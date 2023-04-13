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Бахмут (Артемовск) (1534) Авдеевка (2223) Марьинка (709) Маляр Анна (408)

Самые тяжелые столкновения в Бахмуте, ожесточенные бои в Марьинке и Авдеевке - Маляр о ситуации на фронте

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,зсу

В Бахмуте враг сконцентрировал основные усилия. Сейчас там продолжаются жестокие и тяжелые столкновения.

Об этом на брифинге сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, информирует Цензор.НЕТ.

"Силы обороны вынуждены прилагать значительные усилия, чтобы обеспечить оборону наших рубежей в Бахмуте. Там россияне сконцентрировали основные свои усилия", - сказала Маляр.

Она отметила, что в Бахмуте россияне несут огромные потери. Однако они не останавливаются и хотят добиться цели и взять под контроль этот город.

"Несмотря на то, что в Бахмуте враг сконцентрировал самые свои профессиональные подразделения: "вагнеровцев", десантно-штурмовые отряды и спецназовцев, россияне не могут достичь своей цели — взять под контроль Бахмут", - сообщила Маляр.

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Также упорные бои сегодня продолжаются в Марьинке и Авдеевке. Заместитель министра обороны подчеркнула, что украинские военные, несмотря на сложную обстановку, отчаянно бьются, не давая возможности врагу продвигаться и достигать целей захватнической войны.
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Чому призначили повідомляти про події на фронті тупу алкашку ?
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13.04.2023 12:56 Ответить
бо загострені наркомани від "служки нарідної", усі на фронті після нагородження найвеличнішим зебілом.
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13.04.2023 13:16 Ответить
А чим їй ще займатись?
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13.04.2023 13:39 Ответить
 
 