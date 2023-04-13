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Горсоветы Днепра и Кривого Рога закупили беспилотники для ВСУ на 79 млн грн, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

лелека

Мэрии Днепра и Кривого Рога закупили беспилотники для ВСУ на сумму 61 млн грн и 18 млн грн соответственно.

Об этом сообщают "Наші Гроші", передает Цензор.НЕТ.

"Стоимость квадрокоптеров DJI Mavic 3 Enterprise для Днепра составила 208 тысяч гривень. Это выглядит дороговато. Но в комплект должна входить портативная зарядная станция, комплект аккумуляторов и запасные лопасти. А они тоже стоят больших денег", - отметили журналисты.

КП "Инфо-Рада-Днепр" Днепровского городского совета 10 апреля по результатам тендера заказало фирме "КРП-3" беспилотников на 61 млн грн. Так, до 14 апреля в Днепр поставят два беспилотных авиационных комплекса Летучая мышь Е620 по 995 тыс грн, 140 квадрокоптеров DJI Mavic 3 Enterprise по 209 тыс грн и 145 квадрокоптеров DJI Mavic 3 Enterprise по 208 тыс грн.

В то же время Кривой Рог купил украинских разведывательных беспилотников "Лелека-100" на 18 миллионов гривен.

"В апреле производитель после аванса 30% поставит в Днепр четыре разведывательных беспилотных авиационных комплекса "Лелека -100" по 4,54 млн грн за комплект", - говорится в сообщении.

По данным "Наші Гроші", фирма-производитель "Лелека" для Кривого Рога до вторжения имела среди учредителей дочь бывшего народного депутата от партии "Народный фронт" Юрия Березы.

"В начале войны в 2014 году он занимался батальоном "Днепр-1", а сейчас является почетным президентом одноименного спортивного клуба, с которым связывают фамилии Коломойского", - добавляет издание.

Журналист Юрий Николов в Facebook отметил: "Я абсолютно осознаю, кто такие Вилкул и Филатов. Но именно так покупаются билеты в рай. Меня просто бесят столичные штучки, которые в своем нежелании выходить из зоны комфорта говорят о том, что нужно для гражданской экономики. Пугаются, что ВВП не вырастет на 3 процента. Что зарплаты в наблюдательных советах будут не такие как в мире где не падают бомбы. Говорят что миллиарды телемарафона такие маленькие, что не надо их и трогать для зарплат военным. И ничего вообще лезть в закупки потому что какая разница сколько там стоит картофель".

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Топ комментарии
+10
Купують всі хто може, лише не ті хто зобов'язаний! То може фінансування МО перекинути на фонди та волонтерів.
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13.04.2023 10:49
+7
Вілкул молодший не злазить з телеефірів в Кривому Розі. Все хизується як роздає продуктові набори малозабезпеченим криворіжцям. В набір входить "тушонка" відпускна ціна виробника 70 грн. Вілкул закуповує по 111 грн. Непогана маржа в 41 грн. на одній банці
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13.04.2023 10:56
+6
Хоч жидобандерівці щось добре зроблять для фронту, бо ************* і яйцями по 17 не те що не переможемо москалів, але й боронитися від них буде нічим
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13.04.2023 10:47
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Хоч хтось розрізняє, де "весільні мавіки", а де життєвонеобхідні речі.
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13.04.2023 10:47 Ответить
Хоч жидобандерівці щось добре зроблять для фронту, бо ************* і яйцями по 17 не те що не переможемо москалів, але й боронитися від них буде нічим
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13.04.2023 10:47 Ответить
Купують всі хто може, лише не ті хто зобов'язаний! То може фінансування МО перекинути на фонди та волонтерів.
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13.04.2023 10:49 Ответить
Вілкул молодший не злазить з телеефірів в Кривому Розі. Все хизується як роздає продуктові набори малозабезпеченим криворіжцям. В набір входить "тушонка" відпускна ціна виробника 70 грн. Вілкул закуповує по 111 грн. Непогана маржа в 41 грн. на одній банці
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13.04.2023 10:56 Ответить
То є файний гешефт
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13.04.2023 11:06 Ответить
Цікаво, а на хіба нам міністерство оборони? Щоб яйцями по 17 і яблуками по 60 барижити? Дрони - люди купують, форму - люди купують, обвіси - люди купують, снарягу - знову люди купують... ******, альо! Ми нічого не забудемо і нічого не пробачимо, виїхати після перемоги на хвилі раджості не вийде!
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13.04.2023 11:07 Ответить
цікаво, а зелена наволоч із оп'и бодай щось закупила? либонь, дєрьмачіла з татаровим та іншими хламідіями ********** стали вже досить небідними людьми...
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13.04.2023 11:09 Ответить
Володимиру Олександровічу, відповиси , будь ласка, на запитання ! Чому , закупівлі для ЗСУ беспелотніків , робить будь хто ,крім МО . Це і волонтери, не байдужі люди , адміністрації міст , та інші, усі крім МО та Резнікова , який щас пишається ,що затопив москву, йому надо дякувати що не злив інфу ворогу Хочу повернути вашу увагу, до трьох вбивц економіки України, це Резніков, Шмыгаля, та Гетьманцев. Треба з ними щось робити . Є ще не приховані вороги , це Татаров и Єрмак , ну ціх покидьків, треба негайно саджати у КПЗ . Ну це все, щоб літній наступ не зіпсувати. У мене все , зо всей повагою до Вас ,як президента у військовий час. А то ми тут в Ізраїлі, дивимось ,допомогаємо , та ні чого не розуміємо , куди йдуть грошенята , від податків та допомоги .
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13.04.2023 11:09 Ответить
а хто така шми Галь? Ця лиса мавпа щось вирішує без ОПи в дупі?
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13.04.2023 11:23 Ответить
А вони стоять теж великих грошей", - зазначили журналісти. Джерело: https://censor.net/ua/n3411844

вже й журналісти отупіли до такої степені чи як завжди- переклад з кацапської, бо мову не в змозі посилити?
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13.04.2023 11:26 Ответить
Молодці. Подають гарний приклад іншим органам влади.
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13.04.2023 11:51 Ответить
79 млн. гривень - від двох громад це добре. Проте зведений річний бюджет тільки Кривого Рогу складає 8 (вісім) мільярдів гривень!
Саша "Рівненький" (в миру - Вілкул) трошки засумував, коли московитів відбили від меж Кривого Рогу (пропала причина щоденного мерехтіння на блакитному оці).
Зараз Вілкул старший з Удодом, як то кажуть - "тихо будь!" проти УПЦ МП.
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13.04.2023 12:06 Ответить
 
 