Призываем граждан на прифронтовых территориях в праздничные дни уменьшить скопление, враг может наносить удары, - ГСЧС

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям призвали украинцев "подождать с шашлыками" на Пасху.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий.

"Мы обращаемся к людям с просьбой, особенно это касается деоккупированных территорий и тех, которые располагались или располагаются вблизи проведения боевых действий: первое - желательно в этих районах уменьшить скопления. Потому что враг коварен, и мы не исключаем, что даже в такой день он может нанести соответствующие удары", - подчеркнул он.

Кроме того, говоря о минной опасности, Хорунжий призвал людей не посещать леса, лесопосадки и водные объекты, не заходить в заброшенные здания и передвигаться только твердыми асфальтированными поверхностями.

"Лучше немного переждать, дать поработать нашим пиротехническим подразделениям для того, чтобы мы очистили территорию. Я напомню, что 174 тысячи квадратных километров потенциально загрязнены взрывоопасными предметами", - добавил пресс-офицер.

Хорунжий отметил, что фактически каждый день поступают сообщения о чрезвычайных случаях, когда люди травмируются или погибают из-за подрыва на минах и неразорванных боеприпасах.

"Поэтому давайте немного подождем с шашлыками. Особенно это касается деоккупированных территорий, и опять-таки там, где проходили и проходят боевые действия", - призвал Хорунжий.

Он также рассказал, что в системе ГСЧС на Пасхальные праздники на дежурстве будут находиться около семи тысяч человек и две тысячи единиц пожарно-спасательной и специальной техники. В случае усложнения ситуации силы и средства ГСЧС будут усилены до 13 тыс. человек и до трех тысяч единиц техники.

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