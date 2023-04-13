Россия может полностью обеспечить свою армию людьми для продолжительной войны на истощение, - Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия продолжает скрытую мобилизацию и придумывает новые способы вербовки граждан в армию. Враг готов вести длительную войну на истощение.
Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Вероятнее всего, Кремль продолжит проведение скрытой мобилизации населения. При этом для предотвращения протестов, прежде всего в густонаселенных районах, режим Путина избегает массовой мобилизации центральных регионов, в первую очередь Москвы и Санкт-Петербурга, и придает приоритет призыву к вооруженным силам лиц из наиболее депрессивных районов" , – сказал Громов.
Для увеличения численности контрактников россияне анонсировали призыв более 400 тысяч человек. Также спланирован призыв на срочную службу 147 тысяч человек.
"Но, несмотря на ухудшение социально-демографической и экономической ситуации в РФ, проведение агитационных кампаний на федеральных каналах, население уже осознает увеличение шансов вернуться домой в пакете и не желает заключать контракты с так называемой второй армией мира", - сказал представитель Генштаба.
По словам Громова, военкоматы РФ признают отставание в выполнении плана призыва на контракт. Известно, что за три месяца в Волгоградской области из 7 800 человек запланированных в год призвано только 134. Это лишь 7% от квартальной потребности. В Саратовской области – из 7 600 призвано 270, это 14%.
В то же время Кремль выискивает новые способы вербовки россиян. Да, судебным исполнителям приказали предоставить данные о должниках, а судам - ускорить рассмотрение дел, чтобы побудить нарушителей присоединиться к армии.
"С этой же целью предложено привлекать иностранных граждан - таджиков, узбеков и представителей других национальностей, подлежащих выдворению из РФ и ожидающих депортации, особенно тех, кто имеет семьи в РФ", - добавил Громов.
Он отметил, что на временно оккупированных территориях Украины продолжается активное формирование альтернативных ЧВК. По оценкам, такие компании без такого масштаба и потенциала как "Вагнера".
"В общем, не стоит недооценивать мобилизационные возможности РФ, учитывая значительный мобилизационный ресурс, Россия способна полностью обеспечить собственные вооруженные силы личным составом для ведения длительной войны на истощение", - подчеркнул военный.
Пожалуйста, подождите...
Или ты когда-нибудь видел чтобы хирург "устал", и приглашал с улицы людей делать операции ?
Воевать должны а) те кто хотят; б) те кто могут; в) за большие ништяки от государства.
Остальные должны всеми силами поддерживать тех, кто хочет и может воевать.
Но окей, поймал хирург пьяного алкаша, тот сдуру согласился взять в руки скальпель. Хочешь такому доверить операцию на своем аппендиксе ? да\нет ?
Загнав "гражданских на войну" ты не получишь ничего кроме поражения и уничтожения своего населения, которое вроде как "защищаешь от врага".
Но окей, согласен ты доверить операцию на своём аппендиксе несменяемому бог зает сколько хирургу, который руки своей от усталости не может поднять, не то что скальпель? да\нет ?
Загнав когда-то (!(ведь и медведь умеет после обучения на велосипеде ездить)) "гражданских на войну", обучив их на военном полигоне, согласно установленным нормативам на случай такой ситуации, войны и выигрываются. Ведь сравнивать нужно не с идеалом, а прежде всего с твоим соперником.
А оце вона і єсть!
Тільки от питання, що ''українська" влада робила 30 років у плані створення дієвої обороноздатності?
Нічого.
Розпродували і те що було.
А останні три роки і взагалі нічого, думали як перестануть стрілять та розмінують південь так Мокляндія заплаче!
Не заплаче, якщо навіть і 5 мільйонів здохне.
Страшне те, що втрачений час.
А союзники сьогодні вони є, а завтра всі макронами стануть!
Влада в Україні - народ. Останні 30 років так точно.
Бывшие страны ССРии, знающие российский и быстро вливающиеся в общество.
Кстати многие приезжают рожать в РФию, ребенок рожденный там автоматически получает гражданство. Ну а мать идет в "нагрузку".
по скромным оценкам 20-30т.
поищите новости, если мне не верите.
Нам ніким виправляти, ми одні з найбільших донорів мігрантів, особливо після 24.02.
Чисельність жітєлєй Росіськи в 140 млн. це міф. Всі демографічні дані недоімперії Кацапії були засекречені чи не з 2010 року. Я поцікавився ними в 2011 і нічого не знайшов, коли переглянув відомий ролик на Ютубі Андрона Кончаловського, в якому він розклав весь жах росісянського існування по поличках. Але час від часу появляється навіть з першого погляду реальна цифра далеко не в 140 млн..
Ще в тому ж 2011 році відбулась відкрита конференція, влаштована федеральною службою ЗАГС РФ, на якій виступила начальниця відділу аналітики і ще там чогось. Само собою, прізвища я її не запам*ятав. А от цифру 92 млн. росісян я запам*ятав добре. Приблизно таку ж цифру +/- часто озвучують росісянські дисиденти.
Так що, шановні, не треба лякатись, що людські ресурси Кацапії аж такі страшенні.
Але на территорії України реально лише 18-20 млн максимум.
Было бы 140 и 40, разница была бы всего в 4 раза.
СведЕние исхода войны от количества людей под ружьё, это тупая манипуляция. ПОтому что война - не драка стенка на стенку зелеботов с порохоботами.
Война выигрывается успешной дипломатией ...Зелёная успешна ? Спросите у Си и президента Бразили...
Война выигрывается крепкой коалицией и чётким выполнением обязательств , данных союзникам.
Зеленые выполняют обязательства перед союзниками. ? Попросите Гео Лероса показать жестом: как именноони "выполняют"
Война выигрывается перестройкой всей страны ..её экономики и законов на военные рельсы.
Зелёные перестали красть у страны лярды бабок ? Зелёные , спохватившись , стали поднимать военпром? Кто-то расстрелян за воровство и коррупцию? Если Лерос ещё не отошел далеко - пусть он вам опять покажет как зеленые всё это делают.
А, если б, они реально что-то сделаи - оружия было быстолко , что к новому году всё закрыли б и сдали х**ла в Гаагу.
И вот. Если просрать всю дипломатию - никого не убедить в правоте своего дела,
Если на**ть союзников - не выполнить ни одного их условия,зато красть нагло их помощь
Если не поднимать военпром. разминировать подходы, не взрывать мосты... и не готовить оборону
Тогда и начинается лапша про то "у кого больше народу под ружьем."
Зеленые ни на минуту не оставляли и не оставляют задачу слить УКраину х**лу. За три дня не вышло. НО они упорно продолжают подрывать силы, мотивацию и единство УКраины.
Вот и вся сказочка про войну на истощение.
Спроба перша проїхати по новими дорогам великого крадівництва , і захватити Київ та майже усю Україну за три дні , провалилась ! Завдяки мужності і героїзму українського народу !!!
Вимальовується спроба друга !
І це все те що хотів куйло ще у 2014 році , під назвою Новососія, тільки знову таки у 2014 році орда була зупинена і не випущена за межи лугандонії , а зараз завдяки титанічних зусиль Зедротної влади вони йдуть до цієї мети ! Весь південь України , сухопутний шлях до Криму, це ї є ціль куйла за його життя , зепотвори роблять все щоб це здійснилося !
Дивує тільки одне ..... чому ця наркозалежна наволоч досі при владі ?! Оприлюднено маса доказів про зраду ! Що ще потрібно ? !!!
козло-дегенератів...
Пригнічує інше : що наша шкідницько--зрадницька ЗЕ-влада чинить шалений спротив у залученні легіонерів -- іноземців !!! Суцільна зневага і штучні перепони і у наданні паспорта; громадянства. і.відповідно. в укладенні договорних зобов*язань. щоб отримувати .хоч якусь копійчину. для підтримки штанів... Притаманний. для сруликів цинізм : нам потрібні лише грошові вливання/коли вже вони накушаються???/.А з РФ ми справимося і власними силами.../і чим більше згине патріотичних українців тим їм краще.../
ще 2-3 тижні - і фсьо ))))
Німеччина відчувала недостатню кількість військових сил і призивали навіть неповнолітніх
Ось коли знищать окупантів на території
України тоді і буде перемога але ворог може із
Росії обстрілювати
Германский вождь Аларих.