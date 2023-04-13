Ракеты, которые россияне запускают по Украине, представляют угрозу для соседних стран, - Кулеба

Российская агрессия против Украины представляет опасность и для соседних стран.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом заявил министр Дмитрий Кулеба.

По словам главы МИД, в то время как Россия использует весь свой гибридный арсенал для дестабилизации Молдовы, Украина приветствует лидерство Май Санду и подтверждает решительную готовность поддерживать Молдову и работать вместе над тем, чтобы сорвать любые попытки Москвы посеять хаос и нестабильность в регионе.

"Российская агрессия против Украины доказала, что безопасность региона неделима. Угроза для одного - это угроза для всех. Ракеты, которые Россия запускает по Украине, представляют угрозу для соседних Польши, Румынии, Молдовы", - заявил он в выступлении на открытии Черноморской безопасности конференции Международной Крымской платформы.

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