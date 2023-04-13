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Антикоррупционный суд (1072) Трубицын (33)

"Слугу народа" Трубицына завтра будут судить за вымогательство и получение миллионных взяток

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

трубіцин

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 14 апреля будет рассматривать дело депутата Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Владислава Трубицына и других о получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слово и дело", Трубицына вместе с сообщниками обвиняют в вымогательстве взяток с предпринимателей за размещение МАФов.

ВАКС 14 апреля будет рассматривать дело депутата Киевского горсовета Владислава Трубицына от партии "Слуга народа" и других о получении 1,39 млн. грн. неправомерной выгоды. Такое решение было принято на прошлой неделе.

Заседание запланировано на 14 апреля в 13.00.

"По версии обвинения, депутат Киевсовета Владислав Трубицын в сговоре с приближенными лицами и должностными лицами коммунальных предприятий организовали коррупционную схему, в рамках которой получали от предпринимателей неправомерную выгоду за размещение МАФов. Несмотря на то, что право на размещение таких точек предоставлялось по результатам открытых торгов, их потенциальных участников информировали, что победу могут одержать только заранее определенные компании за вознаграждение", - пишет "Слово и дело".

В деле обвиняют депутата Киевсовета Владислава Трубицына, эксдиректора КП "Городской магазин" Амана Моламова, его заместителя Алексея Непряхина, заместителя директора КП "Київська спадщина" Дмитрия Ковальчука, а также двух помощников Трубицына Илью Лифа и Артема Билинского.

Как сообщалось ранее, во время задержания НАБУ в феврале 2022 года Трубицыну удалось скрыться от детективов на автомобиле. Позже депутат попал в СИЗО, откуда вышел под залог 14,88 миллионов гривен. По информации Центра противодействия коррупции (ЦПК), несмотря на заявления руководства "Слуги народа", Трубицына до сих пор не исключили из фракции партии в Киевсовете. Также, журналист Юрий Бутусов обнародовал документы, согласно которым в 2010 году Владислав Трубицын уже был судим за попытку совершения аферы - он подделал удостоверение инспектора энергонадзора и явился с фиктивными проверками на два рынка в Харьковской области.

Также читайте: "Слугу народа" Трубицына ранее судили за подделку документов, - Бутусов. ДОКУМЕНТ
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Топ комментарии
+12
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13.04.2023 14:21
+8
А потім вибачаться і виплатять компенсацію за моральну шкоду або вимушені прогули.
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13.04.2023 14:22
+6
корупціонерів треба судити не тільки як корупціонерів а ще й як саботажників, і най відшкодовує в повному обсязі ще й штраф, а держпосади займати пожиттєву заборону.
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13.04.2023 14:13
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І що, виправдають та й потім і не підкопаєшся?
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13.04.2023 14:12 Ответить
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13.04.2023 14:21 Ответить
А потім вибачаться і виплатять компенсацію за моральну шкоду або вимушені прогули.
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13.04.2023 14:22 Ответить
корупціонерів треба судити не тільки як корупціонерів а ще й як саботажників, і най відшкодовує в повному обсязі ще й штраф, а держпосади займати пожиттєву заборону.
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13.04.2023 14:13 Ответить
Коррупция ООН приравняна к убийству.
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13.04.2023 14:14 Ответить
А судьи КТО?
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13.04.2023 14:13 Ответить
Не може такого бути. Чесну і непідкупну ЗЕкоМАНДУ привів сам Найзеленіший.
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13.04.2023 14:14 Ответить
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13.04.2023 14:17 Ответить
Шо, Трубіцин, труба табє?
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13.04.2023 14:20 Ответить
Рафик не уиноват
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13.04.2023 14:23 Ответить
----- Знаю прислів*я:--- Рибак рибака баче здалека... Був би вдячний тому хто просвітив би : як ці моти. ЗЕ--поганці знаходять один одного .щоб зкучкуватися у кишло хапуг. скарбо-крадів. трупарів України ?!?!?!
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13.04.2023 14:28 Ответить
Гівно до гівна..
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13.04.2023 14:31 Ответить
Та вже хоч одного засудіть - а то тільки мусолять і мусолять -- на моіи пам*яті тільки одного Лазаренка засудили і то в США .
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13.04.2023 14:29 Ответить
Зате, тепер, Павло Лазаренко проживає із своєю другою дружиною і трьома дітьми в окрузі Марін поблизу Сан-Франциско. А чого, в своєму житті, домоглися Ви? )))
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13.04.2023 15:28 Ответить
Я не думаю шоб чогось добитися в житті -- треба лізти по трупах -- кожному своє .
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13.04.2023 16:11 Ответить
Хоча... то була інфа ще за 2016 рік, а після того дещо могло змінитися, якщо Джулія Володимирівна не допомогла колишньому шефу.
Більш свіжої інформації не знайшов. Та й не дуже шукав. )

У Лазаренко отбирают дом в США
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13.04.2023 15:39 Ответить
Що гучніша згадка у назві партії про нарід, то більше в тій партії тих, хто той нарід обкрадає/грабує. Хоча нарілу подобається.
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13.04.2023 14:38 Ответить
слідкувати за перебігом справи не буду,але напишіть коли його призначать послом на якийсь курорт..
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13.04.2023 15:16 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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13.04.2023 16:28 Ответить
Ще раз доводить - в так званій партії кловунів "слуга народу" зібрались одні покидьки.
Там хоч одного не дібіла можливо знайти?
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13.04.2023 15:20 Ответить
У Зєлєній команді хтось нормальний є? Окрім Лєроса і ще декількох
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13.04.2023 15:45 Ответить
Боже, що ж це робиться, мабуть довічне дадуть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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13.04.2023 16:10 Ответить
Це вже не злить... це вже мене курвить
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13.04.2023 16:31 Ответить
Не поділився з колегами слугами - зелена жаба задавила
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13.04.2023 16:31 Ответить
Значит пойдёт на повышение.
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13.04.2023 16:41 Ответить
Також, журналіст Юрій Бутусов оприлюднив документи, згідно яких у 2010 році Владислав Трубіцин вже був судимий за спробу вчинення афери - він підробив посвідчення інспектора енергонагляду і з'явився з фіктивними перевірками на два ринки в Харківській області.

Ну із таким бекграундом тільки у депутати і йти, реальний досвід роботи же.
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13.04.2023 16:49 Ответить
Суди-ти-муть
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13.04.2023 20:18 Ответить
 
 