Крым необходимо освободить для обеспечения безопасности судоходства в Черном море, - Резников
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Освобождение Крыма необходимо для обеспечения полной безопасности и свободы судоходства в Черном и Азовском морях.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на Черноморской конференции по безопасности Международной "Крымской платформы"в Бухаресте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Для обеспечения 100-процентной безопасности и свободы судноплавства в Черном и Азовском морях Крым должен быть освобожден. И он будет освобожден. Крым вновь вернется в украинскую семью, как это было в 1991 году. Крым - это Украина", - сказал Резников.
Он также подчеркнул важность свободы судоходства в Черном и Азовском морях, которая ведет к "продовольственной безопасности" для мира и экономической - для Украины.
"Украина сделает все необходимое для освобождения Крыма", – добавил Резников.
Напомним, в Бухаресте проходит Ппервая Черноморская конференция по безопасности в рамках Международной Крымской платформы.
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