ССО и Силы обороны из HIMARS уничтожили российскую станцию Р-330Ж "Житель". ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Силы специальных операций вместе с Силами обороны уничтожили российскую станцию постановки помех Р-330Ж "Житель".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм ССО.
"ССО вместе с Силами обороны "хаймарснули" еще одну жирную цель.
На Донецком направлении операторы ССО Украины вместе с подразделениями Сил обороны провели комплекс мероприятий, в ходе которых выявили позицию автоматизированной станции постановки помех Р-330Ж "Житель". Станция находилась достаточно далеко за линией столкновения.
Координаты оперативно передали побратимам одного из ракетно-артиллерийских подразделений, прекрасно знающих свою работу", - говорится в сообщении.
На видео зафиксирован момент точного поражения станции ракетой, выпущенной из M142 HIMARS.
Пожалуйста, подождите...
А нам потім все замітати))
Це не означає, що в них немає достатньо ТОР-ів чи "жителів". Ще є. Але очевидно, що вони мікроскопами цвяхи забивають. І виробляти нових "жителів" чи "тор-и" полками на місяць - вони точно не в змозі. А це означає - зростання вартості війни для них, і через деякий час нестачу ППО/РЕБ вони будуть закривати тільки ще більшою навалою живої сили (бо техніку будуть вибивати БПЛА, наприклад, протидіяти яким будуть все менше та менше).
PS: не сам придумав - в Роніна спер і розбавив.