Причиной появления видео с казнью украинского военного может быть внутренняя борьба силовых элит в РФ, - Минобороны

В Министерстве обороны Украины предполагают, что обнародование видео с казнью украинского военного – это часть внутренней борьбы элит в РФ.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Варианты, почему это видео появилось сейчас, могут быть разные. Первый – это то, что, возможно, они хотят нас запугать, хотя очень сложно представить, чем нас можно запугать после того, что мы уже за этот год прошли. Второе – это, возможно, борьба внутри российских силовых элит. Сейчас есть предположения, представители какого подразделения это могли сделать. Возможно, это именно и есть внутривидовая борьба в самой РФ. Они друг друга топчут таким образом, выдавая на публику такие видео", - отметила Маляр.

Отвечая на вопрос, почему в целом россияне снимают подобные садистские видео, заместитель министра сказала, что здесь может быть несколько вариантов объяснений. Одним из них, по ее словам, является отчет подразделения, что задача выполнена, а второй вариант – люди, которые это реализовывали, очевидно, делали это не впервые и получают от этого определенное удовлетворение и самоутверждение.

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В то же время Маляр отметила, что очень хорошо, что эти преступления не остаются скрытыми, потому что если бы не было этого видео, то с большой вероятностью мы бы уже об этом не узнали, и виновные не смогли бы быть наказаны.

"Благодаря этому видео есть шанс на международном уровне осудить людей, которые это преступление совершали. Здесь очень важно, как мир это оценивает. Ведь речь идет об агрессии, преступлениях против человечности и геноциде украинского народа. И здесь крайне важна международная правовая оценка", - подчеркнула заместитель министра обороны.

Напомним, в сети появилось видео, на котором пленному украинскому солдату российские военные преступники из ДШРГ "Русич" отрезали голову.

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