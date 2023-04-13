Япония в 2023 году выделит Украине помощь в размере 3,5 млрд долларов
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Правительство Японии планирует направить в Украину 3,5 млрд долларов прямой бюджетной поддержки в течение 2023 года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Министр финансов Украины Сергей Марченко во время встречи с министром финансов Японии подчеркнул, что в условиях войны внешнее финансирование играет ключевую роль в сохранении макроэкономической стабильности из-за значительного увеличения расходов на защиту и оборону.
Министр финансов Японии Суничи Судзуки подтвердил намерения правительства Японии направить в Украину 3,5 млрд долларов США прямой бюджетной поддержки в течение 2023 года. Эти средства позволят профинансировать приоритетные, в частности, социальные и гуманитарные расходы.
Стороны обсудили нужды госбюджета Украины на приоритетные направления восстановления и реконструкции страны.
"Украина чрезвычайно ценит вклад Японии в ускорение нашей победы в войне, в частности, через системное оказание финансовой, гуманитарной помощи и санкционное давление на Россию. Главенствуя в G7 в 2023 году, Япония демонстрирует принципиальное лидерство в поддержке украинского вопроса в повестке дня международных мероприятий, а также в улучшении координации финансовой помощи для Украины", - отметил Марченко.
Отмечается, что с начала полномасштабной войны Япония предоставила Украине 581 млн долларов США льготного финансирования.
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ну хз, но не мог бы зеля так игнорировать Бернса.
"вливают" значит = кое кто говорит шо путин делает так как .... ну тупо типо тот же ага "иноагент"
ідіть нахрін японці, Росія вам не віддасть нічого(обнімається з балалайкою та матрьошкою)
коротше тільки зайдіть туди - рашка якраз шукає шоб "малєнько да побідобєсно пабідіть" ну хоч кого то?
не знаю, рашка там має кораблі з ПКР і другі ракети - ну там не проти кораблів, а проти суші... ха-ха.. ну але - давайте, я тільки за, в Житомирі менше буде траблів, ммммм, ох, оце смуууузі(шо?) таке негідне за 300 грн., дааавааай прааатівний я тібє поставлю свооой жопааанцік, мммм, ну вот, на смарфонє ето броник для героя - ельфа ооооо, оу єєєєє, СКОКА???
да ті ох.... п..... что за цені, я щас уже звоню, щас, вийди... дарагоой, министр, ви понимаете, тут козлииииии, ох, ахххх(тікає)