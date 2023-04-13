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РФ отменяет парады до 9 мая в ряде регионов и в Крыму на фоне огромных потерь в Украине, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кремль

Руководители ряда граничащих с Украиной регионов России, а также оккупированного Крыма объявили об отмене военных парадов, посвященных Дню Победы 9 мая.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии в Twitter.

Официальные лица РФ заявили, что мероприятия, прежде всего, были отменены в связи с безопасностью вблизи границы.

Как отмечается в сводке, некоторые российские города, расположенные дальше Украины, подтвердили, что планируют провести празднование Дня Победы.

По данным британской разведки, разные подходы свидетельствуют о коммуникационной проблеме для Кремля. Путин формулирует "специальную военную операцию" в духе советского опыта Второй мировой войны.

Сообщения рискуют вызвать все большую тревогу у многих россиян, осознающих, насколько плохо организована и провальная кампания в Украине. "Чествование павших предыдущих поколений может легко превратиться в разоблачение масштабов недавних потерь, которые Кремль пытается скрыть", - отмечают в Минобороны Британии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Крыму и Севастополе парада на 9 мая не будет "из соображений безопасности", - предатель Аксенов (обновлено)
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Топ комментарии
+10
Цікаво, ЗСУ скасують кацапський парад у Москві?
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13.04.2023 10:54
+8
Не підуть діди на палках.
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13.04.2023 10:58
+7
Все, до чого прикладає руки кремлівська падаль, перетворюється на мертвіччину
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13.04.2023 11:03
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Цікаво, ЗСУ скасують кацапський парад у Москві?
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13.04.2023 10:54 Ответить
мрія.. уявляю...під час параду ...вий сирени на красні площі... і наші дрони розхєрачюють їхню техніку.
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13.04.2023 10:57 Ответить
Можливо про розхєрачену техніку і мрія, а от вій сирени - цілком можлива ситуація.
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13.04.2023 11:03 Ответить
Отправим им шарики... с кусками оцинковки, а их "Панциры" на крыше просалютуют..
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13.04.2023 10:57 Ответить
Да, не завадило б послати їм святкову птічку.

Це ж яка ганьба буде!
Про "красные линии" після такого геть забудуть
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13.04.2023 12:41 Ответить
Ойц ! а что случілось.
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13.04.2023 10:54 Ответить
Диды не хотят, чтобы их на палках несли по площадям....
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13.04.2023 10:59 Ответить
Как же без парада, без танка Армады, без ветеранов 1-мировой войны. Это что-то не то. Мельчает Россия на глазах, уже превратилась со страны освободителя в страну агрессора и дальше под руководством Путина идет к своей кончине.
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13.04.2023 10:55 Ответить
Деды не отменяли парад (правда по другому поводу) даже когда враг под москвой стоял... Стыдно!
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13.04.2023 10:56 Ответить
Не підуть діди на палках.
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13.04.2023 10:58 Ответить
нехай оркосамки несуть свіжину "внуков на палочках"
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13.04.2023 11:00 Ответить
Все, до чого прикладає руки кремлівська падаль, перетворюється на мертвіччину
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13.04.2023 11:03 Ответить
Скрепы трещат, победобесие отменяется.
Слишком много чмобят в оврагах Украины валяется.
Да и подвальный пердед на трибуну с трудом забирается.
Шойгу верхом на осле пусть за всех отдувается.
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13.04.2023 11:21 Ответить
так фотки тех, кто в оврагах, на палки - и вперед!
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13.04.2023 11:56 Ответить
А что кацапы не доверяют своему певео? Дискредитация какая то. Пахнет статьей.
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13.04.2023 11:33 Ответить
Пабєдабєсіє здувається на пси.
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13.04.2023 12:01 Ответить
Та клали вони на ті втрати. Як вони кажуть "можем павтаріть", то ж до 20 млн. загиблих у них ще поле непахане. А от те що Пуйло перелякався акції від "Монобанку" на сакральні 20 млн. грн. так це точно.
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13.04.2023 14:20 Ответить
че то как то хиленько. Хйло кажется собирался "повторить" на 30 лямов трупов. а тут ...
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13.04.2023 14:43 Ответить
рашисты уже использовали все свои резервы какие только у них были, и боятся оголять фронты, ведь ВСУ не дремлет, работает, и ждет подходящего момента, чтобы устроить русне "жест доброй воли". так что им не до парадов.
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13.04.2023 21:46 Ответить
 
 