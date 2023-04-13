Украинец предпринял попытку самосожжения возле генконсульства в Кракове, он в критическом состоянии, - МИД

Проживающий в Польше украинец предпринял попытку самосожжения возле генерального консульства Украины в Кракове, гражданин сейчас в критическом состоянии.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Утром у здания генерального консульства Украины в Кракове украинец, проживавший в Польше, предпринял попытку самосожжения. В тяжелом состоянии гражданина доставили в больницу. Врачи пока оказывают ему срочную медицинскую помощь. Состояние украинца критическое", - рассказал он.

В МИД отметили, что генеральное консульство взаимодействует с начавшими расследование польскими правоохранителями, чтобы установить причину и все обстоятельства трагедии.

Консулы также держат контроль за оказанием медицинской помощи гражданину, устанавливают связь с его родными.

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