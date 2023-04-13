Значительная часть происходящих в России взрывов является результатом действий граждан РФ, - разведка

У России есть активисты, которые готовы к вооруженному сопротивлению и уже действуют. Они пробуют бороться с внутренней оккупацией.

Об этом в эфире Украина 24 сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.Новости.

"Действительно готовы, и мало того – уже действуют. Кто-то в режиме передачи информации для украинских сил безопасности и обороны. А кто-то напрямую реализует активные мероприятия", – сообщил представитель разведки.

По его словам, некоторые россияне пытаются сражаться с внутренней оккупацией.

"И можно сказать, что значительная часть условного "хлопка", происходящего на территории РФ – это, собственно, результат действий самих граждан Российской Федерации, пытающихся бороться с внутренней оккупацией, а именно – с кровавым режимом Путина". – отметил председатель ГУР.

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Он добавил, что последние события в Брянской области также свидетельствуют о том, что внутри России идут определенные процессы.

"И они только будут набирать обороты. Конечно, очень многое мы сможем рассказать уже после украинской победы и падения преступного путинского режима", – сказал Юсов.