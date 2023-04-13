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Российские элиты понимают, что победы в войне не будет. Но до сих пор надеются на "ничью", - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін

Российские элиты понимают, что РФ не сможет победить в своей войне против Украины, но все еще надеются на "ничью".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире канала "Украина 24".

Да, отметил он, российские элиты уже давно не рассчитывают на победу в войне против Украины.

"На успех там уже давно никто не надеется, кроме, возможно, нескольких совсем больных людей. Есть понимание роковой безнадежности. Надеются в лучшем случае на какую-то патовую ситуацию или ничью, когда удастся сохранить свои собственные интересы. Но то, что это стратегическое поражение для российского военно-политического руководства, бизнес-элиты – это уже давно понятно", – пояснил представитель ГУР МО

Юсов добавил, что влиятельные люди в России пока не готовы к сопротивлению правящему режиму.

"Понимание есть, а готовности к сопротивлению нет. Максимум пока - в большинстве своем готовность к попыткам защиты своих персональных интересов в обмен на какую-то информацию или взаимодействие. Это уже есть. Ну и я думаю, дальше будет готовность и к более решительным действиям", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГУР о слитом в соцсети "плане контрнаступления" Украины: "Самые успешные операции российских спецслужб проходят в фотошопе"
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Топ комментарии
+6
Коцапская илита это оксюморон
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13.04.2023 09:42
+5
На нічию де -- під москвою ? .
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13.04.2023 09:41
+5
Програму мінімум Путін зробив. Запоріжська АЕС іхня, вода до Криму пішла, лівий берег під контролем. Згодом "кордон" по Дніпру буде все більш недосягаємим для України, так що не все так в нічию.
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13.04.2023 09:56
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На нічию де -- під москвою ? .
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13.04.2023 09:41 Ответить
Це з нашею Зелею ?
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13.04.2023 09:58 Ответить
Коцапская илита это оксюморон
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13.04.2023 09:42 Ответить
Таак ще один ''вкидон'' про патову сттуацію , ''нічию''. І це на тлі ''зливу інформаці'', та зриву контрнаступу. Це або вдала ''качка'' або починає ''смердіти''..
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13.04.2023 09:53 Ответить
ГУР МО - 🤡🤡🤡. А нічого, що ця інформація про "нічию" злизана зі злитих документів...
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13.04.2023 09:53 Ответить
Російські еліти розуміють, що РФ не зможе перемогти у своїй війні проти України Джерело: https://censor.net/ua/n3411827


а що , хтось думав , що там одні дураки , телепні та придурки ?
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13.04.2023 09:55 Ответить
Програму мінімум Путін зробив. Запоріжська АЕС іхня, вода до Криму пішла, лівий берег під контролем. Згодом "кордон" по Дніпру буде все більш недосягаємим для України, так що не все так в нічию.
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13.04.2023 09:56 Ответить
а мяса у свиноцабак хватит...?
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13.04.2023 10:00 Ответить
В расее нет и никогда не было никаких элит, там есть только шайка воров приближённых к

кремлёвскому параноику, их ожидает такая же судьба, как и плешивого карлика - суд и полная

изоляция от человеческого общества.
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13.04.2023 09:58 Ответить
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13.04.2023 10:00 Ответить
для так званої"еліти" головне що залишилось ,це гроші ,і що б їх не чіпали, про якусь владу вже мова не йде,вони чудово розуміють ,чим ближче до кремля тим більший триндєц прийде
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13.04.2023 10:00 Ответить
Ребята, не нужно принимать это все близко к сердцу, это диванный критик высказал свое мнение, у них все по прежнему куча пушечного мяса, которого хватит еще на много лет!
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13.04.2023 10:14 Ответить
Доки є Зеля доті будут сподіванки. Оманськи домовленносі досі діють.
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13.04.2023 10:24 Ответить
У кацапской Ылиты ничья выглядит примерно так: сначала съедим - ваше, а потом каждый - своё....
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13.04.2023 10:31 Ответить
Ну в каком-то смысле выход ВСУ на границы 91 года - это тоже ничья. Киев у них взять не вышло, но и Москву наши не взяли. Нормально.
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13.04.2023 10:42 Ответить
Создаётся такое впечатление что готовят почву к Корейскому варианту.
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13.04.2023 10:48 Ответить
 
 