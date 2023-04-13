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Новости За рубежом
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США (23215) секретные документы (92) утечка (46)

Стало известно, кто мог устроить утечку секретных документов: 20-летний сотрудник военной базы, любитель оружия и онлайн-игр, - WP

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

сша,військовий

Секретные документы могли попасть в интернет благодаря двадцатилетнему сотруднику американской военной базы, который поделился ими с небольшой группой своих друзей – любителей оружия и онлайн-игр.

Об этом говорится в публикации The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание пообщалось на условиях анонимности с несовершеннолетним членом закрытой интернет-группы, в которой впервые были опубликованы документы. Это группа из около 25 "мужчин и мальчиков" со всего мира - США, Европы, Азии и стран Латинской Америки. Половина из них – граждане Штатов, остальные – иностранцы.

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Группа была создана в 2020 году на онлайн-платформе Discord. Ее членов объединяет любовь к оружию, военной технике и христианству. Участники группы поддерживали друг друга во время пандемии, обсуждали оружие и онлайн игры.

В прошлом году один из пользователей группы с никнеймом OG начал публиковать секретные документы. Он говорил, принес их с работы на военной базе и хвастался, что знает "тайны, которые власть прячет от обычных людей". OG призвал членов группы не передавать обнародованную им информацию дальше.

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Сначала OG переписывал содержание документов от руки, затем стал фотографировать их. Речь шла о "сотне фото" документов, освещающих широкий круг вопросов - о передвижении топ-политиков, расположении войск, аналитике геополитической ситуации, попытках вмешательства других стран в выборы.

OG всю зиму загружал на сервер документы. 28 февраля другой пользователь-подросток начал публиковать эти документы на другом сервере Discord, связанном с YouTube-пользователем "wow_mao". 4 марта несколько десятков документов появились на третьем сервере Discord под названием "Minecraft Earth Map". Утечку было уже не остановить.

Подросток, с которым общалось издание WP, говорит, что OG был из-за утечки в "невменяемом состоянии". Он перестал публиковать новые документы, был расстроен и растерян и собрался "исчезнуть". Соратников из своей первой закрытой группы OG призвал "держаться тихо и удалять любую информацию, которая может относиться к нему".

Платформа Discord заявила, что будет сотрудничать с американскими органами в рамках расследования, которое началось в связи с утечкой, и воздержалась от дальнейших комментариев.

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Напомним, военные документы, в которых подробно описаны секретные планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед намеченным наступлением на Россию, были опубликованы в телеграм-канале и твиттере в начале апреля.

Позже в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности по Украине, Ближнему Востоку и Китаю.

Министерство юстиции США приступило к расследованию утечки огромного количества документов американской разведки.

По данным Reuters, "слитая" в сеть засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением может быть подделкой. В свою очередь, как пишет Politico, из-за утечки секретных документов между США и союзниками возник кризис в отношениях.

Из-за утечки секретных документов Пентагона Украина уже изменила некоторые свои военные планы.

В Минобороны Великобритании подчеркнули, что обнародованные документы содержат существенные неточности, поэтому "читатели должны быть осторожными и не принимать за чистую монету утверждения, которые могут распространять дезинформацию".
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Топ комментарии
+30
звідки у звичайного молодика на базі доступ до секретних документів? маячня якась...
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13.04.2023 10:29
+24
дуже-дуже мутне поясення
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13.04.2023 10:27
+22
чувак даже в ссср все здавали, а в кацапии там сейчас продают все !!!
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13.04.2023 10:32
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начебто відомості з 1 джерела беруться за основу. так не працює ніякий державний апарат, або військові, бо дуже швидко не буде їхньої країни.
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14.04.2023 00:36 Ответить
Та да, совпадєніє як раз перед контрнаступом.
Або завербований фсб малокосос, або він у ролі підставного для спектаклю під назвою "спасйом расєю".
ДО РЕЧІ Зе ПЕРЕМОГА НЕ ПОТРІБНА У 2023 РОЦІ , БО ВИБОРИ У 2024 му.
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13.04.2023 12:13 Ответить
Секретной информацией США обо всем мире распоряжается 20-летный любитель Майнкрафта на какой-то базе. Настолько все идиотски выглядит, что это может быть сказка, которой прикрывают более грандиозный провал.
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13.04.2023 12:18 Ответить
Про , Освальда читали ,
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13.04.2023 12:25 Ответить
Лі Харві пєрєваплащєніє, там іщо гдєта "мосінка" с оптікой ЛОМО пріпрятана. Це просто кацець, біла гарячка.
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13.04.2023 18:37 Ответить
Як якийсь сцикун інтернетний мав доступ до супертаємних документів? Або вони там всі дахом поїхали повністю, Або це недолуга брехня, яка жодної критики не витримує.
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13.04.2023 12:31 Ответить
Вполне может быть. Я в этой системе немного работал и имел допуск.
Если он сидел в саппорте приложений или баз данных то например с четвертым уровнем доступа Top Secret CSI with Polygraph он мог залезть в очень интересные места
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13.04.2023 12:37 Ответить
такий "крутий", що, навіть оминув USSS ?
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14.04.2023 00:39 Ответить
Шпионские истории.
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13.04.2023 12:42 Ответить
Навіть на те, "знайти стрілочника" і то не конає, муйня якась...
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13.04.2023 12:46 Ответить
"любов до зброї, військової техніки та християнства"
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13.04.2023 12:48 Ответить
Любят христианство - читай не любят муслимов.
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13.04.2023 13:10 Ответить
одразу видно російського патріота - космополіта, більшовитського атеїста. звідти ненависть. можливо помиляюсь і у вас є неприємний досвід спілкування. тому конкретно до ісламістів.
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13.04.2023 22:17 Ответить
а ти чому любиш ісламістів, розкажи загалу
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14.04.2023 02:31 Ответить
Мальчики геймеры устав от стрелялок делятся друг с другом секретными документами Пентагона и обсуждают их, ну просто чтобы развеяться.💪
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13.04.2023 12:48 Ответить
Згоден, звучит как полный бред.
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13.04.2023 13:09 Ответить
WP пише, що 20-річний юнак хотів, "щоби люди дізнались правду". Робін Гуд.
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13.04.2023 13:30 Ответить
Вау, а тут користувачі таких версій понаписували - хоч фільми знімай.
Пробуєш пояснити, що все якраз завжди дуже просто - глухо.

Навіть посилання подавалося, як щойно фбр натупили на навчаннях і послали групу затримання не в ту готельну кімнати. Знесли.

Бо нав'язують картинку, що на Заході - всі ідеальні і супер-професійно працюють.

Газетка мириканська головного не надрукувала: це трампісти провернули, вірніше, особисто Трамп замовив для своєї передвиборчої кампанії (на цьому ресурсі "спеціалісти" вже винесли вирок.
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13.04.2023 14:21 Ответить
Нужно гтовиться к подрывам ЧАЭС и ЗАЭС. Если мы не будем контролировать нашу землю, то ближайшие 300 лет никто этого сделать не сможет!
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13.04.2023 14:32 Ответить
Україна контролює ЧАЕС.
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13.04.2023 14:51 Ответить
"Нужно гтовиться к подрывам ЧАЭС и ЗАЭС.." Никто не будет их подрывать, так как Россию предупредили, что тогда часть российскиж АЭС тоже будут подорваны. Ракетами, которые на данный момент невозможно сбить..
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13.04.2023 15:02 Ответить
ви вже звернулися до СБУ, ВСУ? оприлюдните копії відповіді компетентних органів? ні?
ні, то ні.
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13.04.2023 22:19 Ответить
А ви бачили ті документи? Там взагалі ніякої конкретики щодо контрнаступу немає.
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13.04.2023 14:52 Ответить
В Украину надо этого "хлопчика" послать, пусть окопы копает, интенсивно, раз доверенную ему конфиденциальную информацию не может держать в секрете, пусть отмывает свою дурь пОтом..
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13.04.2023 14:55 Ответить
рос. наратив: "сміть пазор - кровью". Але вони не такі дурні, розуміють, що від зрадника користі не буде!
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13.04.2023 22:21 Ответить
Я вас уверяю, у этого "хлопчика" и в США теперь будет совсем другая жизнь. На очень долго. И если б ему предложили ехать копать окопы в Украины взамен того, что его ждет, он бы побежал туда быстрее своего визга.
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14.04.2023 00:20 Ответить
"Благодаря". Вот уж, действительно, удружил. А вообще, нехрен допускать несовершеннолетних к серьезным документам. По крайней мере, сливщик будет знать, что отвечать придется по полной
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13.04.2023 15:10 Ответить
К чему тут вообще упор на геймера идёт? С таким же успехом можно было написать "любитель кислых огурцов и фастфуда"
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13.04.2023 15:37 Ответить
"Фєдя,діч!"
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13.04.2023 15:39 Ответить
гарний для росіяшки фільм!
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13.04.2023 22:36 Ответить
Гайда́й Леоні́д Йо́вич (30 січня 1923, Свободний, Амурська область - 19 листопада 1993, Москва, Росія) - радянський кінорежисер, кіносценарист, актор, Народний артист РРФСР (1974), народний артист СРСР (1989) українського походження. Автор таких популярних кінокомедій, як «Кавказька полонянка», «Операція И» та ін.
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14.04.2023 15:01 Ответить
Це або ЕПІЧНИЙ ідіот, або якась хитра "мулька" для плебсу...
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13.04.2023 15:46 Ответить
Мікс для плебсідіотів
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13.04.2023 18:42 Ответить
Детский сад в армии США.
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13.04.2023 16:27 Ответить
Виходить дебіли є не тільки в Україні...
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13.04.2023 16:59 Ответить
Теперішні "пацани" писати не вміють, а цей трудився, переписував від руки. А секретні документи валяються під ногами, бери - не хочу. На кого ця фігня розрахована?
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13.04.2023 17:06 Ответить
Секретні документи, секретні документи...
А в чому секрет?

Що Україні не вистачає снарядів,зброї?

Так цей секрет майже кожного дня тут на Цензорі в усіх коментарях.
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13.04.2023 18:12 Ответить
Цікаво, скільки геймерська контора заплатила за цю приховану рекламу?
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13.04.2023 18:34 Ответить
Тупе безвідповідальнестворіння, якщо це так(((
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13.04.2023 19:05 Ответить
То обіцяного навесні наступу вже не очікувати? Це часом не "подвійна гра" щоб зняти з себе відповідальність за бездіяльність.
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13.04.2023 19:06 Ответить
Такой бред....видимо амеры уже не знают на кого спихнуть....захотели, давно бы уже нашли.....видимо был тупо слив....для чего? а для того, же почему оружие толком не дают - затягивание войны....что бы небыло быстрой победы....чем больше смотрю за их действиями, тем больше убеждаюсь в этом....
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13.04.2023 19:08 Ответить
Отличный слив ))))
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13.04.2023 19:11 Ответить
В некоторых случаях Задорнов может оказаться прав.
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13.04.2023 19:12 Ответить
Дал, говорит, почитать своим друзьям небольшой группе - любителей оружия и онлайн-игр на онлайн платформе!!!!.
Остановите планету я сойду. Сколько же дебилам ещё удаётся пробиться каким то образом(???) к государственным тайнам самой военнизированной и мощной армии мира!? Как, Карл!?
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13.04.2023 19:26 Ответить
Якщо цікаво, то тут більш детально про це

https://ipress.ua/articles/na_vynnogo_u_insayderskomu_vytoku_taiemnyh_materialiv_pentagonu_vyyshly_zhurnalisty_geymeriv_davno_vykorystovuvaly_rosiyski_agenty_341916.html
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13.04.2023 20:11 Ответить
Може бути,що це спецоперація ЦРУ з метою дезінформації росіян:щоби так легко робився витік інформації з військової бази США і з території США-не віриться.
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13.04.2023 21:50 Ответить
А при каких режимах секретности пацан мог читать эти документы ?!

Мир погубят дураки. Не важно они играют в стрелялки или в сваты или в новых петров...
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14.04.2023 00:12 Ответить
был расстроен и растерян и собрался "исчезнуть" .

Ну теперь то он по любому исчезнет, на долго. На пожизненный срок себе этот дурачок не наворотил, но червончик в федеральной тюрьме может отхватить на раз-два-три. Хотя сегодня общался на тему с коллегами, а из них, так получилось, большинство отслужившие, так там мнение однозначное - газовая камера.
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14.04.2023 00:15 Ответить
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