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Ракеты, которые россияне запускают по Украине, представляют угрозу для соседних стран, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Российская агрессия против Украины представляет опасность и для соседних стран.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом заявил министр Дмитрий Кулеба.

По словам главы МИД, в то время как Россия использует весь свой гибридный арсенал для дестабилизации Молдовы, Украина приветствует лидерство Май Санду и подтверждает решительную готовность поддерживать Молдову и работать вместе над тем, чтобы сорвать любые попытки Москвы посеять хаос и нестабильность в регионе.

"Российская агрессия против Украины доказала, что безопасность региона неделима. Угроза для одного - это угроза для всех. Ракеты, которые Россия запускает по Украине, представляют угрозу для соседних Польши, Румынии, Молдовы", - заявил он в выступлении на открытии Черноморской безопасности конференции Международной Крымской платформы.

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Топ комментарии
+8
Кто сказал? Жданов? Этот то чмошный полковник которве 22 февраля 2022 года заявлял на ТВ, что он не видит никаких признаков полномасштабного вторжения? Тот что вместо командования дивизионом рубит бабло на лохах скверно обобщая инфу из ютуба? Вы еще на фейгина с пионтковским и абдрыстовичем сошлитесь.
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13.04.2023 13:23
+6
А, что вас это так заинтересовало?
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13.04.2023 13:10
+4
Може вам ще підказати, де ті Патріоти буде розміщено? Маячня якась...
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13.04.2023 13:07
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А сколько систем Патриот дают, подскажите. я правильно понял,что всего одна система будет стоять? Ну типа если пуйло ядеркой лупанёт,чтоб сбили и падало не на запад, а десь там подальше от запада.
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13.04.2023 13:04 Ответить
Може вам ще підказати, де ті Патріоти буде розміщено? Маячня якась...
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13.04.2023 13:07 Ответить
А, что вас это так заинтересовало?
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13.04.2023 13:10 Ответить
Кто сказал? Жданов? Этот то чмошный полковник которве 22 февраля 2022 года заявлял на ТВ, что он не видит никаких признаков полномасштабного вторжения? Тот что вместо командования дивизионом рубит бабло на лохах скверно обобщая инфу из ютуба? Вы еще на фейгина с пионтковским и абдрыстовичем сошлитесь.
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13.04.2023 13:23 Ответить
Смішний лапоть завітав.
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13.04.2023 13:25 Ответить
Он бы еще на юру романенко бы сослался. Для смеха. Ну, генерал-лейтенанта что 23.02.22 сдрыснул из Бучи на Запад Украины, а теперь всплывает и что то там мычит на ТВ. Редкий тупица, хотя со времен майора хоть говорить научился. Папа генерал при кузьмуке и стеценко с затынайко сделал сына генералом.
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13.04.2023 13:48 Ответить
Патріотів буде багато.
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13.04.2023 13:11 Ответить
Ві мінє нє понялі! Патріотів Петріотів Patriot - буде багато.

А диванні патріоти - це все вигадки, українці захищають свою Неньку, на відміну від кацапні, яка сидить та мокрі штані сушить.
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13.04.2023 13:24 Ответить
Ві мінє снова нє понялі.

Мене зараз цікавить лише один справжній Patriot, який стоїть на озброєнні США . ЗРК Патріот - ось справжній патріот.
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13.04.2023 13:33 Ответить
Якийсь ві нєпонятливий.

Мене цікавить не одна штука Patriot, а багато ЗРК , яких у нас буде навалом та врозсип.
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13.04.2023 13:50 Ответить
Да, патриотов у нас миллионы.
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13.04.2023 13:40 Ответить
Ну, вам из Параши виднее. Вы не пензюк?
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13.04.2023 13:55 Ответить
А шо такоє ві судітє по Цензору про Порошенка?
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13.04.2023 14:07 Ответить
Кто такой этот Кулеба? Ааааа, это тот чмогик, которы на вопрос Санду - есть ли тут министр иностранных дел, в присутствии крота дЕрмака даже не пискну, что вот он я, тут.
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13.04.2023 13:09 Ответить
Вот *********.

Он отметил, что российские пограничники в Белгородской области постоянно теряют имущество.

Так, 30 марта оккупанты потеряли дрон, оценочной стоимостью в 3 млн рублей (36 839 долларов - ред.) вследствие дружеского огня одного из подразделений российских войск.

«5 апреля в результате нарушения мер безопасности, взрыва и разрушения здания был уничтожен современный радиолокационный комплекс «Енот», оценочной стоимостью в 14,5 млн рублей (178 057 долларов - ред.)», - сказал Громов.
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13.04.2023 13:11 Ответить
Не становлять. Польща та Румунія можуть підтвердити.
Одним докучає "українське ППО", другі взагалі в шари ********** і впритул не бачать як ракети літають в їхньому повітряному просторі.
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13.04.2023 13:23 Ответить
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13.04.2023 13:27 Ответить
Помницца, в Польше двух людей убило ракетой, но так как они были колхозниками, то всем на это плевать и инцидент исчерпон, лишь бы не было войны
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13.04.2023 13:35 Ответить
За них вирішили вчергове, що це політично недоцільно...
хоча і повернення до Смоленської трагедії, і збиття МН-17...утерлися і перевели на кухонні балачки!
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13.04.2023 13:44 Ответить
Це той Кулеба якому в вересні 2021 казали рити окопи?
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13.04.2023 13:44 Ответить
жодної загрози! бо вони роблять вигляд, що їх не бачать - як поляки та румуни
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13.04.2023 16:00 Ответить
 
 