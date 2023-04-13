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Мэрия Днепра приобрела партию снаряжения для ВСУ на 100 млн грн, - Филатов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Мэрия Днепра закупила для Сил обороны три сотни дронов, в том числе ударных, приборы ночного видения, тепловизоры, грузовики и пикапы на общую сумму около 100 млн грн.

Об этом в Facebook сообщил мэр Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы с вами, дорогие днепряне, все вместе внесли немалый вклад в Победу. Отчитываюсь. Все, что было анонсировано накануне, наши прославленные воины уже везут на передовую. Полторы тысячи самой необходимой сейчас комплектации, которая поможет сильнее бить рашистских нелюдей. И с неба, и на земле", – говорится в сообщении.

Филатов подчеркнул, что за все время полномасштабной войны город потратил на снаряжение для бойцов, строительство оборонных сооружений и субвенции военным почти два миллиарда гривен.

"Да только одна эта партия снаряжения стоила сто миллионов. А еще мы скупили чуть ли не все, что было доступно на рынке:

Три сотни дронов - в том числе и ударных.
Более сотни "ночников" и тепловизоров.
Десять грузовиков и пять маневровых пикапов.

И еще многое другое, что поможет бойцам эффективнее использовать технику", - отметил глава города.

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Мэрия Днепра приобрела партию снаряжения для ВСУ на 100 млн грн, - Филатов 01
Мэрия Днепра приобрела партию снаряжения для ВСУ на 100 млн грн, - Филатов 02
Мэрия Днепра приобрела партию снаряжения для ВСУ на 100 млн грн, - Филатов 03
Мэрия Днепра приобрела партию снаряжения для ВСУ на 100 млн грн, - Филатов 04
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Топ комментарии
+33
Ну Філатов, тримайся. Зеля тобі пригадає що піариш себе, а не його.
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13.04.2023 12:42
+16
Мерія Дніпра, ми вами пишаємося.
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13.04.2023 12:42
+15
Засудять "за розтрату бюджетних коштів".... зрадники з ОПи не ******* ініціативність.
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13.04.2023 12:44
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Лаври Пороха не дають покою Зе владі.
Коли там зеленський щось для ЗСУ купить - він нажив декілька міліардів на відкатах від Великого асфальтування і це не секрет.
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13.04.2023 12:41 Ответить
Чого тільки коштує срач пана золкіна.Та істота відробляє зелені кошти на повну,обсераючи Пороха та Турчинова.А скільки таких золкіних ще на свободі ходить....
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13.04.2023 13:52 Ответить
Жодного разу не чув, щоб піаніст щось купував для ЗСУ.
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13.04.2023 20:57 Ответить
Ну Філатов, тримайся. Зеля тобі пригадає що піариш себе, а не його.
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13.04.2023 12:42 Ответить
Засудять "за розтрату бюджетних коштів".... зрадники з ОПи не ******* ініціативність.
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13.04.2023 12:44 Ответить
Совкове правило: не висовуйся і будь як всі.
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13.04.2023 12:48 Ответить
Нашого Борю нікому не віддамо. Пів міста збереться
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13.04.2023 16:08 Ответить
У Вас дуже бурна уява...
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13.04.2023 17:13 Ответить
Не треба збиратися - одразу йому та Корбану на офшор кидайте бабло за паркування!
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13.04.2023 21:03 Ответить
На відсторонення від мерства на один рік Філатов від Зе вже заробив.
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13.04.2023 14:25 Ответить
5 копійок , ну чому відразу "піариш " ? Якщо б всі мери і чиновники так себе піарили , тобто робили щось на користь держави , то ми жили б в іншій Україні .
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13.04.2023 20:14 Ответить
Мерія Дніпра, ми вами пишаємося.
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13.04.2023 12:42 Ответить
Наприклад, пишаємося нескінченними судовими процесами стосовно вартості паркувальних майданчиків відданих одній приватній компанії...
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13.04.2023 12:57 Ответить
а ще тендерами на генератори для міскводоканалу з ціною в 2-3 рази вище за роздрібну ціну
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13.04.2023 13:45 Ответить
Обязательно надо было устраивать из этого пиар-шоу с собой любимым?

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13.04.2023 12:43 Ответить
Чому б ні? Якщо це реально на фронт піде, то користі буде багато. Чи думаєте, буде як на росії з вкраденими шубами: спочатку пофоткали, а потім відібрали взад?
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13.04.2023 12:47 Ответить
Чиновники и показуха это синонимы. Такими их делает глупый народ.
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13.04.2023 13:21 Ответить
ну зроби те ж саме! потім базікай!
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13.04.2023 12:56 Ответить
А Філатов то власним коштом зробив?
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13.04.2023 13:01 Ответить
А Зе?
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13.04.2023 14:26 Ответить
До чого тут Зе?
Я десь за Зе "топлю"? У жодному з моїх постів я не писав щось у його підтримку.
Чи Ви вже без того Зе жити не можете?
Зе-залежність якась...
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13.04.2023 14:55 Ответить
Запросто! Якшо на мене Філатов з Корбаном перепишуть все шо віджали в міста - я кожного місяця стільки для армії буду купувати!
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13.04.2023 21:04 Ответить
нехай Лисий з Пікаловим та Лєнка що за 30 млн держкоштів розважається на каналі прокацапському накуплять хоча би третину того за рахунок Кварталу і попіаряться. От жду і недочекаюсь! Тоді я щось скажу на Філатова (що краде і т.д. як багато тут зразу накинулись). Крадуть всі хто при владі, але ж треба щось і віддавати і тут на Філатова гріх щось гнати
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13.04.2023 13:07 Ответить
Як на мене, так весь Дніпропетровський бомонд працює на фсб. Коломойський, Філатов, Вілкули.... одна банда.
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13.04.2023 14:58 Ответить
Мухи з котлетами все ж таки не змішуйте.
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13.04.2023 15:36 Ответить
А он любит котлеты из мух с гавном. Ну как ему запретить? Пусть жрёт
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13.04.2023 18:09 Ответить
Це ви телевізора передивились
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13.04.2023 16:14 Ответить
Вілкул до Дніпра не має стосунку. А Бєня і дніпровська команда фактично очолила звільнення Донбасу навесні 2014го
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13.04.2023 16:21 Ответить
а в 2022 мало не здали
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13.04.2023 19:22 Ответить
...многіє вєрят
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13.04.2023 21:06 Ответить
Мінуси? Якщо на них буде маркування не для продажі і вони реально попадуть на фронт то які мінуси?

Нехай так кожен піариться.
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13.04.2023 22:08 Ответить
Підарам в коментах все не так.
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13.04.2023 12:48 Ответить
Не підарам,а людям,які,можливо,знають більше,ніж ви
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13.04.2023 13:37 Ответить
Мэрия Днепра за 4 месяца войны потратила на собственный PR 27 млн гривен

2 250 000 грн. на висвітлення діяльності міської ради Дніпра в мережі Facebook та Telegram 18.07.2022 (тендер завершується)


1 800 000 грн. на просування інформації діяльності міськради у соціальних мережах. 02.05.2022


2 198 139.60 грн. на рекламні та маркетингові послуги 24.06.2022


1 099 069.80 грн. на рекламні та маркетингові послуги 30.05.2022


1 099 069.80 грн. на рекламні та маркетингові послуги 04.05.2022


4 796 225.00 грн. на рекламу діяльності Дніпровської міськради в мережі інтернет 25.04.2022


456 000,00 грн. на висвітлення діяльності Дніпровської міськради в пресі 25.04.2022


1 538 130.00 грн. на висвітлення діяльності Дніпровської міськради на радіо 25.04.2022


1 408 000.00 грн. на висвітлення діяльності Дніпровської міськради на регіональних телеканалах. 25.04.2022


2 700 000,00 на висвітлення діяльності міської ради Дніпра та депутатів в мережі інтернет. 18.07.2022 (тендер завершується)


7 550 000.00 на висвітлення діяльності міської ради Дніпра та депутатів в мережі інтернет. 6.06.2022 (тендер оскаржується)
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13.04.2023 13:38 Ответить
Щось я не зрозумів, мої грші за мене хтось отримує???
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13.04.2023 16:26 Ответить
Просто сіді на бутилкє молча - і беде тобі всьо так
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13.04.2023 21:07 Ответить
А тим часом що ''наше кохане МО'' робить, шукає що ще можна втридорога купити роздерибанивши при цьому бюджет?!
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13.04.2023 12:56 Ответить
Щось сьогодні день позору МО.
Чекаємо на звіт, що робило МО - "ну, ми купілі яйца по 17 і яблокі по 57..."
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13.04.2023 13:18 Ответить
воруют млрд. а помогают на млн. Герои
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13.04.2023 13:30 Ответить
Ага,вам зеленим малоросам всюди "варуют".
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13.04.2023 13:54 Ответить
Ви -- песиміст; дехто ворує і... нічого не перераховує чи закуповує для ЗСУ.
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13.04.2023 21:04 Ответить
Там уже надо антидроновые системы
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13.04.2023 13:50 Ответить
Головне--донатити Притулам/Стерненкам тощо, а вони вже закуповують те, що просять наші вояки.
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13.04.2023 21:06 Ответить
Йди нах разом з Притулами і Стерненками В них вже ***** скоро тріснуть від віскаря, разом з Чмутом
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13.04.2023 21:09 Ответить
ПоліграфПоліграфович, у тебе день не завдався? Таке іноді трапляється; співчуваю...
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13.04.2023 21:57 Ответить
Довбойоб лішнєхромосомний, ти б хоч погуглив шо такое "Поліграф"

Але ж ти виріс на творчості Булгака(ова), тому тобі Притули зі Стєрнєнкамі класово близькі
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14.04.2023 01:18 Ответить
Придурок, пішов найух.
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14.04.2023 10:11 Ответить
Прочитал статью и комментарии, и никто не спрашивает у мэра ,тгде он взял деньги на всё это, у мэра нету своих денег, это деньги которые должны были потрачены быть на город, то есть он украл эти деньги, которые были выделены на замену труб воды, канализацию и т.д., выплату зарплат.
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13.04.2023 14:04 Ответить
Давайте витратимо ці гроші на місто і зарплати, а потім у це місто прийде русня.
Як на мене, зараз високотехнологічна зброя - найкращий вид інвестицій у країні.
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13.04.2023 14:10 Ответить
Ой., скільки Зе ботів набігло! Противно аж жуть.
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13.04.2023 14:28 Ответить
У меня к тебе вопрос:"а как город будет существовать, если все деньги потратятся на армию?
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13.04.2023 20:55 Ответить
Єслі дєньгі нє патратятса на армію, то були ваш город существавать как Бахмут ілі Маріуполь.
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13.04.2023 23:39 Ответить
Ты не понял мой комментарий, отдельно выделяются деньги на город и отдельно выделяются деньги на армию, деньги которые выделились на город должны быть потрачены на город, а деньги выделенные на армию должны потратиться на армию. Если деньги выделенные на город без приказа Киева тратятся на армию это воровство денег
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14.04.2023 12:58 Ответить
Ти ж бачив відео наради Філатова на початку війни, де він казав нікому не рипатися і не організовувати спротив кацапам, бо "в Рашкі багато ракет" і "як в Києві вирішать - так і буде"?
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13.04.2023 21:10 Ответить
Нет не видел, скинь сылку
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14.04.2023 12:55 Ответить
Витрачати кошти на армію дійсно потрібно. Хто не витрачає гроші на свою армію - витрачатиме на армію загарбника!

Але... до чого тут Філатов особистою персоною? Закупівля відбулася за його власний кошт? Ні! То до чого він тут?

P.S. Сподіваюся, з часом не виникнуть питання що до цін за якими це було придбано...
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13.04.2023 14:37 Ответить
Та за який кошт? "Обрізали" зарплату вчителів і лікарів.Я не проти ,але хай тоді й пишуть: зекономивши на освіті й медицині ,закупили для ЗСУ.....
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13.04.2023 15:03 Ответить
Бюджет міста це не тільки гроші для ЗП лікарів і вчителів.

А стосовно звітності - цілком з Вами згоден. Має бути сайт з відкритим доступом для того, щоб кожен житель міста міг зайти і подивитися скільки грошей місто отримало і яким чином ці кошти було освоєно.
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13.04.2023 16:42 Ответить
Згодна на 100 відсотків.Але ж прозорість- це так "невигідно" для мерії
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13.04.2023 16:48 Ответить
Ого ! Ще одна агентура кремля вирішила від себе відвернути стрілки. Потім, коли прийде СБУ скаже що я допомагав військовим. Як і Ахметов - спочатку в окопах росіян знаходили ящики фонду Ахметова, а тепер перед телевізором показують як він роздає ту ж гуманітарку людям, які постраждали через його російських друзів.
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13.04.2023 14:53 Ответить
Все в коментах чорно-біле.Так ху из ти,Боря?
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13.04.2023 15:26 Ответить
У джинсах-кльош і за кермом екскаваmора: Олена Зеленська на будівнuцтві у Бучі
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13.04.2023 15:41 Ответить
Лєнка - сєпарка отжигає.
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13.04.2023 16:20 Ответить
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13.04.2023 20:32 Ответить
ударний дрон це байрактар, а не мавік з гранатою
джекері гівно у зрівнянні з екофлоу, хтось позбувся закупленого за прийнятною ціною

децентралізація під час военного стану неприйнятна, всі гроші на місцях повинні бути спрямовані на оборону, а не ремонт доріг і розпил
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13.04.2023 16:03 Ответить
Байрактар не байрактар. А результат в умілих руках однаковий.
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13.04.2023 16:23 Ответить
Нажаль, в цей же час мерія Києва продовжує традиції та йде шляхом найвеличнішого лідера ********** - займається "Великим будівництвом" - тобто закатуванням бюджету під час війни в асфальт та закопуванням у пісок.
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13.04.2023 18:02 Ответить
А чому це Філатов , піариться на грошах громади ?
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13.04.2023 19:50 Ответить
А чим може похизуватися самозваний "очільник військово-цивільної адміністрації" Кривого Рогу таваріщ вілкул?
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13.04.2023 20:41 Ответить
чим і завжди - роздаванням чужої гуманітарки від свого імені
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13.04.2023 21:24 Ответить
Філя Зеля
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13.04.2023 21:49 Ответить
це вiдкат вiд 3млрд резниченко зеленi янелохи!!!
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13.04.2023 22:13 Ответить
 
 