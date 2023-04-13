"Слив" документов: ФСБ и Минобороны РФ враждуют из-за потерь России, - NYT

Обнародованные тайные документы американской разведки свидетельствуют о том, что российская ФСБ конфликтует с Министерством обороны РФ из-за умалчивания реальных потерь России.

Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Издание указывает, что секретные разведывательные документы, опубликованные в сети, свидетельствуют о жесткой борьбе внутри российских властей.

Из них следует, что Федеральная служба безопасности РФ обвиняет военных в сокрытии масштабов потерь, понесенных Россией. Приходит к выводу, что военные Минобороны РФ не хотят сообщать плохие новости высшему командованию.

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Данные в документах собирались по перехваченным коммуникациям внутри российских силовиков.

"Утечка информации о количестве жертв дает мало контекста для выводов сотрудников разведки, но указывает, что ФСБ ставит под сомнение данные Министерства обороны в ходе дискуссий в российском правительстве", - говорится в публикации.

В документах американских спецслужб отмечается, что ФСБ "подсчитала, что фактическое количество раненых и убитых в ходе боевых действий россиян приближается к 110 тысячам". В то же время, в документе не уточняются цифры потерь, которые Минобороны РФ распространяет в правительстве.

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Напомним, военные документы, в которых подробно описаны секретные планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным наступлением на Россию, были опубликованы в телеграмме и твиттере в начале апреля.

Позже в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности по Украине, Ближнему Востоку и Китаю.

Министерство юстиции США приступило к расследованию утечки огромного количества документов американской разведки.

По данным Reuters, "слитая" в сеть засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением может быть подлогом. В свою очередь, как пишет Politico, утечка секретных документов привела к кризису отношений между США и союзниками.

Из-за утечки секретных документов Пентагона Украина уже изменила некоторые свои военные планы.

В Минобороны Великобритании подчеркнули, что обнародованные документы содержат существенные неточности, поэтому "читатели должны быть осторожными и не принимать за чистую монету утверждения, которые могут распространять дезинформацию".