Мэрия Днепра приобрела партию снаряжения для ВСУ на 100 млн грн, - Филатов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Мэрия Днепра закупила для Сил обороны три сотни дронов, в том числе ударных, приборы ночного видения, тепловизоры, грузовики и пикапы на общую сумму около 100 млн грн.
Об этом в Facebook сообщил мэр Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы с вами, дорогие днепряне, все вместе внесли немалый вклад в Победу. Отчитываюсь. Все, что было анонсировано накануне, наши прославленные воины уже везут на передовую. Полторы тысячи самой необходимой сейчас комплектации, которая поможет сильнее бить рашистских нелюдей. И с неба, и на земле", – говорится в сообщении.
Филатов подчеркнул, что за все время полномасштабной войны город потратил на снаряжение для бойцов, строительство оборонных сооружений и субвенции военным почти два миллиарда гривен.
"Да только одна эта партия снаряжения стоила сто миллионов. А еще мы скупили чуть ли не все, что было доступно на рынке:
Три сотни дронов - в том числе и ударных.
Более сотни "ночников" и тепловизоров.
Десять грузовиков и пять маневровых пикапов.
И еще многое другое, что поможет бойцам эффективнее использовать технику", - отметил глава города.
Пожалуйста, подождите...
Коли там зеленський щось для ЗСУ купить - він нажив декілька міліардів на відкатах від Великого асфальтування і це не секрет.
Я десь за Зе "топлю"? У жодному з моїх постів я не писав щось у його підтримку.
Чи Ви вже без того Зе жити не можете?
Зе-залежність якась...
Нехай так кожен піариться.
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Чекаємо на звіт, що робило МО - "ну, ми купілі яйца по 17 і яблокі по 57..."
Але ж ти виріс на творчості Булгака(ова), тому тобі Притули зі Стєрнєнкамі класово близькі
Як на мене, зараз високотехнологічна зброя - найкращий вид інвестицій у країні.
Але... до чого тут Філатов особистою персоною? Закупівля відбулася за його власний кошт? Ні! То до чого він тут?
P.S. Сподіваюся, з часом не виникнуть питання що до цін за якими це було придбано...
А стосовно звітності - цілком з Вами згоден. Має бути сайт з відкритим доступом для того, щоб кожен житель міста міг зайти і подивитися скільки грошей місто отримало і яким чином ці кошти було освоєно.
джекері гівно у зрівнянні з екофлоу, хтось позбувся закупленого за прийнятною ціною
децентралізація під час военного стану неприйнятна, всі гроші на місцях повинні бути спрямовані на оборону, а не ремонт доріг і розпил