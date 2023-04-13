Оккупанты запугивают жителей Запорожской и Херсонской областей контрнаступлением ВСУ, чтобы заставить эвакуироваться в РФ, - Маляр

Российские оккупанты запугивают украинцев на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей контрнаступлением украинских военных. Таким образом, они пытаются заставить людей эвакуироваться в Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр во время брифинга.

"От ГУР мы располагаем информацией, что российские оккупанты активизировали меры по запугиванию населения на временно оккупированных территориях. Распространяется ложная информация о якобы негативных последствиях возвращения украинской власти в результате контрнаступления ВСУ", - рассказала она.

По словам Маляр, людей запугивают возможным возвращением Украины на свои законные земли.

"В таким образом российские оккупационные администрации побуждают население отдельных районов Запорожской и Херсонской областей срочно эвакуироваться в так называемые безопасные регионы РФ и временно оккупированную территорию Крыма", - добавила она.

В частности, по ее данным, командование оккупационных войск в Крыму организовало принудительное привлечение эвакуированных к выполнению тяжелых работ по оборудованию инженерно-фортификационных сооружений под наблюдением вооруженных российских военнослужащих.

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