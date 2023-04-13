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Новости За рубежом
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Китай (2405) Польша (7490) Евросоюз (15905) Моравецкий Матеуш (285)

Некоторые страны ЕС совершают ту же ошибку в отношении Китая, которую они ранее совершили в отношении России, - Моравецкий

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

макрон,сі,цзіньпін

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что сожалеет о недальновидном подходе лидеров ряда стран ЕС к Китаю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Они недальновидно смотрят в сторону Китая, чтобы продавать европейские продукты с огромными "геополитическими издержками", увеличивая нашу зависимость от Китая, а не уменьшая ее", - сказал Моравецкий, выступая в четверг в Вашингтоне.

"Некоторые европейские страны пытаются совершить ту же ошибку в отношении Китая, которую они ранее совершили в отношении России", - отметил он.

Моравецкий заявил, что "нельзя сегодня и завтра защищать Украину, говоря при этом, что Тайвань – это не наше дело".

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Польский премьер также подверг критике заявления Макрона о необходимости "европейской автономии".

"Европейская автономность звучит шикарно, не правда ли? Но это означает, что мы смещаем центр европейской гравитации в сторону Китая и разрываем отношения с США", - отметил Моравецкий.

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Топ комментарии
+14
слова справжнього європейського лідера, а не мілкого пенсійного недореформатора
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13.04.2023 20:55
+4
Вони не можуть змиритись що звичного для них світу більше не існує
Ніякого лібералізму щодо ворогів відтепер. Але як це зробити, якщо всередині повно їхніх представників, а корінне населення думками далеко від викликів часу.
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13.04.2023 20:57
+3
Китай начнет войну (большую войну), остальное не важно!
Исходя из этого нужно очень серьезно готовится и все нынешние реверансы с сторону узурпатора Си лягут потом позором в истории Европы и личной биографии политиков (как на Даладье или Чемберлена в свое время)!
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13.04.2023 21:18
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слова справжнього європейського лідера, а не мілкого пенсійного недореформатора
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13.04.2023 20:55 Ответить
Вони не можуть змиритись що звичного для них світу більше не існує
Ніякого лібералізму щодо ворогів відтепер. Але як це зробити, якщо всередині повно їхніх представників, а корінне населення думками далеко від викликів часу.
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13.04.2023 20:57 Ответить
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13.04.2023 20:58 Ответить
Нас погубит коррупция(Берия).
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13.04.2023 21:07 Ответить
ваш Берия оказался прав...!
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13.04.2023 21:16 Ответить
А все до того і йде.
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13.04.2023 21:12 Ответить
Китай начнет войну (большую войну), остальное не важно!
Исходя из этого нужно очень серьезно готовится и все нынешние реверансы с сторону узурпатора Си лягут потом позором в истории Европы и личной биографии политиков (как на Даладье или Чемберлена в свое время)!
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13.04.2023 21:18 Ответить
Не той тепер Париж, Сена річка не та. Французи більше не беруть Бастілію. Французи вишукують кому б вигідніше продатись.
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13.04.2023 21:46 Ответить
своє "славне" шампанське ті дегенерати звироднілі в Московію погодились продавати як "ігрістає віно", бо тільки на болотах "справжнє шампанське" виробляється
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14.04.2023 02:09 Ответить
Надо очищать Европу от полезных идиотов и продажных политиков которых там навалом.
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13.04.2023 21:58 Ответить
Моравецький цілком правий: то інший світ, який сприймає добре ставлення як слабкість.
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14.04.2023 02:27 Ответить
 
 