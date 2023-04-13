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армия РФ (15407) Генштаб ВС (4314) ликвидация (1955) уничтожение (3875)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 180 590 человек (+540 за сутки), 293 вертолета, 3646 танков, 2777 артсистем, 7053 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

По состоянию на утро 13 апреля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 180 590 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.04.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 180 590 (+540) человек ликвидировано,
  • танков - 3646 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин - 7053 (+10) ед,
  • артиллерийских систем - 2777 (+7) ед,
  • РСЗО - 535 (+0) ед,
  • средств ПВО - 283 (+1) ед,
  • самолетов - 307 (+0) ед,
  • вертолетов - 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339 (+5),
  • крылатых ракет - 911 (+0),
  • кораблей /катеров - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5637 (+7) ед,
  • специальной техники – 320 (+1).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 180 590 человек (+540 за сутки), 293 вертолета, 3646 танков, 2777 артсистем, 7053 бронированные машины 01

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+13
Слава ЗСУ !!
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13.04.2023 08:27
+11
Танки кацапи жаліють, бо Т-34 зняті з постаментів щось не заводяться
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13.04.2023 08:40
+9
Йшов 3339 день москальсько-української війни. 26 одиниць техніки і більше 500 чумардосів. Без танчиків. Броня, арта, логістика ну і порадували ППО та спецтехніка. Слава ЗСУ, переможемо!
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13.04.2023 08:54
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Слава ЗСУ !!
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13.04.2023 08:27 Ответить
Танки кацапи жаліють, бо Т-34 зняті з постаментів щось не заводяться
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13.04.2023 08:40 Ответить
Нехай педалі крутять!
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13.04.2023 10:24 Ответить
Йшов 3339 день москальсько-української війни. 26 одиниць техніки і більше 500 чумардосів. Без танчиків. Броня, арта, логістика ну і порадували ППО та спецтехніка. Слава ЗСУ, переможемо!
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13.04.2023 08:54 Ответить
Позиційні бої. Затишшя перед бурею.
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13.04.2023 09:14 Ответить
артилерію виносять в рамках підготовки
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13.04.2023 09:59 Ответить
Артилерію виносять, бо місяцями довбали стіну "дайте далекобійні гаубиці та РСЗВ". І, наприклад, Данія нам віддала ВСІ свої Caesar-и. Ніби просто дивізіон (19 штук), але по залпу за перші 2-3 хвилини та точності - це ніби мінімум як артполк на 152мм (хоча так теж неправильно порівнювати, це як порівнювати взвод снайперів та роту піхотинців).

І на поточний момент ЗСУ просто мають перевагу в далекобійності та точності арти. А значить - можуть ПОСТІЙНО, БЕЗ ПРИВ'ЯЗКИ ДО ОПЕРАТИВНИХ ПЛАНІВ, виконувати бойові задачі контрбатарейної боротьби та "відпрацювання" скупчень/складів/штабів на оперативну глибину (до 85 км). Що ми і спостерігаємо кожен день.

А що з цього вимальовується, та де становиться настільки "тонко", що на цьому вже можна будувати оперативні плани - це вже бачить тільки ГШ.
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13.04.2023 12:06 Ответить
9 мая у кацапов будет двойной праздник - победобесие + 200 тысяч жмуров !
П.С.
И мы такие, с плакатами - "Можем повторить"
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13.04.2023 09:21 Ответить
ну по математическим вычислениям на данный момент будет с небольшим плюсом...
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13.04.2023 09:30 Ответить
180 тисяч дохлої кацапні! гарно. Слава ЗСУ! Вічна пам'ять полеглим Героям!
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13.04.2023 09:48 Ответить
Судячи по кількості усопших й танків ,обидві цифри в рази зменшились)Що свідчит ь про кульмінацію"бальшова наступлєнія послє ачєрєдной мабілізациі"))Чекаємо північнокорейський кантінгєнт))
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13.04.2023 13:07 Ответить
 
 