РФ отменяет парады до 9 мая в ряде регионов и в Крыму на фоне огромных потерь в Украине, - британская разведка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Руководители ряда граничащих с Украиной регионов России, а также оккупированного Крыма объявили об отмене военных парадов, посвященных Дню Победы 9 мая.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии в Twitter.
Официальные лица РФ заявили, что мероприятия, прежде всего, были отменены в связи с безопасностью вблизи границы.
Как отмечается в сводке, некоторые российские города, расположенные дальше Украины, подтвердили, что планируют провести празднование Дня Победы.
По данным британской разведки, разные подходы свидетельствуют о коммуникационной проблеме для Кремля. Путин формулирует "специальную военную операцию" в духе советского опыта Второй мировой войны.
Сообщения рискуют вызвать все большую тревогу у многих россиян, осознающих, насколько плохо организована и провальная кампания в Украине. "Чествование павших предыдущих поколений может легко превратиться в разоблачение масштабов недавних потерь, которые Кремль пытается скрыть", - отмечают в Минобороны Британии.
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Це ж яка ганьба буде!
Про "красные линии" після такого геть забудуть
Слишком много чмобят в оврагах Украины валяется.
Да и подвальный пердед на трибуну с трудом забирается.
Шойгу верхом на осле пусть за всех отдувается.