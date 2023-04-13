Модель "Нептуна", поразившего крейсер "Москва", была выставлена на аукцион в Чехии.

Чешская инициатива "Подарок для Путина" решила выставить на продажу модель комплекса "Нептун", из которого год назад поразили крейсер "Москва". Эту модель подарил президент Петр Павел.

Об этом сообщили в Twitter чешской инициативы, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня исполнился ровно год с тех пор, как украинские противокорабельные ракеты "Нептун" попали в российский крейсер "Москва". Макет этого оружия нам передал в начале января президент Петр Павел. Зная, что когда-то мы выставим его на аукцион. Это время пришло. Спасибо, господин президент", – говорится в сообщении.

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