РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6557 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Мобилизация в РФ
45 230 266
армия РФ (15407) Генштаб ВС (4314) мобилизация (1630)

Россия может полностью обеспечить свою армию людьми для продолжительной войны на истощение, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія,російська

Россия продолжает скрытую мобилизацию и придумывает новые способы вербовки граждан в армию. Враг готов вести длительную войну на истощение.

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Вероятнее всего, Кремль продолжит проведение скрытой мобилизации населения. При этом для предотвращения протестов, прежде всего в густонаселенных районах, режим Путина избегает массовой мобилизации центральных регионов, в первую очередь Москвы и Санкт-Петербурга, и придает приоритет призыву к вооруженным силам лиц из наиболее депрессивных районов" , – сказал Громов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Разбили всем лица": Российские военные жалуются на командование, которое посадило их в яму на 3 суток за употребление алкоголя.. ВИДЕО

Для увеличения численности контрактников россияне анонсировали призыв более 400 тысяч человек. Также спланирован призыв на срочную службу 147 тысяч человек.

"Но, несмотря на ухудшение социально-демографической и экономической ситуации в РФ, проведение агитационных кампаний на федеральных каналах, население уже осознает увеличение шансов вернуться домой в пакете и не желает заключать контракты с так называемой второй армией мира", - сказал представитель Генштаба.

По словам Громова, военкоматы РФ признают отставание в выполнении плана призыва на контракт. Известно, что за три месяца в Волгоградской области из 7 800 человек запланированных в год призвано только 134. Это лишь 7% от квартальной потребности. В Саратовской области – из 7 600 призвано 270, это 14%.

Также читайте: Армия РФ ведет наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, за сутки отражено более 45 атак оккупантов, - Генштаб

В то же время Кремль выискивает новые способы вербовки россиян. Да, судебным исполнителям приказали предоставить данные о должниках, а судам - ускорить рассмотрение дел, чтобы побудить нарушителей присоединиться к армии.

"С этой же целью предложено привлекать иностранных граждан - таджиков, узбеков и представителей других национальностей, подлежащих выдворению из РФ и ожидающих депортации, особенно тех, кто имеет семьи в РФ", - добавил Громов.

Он отметил, что на временно оккупированных территориях Украины продолжается активное формирование альтернативных ЧВК. По оценкам, такие компании без такого масштаба и потенциала как "Вагнера".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские военные взяли в плен семерых оккупантов. ВИДЕО

"В общем, не стоит недооценивать мобилизационные возможности РФ, учитывая значительный мобилизационный ресурс, Россия способна полностью обеспечить собственные вооруженные силы личным составом для ведения длительной войны на истощение", - подчеркнул военный.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+48
Яка несподіванка. А тут багато хто вірив, що у ворога от-от закінчиться жива сила.
Так само і з ************ та технікою буде.
І буде знову тут виття і розчарування: як же так, нам казали, ми самі бачили, що у них тільки іржавий совєцький мотлох на фронт йде, а тут нові танкові корпуси, ракети, літаки, десятки тисяч снарядів щодня. Як таке можливо!
Це для тих, у кого "єдиний марафон" вже всіх переміг.
Не плекайте ілюзій, ворог має майже невичерпні ресурси усіх видів.
Виграти можна тільки знищуючи швидше, ніж він виробляє.
Для цього потрібна високоточна зброя, дрони, і гарна підготовка військових. З останнім у нас вже краще, ніж раніше.
показать весь комментарий
13.04.2023 13:03
+45
І бити по впк ворога, його складам та техніці. Бо гра в одні ворота - коли твою країну знищують. а країна ворога - живе нормальним життям і безкінечно виробляє зброю - це не шлях до перемоги.
показать весь комментарий
13.04.2023 13:07
+30
Тому, Захід повинен надати стільки зброї, для захисту та попередження розвитку третьої світової, щоб український народ зміг перемогти орду орків.
показать весь комментарий
13.04.2023 13:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Еще один долбень у которого война это как в кино.
показать весь комментарий
13.04.2023 14:04 Ответить
Я так розумію всі тільки заголовки читають а що в статті,а так до лампочки.А там написано що росія вигадує як заманити на контракт людей,бо нехватка мяса на фронті,але сарафанне радіо розносить тому у них великий недобір у відсотках там написано що за зтри місяці у волгоградській області вдалось зібрати лише 178 людей з 7800.Ресурс може в них є але вже не горить бажанням підписувати контракт.
показать весь комментарий
13.04.2023 13:26 Ответить
заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов
показать весь комментарий
13.04.2023 13:37 Ответить
Ти здивований. Тут 90% читае лише заговолок.
показать весь комментарий
13.04.2023 14:09 Ответить
А зелена влада лише шкодить, гроші витрачає на будь-що, аби не на виробництво зброї. Якщо щось і купують то втридорога.
показать весь комментарий
13.04.2023 13:28 Ответить
Ну тепер на росії із мобілізацію все простіше буде, якщо не вдасться набрати добровольців через пропаганду, то піде нова велика хвиля мобілізації, під яку уже фактично вони повністю змінили законодавство. Тепер там цифрові реєстри, навпроти тебе просто ставлять помітку, і твоя згода/підпис не потрібні. Не з'явився до військомату через 7днів, блокується виїзд за кордон, через 20 днів інші речі. І це спрацює, бо вибір буде чи не лише в тюрму, якщо із країни не встиг виїхати. Ця гра в довгу нам точно не вигідна, але і вплинути на це ми самі не можемо.
показать весь комментарий
13.04.2023 13:37 Ответить
Не спрацюе. Для багатьох краще пересидіти без водійских прав чи іпотек але бути живим. А ті хто мають гроші чи звязки виїдуть за кордон.
показать весь комментарий
13.04.2023 14:12 Ответить
Тільки тепер нюанс у тому, що виїхати за кордон неможливо, якщо вас відмітили на явку у військомат, а ви не з'явилися за сім днів. Це спрацює і ще й як, бо за уклонізм покарання теж посилили. Та й основна маса людей там "ну раз нада, значить нада, долг"
показать весь комментарий
13.04.2023 15:22 Ответить
Основная масса людей как раз диванные вояки которые это в интернете пишут. Кордоны закроют на бумаге. А так кордоны РФ слишком длинные и не на всех участках можно контролировать. Ну и сама россия огромная, целая куча деревень где можно ныкаться. Та же Сибирь.
показать весь комментарий
13.04.2023 15:58 Ответить
Та це і до війни було завжди зрозуміло.
показать весь комментарий
13.04.2023 13:44 Ответить
Добре , а що у нас. Коли нас змінять усі ті, хто в барах , кафе в містах ? Коли нам дадуть ротацію ? Чи одні мусять воювати всю війну, а останні в теплі ?
показать весь комментарий
13.04.2023 13:46 Ответить
Ты очень сильно удивишься, но да, как-то так.

Или ты когда-нибудь видел чтобы хирург "устал", и приглашал с улицы людей делать операции ?

Воевать должны а) те кто хотят; б) те кто могут; в) за большие ништяки от государства.
Остальные должны всеми силами поддерживать тех, кто хочет и может воевать.

Но окей, поймал хирург пьяного алкаша, тот сдуру согласился взять в руки скальпель. Хочешь такому доверить операцию на своем аппендиксе ? да\нет ?

Загнав "гражданских на войну" ты не получишь ничего кроме поражения и уничтожения своего населения, которое вроде как "защищаешь от врага".
показать весь комментарий
13.04.2023 16:35 Ответить
По этой логике хирург должен оперировать день и ночь один. Зачем ему сменщик правильно? Он естественно не согласен, ведь он прекрасно помнит, как его учили оперировать. Да, всё далось не сразу. Да, в своё время из-за нехватки опыта было рискованно и страшно. Но, всё-таки, он стал сменять своего коллегу, другого хирурга.

Но окей, согласен ты доверить операцию на своём аппендиксе несменяемому бог зает сколько хирургу, который руки своей от усталости не может поднять, не то что скальпель? да\нет ?

Загнав когда-то (!(ведь и медведь умеет после обучения на велосипеде ездить)) "гражданских на войну", обучив их на военном полигоне, согласно установленным нормативам на случай такой ситуации, войны и выигрываются. Ведь сравнивать нужно не с идеалом, а прежде всего с твоим соперником.
показать весь комментарий
13.04.2023 18:58 Ответить
На війну потрібні гроші, а вже потім все решта, доки санкції диряві , доки захід ЄС і США не вводить санкції проти третіх країн, Китаю, Індії, Бразилії, Туреччини.... які купують в РФ газ та нафту, добрива, метали доти буде війна... але ані ЄС, ані США не спішать цього робити, їх все влаштовує..., їм головне щоб Україна не вернулась в СССР бо наступна війна буде вже у них, а скільки поляже українців їм на це начхати...
показать весь комментарий
13.04.2023 13:55 Ответить
Голова в тебе дірява.
показать весь комментарий
13.04.2023 14:13 Ответить
Так більшість західного виробництва в тих країнах, ти хочеш щоб вони свій бізнес розвалили через Україну..... треба виходити з реалій
показать весь комментарий
13.04.2023 14:30 Ответить
Правда завжди гірка!
А оце вона і єсть!
Тільки от питання, що ''українська" влада робила 30 років у плані створення дієвої обороноздатності?
Нічого.
Розпродували і те що було.
А останні три роки і взагалі нічого, думали як перестануть стрілять та розмінують південь так Мокляндія заплаче!
Не заплаче, якщо навіть і 5 мільйонів здохне.
Страшне те, що втрачений час.
А союзники сьогодні вони є, а завтра всі макронами стануть!
показать весь комментарий
13.04.2023 13:59 Ответить
Згоден крім одного .Всі Макронами не коли не стануть. У демократичних країнах є здравий глузд.
показать весь комментарий
13.04.2023 16:16 Ответить
У України немає союзників. Союзник це той, з ким у вас спільна домовленість один одного захищати.

Влада в Україні - народ. Останні 30 років так точно.
показать весь комментарий
13.04.2023 17:59 Ответить
мобілізаційний ресурс у них більший ніж у нас, тому що їх саміх більше. Треба допомогати родинам, треба виділяти кошти на дітей, подобається чи ні, діти в усіх сенсах майбутнє країни. немає дітей немає ні з ким захищати ні з ким боронити, та й нема для кого. кацапи добре це розуміють, і тому впершу чергу викрадають нашіх дітей. Чому в ******** Європі демографічна криза? бо жінки більше зайняті кар"єрою ніж родиною і дітлахами, народить одного ну двух і то вже після 30, населення постійно зменьшується, легалізували усілякого непотребу, що теж не сприяє збільшенню населення і цьомайте в дупу. Не маю нічого проти того щоб жінки робили кар"єру, і насолоджувалися життям, але якщо всі зайняті кар"єрою, і мало турбуються про наступні покоління - нація зникає.
показать весь комментарий
13.04.2023 14:01 Ответить
А знаете что самое смешное? Европейские СМИ еще до недавнего времени писали по несколько статей в неделю про демографический кризис в рашке. Все считали сколько кацапов останется через столько-то лет. Годами.
показать весь комментарий
13.04.2023 14:10 Ответить
Они его (кризис) успешно закрывают миграцией из стран Азии.
Бывшие страны ССРии, знающие российский и быстро вливающиеся в общество.

Кстати многие приезжают рожать в РФию, ребенок рожденный там автоматически получает гражданство. Ну а мать идет в "нагрузку".
показать весь комментарий
13.04.2023 14:29 Ответить
Тут на ресурсе выкладывают видео и фото, что в Мариуполе исключительно азиаты приехали.
по скромным оценкам 20-30т.

поищите новости, если мне не верите.
показать весь комментарий
13.04.2023 16:23 Ответить
Извините. Это не к вам должно было быть адресовано.
показать весь комментарий
13.04.2023 16:33 Ответить
Нема в ЕС демографічної кризи.
показать весь комментарий
13.04.2023 14:15 Ответить
есть
показать весь комментарий
13.04.2023 14:32 Ответить
Точно ?
показать весь комментарий
13.04.2023 15:12 Ответить
Є, але вони її виправляють мігрантами.

Нам ніким виправляти, ми одні з найбільших донорів мігрантів, особливо після 24.02.
показать весь комментарий
13.04.2023 17:01 Ответить
Знаю декілька таких карьєристок, такі суки рідчайші, їх полюбить тільки якійсь московит-дегенерат ))
показать весь комментарий
13.04.2023 15:37 Ответить
Країні ліпше виділити 30к на тиловиків на ппд, ви самі це бачите. Про майбутнє ніхто не думає.
показать весь комментарий
13.04.2023 17:00 Ответить
особовим складом здатна. А зброєю?
показать весь комментарий
13.04.2023 15:00 Ответить
И хрен-ли тут поделаешь, когда запад кое-как оружие дает....такое чувство как буд-то специально затягивают....а обещали-обещали....
показать весь комментарий
13.04.2023 15:03 Ответить
І що тепер робити ? А загалом логіка якась дивна - чадо вони ВЖЕ змушені «вигадує нові способи для вербування громадян в армію...» як вони планують довго воювати ?
показать весь комментарий
13.04.2023 15:11 Ответить
Спеціально для тих гівнюків, які тут в коментах надувають щоки та вибалущують очі від захвату нескінченними ресурсами Кацапії.
Чисельність жітєлєй Росіськи в 140 млн. це міф. Всі демографічні дані недоімперії Кацапії були засекречені чи не з 2010 року. Я поцікавився ними в 2011 і нічого не знайшов, коли переглянув відомий ролик на Ютубі Андрона Кончаловського, в якому він розклав весь жах росісянського існування по поличках. Але час від часу появляється навіть з першого погляду реальна цифра далеко не в 140 млн..
Ще в тому ж 2011 році відбулась відкрита конференція, влаштована федеральною службою ЗАГС РФ, на якій виступила начальниця відділу аналітики і ще там чогось. Само собою, прізвища я її не запам*ятав. А от цифру 92 млн. росісян я запам*ятав добре. Приблизно таку ж цифру +/- часто озвучують росісянські дисиденти.
Так що, шановні, не треба лякатись, що людські ресурси Кацапії аж такі страшенні.
показать весь комментарий
13.04.2023 15:15 Ответить
На территории России осталось 89 654 325 человек

Але на территорії України реально лише 18-20 млн максимум.
показать весь комментарий
13.04.2023 16:09 Ответить
Всё одно, разница в 4,5-5 раз.
Было бы 140 и 40, разница была бы всего в 4 раза.
показать весь комментарий
13.04.2023 16:25 Ответить
а потери у кацапов 7:1
показать весь комментарий
13.04.2023 21:25 Ответить
Андрон Кончаловський це той ватний підар, який яро підтримує війну?
показать весь комментарий
13.04.2023 18:01 Ответить
Якщо Захід дасть достатньо військової та економічної підтримки, ніякий ********* своїми ресурсами не потягне. Тобто це все одно, що битися головою о стіну. І це повинно стати єдиною відповіддю на сумніви слабких духом, що там зможе путлєр.
показать весь комментарий
13.04.2023 15:16 Ответить
показать весь комментарий
13.04.2023 15:18 Ответить
показать весь комментарий
13.04.2023 16:23 Ответить
показать весь комментарий
13.04.2023 16:26 Ответить
К чему эта лапша на уши ? Кому-то- переговоров посередине захотелось ?

СведЕние исхода войны от количества людей под ружьё, это тупая манипуляция. ПОтому что война - не драка стенка на стенку зелеботов с порохоботами.
Война выигрывается успешной дипломатией ...Зелёная успешна ? Спросите у Си и президента Бразили...
Война выигрывается крепкой коалицией и чётким выполнением обязательств , данных союзникам.
Зеленые выполняют обязательства перед союзниками. ? Попросите Гео Лероса показать жестом: как именноони "выполняют"
Война выигрывается перестройкой всей страны ..её экономики и законов на военные рельсы.
Зелёные перестали красть у страны лярды бабок ? Зелёные , спохватившись , стали поднимать военпром? Кто-то расстрелян за воровство и коррупцию? Если Лерос ещё не отошел далеко - пусть он вам опять покажет как зеленые всё это делают.
А, если б, они реально что-то сделаи - оружия было быстолко , что к новому году всё закрыли б и сдали х**ла в Гаагу.
И вот. Если просрать всю дипломатию - никого не убедить в правоте своего дела,
Если на**ть союзников - не выполнить ни одного их условия,зато красть нагло их помощь
Если не поднимать военпром. разминировать подходы, не взрывать мосты... и не готовить оборону

Тогда и начинается лапша про то "у кого больше народу под ружьем."
Зеленые ни на минуту не оставляли и не оставляют задачу слить УКраину х**лу. За три дня не вышло. НО они упорно продолжают подрывать силы, мотивацию и единство УКраины.
Вот и вся сказочка про войну на истощение.
показать весь комментарий
13.04.2023 16:29 Ответить
якщо в цю війну не втрутиться третя сила, повноцінно а не на словах та всіляких рамштайнах, у України немає шансу на перемогу. як максимум - якийсь статус кво на певний час, доки паРаша не підготується більш грунтовно до чергової війни.
показать весь комментарий
13.04.2023 16:30 Ответить
війна це важко і нема чого тут стогнати, тільки прикро, що зЕбіли так і продовжують..., відосики..., відосики...
показать весь комментарий
13.04.2023 17:03 Ответить
От і стають вже чіткішими оманські домовленості зедрота . Один на один кацапів більше . Зброї у нас немає , навіть забезпечити вже тих хто мобілізований .
Спроба перша проїхати по новими дорогам великого крадівництва , і захватити Київ та майже усю Україну за три дні , провалилась ! Завдяки мужності і героїзму українського народу !!!
Вимальовується спроба друга !
І це все те що хотів куйло ще у 2014 році , під назвою Новососія, тільки знову таки у 2014 році орда була зупинена і не випущена за межи лугандонії , а зараз завдяки титанічних зусиль Зедротної влади вони йдуть до цієї мети ! Весь південь України , сухопутний шлях до Криму, це ї є ціль куйла за його життя , зепотвори роблять все щоб це здійснилося !
показать весь комментарий
13.04.2023 17:24 Ответить
Так, це і є та сама Навароссія, яку в 14 р. не дали здійснити.
показать весь комментарий
13.04.2023 18:28 Ответить
А я що написав про щось інше ? Zеленський Vолодимир Oлександрович - такі символи на раZZистській техніці . Все так по квартальному по КВНівські.
Дивує тільки одне ..... чому ця наркозалежна наволоч досі при владі ?! Оприлюднено маса доказів про зраду ! Що ще потрібно ? !!!
показать весь комментарий
14.04.2023 08:26 Ответить
опа! провтикала.
показать весь комментарий
13.04.2023 17:56 Ответить
--- Дивуватися тут нічому : їх 150. а нас . ледь--ледь.- 30 мільйонів... І кожен наш воїн має знати.що НЕмає права на помилку. загибель доки. принаймні .НЕ вколошкає 5(п*ять)
козло-дегенератів...
Пригнічує інше : що наша шкідницько--зрадницька ЗЕ-влада чинить шалений спротив у залученні легіонерів -- іноземців !!! Суцільна зневага і штучні перепони і у наданні паспорта; громадянства. і.відповідно. в укладенні договорних зобов*язань. щоб отримувати .хоч якусь копійчину. для підтримки штанів... Притаманний. для сруликів цинізм : нам потрібні лише грошові вливання/коли вже вони накушаються???/.А з РФ ми справимося і власними силами.../і чим більше згине патріотичних українців тим їм краще.../
показать весь комментарий
13.04.2023 18:08 Ответить
та нє...

ще 2-3 тижні - і фсьо ))))
показать весь комментарий
13.04.2023 18:29 Ответить
Деж их всех хоронить?
показать весь комментарий
13.04.2023 18:44 Ответить
ТОГДА УКРАИНЕ НЕОБХОДИМО ОПЯТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ !!!
показать весь комментарий
13.04.2023 20:33 Ответить
Велика вітчизняна війна закінчилася тим що фашистська
Німеччина відчувала недостатню кількість військових сил і призивали навіть неповнолітніх

Ось коли знищать окупантів на території
України тоді і буде перемога але ворог може із
Росії обстрілювати
показать весь комментарий
13.04.2023 21:05 Ответить
Треба просити напалму ! Ду-у-уже багато !!! І дусту не менше !!!
показать весь комментарий
13.04.2023 21:42 Ответить
просто надо больше убивать
показать весь комментарий
14.04.2023 00:17 Ответить
Просто нужно, чтоб рашисты начали убивать рашистов, много и долго
показать весь комментарий
14.04.2023 01:55 Ответить
Чем гуще трава,тем легче косить.
Германский вождь Аларих.
показать весь комментарий
14.04.2023 04:18 Ответить
Пока читаю одне нитіє, а я реально бачу як русняків давлять без хаймерсов та леопардів,ми маємо зробити лише одне- перемогти
показать весь комментарий
14.04.2023 06:30 Ответить
Це вже було в історії. Сьогодні ні цезаря, ні його когорт, що йшли на смерть: Ave, Caesar, morituri te salutant!
показать весь комментарий
14.04.2023 10:31 Ответить
Страница 3 из 3
 
 