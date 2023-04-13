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взрыв (6111) разведка (4006) Россия (91324)

Значительная часть происходящих в России взрывов является результатом действий граждан РФ, - разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух,росія

У России есть активисты, которые готовы к вооруженному сопротивлению и уже действуют. Они пробуют бороться с внутренней оккупацией.

Об этом в эфире Украина 24 сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.Новости.

"Действительно готовы, и мало того – уже действуют. Кто-то в режиме передачи информации для украинских сил безопасности и обороны. А кто-то напрямую реализует активные мероприятия", – сообщил представитель разведки.

По его словам, некоторые россияне пытаются сражаться с внутренней оккупацией.

"И можно сказать, что значительная часть условного "хлопка", происходящего на территории РФ – это, собственно, результат действий самих граждан Российской Федерации, пытающихся бороться с внутренней оккупацией, а именно – с кровавым режимом Путина". – отметил председатель ГУР.

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Он добавил, что последние события в Брянской области также свидетельствуют о том, что внутри России идут определенные процессы.

"И они только будут набирать обороты. Конечно, очень многое мы сможем рассказать уже после украинской победы и падения преступного путинского режима", – сказал Юсов.
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Нас там нєт ))
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13.04.2023 09:27 Ответить
единственный вопрос к украинской разсветки - зачем звездеть в зеленый свисток? ЗАЧЕМ? ВЫ ДУРАЧЬЕ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ... ПОТОМУ КАК ЕСЛИ БЫ БЫЛИ ОБРАЗОВАННЫМИ, ТО ЗНАЛИ - ЕСТЬ ДВЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ТИШИНУ - РАЗВЕДКА И ФИНАНСЫ... а вы - бараны безмозглые, как и ваш отгогилашвиленный булданов...
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13.04.2023 09:30 Ответить
Та правильно роблять тут Тверезо мислячі прекрасно розуміють що "борці з внутрішньою окупацією - як "білоруські партизани" Про них усі кажуть але про наслідки роботи не чуть Грушники просто ІПСО проводять по Росії І всі випадки кацапської "рукожопості" видають за "диверсії борців з путінським режимом" Хай ФСБшники "з ніг збиваються" у пошуках гіпотетичних диверсантів - менше сил буде на реальну роботу А ресурси людські хай кидають на охорону об"єктів від "диверсій" - а не на фронт
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13.04.2023 10:23 Ответить
Даите ім долярів -- таи хаи бавляться -- наші як за гроші віиськові об*єкти здають .
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13.04.2023 09:35 Ответить
Все можливо....і всі брешуть,тому ,кому це вигідно.
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13.04.2023 09:36 Ответить
присудить в Гааге изуверу медленное отрезание головы по живому
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13.04.2023 09:38 Ответить
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13.04.2023 09:47 Ответить
Хто бореться - може програти.... хто НЕ бореться - той ВЖЕ програв....

кріпосні на раZZії починають "прозрівати"....
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13.04.2023 10:26 Ответить
Когда то там тоже начиналось с юношей-бомбистов со взором горящим... Харошие, хорошие руzzкие
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13.04.2023 12:26 Ответить
 
 