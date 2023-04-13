Ракеты, которые россияне запускают по Украине, представляют угрозу для соседних стран, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская агрессия против Украины представляет опасность и для соседних стран.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом заявил министр Дмитрий Кулеба.
По словам главы МИД, в то время как Россия использует весь свой гибридный арсенал для дестабилизации Молдовы, Украина приветствует лидерство Май Санду и подтверждает решительную готовность поддерживать Молдову и работать вместе над тем, чтобы сорвать любые попытки Москвы посеять хаос и нестабильность в регионе.
"Российская агрессия против Украины доказала, что безопасность региона неделима. Угроза для одного - это угроза для всех. Ракеты, которые Россия запускает по Украине, представляют угрозу для соседних Польши, Румынии, Молдовы", - заявил он в выступлении на открытии Черноморской безопасности конференции Международной Крымской платформы.
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А диванні патріоти - це все вигадки, українці захищають свою Неньку, на відміну від кацапні, яка сидить та мокрі штані сушить.
Мене зараз цікавить лише один справжній Patriot, який стоїть на озброєнні США . ЗРК Патріот - ось справжній патріот.
Мене цікавить не одна штука Patriot, а багато ЗРК , яких у нас буде навалом та врозсип.
Он отметил, что российские пограничники в Белгородской области постоянно теряют имущество.
Так, 30 марта оккупанты потеряли дрон, оценочной стоимостью в 3 млн рублей (36 839 долларов - ред.) вследствие дружеского огня одного из подразделений российских войск.
«5 апреля в результате нарушения мер безопасности, взрыва и разрушения здания был уничтожен современный радиолокационный комплекс «Енот», оценочной стоимостью в 14,5 млн рублей (178 057 долларов - ред.)», - сказал Громов.
Одним докучає "українське ППО", другі взагалі в шари ********** і впритул не бачать як ракети літають в їхньому повітряному просторі.
хоча і повернення до Смоленської трагедії, і збиття МН-17...утерлися і перевели на кухонні балачки!