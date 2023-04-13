ССО и Силы обороны из HIMARS уничтожили российскую станцию Р-330Ж "Житель". ВИДЕО

Силы специальных операций вместе с Силами обороны уничтожили российскую станцию постановки помех Р-330Ж "Житель".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм ССО.

"ССО вместе с Силами обороны "хаймарснули" еще одну жирную цель.

На Донецком направлении операторы ССО Украины вместе с подразделениями Сил обороны провели комплекс мероприятий, в ходе которых выявили позицию автоматизированной станции постановки помех Р-330Ж "Житель". Станция находилась достаточно далеко за линией столкновения.

Координаты оперативно передали побратимам одного из ракетно-артиллерийских подразделений, прекрасно знающих свою работу", - говорится в сообщении.

На видео зафиксирован момент точного поражения станции ракетой, выпущенной из M142 HIMARS.

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