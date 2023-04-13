Горсоветы Днепра и Кривого Рога закупили беспилотники для ВСУ на 79 млн грн, - СМИ

Мэрии Днепра и Кривого Рога закупили беспилотники для ВСУ на сумму 61 млн грн и 18 млн грн соответственно.

Об этом сообщают "Наші Гроші", передает Цензор.НЕТ.

"Стоимость квадрокоптеров DJI Mavic 3 Enterprise для Днепра составила 208 тысяч гривень. Это выглядит дороговато. Но в комплект должна входить портативная зарядная станция, комплект аккумуляторов и запасные лопасти. А они тоже стоят больших денег", - отметили журналисты.

КП "Инфо-Рада-Днепр" Днепровского городского совета 10 апреля по результатам тендера заказало фирме "КРП-3" беспилотников на 61 млн грн. Так, до 14 апреля в Днепр поставят два беспилотных авиационных комплекса Летучая мышь Е620 по 995 тыс грн, 140 квадрокоптеров DJI Mavic 3 Enterprise по 209 тыс грн и 145 квадрокоптеров DJI Mavic 3 Enterprise по 208 тыс грн.

В то же время Кривой Рог купил украинских разведывательных беспилотников "Лелека-100" на 18 миллионов гривен.

"В апреле производитель после аванса 30% поставит в Днепр четыре разведывательных беспилотных авиационных комплекса "Лелека -100" по 4,54 млн грн за комплект", - говорится в сообщении.

По данным "Наші Гроші", фирма-производитель "Лелека" для Кривого Рога до вторжения имела среди учредителей дочь бывшего народного депутата от партии "Народный фронт" Юрия Березы.

"В начале войны в 2014 году он занимался батальоном "Днепр-1", а сейчас является почетным президентом одноименного спортивного клуба, с которым связывают фамилии Коломойского", - добавляет издание.

Журналист Юрий Николов в Facebook отметил: "Я абсолютно осознаю, кто такие Вилкул и Филатов. Но именно так покупаются билеты в рай. Меня просто бесят столичные штучки, которые в своем нежелании выходить из зоны комфорта говорят о том, что нужно для гражданской экономики. Пугаются, что ВВП не вырастет на 3 процента. Что зарплаты в наблюдательных советах будут не такие как в мире где не падают бомбы. Говорят что миллиарды телемарафона такие маленькие, что не надо их и трогать для зарплат военным. И ничего вообще лезть в закупки потому что какая разница сколько там стоит картофель".

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