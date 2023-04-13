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Германия (6025) Польша (7490) самолет (3353) пособие (594)

Германия предоставила Польше разрешение на передачу Украине МИГ-29 из запасов ГДР. Моравецкий уже анонсировал передачу истребителей (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

минобороны,авиация,учения,истребители,миг-29,л-39

Правительство Германии предоставило разрешение Польши на отправку в Украину истребителей МИГ-29 из запасов бывшей ГДР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Der Spiegel.

В 2002 году Германия продала 23 истребителя МиГ-29 Польше, которую Бундесвер принял от Национальной народной армии ГДР.

Советник президента Польши Анджея Дуды по вопросам безопасности Яцек Сивера в конце марта заявил, что в польских ВВС и сегодня есть около десятка таких самолетов. Как правило, контракты на продажу военного оборудования из Германии предполагают, что немецкое правительство должно дать согласие на возможную передачу этих вооружений третьим странам.

Напомним, Польша запросила разрешение у Германии передать Украине МИГ-29.

Позже премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о передаче Украине очередной партии истребителей МиГ-29. Об этом он сообщил в ходе дебатов, организованных аналитическим центром Atlantic Council в Вашингтоне.

"Мы поставим еще одну партию (боевых самолетов. – Ред.)", – сказал Моравецкий в четверг, говоря о МиГ-29.

Он отметил, что польская военная авиация, которая насчитывает 48 истребителей F-16, пользуется поддержкой союзников, в том числе США, которые отправили очередную партию истребителей F-22 на ротацию в рамках укрепления восточного фланга НАТО.

Моравецкий напомнил, что поставки заказанных Польшей многоцелевых истребителей F-35 ожидаются в ближайшие годы.

Читайте: Польша просит Германию согласовать поставку Украине истребителей МиГ-29, - DPA

По словам Моравецкого, польские военные больше не нуждаются в МиГ-29.

Глава польского правительства не уточнил количество самолетов, которые войдут в новую партию и сроки их передачи.
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Топ комментарии
+30
Sehr gut!
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13.04.2023 17:57
+22
немножко нужно посмотреть на проблему глубже и тогда придёт понимание что Германия далеко не та страна которая способна передать Украине самолёты ф16...если сказать открыто то наши вооружённые силы в данный момент времени благодаря товарищу Меркель пребывают в плачевном состоянии.К примеру из пяти подводных лодок на ходу до недавнего времени была одна.Надеюсь всё будет лучше
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13.04.2023 18:20
+21
Danke für die Rückmeldung. Дякую і чекаємо на регулярну логістику
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13.04.2023 17:58
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Який сенс їм передавати мотлох, я впевнений що ці літаки в кращому стані, ніж ті які були у нас на початку вторгнення кацапні 🤬
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14.04.2023 03:02 Ответить
Вроде 5 штук прошло уже. Эпохально конечно. Не знал мир такой подачи! Что конечно особо поразительно---так то что не пользуются сами скорее всего. Старье ведь. Это в лучшем случае 35 лет самолету. А это 1989г выпуска. Врядли это. Уже в ГДР гудело и шумело. И новые от 89г давать не логично было. Самолётам лет под 40! Там полная профилактика нужна. Как минимум.
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13.04.2023 20:48 Ответить
Трохи про "щєдрость" Байдена (трамп не краще)

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13.04.2023 20:51 Ответить
Ну Афганістан - це поразка штатів, але порахуй усю допомогу фінансову , військову, розвіддані і т.д. і вийде сума більше 35 -40 мільярдів доларів на даний час і по суті це гроші, які Україні не потрібно повертати, так що велика повага американським платникам податків за допомогу 👍
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14.04.2023 03:05 Ответить
МіГ-29 гарний літак, але озброєння, радар, електроніку ніхто багато років нову не встановлював. Тому, якщо навіть авіоніка гарна, він не конкурент ******** літакам.
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13.04.2023 21:40 Ответить
Що ви нам весь старий радянський непотріб спихуєте? Дайте нарешті F -16.
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14.04.2023 03:40 Ответить
Хто помітив,що передача винищувачів різко розпочалась одразу після збиття росіянами американського безпілотника над чорним морем?.американці ж забрали польські міги на свою базу в німечинні ще торік.модернізували під своє озброєння.і зняли заборону на передачу винищувачів.доречі,а за штурмовики су-25.тиша.!!.а великі оборудки завжди проводяться без галасу.от де інтрига.от і за мі- 24 ніц не чути.а їх то достобіса можна назбирати.
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14.04.2023 08:36 Ответить
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