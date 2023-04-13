Мэрия Днепра приобрела партию снаряжения для ВСУ на 100 млн грн, - Филатов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мэрия Днепра закупила для Сил обороны три сотни дронов, в том числе ударных, приборы ночного видения, тепловизоры, грузовики и пикапы на общую сумму около 100 млн грн.

Об этом в Facebook сообщил мэр Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня мы с вами, дорогие днепряне, все вместе внесли немалый вклад в Победу. Отчитываюсь. Все, что было анонсировано накануне, наши прославленные воины уже везут на передовую. Полторы тысячи самой необходимой сейчас комплектации, которая поможет сильнее бить рашистских нелюдей. И с неба, и на земле", – говорится в сообщении.

Филатов подчеркнул, что за все время полномасштабной войны город потратил на снаряжение для бойцов, строительство оборонных сооружений и субвенции военным почти два миллиарда гривен.

"Да только одна эта партия снаряжения стоила сто миллионов. А еще мы скупили чуть ли не все, что было доступно на рынке:

Три сотни дронов - в том числе и ударных.

Более сотни "ночников" и тепловизоров.

Десять грузовиков и пять маневровых пикапов.

И еще многое другое, что поможет бойцам эффективнее использовать технику", - отметил глава города.

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