Япония в 2023 году выделит Украине помощь в размере 3,5 млрд долларов

Правительство Японии планирует направить в Украину 3,5 млрд долларов прямой бюджетной поддержки в течение 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Министр финансов Украины Сергей Марченко во время встречи с министром финансов Японии подчеркнул, что в условиях войны внешнее финансирование играет ключевую роль в сохранении макроэкономической стабильности из-за значительного увеличения расходов на защиту и оборону.

Министр финансов Японии Суничи Судзуки подтвердил намерения правительства Японии направить в Украину 3,5 млрд долларов США прямой бюджетной поддержки в течение 2023 года. Эти средства позволят профинансировать приоритетные, в частности, социальные и гуманитарные расходы.

Стороны обсудили нужды госбюджета Украины на приоритетные направления восстановления и реконструкции страны.

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"Украина чрезвычайно ценит вклад Японии в ускорение нашей победы в войне, в частности, через системное оказание финансовой, гуманитарной помощи и санкционное давление на Россию. Главенствуя в G7 в 2023 году, Япония демонстрирует принципиальное лидерство в поддержке украинского вопроса в повестке дня международных мероприятий, а также в улучшении координации финансовой помощи для Украины", - отметил Марченко.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны Япония предоставила Украине 581 млн долларов США льготного финансирования.