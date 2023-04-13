Россияне пересмотрят стратегические цели войны, в частности по захвату Левобережья Украины в этом году, - Генштаб ВСУ

РФ вынуждена пересмотреть стратегические цели войны, в том числе по поэтапному захвату всего Левобережья Украины в текущем году.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Опыт и мужество наших защитников, умелое использование ими предоставленного партнерами вооружения привело к сокращению военного потенциала РФ. А это почти наверняка заставит агрессора в очередной раз пересмотреть стратегические цели войны, в том числе и касательно поэтапного захвата всего Левобережья Украины в текущем году. Прогнозируется, что в весенне-летний период этого года враг будет наращивать количественный и качественный показатели соединений и воинских частей российских войск, которые ведут войну на территории Украины", - сказал Громов на брифинге в четверг.

В Генштабе отметили, что хотя россияне не хотят ехать воевать в Украину, не стоит недооценивать мобилизационные возможности врага.

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