Российские элиты понимают, что победы в войне не будет. Но до сих пор надеются на "ничью", - ГУР МО

Российские элиты понимают, что РФ не сможет победить в своей войне против Украины, но все еще надеются на "ничью".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире канала "Украина 24".

Да, отметил он, российские элиты уже давно не рассчитывают на победу в войне против Украины.

"На успех там уже давно никто не надеется, кроме, возможно, нескольких совсем больных людей. Есть понимание роковой безнадежности. Надеются в лучшем случае на какую-то патовую ситуацию или ничью, когда удастся сохранить свои собственные интересы. Но то, что это стратегическое поражение для российского военно-политического руководства, бизнес-элиты – это уже давно понятно", – пояснил представитель ГУР МО

Юсов добавил, что влиятельные люди в России пока не готовы к сопротивлению правящему режиму.

"Понимание есть, а готовности к сопротивлению нет. Максимум пока - в большинстве своем готовность к попыткам защиты своих персональных интересов в обмен на какую-то информацию или взаимодействие. Это уже есть. Ну и я думаю, дальше будет готовность и к более решительным действиям", - подытожил он.

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