Германия предоставила Польше разрешение на передачу Украине МИГ-29 из запасов ГДР. Моравецкий уже анонсировал передачу истребителей (обновлено)

Правительство Германии предоставило разрешение Польши на отправку в Украину истребителей МИГ-29 из запасов бывшей ГДР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Der Spiegel.

В 2002 году Германия продала 23 истребителя МиГ-29 Польше, которую Бундесвер принял от Национальной народной армии ГДР.

Советник президента Польши Анджея Дуды по вопросам безопасности Яцек Сивера в конце марта заявил, что в польских ВВС и сегодня есть около десятка таких самолетов. Как правило, контракты на продажу военного оборудования из Германии предполагают, что немецкое правительство должно дать согласие на возможную передачу этих вооружений третьим странам.

Напомним, Польша запросила разрешение у Германии передать Украине МИГ-29.

Позже премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о передаче Украине очередной партии истребителей МиГ-29. Об этом он сообщил в ходе дебатов, организованных аналитическим центром Atlantic Council в Вашингтоне.

"Мы поставим еще одну партию (боевых самолетов. – Ред.)", – сказал Моравецкий в четверг, говоря о МиГ-29.

Он отметил, что польская военная авиация, которая насчитывает 48 истребителей F-16, пользуется поддержкой союзников, в том числе США, которые отправили очередную партию истребителей F-22 на ротацию в рамках укрепления восточного фланга НАТО.

Моравецкий напомнил, что поставки заказанных Польшей многоцелевых истребителей F-35 ожидаются в ближайшие годы.

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По словам Моравецкого, польские военные больше не нуждаются в МиГ-29.

Глава польского правительства не уточнил количество самолетов, которые войдут в новую партию и сроки их передачи.