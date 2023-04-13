Общие боевые потери РФ с начала войны – около 180 590 человек (+540 за сутки), 293 вертолета, 3646 танков, 2777 артсистем, 7053 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По состоянию на утро 13 апреля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 180 590 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.04.23 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 180 590 (+540) человек ликвидировано,
- танков - 3646 (+0) ед,
- боевых бронированных машин - 7053 (+10) ед,
- артиллерийских систем - 2777 (+7) ед,
- РСЗО - 535 (+0) ед,
- средств ПВО - 283 (+1) ед,
- самолетов - 307 (+0) ед,
- вертолетов - 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339 (+5),
- крылатых ракет - 911 (+0),
- кораблей /катеров - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5637 (+7) ед,
- специальной техники – 320 (+1).
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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+13 Amber
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+11 Zemer
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І на поточний момент ЗСУ просто мають перевагу в далекобійності та точності арти. А значить - можуть ПОСТІЙНО, БЕЗ ПРИВ'ЯЗКИ ДО ОПЕРАТИВНИХ ПЛАНІВ, виконувати бойові задачі контрбатарейної боротьби та "відпрацювання" скупчень/складів/штабів на оперативну глибину (до 85 км). Що ми і спостерігаємо кожен день.
А що з цього вимальовується, та де становиться настільки "тонко", що на цьому вже можна будувати оперативні плани - це вже бачить тільки ГШ.
П.С.
И мы такие, с плакатами - "Можем повторить"