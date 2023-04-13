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Россияне пересмотрят стратегические цели войны, в частности по захвату Левобережья Украины в этом году, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шойгу,суровікін

РФ вынуждена пересмотреть стратегические цели войны, в том числе по поэтапному захвату всего Левобережья Украины в текущем году.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Опыт и мужество наших защитников, умелое использование ими предоставленного партнерами вооружения привело к сокращению военного потенциала РФ. А это почти наверняка заставит агрессора в очередной раз пересмотреть стратегические цели войны, в том числе и касательно поэтапного захвата всего Левобережья Украины в текущем году. Прогнозируется, что в весенне-летний период этого года враг будет наращивать количественный и качественный показатели соединений и воинских частей российских войск, которые ведут войну на территории Украины", - сказал Громов на брифинге в четверг.

В Генштабе отметили, что хотя россияне не хотят ехать воевать в Украину, не стоит недооценивать мобилизационные возможности врага.

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Поки ту недокраїну московію не витравлять до останнього мешканця, спокою Україні не буде.
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13.04.2023 12:11 Ответить
''Попри значний мобілізаційний ресурс, РФ здатна повністю забезпечити свої Збройні сили особовим складом для ведення тривалої води на виснаження'', - підсумував Громов.

Неправильно сформульоване речення.

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13.04.2023 12:14 Ответить
/Попри значний мобілізаційний ресурс.../
Може слід було вжити: "маючи", "завдяки" або "враховуючи"?
Сподіваюсь, не генерал так сказав, а "вивернули" журналісти
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13.04.2023 12:17 Ответить
да,да ливобережья,єто с такими темпами им лет 10 минимум воевать надо мясом))куцепердивку вот только возьмут и сразу на лондон
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13.04.2023 12:33 Ответить
А відразу слабо було заявити, що перша фаза плану окупації України ордою є захоплення Лівобережжя? Хоча це було видно навіть 70-річним дівчаткам на лавочці.
Дуже вдало розмінували переходи з Криму, цікаво чий то був план, скільки за реалізацію заплатили?
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13.04.2023 12:36 Ответить
Щооо...? Тільки мені ввижається протиріччя й напуск туману в заяві Громова? Мабуть це якийсь військовий відволікаючий маневр. Питання- відволікаючий кого й від чого?
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13.04.2023 13:10 Ответить
То що, анонсованого ОПою на єдиному тєлємарахвоні контрнаступу вже не буде? 🤔 Запитання звісно дурне, але воно прийде до кожної голови, яка дивиться той єдиний тєлємарахвон.
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13.04.2023 13:42 Ответить
Хіба ми зараз стоїмо не згідно оманських домовленностей ?
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13.04.2023 13:49 Ответить
зеленым соплям пора уже взять себя в руки и приготовиться к подрыву атомных станций! Или НАТО становиться рядом с нами в строй или нашей землей никто 300-500 лет управлять не сможет!
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13.04.2023 14:54 Ответить
Так себе планы. Устроите Чернобыль под брюхом Белларусии и Польши. Проблему купируют, как и тогда, но западной поддержки вообще не будет, как и шансов на вступление в ЕС. Мозги включите.
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13.04.2023 19:53 Ответить
 
 