Без добросовестной работы ГСЧС и полиции не представить нормальной жизни, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что без добросовестной работы ГСЧС и полиции не представить нормальной жизни и не спасти многих людей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в своем вечернем видеообращении, рассказывая об участии в поздравлении молодых офицеров полиции и спасателей ГСЧС с завершением учебы.

"Очень эмоционально и почетно для меня было сегодня поздравить наших молодых офицеров полиции и спасателей ГСЧС с завершением обучения. Более 3 тысяч молодых людей – профессиональных и патриотических – присоединяются сейчас к тем, кто уже защищает безопасность и нормальность жизни", - сказал Зеленский.

Президент уточнил, что они будут работать и в тех регионах, где наиболее опасно. В частности, по распределению будут служить в прифронтовых областях - Харьковской, Сумской. Также, по его словам, есть и те, кто будет воевать в наших новых штурмовых бригадах.

Также читайте: Поздним вечером 12 апреля в Славянске прогремели мощные взрывы.

"Я благодарю всех, кто избрал именно сейчас и именно этот путь непосредственной помощи людям. Без добросовестной работы ГСЧС и полиции просто не представить нормальной жизни, не спасти многих людей. Это, собственно, то, что составляет сущность их работы – непосредственная помощь людям. Я верю, что сегодняшние выпускники учебных заведений системы МВД оправдают человеческие надежды", – сказал Зеленский.

Также он в обращении вспомнил нескольких спасателей и поблагодарил их за работу.

"Хочу сейчас отметить именно таких наших защитников - таких наших спасателей, в частности из Никополя. Работников ГСЧС майора Артема Шульдякова, лейтенанта Федора Заякина, старшего сержанта Василия Музыченко, младшего сержанта Виталия Булкина. Спасибо вам, ребята, за спасение украинцев , – сказал Президент.

Также читайте: Генсек ООН Гутерриш "в ужасе" от видео казни украинского солдата и требует наказать виновных

Кроме того, он отметил и полицейские экипажи - "белых ангелов", которые спасают наших людей в Донецкой области, осуществляют эвакуацию, доставляют гуманитарную помощь, реанимируют раненых...".

"Спасибо полицейскому Геннадию Юдину из Авдеевки за спасение детей, парамедику Василию Пипе, одному из "белых ангелов" на Марьинском направлении фронта. Они спасли уже сотни наших людей, в том числе и тяжелораненых. Спасибо также взрывотехнику Национальной полиции Владимиру Перепелице, который работает для разминирования в Херсонской области, работает очень эффективно", - сказал Глава государства.

Читайте: В течение 12 апреля россияне обстреляли 7 громад Сумщины – зафиксировано 75 "прилетов", - ОВА