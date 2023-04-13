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Херсонщина (3530) Запорожская область (2247) Маляр Анна (408)

Оккупанты запугивают жителей Запорожской и Херсонской областей контрнаступлением ВСУ, чтобы заставить эвакуироваться в РФ, - Маляр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

депортація

Российские оккупанты запугивают украинцев на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей контрнаступлением украинских военных. Таким образом, они пытаются заставить людей эвакуироваться в Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр во время брифинга.

"От ГУР мы располагаем информацией, что российские оккупанты активизировали меры по запугиванию населения на временно оккупированных территориях. Распространяется ложная информация о якобы негативных последствиях возвращения украинской власти в результате контрнаступления ВСУ", - рассказала она.

По словам Маляр, людей запугивают возможным возвращением Украины на свои законные земли.

"В таким образом российские оккупационные администрации побуждают население отдельных районов Запорожской и Херсонской областей срочно эвакуироваться в так называемые безопасные регионы РФ и временно оккупированную территорию Крыма", - добавила она.

В частности, по ее данным, командование оккупационных войск в Крыму организовало принудительное привлечение эвакуированных к выполнению тяжелых работ по оборудованию инженерно-фортификационных сооружений под наблюдением вооруженных российских военнослужащих.

Также читайте: Оккупанты в Запорожской области готовятся к обороне, "роют себе могилы в четыре ряда", - Федоров
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Топ комментарии
+4
Хто вірить у ці казочки про "укрофашістов", має чудову нагоду перебратись до такої жаданої ними расєі.
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13.04.2023 12:03
+1
"Зато тут нє стрєляют". Поки що.
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13.04.2023 12:35
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Хто вірить у ці казочки про "укрофашістов", має чудову нагоду перебратись до такої жаданої ними расєі.
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13.04.2023 12:03 Ответить
Де живе найбільше українських біженців
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13.04.2023 12:24 Ответить
Дивні там цифри. Всього зареєстровано 8,05 мільйонів, а сума по країнам Європи, якщо дивитись на карту, 4,177 мільйони.
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13.04.2023 12:29 Ответить
поділився посиланням, щоб ви оцінили цифру "біженців" до **********.
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13.04.2023 12:32 Ответить
"Зато тут нє стрєляют". Поки що.
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13.04.2023 12:35 Ответить
понад 4млн- це тільки в Європі, але ж не всі країни вказані теж.
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13.04.2023 12:35 Ответить
Значить, не всі країни вказали, тому якось неоднозначно виходить.
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13.04.2023 12:37 Ответить
"DW"- це не *************, а тому їм вірю... Балдибілдер вЗесвіту втілив передвиборчу обіцянку та "зібрав" усіх українців по світу...
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13.04.2023 12:41 Ответить
у этих беженцев родственники на рефии, корни их там, поэтому и едут.
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13.04.2023 13:41 Ответить
та різні там є ситуації, але цифра вражає... тішить тільки те, що звихнені щелепи, запроданці та переселенці, котрих завезли у "порожні" хати українців, більше не повернуться.
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13.04.2023 22:32 Ответить
Те що від повернення влади України на тимчасово окуповані рашистами території для більшості мешканців, окрім колаборантів, не несе ніякої загрози, це безумовно. Але треба розуміти, що заходиди на південь України роССійські нацисти майже без супротиву, і там люди не були свідками активних бойових дій поки спротив роССіянцям не був організован у Запоріжський та Миколаївський областях, а зараз визволення буде проходити при активних бойових діях і без руйнувань, та ризику для життя мирних громадян не обійдеться. Тож певний сенс готуватися до цих подій у мешканців окупованого півдня є!!! До того ж не забуваємо про заповіт )(уйла своїм солдатам - стояти не попереду, а позаду мирного населення!!!
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13.04.2023 12:10 Ответить
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13.04.2023 12:11 Ответить
и население верит?
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13.04.2023 13:37 Ответить
 
 