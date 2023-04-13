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крейсер (96) Чехия (1466)

Модель "Нептуна", поразившего крейсер "Москва", была выставлена на аукцион в Чехии.

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

модель,нептун

Чешская инициатива "Подарок для Путина" решила выставить на продажу модель комплекса "Нептун", из которого год назад поразили крейсер "Москва". Эту модель подарил президент Петр Павел.

Об этом сообщили в Twitter чешской инициативы, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня исполнился ровно год с тех пор, как украинские противокорабельные ракеты "Нептун" попали в российский крейсер "Москва". Макет этого оружия нам передал в начале января президент Петр Павел. Зная, что когда-то мы выставим его на аукцион. Это время пришло. Спасибо, господин президент", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Момент пуска "Нептунов" по российскому крейсеру "Москва" в апреле. ФОТО
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..подяка Павелу, Пастору, Петру і Святому Українському Духу
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13.04.2023 10:12 Ответить
Дякуємо, Пасторе за Українські Нептуни!

арахамії з шуфричами, безуглими та татаравими з таранами та іншими адептами руZZкого міра не створили жодної за 2019-2022 роки...
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13.04.2023 10:14 Ответить
То може шмигаль з рєзніковим її викуплять? Скільки можна їм розмахувати малюнками з літаками і пи..дити яйця?
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13.04.2023 10:18 Ответить
Пора бы представить миру и асфальтомет. Смертельное оружие 5, изобретение Зеленского-Арахамии. Это не совсем то, что "Нептун", но если попадет, останетесь без гроша в бюджете. Попадание асфальтометом в Украину пробило в ней серьезную брешь и почти ее потопила. Спасибо помогли, иначе лежать бы ей на дне возле "масквы"...
ПЫСЫ: думайте, что выбираете в следующий раз. Если, конечно, этот "раз" наступит.
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13.04.2023 10:40 Ответить
 
 