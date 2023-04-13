РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6604 посетителя онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Оккупация Крыма
1 555 15
Крым (26018) деоккупация (838) Резников (1168) Крымская платформа (305)

Крым необходимо освободить для обеспечения безопасности судоходства в Черном море, - Резников

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

резніков

Освобождение Крыма необходимо для обеспечения полной безопасности и свободы судоходства в Черном и Азовском морях.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на Черноморской конференции по безопасности Международной "Крымской платформы"в Бухаресте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Для обеспечения 100-процентной безопасности и свободы судноплавства в Черном и Азовском морях Крым должен быть освобожден. И он будет освобожден. Крым вновь вернется в украинскую семью, как это было в 1991 году. Крым - это Украина", - сказал Резников.

Он также подчеркнул важность свободы судоходства в Черном и Азовском морях, которая ведет к "продовольственной безопасности" для мира и экономической - для Украины.

"Украина сделает все необходимое для освобождения Крыма", – добавил Резников.

Напомним, в Бухаресте проходит Ппервая Черноморская конференция по безопасности в рамках Международной Крымской платформы.

Читайте также: Крым является такой же неотъемлемой частью Украины, как Донбасс или Херсонщина, - Кулеба
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
Поправка - необхідно звільнити не тільки Крим , а й Рєзнікова.
показать весь комментарий
13.04.2023 19:26
+8
А може Крим це Україна. Перше за все, а потім і інфраструктура.
показать весь комментарий
13.04.2023 19:26
+8
Резнікова спочатку треба посадити.
показать весь комментарий
13.04.2023 19:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А може Крим це Україна. Перше за все, а потім і інфраструктура.
показать весь комментарий
13.04.2023 19:26 Ответить
Поправка - необхідно звільнити не тільки Крим , а й Рєзнікова.
показать весь комментарий
13.04.2023 19:26 Ответить
Резнікова спочатку треба посадити.
показать весь комментарий
13.04.2023 19:39 Ответить
Гиганта мыслей за решетку?
показать весь комментарий
13.04.2023 21:10 Ответить
100% Це легше і дешевше, а точніше економніше для бюджету.
показать весь комментарий
13.04.2023 21:27 Ответить
Коли навіть Капітанові Очевидність нема що сказати, він верзе абищо, тіко б не мовчати.
показать весь комментарий
13.04.2023 19:27 Ответить
Из рассказа «Учитель словесности» А. П.Чехова.
Его герой - учитель истории и географии Ипполит Ипполитыч - «или молчал, или же говорил только о том, что всем давно уже известно». Так, он вполне серьезно сообщал, что «лето не то что зима», что «без пищи человек не может существовать» и т. д. И даже умирая, будучи в бреду, он говорил только очевидные вещи: «Волга впадает в Каспийское море... Лошади кушают овес и сено...»
показать весь комментарий
13.04.2023 19:32 Ответить
Якщо він мовчатиме, то хтось може подумати, що він розумний! А так все по-чесному - видно, що дурень!
показать весь комментарий
13.04.2023 19:54 Ответить
Яке ж воно нікчемне...
показать весь комментарий
13.04.2023 19:28 Ответить
Та кадри зеленського всі такі - або агенти, або нікчеми. Єдине, що вміють так це розкрадати кошти!
показать весь комментарий
13.04.2023 19:50 Ответить
резніков--- ти зовсім про лотки для яець забув..
показать весь комментарий
13.04.2023 19:38 Ответить
Ліпше так зельониє любителі розказувати всім відомі істини трудились з початку приходу до влади. Коли народ їм тупо повірив.
показать весь комментарий
13.04.2023 20:19 Ответить
Все просто - зберуться буданов, рєзніков та данілов і звільнять до літа Крим! Сам буданов говорив про таке звільнення (до літа)!
Таке враження, що ці балаболки не знають, що в мережі залишається доступ до того, що вони мололи раніше.
показать весь комментарий
13.04.2023 20:22 Ответить
а би ляпнуть...
показать весь комментарий
13.04.2023 20:27 Ответить
Резніков, займайся з маляршою яйцями, а як і коли звільняти Крим розбереться Залужний. Бо, якщо такі специ, як ти, будуть займатися звільненням Криму, як ти займався яйцями,то горе для України.
показать весь комментарий
13.04.2023 22:43 Ответить
 
 