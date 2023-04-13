Причиной появления видео с казнью украинского военного может быть внутренняя борьба силовых элит в РФ, - Минобороны
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В Министерстве обороны Украины предполагают, что обнародование видео с казнью украинского военного – это часть внутренней борьбы элит в РФ.
Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Варианты, почему это видео появилось сейчас, могут быть разные. Первый – это то, что, возможно, они хотят нас запугать, хотя очень сложно представить, чем нас можно запугать после того, что мы уже за этот год прошли. Второе – это, возможно, борьба внутри российских силовых элит. Сейчас есть предположения, представители какого подразделения это могли сделать. Возможно, это именно и есть внутривидовая борьба в самой РФ. Они друг друга топчут таким образом, выдавая на публику такие видео", - отметила Маляр.
Отвечая на вопрос, почему в целом россияне снимают подобные садистские видео, заместитель министра сказала, что здесь может быть несколько вариантов объяснений. Одним из них, по ее словам, является отчет подразделения, что задача выполнена, а второй вариант – люди, которые это реализовывали, очевидно, делали это не впервые и получают от этого определенное удовлетворение и самоутверждение.
В то же время Маляр отметила, что очень хорошо, что эти преступления не остаются скрытыми, потому что если бы не было этого видео, то с большой вероятностью мы бы уже об этом не узнали, и виновные не смогли бы быть наказаны.
"Благодаря этому видео есть шанс на международном уровне осудить людей, которые это преступление совершали. Здесь очень важно, как мир это оценивает. Ведь речь идет об агрессии, преступлениях против человечности и геноциде украинского народа. И здесь крайне важна международная правовая оценка", - подчеркнула заместитель министра обороны.
Напомним, в сети появилось видео, на котором пленному украинскому солдату российские военные преступники из ДШРГ "Русич" отрезали голову.
В ГУР МО заявили, что такими публикациями захватчики пытаются запугать Силы обороны Украины.
Президент Владимир Зеленский заявил, что никому в мире невозможно игнорировать российский террор.
CNN сообщило, что в соцсетях опубликовано два видео обезглавливания украинских воинов - одно снято сейчас, а другое летом.
Пожалуйста, подождите...
А рашикам 8 років розказували,що українці "дамбілі бамбасс",щоб вони нас ненавиділи.
Йде знищення українців і рашиків руками один одного по плану глобалістів.
https://bastyon.com/index?video=1&v=a56da792ca30e94ceb6bacf78c847da552e7822c339defdfef7a03918e3f5121
https://bastyon.com/index?video=1&v=84600424aa45df0bc3a5af83b48abcc49a16687aea477ea65a895aa76aa2df4a
А от залякування власного лохторату щоб не здавалися в полон - вже більш логічне. Але це при умові, що відео розповсюджене і розтиражоване по всіх "одноглазниках" та "законтачених". Може хто відстежує ці мережі і підтвердить чи спростує це.
Якщо великого поширення відео страти в рашистських мережах не отримало, то і залякування "чмобіків" теж виглядає мало логічним.
Може то просто споконвічна московитська дурість - показати себе крутим, а про наслідки "за парєбріком" ніхто і ніколи не думав?
"Умом расію нє панять,
Аршинам общім нє ізмєрять.
Лавров сказал: "Дєбіли, бл@дь!"
І тут лаврову можна вєріть" (с)
Тому, як на мене, це просто тупість "опущених" задля підняття рейтингу власної "крутості" перед такою самою біомасою відходів людства. Щось накшталт мільчакова, якщо пам'ятаєте такого...
Генпрокуратура РФ начала проверку по видео с убийством пленного. Казалось бы, повод поёрничать с учётом того, что это подчинённые Путина. Но нет, мы делаем репост и обращаем Ваше внимание на этот факт. Почему? Потому что на следующей неделе мы представим сенсационные подробности и показания одного из командиров "ЧВК Вагнер", который принимал участие в марте 2023 года в расстреле в том числе детей при штурме многоэтажного дома в Бахмуте и выполнял приказ руководителя "ЧВК Вагнер" по убийству (команда "ноль", отсюда "обнулить" пошло) всех, в том числе гражданских, более 100 взрослых и детей, а также уже рассказал нам о созданной бригаде "ликвидаторов"-убийц из числа освобождённых из ИК ФСИН по помилованию и замаравших себя кровью убитых пленных, которых Пригожин забрал с фронта в свою личную СБ и обеспечил им вольготную жизнь в Санкт-Петербурге с машинами и квартирами в обмен на готовность убивать по его приказу любого в России и за границей. Этот человек под видеозапись также дал показания о том, как по приказу Уткина и Пригожина было убито более 20 отказников ("500-ых") с помощью кувалды и как по приказу руководства "ЧВК Вагнер" пленным неоднократно отрезали головы с целью устрашения ВСУ и провокации их на ответные бесчеловечные методы (программа "Сохрани жизнь" активно работает и многие бегут сдаваться в плен, не опасаясь пыток, и цель Уткина-Пригожина вынудить украинцев начать в ответ казнить и пытать, чтобы остановить поток бегущих в плен).
Также этот человек уже дал показания о том, что Евгений Пригожин на собрании командиров и сотрудников штаба фронта озвучивал что до конца 2023 года Владимира Осечкина убьют (обнулят) в качестве мести за разоблачения преступлений Путина-Пригожина.
Также ряд экс-бойцов, вернувшихся с фронта, доставляют родным пустые цинковые гробы, чтобы успокоить сотни матерей, которые хотят хотя бы что-то похоронить. Привозят пустые гробы и гробы с ошмётками и останками человеческих тел, так как большую часть просто не могут опознать и Пригожин не готов тратить миллиарды на поведение дорогостоящих ДНК-экспертиз.
Мы идём по следу, собираем важные сведения и доказательства и сделаем всё, чтобы бесчеловечные методы "ЧВК Вагнер" и Уткина-Пригожина-Путина были разоблачены и осуждены. Возможно, посмертно для нас и для них. Таков путь. Продолжаем✊
И опять про Генпрокуратуру РФ. На следующей неделе им придётся принимать решение - они марионетки Пригожина или прокуроры. Запомните этот пост и содержание новости от ГП.
... Так, у мережі пройшли повідомлення, що за дискредитацію рашистської армії збираються судити якогось непримітного лікаря на прізвище євіч, що, начебто, навчав мобілізованих на пітьмі навикам тактичної медицини. І сам цей факт чомусь викликав широких негативний резонанс зі сторони найрадикальніших україноненависницьких рашистських паблік і телеграм-каналів, які горою встали на захист цього "медика".
А виявилось ось що :
(з розмови на одному із ютюб-каналів)
Роман Світан:
«... Ну да юрий евич - он был… Ну, выполнял задачу - такой «Доктор Менгеле», э-э, своеобразный.
Он держал в сознании, не давал умереть.
Вот я /был/ под пытками…
Попал в плен в четырнадцатом году. Нужно было оставаться на окупированной территории, руководить подпольем, партизанами, которые были созданы… подполье было создано…
Я был советником губернатора в четырнадцатом году донецкого…
А-а, создавали подполье надо было оставаться руководить.
И-и, сдали местные эсбэушники и менты донецкие Тоесть МВД, СБУ донецкие полностью перешло… Ну практически полностью перешло на сторону россиян.
Но так как они были у меня в управлении в своё время, под прямым управлением некоторые позиции, - они меня знали и естественно сдали грушникам, российским грушникам.
Ну попал в плен. А пытки… - попал на «Изоляцию».
Вот на «Изоляции» это та тюрьма, которая ну пыточная была у них в Донецке. Я, наверное, один из первых посетителей, так сказать.
А пытали… Ну жёстко пытали, конечно, начиная от иголок под ногти и заканчивая просто разрезанием по живому всего и вся. Так нарезали до того, что э-э поперерезали вены, истек кровью, умер… Реально умер.
А после того как умер, вот этот вот евич достал… привел… вернули с того света для того чтобы дальше допытывать. И дальше держал меня в сознании всё все время пыток. Участвовал в пытках, конечно… Вкачивал… Что только не вкачивали - и сыворотки правды, наркотики, что угодно для того чтобы разговорить и, там, заставить оговорить - это у них задача такая - заставить себя оговорить. На камеры записывали…
Ну, а потом получилось так, что вот именно юрий евич как раз участвовал в этом. Тоесть у него задача была - держать в сознании, постоянно держать в сознании, э-э определять болевую чувствительность, болевой порог.
Дальше, приняли решение, уже когда бородай приехал именно из-за меня, тоесть принимать решение по мне: что делать - в москву или оставлять дальше и как-то дожимать, то приказал…Ну увидел, посмотрел, что везти в москву не было чего, это слишком порубленный был…
Приказал расстрелять, если Тарута не даст миллион долларов за меня.
Ну, повезли на расстрел…
Отбили, - безлера группа «севера»…
Забрал меня из-под расстрела, забрали в Горловку на обмен.
Уже по безлеру там был обмен один на 15. Тоесть, под обмен просто отбили и к себе забрали.
А вот евич после этого и бородай проводил крайний допрос. Последний допрос проводил бородай. И вот он приказал расстрелять.
бородай - это «премьер-министр днр», российский, сейчас по-моему, он член госдумы. Ну то есть депутат госдумы. Вот до таких высот они там доходят. И вот тогда в четырнадцатом году «премьер-министром днр» был россиянин, который сейчас, этот самый, в правительстве россиян…Это движение вот такое-то, это непонятно что, это орда какая-то…
Ну, а евич, после того как… ну меня конечно они порезали-порубали. А вот дальше, он дальше там остался, тоесть в «Изоляции». Он там был один из таких основных докторов - «Доктор Менгеле». Тоесть, там его, ну, мало кто может его помнить. Дело о том, что всех, кого он держал в сознании, потом расстреляли … Это вот только со мной так получилось, что нужен был безлеру на обмен, потому отбили. Тем более у безлера с бородаем не очень хорошие отношения были. Тоесть, они там делили некоторые вещи. Потому выполнили такую задачу Тоесть, в этом смысле чуть спасло.
А вот евич после этого написал книгу, и про «Изоляцию» в том числе, про свое видение… Ну, это - садюги в чистом виде. садюги…
Вот если кто-то хочет - наберите в Гугле «юрий евич», «полковник Свитан» - будет там ссылка на его книгу. И там несколько абзацев он конкретно расписывает: как «повязали полковника Свитана»… как пытали… как проверял зрачки - они уже не шевелились - ну умер, тоесть это тут зрачки не шевелятся от света только тогда. И он все эти пытки описывает…
Тоесть, они вообще, они даже ещё и больные на голову…
Тоесть, тут даже не надо уже допрашивать - он уже всё описал - и свою участие…»
Ведучий:
«Пане, Роман, я от тільки уточню: я от так розумію, що от це все триває, по суті зараз, і ті всі відео, які з'являються - з розстрілом уже беззбройного нашого Героя, який каже «Слава Україні!» і його розстрілюють. З обезголовлюванням… Тобто, вся ця машина терору - вона й далі так працює…».
Роман Світан:
«Она работает с четырнадцатого года. Меня также само садили перед камерами когда пытали, когда, это, воткнули нож в ногу и заставляли говорить там ну некоторые, э, некоторые вещи. Да.
Тоесть, это у них она запустилась сразу с четырнадцатого года, это все 10 лет.
Это всё было на Донбассе… просто за счёт «минска-1» и «минска-2» - это всё скрывалось. Вот они это все заныкивали…
А те уголовные дела, даже которые по мне тогда с четырнадцатого года, они уже похоронены, специально похоронены, для того чтобы не показывать это.
Вот тут всё что мы сейчас видим в этой войне, вот, вернее, в этом этапе войны, оно всё длится четырнадцатого года на Донбассе.
Кто отдавал команду похоронить эти дела, эти видео - это все, и не вывалить это всё в информационное поле? Но это вопросы к … будет уже потом… я думаю после… после войны будем задавать эти вопросы «Что это было?»…
Ну вот всё что мы видим сейчас - это всё началось и продолжается десятый год.
Там, на Донбассе, если потом будем вскрывать шурфы, вскрывать могилы братские - там… там, там десяток, наверное, если не сотен… не сотня Буч с четырнадцатого года…
Почему туда россияне боятся нас пускать? Потому что, если мы туда зайдём, всё это вскроем, то-ооо… Ну не будет россии… и очень быстро россии не будет нигде, просто…
Вот там реально где-то сотня Буч, как минимум, начиная от «Изоляции» и заканчивая… а-а, это такого же типа пыточными.
Тоесть… А сейчас вот эти евичи - они начинают… они понимают, что впереди - развал россии… Они понимають, что сейчас уже, если уже и путину выдали э-э на арест, то их точно соберут всех под… это дело времени… под одну гребёнку, и сидеть им, если выживут конечно, э, сидеть им пожизненно - это 100, 100%.
Всем - и евичам, и бородаям, и тем же гиркиным. Тоесть вся эта орава… она в конце-концов закончить очень плохо - либо пожизненное, либо просто в процессе вылавливания они будут уничтожены. И они это прекрасно понимают.
Потому и сбиваются в кучки вот такие как гиркин патриотов и начинают толкать идеи о последнем бое. Ну, то есть, «патриоты», «россия», э, «за россию в последний бой», «Мы мы в рай, а они все сдохнут». Ну это путина выражение.
Вот они сейчас начинают сбиваться, раскачивать ситуацию такую в эту сторону и естественно подпадают под определённые уже уголовное производство в самой россии.
Тоесть сейчас россияне не понимают, что теперь с этим делать, тоесть призывы к агрессии, а там у них до сих пор работает некоторые моменты, или наоборот Хмм чмырение российской армии - что, кстати, будут евичу сейчас предъявлять сейчас.
Его действительно взяли за то, что он чморил российскую армию, потому что она воевать не хочет за Донбасс.
Ну то есть его за это взяли, сейчас будут привлекать к уголовную ответственности…
Потому на это такое движение довольно-таки интересное, - патриотитческое…
Может быть с одной стороны положительная. Почему? Потому что оно будет разрывать россию… и россию сейчас будут разрывать вот такие движения, какие-то другие, а может быть старые поднимутся, там, навальные всякие, э, или э ещё как какие-то. Ну, очень много российских этих движений - тот же пригожин будет свою лямку тянуть… Тоесть они будут её разрывать, растаскивать…
Потому для нас этохороший такой знак, он такой положительный…
То что евич, бородай и все остальные своё получат, здесь мы не сомневаемся…
А вот этот механизм, который счас запущен на разрыв россии, он принесёт хорошие плоды.»
05.07.1998р. - призначення свого агента путіна директором фсб;
25.03.1999р. - вбивство через інсценування автокатастрофи Вячеслава Чорновола для послаблення опору українського народу рашистській агресії;
31.12.1999р. - призначення путіна в.о. президента рф та вступу на цю посаду 07.05.2000р.;
20.04.2000р. - організація інциденту з падінням учбової ракети Точка-У на багатоповерхівку в Броварах для дискредитації ЗСУ;
28.11.2000р. - ІПСО під назвою "касетний скандал" через оприлюдненням «плівок мельниченка» для дискредитації української влади в особі Президента України Леоніда Кучми;
04.10.2001р. - збиття пасажирського лайнера ТУ-154М над Чорним морем для дискредитації ЗСУ;
12.06.2002р. - призначення свого агента кдб-фсб медведчука головою адміністрації Президента України;
21.11.2002р. - призначення свого агента кдб-фсб януковича Прем'єр-міністром України;
29.09.2003р. - початок провокації біля острова Тузла для висунення територіальних претензій Україні;
06.05.2004р. - диверсія на складі *********** в Новобогданівці (Запорізька область);
05.09.2004р. - замах на вбивство через отруєння кандидата в Президенти України Віктора Ющенка для послаблення опору українського народу рашистській агресії;
27.12.2004р. - вбивство через інсценування самогубства міністра Георгія Кирпи за його потенціал скласти політичну конкуренцію агенту кдб-фсб януковичу;
23.01.2005 року - остаточний провал операції спецслужб рф з обрання агента кдб-фсб януковича Президентом України в зв'язку з обранням на цю посаду Віктора Ющенка, як результат повстання українського народу проти фальсифікації виборів («Помаранчева революція»);
27.12.2004р. - вбивство через інсценування самогубства міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, як головного свідка здійснення ІПСО «касетний скандал» й водночас виконавця і організатора вбивства журналіста Георгія Ґонґадзе;
23.07.2005р. - повторна диверсія на складі *********** в Новобогданівці;
08.09.2005р. - відставка уряду Ю.Тимошенко, як наслідок провокації скандалів і конфліктів в команді «помаранчевих»;
04.08.2006р. - призначення агента кдб-фсб януковича Прем'єр-міністром України (вдруге);
19.08.2006р. - третя диверсія на складі *********** в Новобогданівці;
16.01.2007р. - вбивство через інсценування нещасного випадку на полюванні проросійського політика Євгена Кушнарьова за його потенціал скласти політичну конкуренцію агенту кдб-фсб януковичу;
03.04.2008р. - блокування надання Україні ПДЧ в НАТО агентесою штазі-фсб меркель на 20-у саміті альянсу в Бухаресті;
27.08.2008р. - диверсія на складі *********** в Лозовій (Харківська область);
19.01.2009р. НАК «Нафтогаз Україна» за директивою Прем'єр-міністра України Ю.Тимошенко були підписані газові контракти з ват «газпром» (рф), які мали на меті економічне закабалення України;
27.01.2009р. - обрання агента кдб-фсб гундяєва патріархом московським;
25.02.2010р. - обрання агента кдб-фсб януковича Президентом України;
10.04.2010р. - проведення шляхом інсценування авіакатастрофи терористичного акту щодо польського урядового літака ТУ-154 та вбивство Президента Польщі Леха Качинського за його підтримку України, а також його дружини й інших високопосадовців, громадських діячів й духовенства країни - всього 96 осіб, включно із 8 членами екіпажу лайнера;
21.04.2010р. - укладання януковичем з мєдвєдєвим «Харківських угод» щодо продовження терміну базування рашистського чорноморського флоту у місті Севастополь і в Криму до 2042 року;
01.07.2010р. - парламентська більшість від партії регіонів у ВРУ прийняла закон про позаблоковий статус України, що виключає членство в НАТО;
08.06.2012р. - указом януковича було прийнято «нову редакцію Воєнної доктрини України», якою, всупереч наявним загрозам, було визначено дотримання Україною політики позаблоковості;
02.09.2013р. - указом януковича введено в дію рішення РНБО «Про Державну комплексну програму реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року», якою були узаконені всі минулі й наступні дії режиму януковича щодо повного руйнування обороноздатності України, як то:
- недофінансування ЗСУ (менше 1% ВВП),
- радикальне скорочення бойового складу ЗСУ та військкоматів,
- ліквідація регіональних навчальних центрів і комплектування ЗСУ,
- нищення, розкрадання і розпродаж боєздатної військової техніки і майна,
- інфільтрація рашистської агентури в СБУ, військово-промисловий комплекс, Міноборони і Генштаб ЗСУ тощо;
21.11.2013р. - прем'єр-міністр азаров призупиняє приєднання України до Угоди про асоціацію з ЄС;
18-20.02.2014р. - організація загонами «тітушок» і «чорного беркуту» вбивств учасників Майдану, розстріл «Небесної сотні» під час повстання українського народу проти режиму януковича («Революція достоїнства»);
20.02.2014р. - початок збройної агресії рф проти України в Криму.
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