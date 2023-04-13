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Зеленский (16568) ГСЧС (4488)

Без добросовестной работы ГСЧС и полиции не представить нормальной жизни, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что без добросовестной работы ГСЧС и полиции не представить нормальной жизни и не спасти многих людей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в своем вечернем видеообращении, рассказывая об участии в поздравлении молодых офицеров полиции и спасателей ГСЧС с завершением учебы.

"Очень эмоционально и почетно для меня было сегодня поздравить наших молодых офицеров полиции и спасателей ГСЧС с завершением обучения. Более 3 тысяч молодых людей – профессиональных и патриотических – присоединяются сейчас к тем, кто уже защищает безопасность и нормальность жизни", - сказал Зеленский.

Президент уточнил, что они будут работать и в тех регионах, где наиболее опасно. В частности, по распределению будут служить в прифронтовых областях - Харьковской, Сумской. Также, по его словам, есть и те, кто будет воевать в наших новых штурмовых бригадах.

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"Я благодарю всех, кто избрал именно сейчас и именно этот путь непосредственной помощи людям. Без добросовестной работы ГСЧС и полиции просто не представить нормальной жизни, не спасти многих людей. Это, собственно, то, что составляет сущность их работы – непосредственная помощь людям. Я верю, что сегодняшние выпускники учебных заведений системы МВД оправдают человеческие надежды", – сказал Зеленский.

Также он в обращении вспомнил нескольких спасателей и поблагодарил их за работу.

"Хочу сейчас отметить именно таких наших защитников - таких наших спасателей, в частности из Никополя. Работников ГСЧС майора Артема Шульдякова, лейтенанта Федора Заякина, старшего сержанта Василия Музыченко, младшего сержанта Виталия Булкина. Спасибо вам, ребята, за спасение украинцев , – сказал Президент.

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Кроме того, он отметил и полицейские экипажи - "белых ангелов", которые спасают наших людей в Донецкой области, осуществляют эвакуацию, доставляют гуманитарную помощь, реанимируют раненых...".

"Спасибо полицейскому Геннадию Юдину из Авдеевки за спасение детей, парамедику Василию Пипе, одному из "белых ангелов" на Марьинском направлении фронта. Они спасли уже сотни наших людей, в том числе и тяжелораненых. Спасибо также взрывотехнику Национальной полиции Владимиру Перепелице, который работает для разминирования в Херсонской области, работает очень эффективно", - сказал Глава государства.

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Топ комментарии
+19
"восени листя опадають, а навесні знову відростають... "
Цитатник ЗЕ
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13.04.2023 01:52
+16
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13.04.2023 02:08
+15
З поліції стільки ж користі як і з тебе. Дармоїди.
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13.04.2023 06:03
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"восени листя опадають, а навесні знову відростають... "
Цитатник ЗЕ
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13.04.2023 01:52 Ответить
Ага .
Або ще таке: банан великий, але шкірка ще більша.
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13.04.2023 05:34 Ответить
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13.04.2023 02:08 Ответить
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13.04.2023 02:09 Ответить
Тоді я просто залишу це тут https://youtu.be/ux3rM1HFpaE
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13.04.2023 05:13 Ответить
водій - мудак

навіть якщо в нього є думки що дії поліції незаконні він має ВИКОНАТИ вимоги поліцейських а ПОТІМ викласти свої думки у заяві (тобто спочатку ПОКАЗАТИ свої документи)

на відмову показувати документи поліції порушника треба ввічливо і негайно класти мордою в підлогу, вдягати кайданки і везти у відділок для з"ясування (золоті рибки дійсно забули що в нас війна)
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13.04.2023 10:56 Ответить
Він має право не виконувати незаконні наказы. До того ж ці менти не показали посвідчення, це могла бути дрг.
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13.04.2023 14:30 Ответить
це мент має право не виконувати незаконні накази, а громадянин має право виконувати і потім оскаржити
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13.04.2023 14:32 Ответить
Навпаки. До тих пір якщо мент не показав посвідчення він озброєний бандит а не мент.
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13.04.2023 14:33 Ответить
на майбутнє раджу в умовах воєнного стану виконувати накази людини зі зброєю

тоді можливо буде час зайнятись самоосвітою і розібратися у питанні
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13.04.2023 14:35 Ответить
Тобто закону вже нема? Це опричина тоді а не поліція. Побудували концлагерь остаточно? Війнаісеспише, воєнийстан? "мушку зпили"(с)
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13.04.2023 14:37 Ответить
Якщо вас примусово затримують, а ви не дозволятимете вдягати кайданки, будете опиратися ногами, вириватися, тобто вчиняти ПАСИВНІ дії - то у ваших діях відсутня ЗЛІСНА НЕПОКОРА. Судову суперечку ви виграєте та в подальшому зможете покарати поліціянтів.

Якщо ви почнете битися, хапати за формений одяг, штовхати - вчиняти АКТИВНІ дії щодо поліції. У такий спосіб, навіть бувши повністю правим, ви ризикуєте зайняти лаву підсудних.

____________________
Доречі не знаю як у Британії а в США можно і в мирний час за подібні штучки отримати кулю.
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13.04.2023 14:54 Ответить
А зупиняти просто так і полоскать мізки прикриваючись беззаконням і військовим станом... На передок бы йшли краще, з таким задором.
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13.04.2023 14:36 Ответить
Коли я був молодий і дурний теж не любив ментів, владу, був за пригнічений нарід і все таке з татушкой Че Гевари. Згодом зрозумів, що влада - відібраження наріду, поведінка поліції - відібраження поведінки наріду.
Оцей чувачок на відео керуючи ТЗ відмовляється показати посвідчення, в умовах ВС не показує паспорт, погрожує хресним генералом. Він - типове бидло. Якщо до нього ставитися нормально він буде бикувати натомість бєспрєдєл сприйме нормально і стулить пельку. І от які в нас тоді мають бути поліціянти?
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13.04.2023 15:04 Ответить
Є закон для того щоб давати документи, а не всякі постанови.
Коли в країні замість законів поліція керується указами-постановами то це вже не поліція. І це вже не правова країна.
Це вже опричина. І ніяке ВС не дає на це індульгенція. До того ж ВС не оформлена по закону.
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13.04.2023 15:47 Ответить
Тож бидло - це той мент, який не керується законом та зневажає своїх же громадян та право, якіих зобов'язаний захищати. А не сидіти в тылу і кошмарити людей прикриваючись воєнним станом, та звільненням від мобілізаціі. Герой бл.
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13.04.2023 15:49 Ответить
ви плутаєте ментів з військовими, які кошмарять народ в тилу, мєнт і має бути в тилу, в нього інша робота і інша підготовка і взагалі МВС не має перебирати на себе функції армії і створювати Бригади Наступу, як і військові не мають права ловити людей поза зоною бойових дій чи охороняємих об"єктів
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13.04.2023 16:01 Ответить
Всі "хороші". Це вже показник що Україна вже перетворилася на того самого дракона з ким воює.
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13.04.2023 16:10 Ответить
ну таким самим "драконом" Україна не стане в силу очевидних відмінностей менталітета, але будує тут Зєкоманда схоже дещо подібне (вже писав тут)
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13.04.2023 16:21 Ответить
PS а після слів "крьосний єтой дочері - генерал..." відкривати вогонь на враження
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13.04.2023 11:09 Ответить

З кожним новим "гундосиком" у мене все більше зміцнюється переконання, що над нашим Сонцеликим Боневтіком Відважним якийсь вчений-лиходій, такий собі професор Миш'якович, ставить нелюдський експеримент: випробовує на бідолашному щойно винайдену наркоту.
Щоразу нову.
Професоре Миш'якович, АСТАНАВІТЄСЬ!
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13.04.2023 05:22 Ответить
Нагадало: Кот КОКОС и Мышь ГАШИШ
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13.04.2023 09:35 Ответить
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13.04.2023 23:09 Ответить
😂
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13.04.2023 23:22 Ответить
З поліції стільки ж користі як і з тебе. Дармоїди.
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13.04.2023 06:03 Ответить
Мусора, це щоб охороняти оманськоо зрадника і корупціонерів і вбивати при цьому українців.
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13.04.2023 06:18 Ответить
Тепер поліція буде отримувати більше грошей ніж ЗСУ.
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13.04.2023 06:47 Ответить
Ну так полиция нужна для защиты его ЗЕтела его семейства и квартальной банды….а патриоты для защиты «продажной порноактрисы готовой дать любому.»….а это уже точн не какаяразница даже.(
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13.04.2023 08:01 Ответить
Налякався Зеля, буде тепер знову союзництва з Путлером шукати.
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13.04.2023 07:11 Ответить
Ще хотілося б послухати актуальні одкровення на тему колекціонування марок або про гностицизм ІІ століття.
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13.04.2023 07:15 Ответить
Зачем оно выперднуло ротом это именно сейчас? А затем, что 30.000 грн "вернули" и ментам, и ДСНС-никам, в результате чего "денег у Гетманцева опять не хватило", и Бенина карманная проститутка из части сявкиного (не твоя вiйна) "голоса" поставила в ВР этот вопрос на паузу. Теперь у них все герои, и все без денег на радость Ху#лу за ради срыва мобилизации в ЗСУ.
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13.04.2023 07:15 Ответить
Та не вернули ще, і не відомо чи повернуть... А поліцаїв міг і не хвалити, бо вони гарненько були зашкварилися (ті, що в прикордонних з рашкою областях) на початку вторгнення і всі це пам'ятають
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13.04.2023 07:21 Ответить
Где я тут ментов хвалил? Но напоминаю любителям обобщать, что "Азов" тоже входит в систему МВС (нацгвардии).
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13.04.2023 07:30 Ответить
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13.04.2023 07:25 Ответить
Опять полицаев приравнивает у военным,тот кто воюет должен числиться в армии,а не в мвд,а про то какая у нас полиция спроси у общества,каков там уровень доверия к этому институту.
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13.04.2023 07:20 Ответить
Нагадало: ... но так как представители милиции могут быть приравнены к студентам и детям, то с них по пять копеек...
P.S. Далі не коментую.
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13.04.2023 09:46 Ответить
❗️Україна проведе «повну мобілізацію» населення, - Washington Post.

Про це йдеться у найсекретніших «‎злитих» файлах розвідки США.

Війна триватиме у 2024. Сторони не матимуть значних переваг через брак військ і *********** для ефективних операцій.
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13.04.2023 07:35 Ответить
Питання відкрите: а чому не проводять мобілізацію мусорів, прокурв і суддів які на пенсії?
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13.04.2023 07:37 Ответить
Бо у них броня, і морди лускають від жиру...
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13.04.2023 09:47 Ответить
ну ну на 1 нормального мєнта будет 10 гандонов которые крышуют наркоманов, шлюх и игорный бизнес собирают взятки с водителей на спец созданых сложных уч дороги, а как они обосраные бежали из Сум- настоящие Герои.
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13.04.2023 08:04 Ответить
А у зели нормальное життя, під час війни.
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13.04.2023 08:36 Ответить
Це Боневтік про татарова і його команду, які фальшували справи проти Майдану?
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13.04.2023 08:49 Ответить
Брехун Оманський.
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13.04.2023 09:25 Ответить
 
 