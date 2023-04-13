"Слугу народа" Трубицына завтра будут судить за вымогательство и получение миллионных взяток

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 14 апреля будет рассматривать дело депутата Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Владислава Трубицына и других о получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слово и дело", Трубицына вместе с сообщниками обвиняют в вымогательстве взяток с предпринимателей за размещение МАФов.

ВАКС 14 апреля будет рассматривать дело депутата Киевского горсовета Владислава Трубицына от партии "Слуга народа" и других о получении 1,39 млн. грн. неправомерной выгоды. Такое решение было принято на прошлой неделе.

Заседание запланировано на 14 апреля в 13.00.

"По версии обвинения, депутат Киевсовета Владислав Трубицын в сговоре с приближенными лицами и должностными лицами коммунальных предприятий организовали коррупционную схему, в рамках которой получали от предпринимателей неправомерную выгоду за размещение МАФов. Несмотря на то, что право на размещение таких точек предоставлялось по результатам открытых торгов, их потенциальных участников информировали, что победу могут одержать только заранее определенные компании за вознаграждение", - пишет "Слово и дело".

В деле обвиняют депутата Киевсовета Владислава Трубицына, эксдиректора КП "Городской магазин" Амана Моламова, его заместителя Алексея Непряхина, заместителя директора КП "Київська спадщина" Дмитрия Ковальчука, а также двух помощников Трубицына Илью Лифа и Артема Билинского.

Как сообщалось ранее, во время задержания НАБУ в феврале 2022 года Трубицыну удалось скрыться от детективов на автомобиле. Позже депутат попал в СИЗО, откуда вышел под залог 14,88 миллионов гривен. По информации Центра противодействия коррупции (ЦПК), несмотря на заявления руководства "Слуги народа", Трубицына до сих пор не исключили из фракции партии в Киевсовете. Также, журналист Юрий Бутусов обнародовал документы, согласно которым в 2010 году Владислав Трубицын уже был судим за попытку совершения аферы - он подделал удостоверение инспектора энергонадзора и явился с фиктивными проверками на два рынка в Харьковской области.

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