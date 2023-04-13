"Слив" документов: ФСБ и Минобороны РФ враждуют из-за потерь России, - NYT
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Обнародованные тайные документы американской разведки свидетельствуют о том, что российская ФСБ конфликтует с Министерством обороны РФ из-за умалчивания реальных потерь России.
Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
Издание указывает, что секретные разведывательные документы, опубликованные в сети, свидетельствуют о жесткой борьбе внутри российских властей.
Из них следует, что Федеральная служба безопасности РФ обвиняет военных в сокрытии масштабов потерь, понесенных Россией. Приходит к выводу, что военные Минобороны РФ не хотят сообщать плохие новости высшему командованию.
Данные в документах собирались по перехваченным коммуникациям внутри российских силовиков.
"Утечка информации о количестве жертв дает мало контекста для выводов сотрудников разведки, но указывает, что ФСБ ставит под сомнение данные Министерства обороны в ходе дискуссий в российском правительстве", - говорится в публикации.
В документах американских спецслужб отмечается, что ФСБ "подсчитала, что фактическое количество раненых и убитых в ходе боевых действий россиян приближается к 110 тысячам". В то же время, в документе не уточняются цифры потерь, которые Минобороны РФ распространяет в правительстве.
Напомним, военные документы, в которых подробно описаны секретные планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным наступлением на Россию, были опубликованы в телеграмме и твиттере в начале апреля.
Позже в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности по Украине, Ближнему Востоку и Китаю.
Министерство юстиции США приступило к расследованию утечки огромного количества документов американской разведки.
По данным Reuters, "слитая" в сеть засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением может быть подлогом. В свою очередь, как пишет Politico, утечка секретных документов привела к кризису отношений между США и союзниками.
Из-за утечки секретных документов Пентагона Украина уже изменила некоторые свои военные планы.
В Минобороны Великобритании подчеркнули, что обнародованные документы содержат существенные неточности, поэтому "читатели должны быть осторожными и не принимать за чистую монету утверждения, которые могут распространять дезинформацию".
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Не рохвідки а Пентагону !!!
Олександр Турчинов
Рік тому. Це пуск тих самих двох крилатих ракет «Нептун», які рівно рік тому знищили «москву». Це перша, але не остання москва, яка буде знищена українською зброєю та непереможною українською армією!
https://twitter.com/i/status/1646475307078107136