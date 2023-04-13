Если видео настоящее, Россия приравняется к Исламскому государству, - президент Чехии Павел про казнь военного ВСУ

Если достоверность видео с обезглавливанием украинского военнопленного подтвердится, российские военные встанут в один ряд с террористами ИГИЛ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ceske Novyny, об этом заявил президент Чехии Петр Павел.

"Если видео подтвердится, российские военные станут в один ряд с ИГИЛ, которую нам всем следует осуждать", - сказал Павел.

Он обратил внимание, что до подтверждения достоверности видео делать выводы по этому конкретному случаю преждевременно.

В то же время Павел напомнил о многих других хорошо задокументированных случаях зверств, совершенных в ходе российской войны в Украине, которым нет места в 21 веке.

В российских соцсетях упоминается, что видео было снято вблизи Бахмута на востоке Украины, где в течение многих месяцев идут самые ожесточенные бои, к которым привлечены боевики ЧВК "Вагнер".

CNN заявили, что не смогли независимо подтвердить место, где снимали видео.

Второе видео было распространено вечером 11 апреля. Вероятно, оно было снято летом. На нем, как выглядит, показано, как российский боец ножом отрезает голову украинскому военному, когда он еще был жив.

Накануне американский Институт изучения войны заявил, что ЧВК "Вагнер", вероятно, продолжает совершать военные преступления, обезглавливая украинских военнослужащих в Бахмуте".