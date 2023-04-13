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ССО и Силы обороны из HIMARS уничтожили российскую станцию Р-330Ж "Житель". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Силы специальных операций вместе с Силами обороны уничтожили российскую станцию постановки помех Р-330Ж "Житель".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм ССО.

"ССО вместе с Силами обороны "хаймарснули" еще одну жирную цель.

На Донецком направлении операторы ССО Украины вместе с подразделениями Сил обороны провели комплекс мероприятий, в ходе которых выявили позицию автоматизированной станции постановки помех Р-330Ж "Житель". Станция находилась достаточно далеко за линией столкновения.

Координаты оперативно передали побратимам одного из ракетно-артиллерийских подразделений, прекрасно знающих свою работу", - говорится в сообщении.

На видео зафиксирован момент точного поражения станции ракетой, выпущенной из M142 HIMARS.

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Топ комментарии
+31
Виходить, "Житель" вже не жілєц, скоріше "Покойнік"...
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13.04.2023 07:38
+24
Ну і як завжди звалище сміття поруч - щоб було як по-домашньому
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13.04.2023 08:15
+23
Гарний снаряд! Рясненько так уламками січе!
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13.04.2023 07:44
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Виходить, "Житель" вже не жілєц, скоріше "Покойнік"...
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13.04.2023 07:38 Ответить
Ну, всьо, кіна не буде
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13.04.2023 07:43 Ответить
Гарний снаряд! Рясненько так уламками січе!
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13.04.2023 07:44 Ответить
может это вариант с вольфрамовыми шариками?
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13.04.2023 09:09 Ответить
так
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13.04.2023 09:15 Ответить
воно видно ,що далеченько..орки по "гражданці" повзають..розслабились падлюки,як на курорті
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13.04.2023 07:54 Ответить
Схоже це був другий снаряд, бо там вже лежало обдєлане тіло, яке хотіли грузити.
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13.04.2023 10:12 Ответить
Ну і як завжди звалище сміття поруч - щоб було як по-домашньому
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13.04.2023 08:15 Ответить
Мало того що насмітили ще й самі перетворились в сміття.
А нам потім все замітати))
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13.04.2023 11:13 Ответить
Житєль вже своє віджив. Разом з декількома кацапопітеками.
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13.04.2023 08:18 Ответить
Сожитєлі теж вже не житєлі ))
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13.04.2023 09:02 Ответить
Шмакі-бум.
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13.04.2023 09:14 Ответить
"Житель" мордора, та орки прі ньом...
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13.04.2023 09:27 Ответить
А что стало с полуфабрикатами?
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13.04.2023 09:41 Ответить
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13.04.2023 10:12 Ответить
В 2011р. я зробив подібне фото. Хай ще й тут з кацапів посміється
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13.04.2023 11:24 Ответить
Колишні мешканці станції змінили свій статус у тик-току з "Жителя" на "Нежитель" !
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13.04.2023 10:52 Ответить
БМП,грузовик,станция - и полетели кеды....
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13.04.2023 14:14 Ответить
Оце так буває, коли в тебе немає ніхєра ніякої ППО проти купи БПЛА, окрім ТОР-ів вартістю 30 мільйонів баксів з ракетою вартістю півмільйона баксів. І ти намагаєшсься "протидіяти" всьому цьому нєпотрєбству "жителями" за десятки мільйонів баксів, яких дотягнув в тактичну глибину замість оперативної. Ото і пішли відоси з "жителями" та "полями"... Бо в них тупо прилітає 155мм...

Це не означає, що в них немає достатньо ТОР-ів чи "жителів". Ще є. Але очевидно, що вони мікроскопами цвяхи забивають. І виробляти нових "жителів" чи "тор-и" полками на місяць - вони точно не в змозі. А це означає - зростання вартості війни для них, і через деякий час нестачу ППО/РЕБ вони будуть закривати тільки ще більшою навалою живої сили (бо техніку будуть вибивати БПЛА, наприклад, протидіяти яким будуть все менше та менше).

PS: не сам придумав - в Роніна спер і розбавив.
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13.04.2023 22:26 Ответить
 
 