнаступ повинен відбутись сьогодні...
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13.04.2023 01:36 Ответить
не все так однозначно... в своем репертуаре
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13.04.2023 03:46 Ответить
Мордор ніколи за своєю суттю нічим не був кращий ніж так звана Ісламська Держава, а відрізняється лише тим, що цивілізовані країни не розривають з ним дипломатичні відносини, не дивлячись ні на які мордорські злочини
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13.04.2023 03:49 Ответить
Нет млять, фотошоп от 95-го квартала.

Это такой новомоднявый тренд - выбирать президентов-имбецилов ?
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13.04.2023 04:06 Ответить
Павел, ты не прав. ИГИЛ и прочий мировой терроризм был создан парашей начиная с 20-х гг. XX века ("коминтерн"), а не наоборот. В чём парашные га#доны сами неоднократно признавались.
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13.04.2023 07:20 Ответить
Как-то в море плавал кит, если жирный, значит жид курд. На фото Примаков.
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13.04.2023 07:22 Ответить
Павел просто передує кацапським заявам про " постановочну нацистську провокацію".
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13.04.2023 08:43 Ответить
Этой росии с пещерной философией жизни глубоко фиолетово как и кем и кто ее будет считать. О
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13.04.2023 09:10 Ответить
Русские убивают потому что им это нравится. Свои или чужие, брат, жена все равно.
Игил не понравится такое сравнение
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13.04.2023 09:34 Ответить
Якщо.....
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13.04.2023 09:45 Ответить
"Якщо відео справжнє"...
Тобто в Бучу та Ірпінь ви всі з Європи так пафосно їздили не дивитися на докази російськіх звірств, а бо модно було і кави попити? Ясно.

Нічого, зараз росія скаже "це постановка з метою дискредитації" і Павел та інші заспокояться
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13.04.2023 09:52 Ответить
Он посмел сомневаться?
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13.04.2023 09:54 Ответить
Пока им самим русня не отрежет головы, они будут сомневаться....
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13.04.2023 10:13 Ответить
Чи справжнє? Ні, курво, то такі круті спецефекти.
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13.04.2023 10:25 Ответить
Генерал Павел туповат для офицера НАТО.
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13.04.2023 16:06 Ответить
 
 