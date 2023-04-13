Стало известно, кто мог устроить утечку секретных документов: 20-летний сотрудник военной базы, любитель оружия и онлайн-игр, - WP

Секретные документы могли попасть в интернет благодаря двадцатилетнему сотруднику американской военной базы, который поделился ими с небольшой группой своих друзей – любителей оружия и онлайн-игр.

Об этом говорится в публикации The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание пообщалось на условиях анонимности с несовершеннолетним членом закрытой интернет-группы, в которой впервые были опубликованы документы. Это группа из около 25 "мужчин и мальчиков" со всего мира - США, Европы, Азии и стран Латинской Америки. Половина из них – граждане Штатов, остальные – иностранцы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Быть союзником США не значит быть вассалом, - Макрон

Группа была создана в 2020 году на онлайн-платформе Discord. Ее членов объединяет любовь к оружию, военной технике и христианству. Участники группы поддерживали друг друга во время пандемии, обсуждали оружие и онлайн игры.

В прошлом году один из пользователей группы с никнеймом OG начал публиковать секретные документы. Он говорил, принес их с работы на военной базе и хвастался, что знает "тайны, которые власть прячет от обычных людей". OG призвал членов группы не передавать обнародованную им информацию дальше.

Также читайте: На войне в Украине погибли два американских добровольца

Сначала OG переписывал содержание документов от руки, затем стал фотографировать их. Речь шла о "сотне фото" документов, освещающих широкий круг вопросов - о передвижении топ-политиков, расположении войск, аналитике геополитической ситуации, попытках вмешательства других стран в выборы.

OG всю зиму загружал на сервер документы. 28 февраля другой пользователь-подросток начал публиковать эти документы на другом сервере Discord, связанном с YouTube-пользователем "wow_mao". 4 марта несколько десятков документов появились на третьем сервере Discord под названием "Minecraft Earth Map". Утечку было уже не остановить.

Подросток, с которым общалось издание WP, говорит, что OG был из-за утечки в "невменяемом состоянии". Он перестал публиковать новые документы, был расстроен и растерян и собрался "исчезнуть". Соратников из своей первой закрытой группы OG призвал "держаться тихо и удалять любую информацию, которая может относиться к нему".

Платформа Discord заявила, что будет сотрудничать с американскими органами в рамках расследования, которое началось в связи с утечкой, и воздержалась от дальнейших комментариев.

Также читайте: США перебросят в Польшу несколько тысяч военных, - Моравецкий

Напомним, военные документы, в которых подробно описаны секретные планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед намеченным наступлением на Россию, были опубликованы в телеграм-канале и твиттере в начале апреля.

Позже в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности по Украине, Ближнему Востоку и Китаю.

Министерство юстиции США приступило к расследованию утечки огромного количества документов американской разведки.

По данным Reuters, "слитая" в сеть засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением может быть подделкой. В свою очередь, как пишет Politico, из-за утечки секретных документов между США и союзниками возник кризис в отношениях.

Из-за утечки секретных документов Пентагона Украина уже изменила некоторые свои военные планы.

В Минобороны Великобритании подчеркнули, что обнародованные документы содержат существенные неточности, поэтому "читатели должны быть осторожными и не принимать за чистую монету утверждения, которые могут распространять дезинформацию".