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Япония в 2023 году выделит Украине помощь в размере 3,5 млрд долларов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

японія

Правительство Японии планирует направить в Украину 3,5 млрд долларов прямой бюджетной поддержки в течение 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Министр финансов Украины Сергей Марченко во время встречи с министром финансов Японии подчеркнул, что в условиях войны внешнее финансирование играет ключевую роль в сохранении макроэкономической стабильности из-за значительного увеличения расходов на защиту и оборону.

Министр финансов Японии Суничи Судзуки подтвердил намерения правительства Японии направить в Украину 3,5 млрд долларов США прямой бюджетной поддержки в течение 2023 года. Эти средства позволят профинансировать приоритетные, в частности, социальные и гуманитарные расходы.

Стороны обсудили нужды госбюджета Украины на приоритетные направления восстановления и реконструкции страны.

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"Украина чрезвычайно ценит вклад Японии в ускорение нашей победы в войне, в частности, через системное оказание финансовой, гуманитарной помощи и санкционное давление на Россию. Главенствуя в G7 в 2023 году, Япония демонстрирует принципиальное лидерство в поддержке украинского вопроса в повестке дня международных мероприятий, а также в улучшении координации финансовой помощи для Украины", - отметил Марченко.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны Япония предоставила Украине 581 млн долларов США льготного финансирования.
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Топ комментарии
+7
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13.04.2023 16:38
+7
Вони вже і грошима і обладнанням допомагали і ось, знову виділили величезну суму. Щира подяка Японії за підтримку та допомогу.
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13.04.2023 17:12
+6
Просто жесть какие в нас деньги вливают. Лишь бы их не растащили... И направили в верное русло.
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13.04.2023 16:26
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Просто жесть какие в нас деньги вливают. Лишь бы их не растащили... И направили в верное русло.
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13.04.2023 16:26 Ответить
мне вот......
ну хз, но не мог бы зеля так игнорировать Бернса.
"вливают" значит = кое кто говорит шо путин делает так как .... ну тупо типо тот же ага "иноагент"
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13.04.2023 16:40 Ответить
Только в руки чинушам и депутатам не давайте. Отстройте, что то сами. А то опять положат 1 см асфальта на дорогах а остальное украдут.
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13.04.2023 16:26 Ответить
Ну так, Хірохіто мав би звільнити деякі території в 41-му, але заскавулів - ой, ми ж підписали з бандитами договір, так що давайте нападемо на реального Дракона і ясно шо просремо., Уррряяя, бонсай!!!11(нападає на Рузвельтівців)

ідіть нахрін японці, Росія вам не віддасть нічого(обнімається з балалайкою та матрьошкою)

коротше тільки зайдіть туди - рашка якраз шукає шоб "малєнько да побідобєсно пабідіть" ну хоч кого то?

не знаю, рашка там має кораблі з ПКР і другі ракети - ну там не проти кораблів, а проти суші... ха-ха.. ну але - давайте, я тільки за, в Житомирі менше буде траблів, ммммм, ох, оце смуууузі(шо?) таке негідне за 300 грн., дааавааай прааатівний я тібє поставлю свооой жопааанцік, мммм, ну вот, на смарфонє ето броник для героя - ельфа ооооо, оу єєєєє, СКОКА???
да ті ох.... п..... что за цені, я щас уже звоню, щас, вийди... дарагоой, министр, ви понимаете, тут козлииииии, ох, ахххх(тікає)
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13.04.2023 16:32 Ответить
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13.04.2023 16:38 Ответить
кремлевская петушня на это не рассчитывала...
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13.04.2023 16:47 Ответить
Может и петушня, но - ПОЛТОРАМЕТРОВАЯ!
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13.04.2023 18:04 Ответить
Японія вигловляє гарні оптичні приціли Nikon. Могли б допомогти нам оснастити зброю оптикою
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13.04.2023 17:03 Ответить
Вони вже і грошима і обладнанням допомагали і ось, знову виділили величезну суму. Щира подяка Японії за підтримку та допомогу.
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13.04.2023 17:12 Ответить
А шо, нормально так зелені виродки пристоїлись, війни у них немає, гроші течуть рікою, без війни навіть якби грабували усе до копійки стільки б небуло. ЗМІ свої, про грабунки якщо і напишуть до тесь там у фейсбуках, суди свої навіть якщо НАБУ десь когось зловить. Мусора свої, на випадок бунтів - майже готова "нова" нацгвардія, по майдану якщо шо *бануть москалі якоюсь торпедою і більше ніхто майданити не буде. Все у пацанів за*бісь, можна так до старості жити не бідувати.
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13.04.2023 17:35 Ответить
Щось ти задуже природньо матюки ґлаґопішь! :-[
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13.04.2023 18:01 Ответить
То все, що тебе турбує?
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13.04.2023 21:28 Ответить
サムライありがとう
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13.04.2023 17:42 Ответить
Респект японцам! 👋👍
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13.04.2023 17:55 Ответить
Самураї вже давно, роками допомагають Україні без зайвого галасу. Надійні щедрі хлопці.
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13.04.2023 18:14 Ответить
Безцінна допомога від Японії - повернення своїх островів . Саме зараз : і для України , і для Японії було б вчасно .
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13.04.2023 18:59 Ответить
 
 