Общие боевые потери РФ с начала войны – около 180 590 человек (+540 за сутки), 293 вертолета, 3646 танков, 2777 артсистем, 7053 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 13 апреля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 180 590 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.04.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 180 590 (+540) человек ликвидировано,

танков - 3646 (+0) ед,

боевых бронированных машин - 7053 (+10) ед,

артиллерийских систем - 2777 (+7) ед,

РСЗО - 535 (+0) ед,

средств ПВО - 283 (+1) ед,

самолетов - 307 (+0) ед,

вертолетов - 293 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339 (+5),

крылатых ракет - 911 (+0),

кораблей /катеров - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5637 (+7) ед,

специальной техники – 320 (+1).

Читайте также: Российские активы должны стать компенсацией для Украины, - Зеленский

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.