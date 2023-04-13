Без добросовестной работы ГСЧС и полиции не представить нормальной жизни, - Зеленский
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Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что без добросовестной работы ГСЧС и полиции не представить нормальной жизни и не спасти многих людей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в своем вечернем видеообращении, рассказывая об участии в поздравлении молодых офицеров полиции и спасателей ГСЧС с завершением учебы.
"Очень эмоционально и почетно для меня было сегодня поздравить наших молодых офицеров полиции и спасателей ГСЧС с завершением обучения. Более 3 тысяч молодых людей – профессиональных и патриотических – присоединяются сейчас к тем, кто уже защищает безопасность и нормальность жизни", - сказал Зеленский.
Президент уточнил, что они будут работать и в тех регионах, где наиболее опасно. В частности, по распределению будут служить в прифронтовых областях - Харьковской, Сумской. Также, по его словам, есть и те, кто будет воевать в наших новых штурмовых бригадах.
"Я благодарю всех, кто избрал именно сейчас и именно этот путь непосредственной помощи людям. Без добросовестной работы ГСЧС и полиции просто не представить нормальной жизни, не спасти многих людей. Это, собственно, то, что составляет сущность их работы – непосредственная помощь людям. Я верю, что сегодняшние выпускники учебных заведений системы МВД оправдают человеческие надежды", – сказал Зеленский.
Также он в обращении вспомнил нескольких спасателей и поблагодарил их за работу.
"Хочу сейчас отметить именно таких наших защитников - таких наших спасателей, в частности из Никополя. Работников ГСЧС майора Артема Шульдякова, лейтенанта Федора Заякина, старшего сержанта Василия Музыченко, младшего сержанта Виталия Булкина. Спасибо вам, ребята, за спасение украинцев , – сказал Президент.
Кроме того, он отметил и полицейские экипажи - "белых ангелов", которые спасают наших людей в Донецкой области, осуществляют эвакуацию, доставляют гуманитарную помощь, реанимируют раненых...".
"Спасибо полицейскому Геннадию Юдину из Авдеевки за спасение детей, парамедику Василию Пипе, одному из "белых ангелов" на Марьинском направлении фронта. Они спасли уже сотни наших людей, в том числе и тяжелораненых. Спасибо также взрывотехнику Национальной полиции Владимиру Перепелице, который работает для разминирования в Херсонской области, работает очень эффективно", - сказал Глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Цитатник ЗЕ
Або ще таке: банан великий, але шкірка ще більша.
навіть якщо в нього є думки що дії поліції незаконні він має ВИКОНАТИ вимоги поліцейських а ПОТІМ викласти свої думки у заяві (тобто спочатку ПОКАЗАТИ свої документи)
на відмову показувати документи поліції порушника треба ввічливо і негайно класти мордою в підлогу, вдягати кайданки і везти у відділок для з"ясування (золоті рибки дійсно забули що в нас війна)
тоді можливо буде час зайнятись самоосвітою і розібратися у питанні
Якщо ви почнете битися, хапати за формений одяг, штовхати - вчиняти АКТИВНІ дії щодо поліції. У такий спосіб, навіть бувши повністю правим, ви ризикуєте зайняти лаву підсудних.
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Доречі не знаю як у Британії а в США можно і в мирний час за подібні штучки отримати кулю.
Оцей чувачок на відео керуючи ТЗ відмовляється показати посвідчення, в умовах ВС не показує паспорт, погрожує хресним генералом. Він - типове бидло. Якщо до нього ставитися нормально він буде бикувати натомість бєспрєдєл сприйме нормально і стулить пельку. І от які в нас тоді мають бути поліціянти?
Коли в країні замість законів поліція керується указами-постановами то це вже не поліція. І це вже не правова країна.
Це вже опричина. І ніяке ВС не дає на це індульгенція. До того ж ВС не оформлена по закону.
З кожним новим "гундосиком" у мене все більше зміцнюється переконання, що над нашим Сонцеликим Боневтіком Відважним якийсь вчений-лиходій, такий собі професор Миш'якович, ставить нелюдський експеримент: випробовує на бідолашному щойно винайдену наркоту.
Щоразу нову.
Професоре Миш'якович, АСТАНАВІТЄСЬ!
P.S. Далі не коментую.
Про це йдеться у найсекретніших «злитих» файлах розвідки США.
Війна триватиме у 2024. Сторони не матимуть значних переваг через брак військ і *********** для ефективних операцій.