РФ отменяет парады до 9 мая в ряде регионов и в Крыму на фоне огромных потерь в Украине, - британская разведка

Руководители ряда граничащих с Украиной регионов России, а также оккупированного Крыма объявили об отмене военных парадов, посвященных Дню Победы 9 мая.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии в Twitter.

Официальные лица РФ заявили, что мероприятия, прежде всего, были отменены в связи с безопасностью вблизи границы.

Как отмечается в сводке, некоторые российские города, расположенные дальше Украины, подтвердили, что планируют провести празднование Дня Победы.

По данным британской разведки, разные подходы свидетельствуют о коммуникационной проблеме для Кремля. Путин формулирует "специальную военную операцию" в духе советского опыта Второй мировой войны.

Сообщения рискуют вызвать все большую тревогу у многих россиян, осознающих, насколько плохо организована и провальная кампания в Украине. "Чествование павших предыдущих поколений может легко превратиться в разоблачение масштабов недавних потерь, которые Кремль пытается скрыть", - отмечают в Минобороны Британии.

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