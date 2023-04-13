Стало известно, кто мог устроить утечку секретных документов: 20-летний сотрудник военной базы, любитель оружия и онлайн-игр, - WP
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Секретные документы могли попасть в интернет благодаря двадцатилетнему сотруднику американской военной базы, который поделился ими с небольшой группой своих друзей – любителей оружия и онлайн-игр.
Об этом говорится в публикации The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.
Издание пообщалось на условиях анонимности с несовершеннолетним членом закрытой интернет-группы, в которой впервые были опубликованы документы. Это группа из около 25 "мужчин и мальчиков" со всего мира - США, Европы, Азии и стран Латинской Америки. Половина из них – граждане Штатов, остальные – иностранцы.
Группа была создана в 2020 году на онлайн-платформе Discord. Ее членов объединяет любовь к оружию, военной технике и христианству. Участники группы поддерживали друг друга во время пандемии, обсуждали оружие и онлайн игры.
В прошлом году один из пользователей группы с никнеймом OG начал публиковать секретные документы. Он говорил, принес их с работы на военной базе и хвастался, что знает "тайны, которые власть прячет от обычных людей". OG призвал членов группы не передавать обнародованную им информацию дальше.
Сначала OG переписывал содержание документов от руки, затем стал фотографировать их. Речь шла о "сотне фото" документов, освещающих широкий круг вопросов - о передвижении топ-политиков, расположении войск, аналитике геополитической ситуации, попытках вмешательства других стран в выборы.
OG всю зиму загружал на сервер документы. 28 февраля другой пользователь-подросток начал публиковать эти документы на другом сервере Discord, связанном с YouTube-пользователем "wow_mao". 4 марта несколько десятков документов появились на третьем сервере Discord под названием "Minecraft Earth Map". Утечку было уже не остановить.
Подросток, с которым общалось издание WP, говорит, что OG был из-за утечки в "невменяемом состоянии". Он перестал публиковать новые документы, был расстроен и растерян и собрался "исчезнуть". Соратников из своей первой закрытой группы OG призвал "держаться тихо и удалять любую информацию, которая может относиться к нему".
Платформа Discord заявила, что будет сотрудничать с американскими органами в рамках расследования, которое началось в связи с утечкой, и воздержалась от дальнейших комментариев.
Напомним, военные документы, в которых подробно описаны секретные планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед намеченным наступлением на Россию, были опубликованы в телеграм-канале и твиттере в начале апреля.
Позже в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности по Украине, Ближнему Востоку и Китаю.
Министерство юстиции США приступило к расследованию утечки огромного количества документов американской разведки.
По данным Reuters, "слитая" в сеть засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением может быть подделкой. В свою очередь, как пишет Politico, из-за утечки секретных документов между США и союзниками возник кризис в отношениях.
Из-за утечки секретных документов Пентагона Украина уже изменила некоторые свои военные планы.
В Минобороны Великобритании подчеркнули, что обнародованные документы содержат существенные неточности, поэтому "читатели должны быть осторожными и не принимать за чистую монету утверждения, которые могут распространять дезинформацию".
Пожалуйста, подождите...
Або завербований фсб малокосос, або він у ролі підставного для спектаклю під назвою "спасйом расєю".
ДО РЕЧІ Зе ПЕРЕМОГА НЕ ПОТРІБНА У 2023 РОЦІ , БО ВИБОРИ У 2024 му.
Если он сидел в саппорте приложений или баз данных то например с четвертым уровнем доступа Top Secret CSI with Polygraph он мог залезть в очень интересные места
Пробуєш пояснити, що все якраз завжди дуже просто - глухо.
Навіть посилання подавалося, як щойно фбр натупили на навчаннях і послали групу затримання не в ту готельну кімнати. Знесли.
Бо нав'язують картинку, що на Заході - всі ідеальні і супер-професійно працюють.
Газетка мириканська головного не надрукувала: це трампісти провернули, вірніше, особисто Трамп замовив для своєї передвиборчої кампанії (на цьому ресурсі "спеціалісти" вже винесли вирок.
ні, то ні.
А в чому секрет?
Що Україні не вистачає снарядів,зброї?
Так цей секрет майже кожного дня тут на Цензорі в усіх коментарях.
Остановите планету я сойду. Сколько же дебилам ещё удаётся пробиться каким то образом(???) к государственным тайнам самой военнизированной и мощной армии мира!? Как, Карл!?
https://ipress.ua/articles/na_vynnogo_u_insayderskomu_vytoku_taiemnyh_materialiv_pentagonu_vyyshly_zhurnalisty_geymeriv_davno_vykorystovuvaly_rosiyski_agenty_341916.html
Мир погубят дураки. Не важно они играют в стрелялки или в сваты или в новых петров...
Ну теперь то он по любому исчезнет, на долго. На пожизненный срок себе этот дурачок не наворотил, но червончик в федеральной тюрьме может отхватить на раз-два-три. Хотя сегодня общался на тему с коллегами, а из них, так получилось, большинство отслужившие, так там мнение однозначное - газовая камера.