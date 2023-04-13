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Новости За рубежом
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"Вагнер" и разведка РФ пытались проникнуть в сообщества геймеров, – глава Microsoft Смит

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

discord

Группа "Вагнер" и российская разведка пытались проникнуть на игровые платформы, такие как Discord, для ведения информационной кампании.

Об этом пишет сайт саммита мировой экономики Semafor со ссылкой на заявление президента Microsoft Брэда Смита во время выступления, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что команда по анализу цифровых угроз недавно обнаружила попытку группы "Вагнер" и российской разведки проникнуть на игровые платформы, такие как Discord.

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По его мнению, россияне частично используют игровые сообщества, в том числе Discord, для публикации информации и ее распространения. Он сказал, что его компания консультирует правительства по этому поводу.

Смит призвал к созданию национальной стратегии по укреплению киберзащиты с использованием искусственного интеллекта, ссылаясь на угрозу со стороны Китая и Ирана.
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На діскорді купу ігрових російськомовних каналів, які належать русні де іде повним ходом чи прихована чи неприхована пропаганда і виправдання агресії
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13.04.2023 18:30 Ответить
Вопрос только кто кроме их самих это читает.
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13.04.2023 18:50 Ответить
Как видиш, все прочитали, когда на дискорд выложили секретные материалы Пентагона.
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13.04.2023 19:08 Ответить
тобто все? ніхто б і не знав як би чуваки не почали розносити по різних серваках , а в процесі пішов вал
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13.04.2023 19:40 Ответить
"Группа "Вагнер" и российская разведка пытались проникнуть на игровые платформы, такие как Discord, для ведения информационной кампании."

"Смит призвал к созданию национальной стратегии по укреплению киберзащиты с использованием искусственного интеллекта, ссылаясь на угрозу со стороны Китая и Ирана."


PS/ Смит, вполне логично твоё умозаключение. Занавес.....
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13.04.2023 19:18 Ответить
Не треба далеко ходити - одна з найбільший у світі інтернет-площадок youtube веде пропаганду теророизму, релігійного екстримізму та загарбницької війни. Треба боротися з гігантом Goolge, який попирає усі загальнолюдські цінності та вимагати заборону фашистського каналу "Царград". Окрім того, щоб завалити адміністрацію youtube тисячами жалоб щодо екстремізму, треба піднімати це питання і на державному, світовому рівні, вести переговори з політиками, звертатися до влади США, влаштовувати демонстрації напрти офісу Google, ****** їх офіс театральною кров'ю - обвалити його акції на мільярди, стерти в порошок його репутацію, бо не можна залишати таку пропаганду знищення нас, українців!
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13.04.2023 19:36 Ответить
Хотіли, хотіли, а чого не сталося? Чи сталося? Чи може ви підтримиуєте нацистів з московії- га, гугл, га ютуб, бо тенденція підтримкм нацизму від вас не просто фонтанує, скоро доведеться на вас кримінал заводити за підтримку москальського нацизму.
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13.04.2023 21:07 Ответить
 
 